Luis de la Fuente: Xorvatiya bilan oʻyin qiyin kechadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente Xorvatiyani jahon futbolining eng qudratli va xavfli jamoalaridan biri deb hisoblaydi.
- Uning fikricha, Xorvatiyaning soʻnggi natijalari ularning asl salohiyatini koʻrsatmaydi va ular soʻnggi oʻn yillikda jahon futbolida oʻz oʻrnini isbotlagan.
Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente Millatlar ligasi doirasida Xorvatiya qarshisiga chiqadigan shogirdlarini raqibni mensimaslikdan qattiq ogohlantirdi. Mutaxassis soʻnggi natijalardan qatʼi nazar, Bolqon yarimoroli vakillarini jahon futbolining eng qudratli va xavfli jamoalaridan biri deb bilishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, Ispaniya ustozi boʻlajak oʻyin yuqori darajadagi kurashlarga boy boʻlishini kutmoqda. Garchi Xorvatiya terma jamoasi soʻnggi oʻyinlarda biroz beqarorlikka uchragan boʻlsa-da, de la Fuente ularning salohiyati xalqaro maydonda hamon oʻta yuqori ekanini qayd etdi.
Raqib salohiyati va safar muhitiMatbuot anjumanida soʻzga chiqqan ispaniyalik mutaxassis raqibning soʻnggi omadsizliklarini tasodif deb atadi. Uning fikricha, oʻtgan uchrashuvdagi natija xorvatlarning asl saviyasini koʻrsatib bermaydi va soʻnggi oʻn yillikda ular jahon futbolida oʻz oʻrniga ega boʻlgan jamoa ekanini isbotlagan.
Shuningdek, de la Fuente Split shahridagi stadionda atmosfera juda qizgʻin boʻlishini kutayotganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, bunday bosim ostidagi muhit jamoani choʻchitmaydi, aksincha, San-Mames kabi ishqibozlari sergʻayrat boʻlgan stadionlardagidek futbolchilarga qoʻshimcha motivatsiya beradi.
Lamine Yamalning oʻrni va jamoaviy muhitIspaniya safida yosh iqtidor egasi Lamine Yamalning asosiy figuralardan biriga aylangani mutaxassis tomonidan alohida eʼtirof etildi. Oʻsmir futbolchi nafaqat maydondagi ijodkorligi, balki raqiblar darvozasini ishgʻol qilishdagi sovuqqonligi bilan ham jamoaga ulkan naf keltirmoqda.
«Lamine tobora oʻsib bormoqda, yoshi va tajribasi tufayli yanada yetuklashmoqda. U bizga faqat oʻyin tashkil qilishda emas, balki gollar urishda ham yordam bermoqda», — deya taʼkidladi bosh murabbiy oʻz soʻzida. Uning qoʻshimcha qilishicha, futbolchining maydondagi daqiqalari ehtiyotkorlik bilan boshqarilsa-da, uning jamoa asosiy tarkibidagi oʻrni shubhasizdir.
Shu bilan birga, de la Fuente tarkib kengligining ahamiyatiga toʻxtalib oʻtdi. Xususan, Arsenal yarimhimoyachisi Mikel Merino zaxiradan maydonga tushib ham murabbiylar shtabining ishonchini oqlayotgani va har qanday vaziyatda ishonchli tanlov ekani eʼtirof etildi.
Izohlar 0
…