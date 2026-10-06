Luis de la Fuente: Xorvatiya bilan oʻyin qiyin kechadi

·29·Sport
Luis de la Fuente: Xorvatiya bilan oʻyin qiyin kechadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente Xorvatiyani jahon futbolining eng qudratli va xavfli jamoalaridan biri deb hisoblaydi.
  • Uning fikricha, Xorvatiyaning soʻnggi natijalari ularning asl salohiyatini koʻrsatmaydi va ular soʻnggi oʻn yillikda jahon futbolida oʻz oʻrnini isbotlagan.

Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente Millatlar ligasi doirasida Xorvatiya qarshisiga chiqadigan shogirdlarini raqibni mensimaslikdan qattiq ogohlantirdi. Mutaxassis soʻnggi natijalardan qatʼi nazar, Bolqon yarimoroli vakillarini jahon futbolining eng qudratli va xavfli jamoalaridan biri deb bilishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Ispaniya ustozi boʻlajak oʻyin yuqori darajadagi kurashlarga boy boʻlishini kutmoqda. Garchi Xorvatiya terma jamoasi soʻnggi oʻyinlarda biroz beqarorlikka uchragan boʻlsa-da, de la Fuente ularning salohiyati xalqaro maydonda hamon oʻta yuqori ekanini qayd etdi.

Raqib salohiyati va safar muhiti

Matbuot anjumanida soʻzga chiqqan ispaniyalik mutaxassis raqibning soʻnggi omadsizliklarini tasodif deb atadi. Uning fikricha, oʻtgan uchrashuvdagi natija xorvatlarning asl saviyasini koʻrsatib bermaydi va soʻnggi oʻn yillikda ular jahon futbolida oʻz oʻrniga ega boʻlgan jamoa ekanini isbotlagan.

Shuningdek, de la Fuente Split shahridagi stadionda atmosfera juda qizgʻin boʻlishini kutayotganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, bunday bosim ostidagi muhit jamoani choʻchitmaydi, aksincha, San-Mames kabi ishqibozlari sergʻayrat boʻlgan stadionlardagidek futbolchilarga qoʻshimcha motivatsiya beradi.

Lamine Yamalning oʻrni va jamoaviy muhit

Ispaniya safida yosh iqtidor egasi Lamine Yamalning asosiy figuralardan biriga aylangani mutaxassis tomonidan alohida eʼtirof etildi. Oʻsmir futbolchi nafaqat maydondagi ijodkorligi, balki raqiblar darvozasini ishgʻol qilishdagi sovuqqonligi bilan ham jamoaga ulkan naf keltirmoqda.

«Lamine tobora oʻsib bormoqda, yoshi va tajribasi tufayli yanada yetuklashmoqda. U bizga faqat oʻyin tashkil qilishda emas, balki gollar urishda ham yordam bermoqda», — deya taʼkidladi bosh murabbiy oʻz soʻzida. Uning qoʻshimcha qilishicha, futbolchining maydondagi daqiqalari ehtiyotkorlik bilan boshqarilsa-da, uning jamoa asosiy tarkibidagi oʻrni shubhasizdir.

Shu bilan birga, de la Fuente tarkib kengligining ahamiyatiga toʻxtalib oʻtdi. Xususan, Arsenal yarimhimoyachisi Mikel Merino zaxiradan maydonga tushib ham murabbiylar shtabining ishonchini oqlayotgani va har qanday vaziyatda ishonchli tanlov ekani eʼtirof etildi.

Luis de la FuenteLamine YamalIspaniyaXorvatiyaMillatlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamin Yamal Sevilyada sehr koʻrsatdiLamin Yamal Sevilyada sehr koʻrsatdi30 sentabr 11:14Gvardiol Yamal haqida: Eng yomon kunida ham uni toʻxtatib boʻlmaydiGvardiol Yamal haqida: Eng yomon kunida ham uni toʻxtatib boʻlmaydi30 sentabr 17:56Ispaniya Millatlar ligasida Xorvatiyani yirik hisobda magʻlub etdiIspaniya Millatlar ligasida Xorvatiyani yirik hisobda magʻlub etdi30 sentabr 01:56Luis de la Fuente: Lamin Yamal afsonaga aylanish yoʻlida bormoqdaLuis de la Fuente: Lamin Yamal afsonaga aylanish yoʻlida bormoqda4 oktabr 11:11Luis de la Fuente Chexiya bilan oʻyinda tarkibni oʻzgartirishi mumkinLuis de la Fuente Chexiya bilan oʻyinda tarkibni oʻzgartirishi mumkin3 oktabr 00:54Luis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdiLuis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdi11 sentabr 10:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?