«Kalyari» safarda «Atalanta»ni taslim etdi — A Seriyaning 4-turida kutilmagan sensatsiya!

·51·Sport
«Kalyari» safarda «Atalanta»ni taslim etdi — A Seriyaning 4-turida kutilmagan sensatsiya!

Italiya A Seriyasida kutilmagan natijalar va sensatsiyalar to‘lqini davom etmoqda. 4-tur doirasida Bergamoda kechgan bellashuv musobaqa favoritlaridan biri sanalgan «Atalanta» uchun chinakam sovuq dushga aylandi. Jan Pero Gasperini shogirdlari o‘z muxlislari qarshisida kurashchan «Kalyari» klubini qabul qilib, 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.

Mehmonlar safida Mendi tomonidan urilgan tezkor golga bergamoliklar yetakchisi Janluka Skamakka birinchi bo‘lim so‘nggida javob qaytargan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda Daniel Maldini tomonidan yo‘llangan aniq zarba sardiniyaliklarga shov-shuvli uch ochkoni taqdim etdi. Ushbu mag‘lubiyat Bergamo grandini turnir jadvalida pastga tortdi va A Seriyadagi o‘rtamiyonalar poygasini yanada qizitdi.

Xo‘sh, «Atalanta» o‘z uyida nega mag‘lub bo‘ldi, Maldini qanday qilib raqib mudofaasini jazoladi va ushbu sensatsiyadan so‘ng turnir jadvalida qanday o‘zgarishlar yuz berdi?

Mendining tezkor zarbasi va Skamakkaning tanaffus oldidagi javobi

Bergamodagi «Geviss Stedium»da bahs dastlabki daqiqalardan shiddatli boshlandi:

  • 19-daqiqada mehmonlar hisobni ochdi: «Kalyari» hujumchisi Mendi 19-daqiqada Marko Karnesekki qo‘riqlayotgan darvozani ishg‘ol qilib, maydon egalarini esankiratib qo‘ydi (0:1);

  • Skamakkadan tanaffus oldidagi najot: «Atalanta» tinimsiz bosim uyushtirib, birinchi bo‘limning 41-daqiqasida Janluka Skamakkaning mahorati evaziga muvozanatni tiklashga muvaffaq bo‘ldi (1:1);

  • Ruhiy ustunlik boy berildi: Garchi tanaffusga durang bilan yo‘l olgan bo‘lsa-da, maydon egalari ikkinchi bo‘limda ushbu ustunlikni mustahkamlay olmadi.

Maldinidan g‘alaba goli va «Atalanta»ning omadsiz almashtirishlari

Ikkinchi 45 daqiqalikda «Kalyari» himoyada intizomli o‘ynab, qarshi hujumda halokatli zarba berdi:

  • 61-daqiqadagi shok: A Seriyaning iqtidorli futbolchilaridan biri Daniel Maldini 61-daqiqada bergamoliklar himoyasidagi xatolikdan unumli foydalanib, «Kalyari»ning g‘alaba to‘piga mualliflik qildi (1:2);

  • Kutilgan natija bermagan rotatsiya: O‘tkazib yuborilgan to‘pdan so‘ng Gasperini maydonga Bernaskoni, Krstovich, Raspadori va Pashalich kabi yangi kuchlarni tashladi, ammo ular sardiniyaliklarning zich himoyasini buzib o‘ta olmadi;

  • «Atalanta» tarkibi: Karnesekki, Bellanova, Kossunu, Skalvini, Kolashinas (Bernaskoni, 68), Samardjich (Raspadori, 77), Kessie (Pashalich, 86), Ederson, de Ketelare, Skamakka (Krstovich, 68), Rou.

Turnir jadvalida yonma-yon: 7 ochkolik raqobat

Ushbu to‘qnashuv yakunlari har ikki klubning musobaqa jadvalidagi o‘rnini tenglashtirib qo‘ydi:

  • «Atalanta» 8-o‘ringa sho‘ng‘idi: Mazkur ochko yo‘qotishdan keyin bergamoliklar 7 ochko bilan turnir jadvalida 8-pog‘onada qolib, yetakchilar safidan ortda qola boshladi;

  • «Kalyari» 9-pog‘onaga ko‘tarildi: Bergamo safarida sensatsiya qayd etgan sardiniyaliklar ham o‘z ochkolarini 7 taga yetkazib, to‘plar nisbatiga ko‘ra 9-o‘rinni band etdi;

  • A Seriyada kutilmagan muvozanat: Grand klublarning muntazam ochko boy berayotgani bu yil Italiya chempionatida har qanday o‘rtamiyona jamoa top-klublar bilan tengma-teng kurasha olishini yana bir bor isbotladi.

Bergamodagi ushbu mag‘lubiyat «Atalanta» uchun keyingi bahslar oldidan jiddiy ogohlantirish bo‘ldi. «Kalyari» esa mavsumdagi eng yorqin g‘alabalaridan birini nishonlab, muxlislariga katta bayram ulashdi.

Sizningcha, «Atalanta»ning o‘z maydonida «Kalyari»ga yutqazib qo‘yishi murabbiylar shtabining xatosimi yoki jamoada jismoniy charchoq alomatlari ko‘rinmoqdami? Bu mavsumda A Seriyada yevrokuboklar zonasi uchun kurash qanchalik kutilmagan tarzda kechadi deb o‘ylaysiz?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Italiya futbolidagi ushbu shov-shuvli bahs tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

AtalantaKalyariBergamoDaniel Maldini
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi gol urdi, biroq Inter Miami soʻnggi daqiqalarda gʻalabani boy berdiLionel Messi gol urdi, biroq Inter Miami soʻnggi daqiqalarda gʻalabani boy berdiBugun, 07:13Ronaldu jamoasi autsayderga qarshi shokka tushdi: «An Nasr» kutilmagan durang qayd etdiRonaldu jamoasi autsayderga qarshi shokka tushdi: «An Nasr» kutilmagan durang qayd etdiBugun, 06:21Artetaning jokeridan “oltin” gol!: «Arsenal» Sanderlendda 2:0 hisobida g‘alaba qozondiArtetaning jokeridan “oltin” gol!: «Arsenal» Sanderlendda 2:0 hisobida g‘alaba qozondiBugun, 06:09Kilian Mbappe dubl qayd etgan oʻyinda Real Madrid Rayo Valyekanoni yirik hisobda taslim etdiKilian Mbappe dubl qayd etgan oʻyinda Real Madrid Rayo Valyekanoni yirik hisobda taslim etdiBugun, 03:54Jahongir O‘rozov 90 daqiqa o‘ynadi: «Rubin» SSKA maydonidan muhim ochko bilan qaytdiJahongir O‘rozov 90 daqiqa o‘ynadi: «Rubin» SSKA maydonidan muhim ochko bilan qaytdiBugun, 01:03«Rimda dahshatli kambek va 2 daqiqalik dubl!»: «Milan» 0:2 hisobidan qutulib qoldi«Rimda dahshatli kambek va 2 daqiqalik dubl!»: «Milan» 0:2 hisobidan qutulib qoldiBugun, 00:57
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?