Tojikiston O‘monni mag‘lub etib, «King‘s Cup 2026» turniri finaliga chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Tojikiston milliy jamoasi Tailandda o‘tayotgan 52-xalqaro «King‘s Cup 2026» turniri yarimfinalida O‘mon ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
- Uchrashuvdagi yagona golni 60-daqiqada Sheriddin Boboyev kiritdi.
- Igor Angelovski boshqaruvidagi jamoa 17 noyabr kuni bo‘lib o‘tadigan final bahsida mezbon Tailand terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
- O‘mon terma jamoasi esa uchinchi o‘rin uchun kechadigan bahsda Bruney bilan kuch sinashadi.
Tailandda bo‘lib o‘tayotgan 52-xalqaro «King‘s Cup 2026» turniri yarimfinal uchrashuvlari o‘z nihoyasiga yetdi. Muxlislar qizg‘in kurashlarga boy kechgan bahslarga guvoh bo‘lishdi. Jumladan, Tojikiston milliy jamoasi yarimfinalda O‘mon terma jamoasi bilan kuch sinashib, minimal hisobdagi muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Sheriddin Boboyevning goli final yo‘llanmasini taqdim etdi
O‘ta murosasiz va teng kurashlarga boy kechgan uchrashuvda taqdirni birgina gol hal qildi. Ikkinchi taymning 60-daqiqasida hujumchi Sheriddin Boboyev raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasini oldinga olib chiqdi. O‘yin so‘nggiga qadar hisobni saqlab qolgan tojikistonliklar musobaqa finaliga yo‘llanmani qo‘lga kiritdi.
Qayd etish joizki, turnirning boshqa yarimfinal bahsida mezbonlar — Tailand terma jamoasi Bruney darvozasiga javobsiz 6 ta gol urib, yaqqol ustunlik bilan finalga chiqqan edi. Endi uchinchi o‘rin uchun kechgan bahsda O‘mon va Bruney o‘zaro maydonga tushadi.
Uchrashuv va turnir tafsilotlari
Ma’lumotlar
Musobaqa nomi
52-xalqaro «King‘s Cup 2026» (Tailand)
Yarimfinal natijasi
O‘mon — Tojikiston 0:1
Gol muallifi
Sheriddin Boboyev (60')
Hal qiluvchi o‘yin
Final: Tailand — Tojikiston (17 noyabr)
Maydondagi asosiy tarkib
Igor Angelovski boshqaruvidagi Tojikiston milliy jamoasi ushbu mas’uliyatli uchrashuvda maydonga quyidagi tarkibda tushdi:
Bosh murabbiy: Igor Angelovski
Asosiy tarkib: Oleg Baklov, Zoir Jo‘raboyev, Tabrez Islomov, Alijon Karomatullozoda, Vaxdat Xanonov, Amirbek Jo‘raboyev, Parviz Umarboyev, Nozim Bobojonov, Ehsoni Panshanbe, Shervoni Mabatshoyev, Sheriddin Boboyev.
Endilikda tojikistonlik futbol muxlislari 17 noyabr kuni bo‘lib o‘tadigan hal qiluvchi final bahsini katta qiziqish bilan kutishmoqda. Unda Igor Angelovski shogirdlari musobaqa mezboni — Tailand terma jamoasiga qarshi maydonga chiqib, Qirol kubogi bosh sovrini uchun kurashadi.
Sizningcha, Tojikiston milliy jamoasi mezbon Tailandga qarshi kechadigan final bahsida zafar quchib, bosh sovrinni qo‘lga kirita oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…