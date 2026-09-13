«Kalyari» safarda «Atalanta»ni taslim etdi — A Seriyaning 4-turida kutilmagan sensatsiya!
Italiya A Seriyasida kutilmagan natijalar va sensatsiyalar to‘lqini davom etmoqda. 4-tur doirasida Bergamoda kechgan bellashuv musobaqa favoritlaridan biri sanalgan «Atalanta» uchun chinakam sovuq dushga aylandi. Jan Pero Gasperini shogirdlari o‘z muxlislari qarshisida kurashchan «Kalyari» klubini qabul qilib, 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Mehmonlar safida Mendi tomonidan urilgan tezkor golga bergamoliklar yetakchisi Janluka Skamakka birinchi bo‘lim so‘nggida javob qaytargan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda Daniel Maldini tomonidan yo‘llangan aniq zarba sardiniyaliklarga shov-shuvli uch ochkoni taqdim etdi. Ushbu mag‘lubiyat Bergamo grandini turnir jadvalida pastga tortdi va A Seriyadagi o‘rtamiyonalar poygasini yanada qizitdi.
Xo‘sh, «Atalanta» o‘z uyida nega mag‘lub bo‘ldi, Maldini qanday qilib raqib mudofaasini jazoladi va ushbu sensatsiyadan so‘ng turnir jadvalida qanday o‘zgarishlar yuz berdi?
Mendining tezkor zarbasi va Skamakkaning tanaffus oldidagi javobi
Bergamodagi «Geviss Stedium»da bahs dastlabki daqiqalardan shiddatli boshlandi:
19-daqiqada mehmonlar hisobni ochdi: «Kalyari» hujumchisi Mendi 19-daqiqada Marko Karnesekki qo‘riqlayotgan darvozani ishg‘ol qilib, maydon egalarini esankiratib qo‘ydi (0:1);
Skamakkadan tanaffus oldidagi najot: «Atalanta» tinimsiz bosim uyushtirib, birinchi bo‘limning 41-daqiqasida Janluka Skamakkaning mahorati evaziga muvozanatni tiklashga muvaffaq bo‘ldi (1:1);
Ruhiy ustunlik boy berildi: Garchi tanaffusga durang bilan yo‘l olgan bo‘lsa-da, maydon egalari ikkinchi bo‘limda ushbu ustunlikni mustahkamlay olmadi.
Maldinidan g‘alaba goli va «Atalanta»ning omadsiz almashtirishlari
Ikkinchi 45 daqiqalikda «Kalyari» himoyada intizomli o‘ynab, qarshi hujumda halokatli zarba berdi:
61-daqiqadagi shok: A Seriyaning iqtidorli futbolchilaridan biri Daniel Maldini 61-daqiqada bergamoliklar himoyasidagi xatolikdan unumli foydalanib, «Kalyari»ning g‘alaba to‘piga mualliflik qildi (1:2);
Kutilgan natija bermagan rotatsiya: O‘tkazib yuborilgan to‘pdan so‘ng Gasperini maydonga Bernaskoni, Krstovich, Raspadori va Pashalich kabi yangi kuchlarni tashladi, ammo ular sardiniyaliklarning zich himoyasini buzib o‘ta olmadi;
«Atalanta» tarkibi: Karnesekki, Bellanova, Kossunu, Skalvini, Kolashinas (Bernaskoni, 68), Samardjich (Raspadori, 77), Kessie (Pashalich, 86), Ederson, de Ketelare, Skamakka (Krstovich, 68), Rou.
Turnir jadvalida yonma-yon: 7 ochkolik raqobat
Ushbu to‘qnashuv yakunlari har ikki klubning musobaqa jadvalidagi o‘rnini tenglashtirib qo‘ydi:
«Atalanta» 8-o‘ringa sho‘ng‘idi: Mazkur ochko yo‘qotishdan keyin bergamoliklar 7 ochko bilan turnir jadvalida 8-pog‘onada qolib, yetakchilar safidan ortda qola boshladi;
«Kalyari» 9-pog‘onaga ko‘tarildi: Bergamo safarida sensatsiya qayd etgan sardiniyaliklar ham o‘z ochkolarini 7 taga yetkazib, to‘plar nisbatiga ko‘ra 9-o‘rinni band etdi;
A Seriyada kutilmagan muvozanat: Grand klublarning muntazam ochko boy berayotgani bu yil Italiya chempionatida har qanday o‘rtamiyona jamoa top-klublar bilan tengma-teng kurasha olishini yana bir bor isbotladi.
Bergamodagi ushbu mag‘lubiyat «Atalanta» uchun keyingi bahslar oldidan jiddiy ogohlantirish bo‘ldi. «Kalyari» esa mavsumdagi eng yorqin g‘alabalaridan birini nishonlab, muxlislariga katta bayram ulashdi.
Sizningcha, «Atalanta»ning o‘z maydonida «Kalyari»ga yutqazib qo‘yishi murabbiylar shtabining xatosimi yoki jamoada jismoniy charchoq alomatlari ko‘rinmoqdami? Bu mavsumda A Seriyada yevrokuboklar zonasi uchun kurash qanchalik kutilmagan tarzda kechadi deb o‘ylaysiz?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Italiya futbolidagi ushbu shov-shuvli bahs tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
…