Gvardiol Yamal haqida: Eng yomon kunida ham uni toʻxtatib boʻlmaydi
Xorvatiya terma jamoasi Millatlar ligasida Ispaniyadan uchralgan ogʻir magʻlubiyatdan soʻng, himoyachi Josko Gvardiol raqib yosh yulduzi Lamin Yamalning mahoratiga yuqori baho berdi. Sevilyada kechgan bahsda amaldagi jahon chempionlari raqib darvozasiga javobsiz toʻrtta gol kiritib, ishonchli gʻalaba qozondi. Ushbu uchrashuvda Barselona klubi tarbiyalanuvchisi oʻzining yorqin oʻyini bilan barchaning eʼtiborini tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, Ispaniya terma jamoasining umumiy harakatlari tahsinga loyiq boʻlsa-da, aynan Yamal maydonda asosiy qahramonga aylandi. Yosh vinger uchrashuv davomida ikkita gol muallifiga aylandi va jamoadoshiga muhim uzatmani amalga oshirdi. Bu holat Xorvatiya himoya chizigʻi, jumladan Manchester Siti safarda toʻp suruvchi Josko Gvardiol uchun ham jiddiy boshqotirmaga aylandi.
Himoyadagi muammolar va Yamalning mahoratiOʻyindan keyingi intervyusida Gvardiol raqib futbolchisini qoʻriqlash qanchalik qiyin kechganini ochiq eʼtirof etdi. Xorvatiyalik himoyachining soʻzlariga koʻra, bunday darajadagi isteʼdodni birga-bir vaziyatlarda toʻxtatib qolish deyarli imkonsiz vazifa hisoblanadi. Uning fikricha, Yamalga qarshi har doim ikki nafar himoyachi bilan oʻynash talab etiladi, biroq shunda ham u oʻz ustunligini oʻtkazishga erishadi.
«Biz Yamalning qanday oʻyinchi ekanini yaxshi bilamiz. Agar unga yakkama-yakka kurash uchun boʻsh joy bersangiz, u bundan albatta foydalanadi. Uni doim ikki kishi qoʻriqlashi kerak, baʼzida bu qoʻlidan keldi, baʼzida yoʻq. Hatto uning eng yomon kuni boʻlgan taqdirda ham, u baribir kamida oʻn marta raqibni ortda qoldirib oʻta oladi», dedi Gvardiol raqibning tezligi va texnikasiga tan berib.
Jahon chempionlariga nisbatan ortiqcha hurmatJosko Gvardiolning fikricha, xorvatiyaliklar bahs boshida amaldagi jahon chempionlariga nisbatan biroz tortinchoqlik qilishgan. Daqiqalar boshidayoq oʻtkazib yuborilgan gol jamoaning umumiy rejasini oʻzgartirib yuborgan va ular oʻz oʻyinini topishda qiynalgan. Tajribali himoyachi raqibning darajasini tan olgan holda, magʻlubiyat sabablarini tahlil qildi.
«Bu ogʻir oʻyin va yakunda achchiq magʻlubiyat boʻldi. Biz ularni tabriklashimiz kerak, ular behudaga jahon chempioni emas. Nima kutish kerakligini bilgan edik, bunday jamoaga qarshi safarda oʻynash oson emas, ammo biz ularga biroz ortiqcha hurmat koʻrsatdik deb oʻylayman. Ertalab gol oʻtkazib yubordik, bu bizni sarosimaga soldi va ortga qaytish qiyin kechdi», deya qoʻshimcha qildi u.
Uchrashuvda Xorvatiyaning yagona goliga mualliflik qilgan hujumchi Dion Drena Beljo ham jamoadoshining fikrlarini qoʻllab-quvvatladi. U ispaniyaliklarning maydonning soʻnggi uchdan bir qismida juda erkin harakat qilgani va himoyadagi intizomsizlik jamoaga qimmatga tushganini taʼkidladi. Beljo raqibning yuqori saviyasini tan olib, uchrashuv yakuni jamoada yoqimsiz taassurot qoldirganini yashirmadi.
Izohlar 0
…