Tayson Fyuri Aleksandr Usik bilan uchinchi jang sanasini bitta shart bilan aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Tayson Fyuri Aleksandr Usik bilan uchinchi jangni 2027 yilning birinchi choragida o‘tkazishni rejalashtirmoqda, biroq buning uchun avvalo 11 dekabr kuni Entoni Joshua ustidan g‘alaba qozonishi shart.
- Usik bu taklifga rozilik bildirgan va 2027 yilning yanvar-mart oylari oralig‘ida jangga tayyor ekanligini ma’lum qilgan.
Tayson Fyuri Aleksandr Usik bilan uchinchi jangni o‘tkazish rejasini ochiqladi. Biroq britanlik sobiq jahon chempionining rejasida bitta muhim shart bor: avvalo 11 dekabr kuni Entoni Joshua bilan jangda g‘alaba qozonishi kerak. Shundan keyingina u Usik bilan trilogiyani tashkil etishni rejalashtirmoqda. Fyurining aytishicha, ukrainalik bokschi ham 2027 yilning birinchi choragida jangga tayyor bo‘lishini bildirgan.
Fyurining rejasi: avval Joshua, keyin Usik
Fyuri uchun keyingi raqib allaqachon ma’lum — u 11 dekabr kuni Kardiffda Entoni Joshuaga qarshi ringga chiqadi. Ikki britanlik yulduzning uzoq yillardan beri kutilayotgan jangini katta boks voqeasi sifatida baholashmoqda.
Ammo Fyuri bu to‘qnashuvni faoliyatining yakuniy maqsadi deb hisoblamayapti. Uning rejasi ancha katta.
Britanlik bokschi Joshua bilan jangni o‘zini yana bir bor sinab ko‘rish bosqichi sifatida ko‘rayotganini, keyin esa Usik bilan uchinchi to‘qnashuvni o‘tkazishni istashini aytdi.
Fyurining so‘zlariga ko‘ra, u bu masalani Usikning o‘zi bilan ham muhokama qilgan.
«Avvalo Joshuani mag‘lub etib, o‘zimni qizdirib olishni xohlayman. Shundan keyin Usik bilan trilogiyani tashkil qilamiz. Men bu masalani Aleksandr bilan muhokama qildim va u 2027 yilning birinchi choragida tayyor bo‘lishini aytdi».
Usik Fyurini ikki marta mag‘lub etgan
Trilogiyaga qiziqishning asosiy sababi — ikki bokschining avvalgi janglari.
Usik va Fyuri 2024 yilda ikki marta ringda to‘qnash kelgan. Birinchi jangda ukrainalik bokschi hakamlarning bo‘lingan qarori bilan g‘alaba qozongan. Jang davomida Usik Fyurini nokdaunga ham uchratgan.
Yetti oy o‘tib, revanshda Usik yana ustun keldi. Bu safar hakamlar bir ovozdan ukrainalik bokschining g‘alabasini qayd etdi.
Shu tariqa Fyuri–Usik qarama-qarshiligida hozircha hisob 2:0 Usik foydasiga.
Endi Fyuri uchun uchinchi jang nafaqat katta sport voqeasi, balki avvalgi ikki mag‘lubiyatdan keyingi so‘nggi imkoniyat sifatida ham ko‘rilishi mumkin.
2027 yil boshida katta trilogiya bo‘ladimi?
Fyuri aytgan reja amalga oshsa, Usik bilan uchinchi jang 2027 yilning yanvar–mart oylari oralig‘ida o‘tkazilishi mumkin.
Britanlik bokschi ehtimoliy jang joyi sifatida AQSHdagi mashhur Madison Square Garden arenasini ham tilga olgan. Uning tasavvurida Joshua bilan Kardiffdagi jangdan keyin Usik bilan AQSHdagi katta to‘qnashuv faoliyatidagi eng muhim voqealardan biri bo‘lishi kerak.
Biroq hozircha bu — Fyurining rejasi. Trilogiyaning rasman kelishilgani yoki jang shartnomasi imzolangani haqida ma’lumot yo‘q.
Usikning roziligi haqidagi ma’lumot ham aynan Fyurining bayonotiga asoslangan.
Avval Joshua bilan hal qiluvchi jang
Fyurining rejasidagi eng katta to‘siq — Entoni Joshua.
Ikki britanlik og‘ir vazn vakili o‘rtasidagi jang 11 dekabr kuni Kardiffdagi Principality Stadium'da bo‘lib o‘tadi. Qizig‘i, tomonlar o‘rtasida revansh uchun majburiy band yo‘qligi ham xabar qilingan. Bu esa birinchi jang natijasini yanada muhim qiladi.
Fyuri Joshuadan keyin Usikka chiqishni rejalashtirayotgan bo‘lsa, bu rejaning birinchi qismi 11 dekabr kuni hal bo‘ladi.
Joshua g‘alaba yo‘lini to‘ssa — Usik bilan trilogiya rejasi ham o‘zgarishi mumkin.
Usik–Fyuri trilogiyasi yana bir tarixiy jang bo‘ladimi?
Hozircha uchinchi jangning aniq sanasi va rasmiy shartlari yo‘q. Ammo Fyurining rejasi aniq: Joshuani yengish, keyin esa Usik bilan hisob-kitobni davom ettirish.
Usik esa Fyurini ikki marta mag‘lub etgan holda raqobatda katta ustunlikka ega. Fyuri uchun uchinchi jang esa shu hisobni o‘zgartirish va faoliyatini katta g‘alaba bilan yakunlash imkoniyati bo‘lishi mumkin.
Shu sababli hozir boks muxlislarining diqqati ikki jangga qaratiladi: avval Fyuri–Joshua, keyin esa amalga oshishi mumkin bo‘lgan Fyuri–Usik III.
Agar Fyuri 11 dekabr kuni rejasining birinchi qismini bajara olsa, 2027 yil boshidagi Usik bilan trilogiya boks olamidagi eng katta voqealardan biriga aylanishi mumkin.
Izohlar 0
…