Tojikiston O‘monni mag‘lub etib, «King‘s Cup 2026» turniri finaliga chiqdi

1 daqiqa o'qish46
Tojikiston O‘monni mag‘lub etib, «King‘s Cup 2026» turniri finaliga chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tojikiston milliy jamoasi Tailandda o‘tayotgan 52-xalqaro «King‘s Cup 2026» turniri yarimfinalida O‘mon ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
  • Uchrashuvdagi yagona golni 60-daqiqada Sheriddin Boboyev kiritdi.
  • Igor Angelovski boshqaruvidagi jamoa 17 noyabr kuni bo‘lib o‘tadigan final bahsida mezbon Tailand terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
  • O‘mon terma jamoasi esa uchinchi o‘rin uchun kechadigan bahsda Bruney bilan kuch sinashadi.

Tailandda bo‘lib o‘tayotgan 52-xalqaro «King‘s Cup 2026» turniri yarimfinal uchrashuvlari o‘z nihoyasiga yetdi. Muxlislar qizg‘in kurashlarga boy kechgan bahslarga guvoh bo‘lishdi. Jumladan, Tojikiston milliy jamoasi yarimfinalda O‘mon terma jamoasi bilan kuch sinashib, minimal hisobdagi muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Sheriddin Boboyevning goli final yo‘llanmasini taqdim etdi

O‘ta murosasiz va teng kurashlarga boy kechgan uchrashuvda taqdirni birgina gol hal qildi. Ikkinchi taymning 60-daqiqasida hujumchi Sheriddin Boboyev raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasini oldinga olib chiqdi. O‘yin so‘nggiga qadar hisobni saqlab qolgan tojikistonliklar musobaqa finaliga yo‘llanmani qo‘lga kiritdi.

Qayd etish joizki, turnirning boshqa yarimfinal bahsida mezbonlar — Tailand terma jamoasi Bruney darvozasiga javobsiz 6 ta gol urib, yaqqol ustunlik bilan finalga chiqqan edi. Endi uchinchi o‘rin uchun kechgan bahsda O‘mon va Bruney o‘zaro maydonga tushadi.

Uchrashuv va turnir tafsilotlari

Ma’lumotlar

Musobaqa nomi

52-xalqaro «King‘s Cup 2026» (Tailand)

Yarimfinal natijasi

O‘mon — Tojikiston 0:1

Gol muallifi

Sheriddin Boboyev (60')

Hal qiluvchi o‘yin

Final: Tailand — Tojikiston (17 noyabr)

Maydondagi asosiy tarkib

Igor Angelovski boshqaruvidagi Tojikiston milliy jamoasi ushbu mas’uliyatli uchrashuvda maydonga quyidagi tarkibda tushdi:

  • Bosh murabbiy: Igor Angelovski

  • Asosiy tarkib: Oleg Baklov, Zoir Jo‘raboyev, Tabrez Islomov, Alijon Karomatullozoda, Vaxdat Xanonov, Amirbek Jo‘raboyev, Parviz Umarboyev, Nozim Bobojonov, Ehsoni Panshanbe, Shervoni Mabatshoyev, Sheriddin Boboyev.

Endilikda tojikistonlik futbol muxlislari 17 noyabr kuni bo‘lib o‘tadigan hal qiluvchi final bahsini katta qiziqish bilan kutishmoqda. Unda Igor Angelovski shogirdlari musobaqa mezboni — Tailand terma jamoasiga qarshi maydonga chiqib, Qirol kubogi bosh sovrini uchun kurashadi.

Sizningcha, Tojikiston milliy jamoasi mezbon Tailandga qarshi kechadigan final bahsida zafar quchib, bosh sovrinni qo‘lga kirita oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari