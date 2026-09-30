Gvardiol Yamal haqida: Eng yomon kunida ham uni toʻxtatib boʻlmaydi

·3·Sport
Gvardiol Yamal haqida: Eng yomon kunida ham uni toʻxtatib boʻlmaydi

Xorvatiya terma jamoasi Millatlar ligasida Ispaniyadan uchralgan ogʻir magʻlubiyatdan soʻng, himoyachi Josko Gvardiol raqib yosh yulduzi Lamin Yamalning mahoratiga yuqori baho berdi. Sevilyada kechgan bahsda amaldagi jahon chempionlari raqib darvozasiga javobsiz toʻrtta gol kiritib, ishonchli gʻalaba qozondi. Ushbu uchrashuvda Barselona klubi tarbiyalanuvchisi oʻzining yorqin oʻyini bilan barchaning eʼtiborini tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Ispaniya terma jamoasining umumiy harakatlari tahsinga loyiq boʻlsa-da, aynan Yamal maydonda asosiy qahramonga aylandi. Yosh vinger uchrashuv davomida ikkita gol muallifiga aylandi va jamoadoshiga muhim uzatmani amalga oshirdi. Bu holat Xorvatiya himoya chizigʻi, jumladan Manchester Siti safarda toʻp suruvchi Josko Gvardiol uchun ham jiddiy boshqotirmaga aylandi.

Himoyadagi muammolar va Yamalning mahorati

Oʻyindan keyingi intervyusida Gvardiol raqib futbolchisini qoʻriqlash qanchalik qiyin kechganini ochiq eʼtirof etdi. Xorvatiyalik himoyachining soʻzlariga koʻra, bunday darajadagi isteʼdodni birga-bir vaziyatlarda toʻxtatib qolish deyarli imkonsiz vazifa hisoblanadi. Uning fikricha, Yamalga qarshi har doim ikki nafar himoyachi bilan oʻynash talab etiladi, biroq shunda ham u oʻz ustunligini oʻtkazishga erishadi.

«Biz Yamalning qanday oʻyinchi ekanini yaxshi bilamiz. Agar unga yakkama-yakka kurash uchun boʻsh joy bersangiz, u bundan albatta foydalanadi. Uni doim ikki kishi qoʻriqlashi kerak, baʼzida bu qoʻlidan keldi, baʼzida yoʻq. Hatto uning eng yomon kuni boʻlgan taqdirda ham, u baribir kamida oʻn marta raqibni ortda qoldirib oʻta oladi», dedi Gvardiol raqibning tezligi va texnikasiga tan berib.

Jahon chempionlariga nisbatan ortiqcha hurmat

Josko Gvardiolning fikricha, xorvatiyaliklar bahs boshida amaldagi jahon chempionlariga nisbatan biroz tortinchoqlik qilishgan. Daqiqalar boshidayoq oʻtkazib yuborilgan gol jamoaning umumiy rejasini oʻzgartirib yuborgan va ular oʻz oʻyinini topishda qiynalgan. Tajribali himoyachi raqibning darajasini tan olgan holda, magʻlubiyat sabablarini tahlil qildi.

«Bu ogʻir oʻyin va yakunda achchiq magʻlubiyat boʻldi. Biz ularni tabriklashimiz kerak, ular behudaga jahon chempioni emas. Nima kutish kerakligini bilgan edik, bunday jamoaga qarshi safarda oʻynash oson emas, ammo biz ularga biroz ortiqcha hurmat koʻrsatdik deb oʻylayman. Ertalab gol oʻtkazib yubordik, bu bizni sarosimaga soldi va ortga qaytish qiyin kechdi», deya qoʻshimcha qildi u.

Uchrashuvda Xorvatiyaning yagona goliga mualliflik qilgan hujumchi Dion Drena Beljo ham jamoadoshining fikrlarini qoʻllab-quvvatladi. U ispaniyaliklarning maydonning soʻnggi uchdan bir qismida juda erkin harakat qilgani va himoyadagi intizomsizlik jamoaga qimmatga tushganini taʼkidladi. Beljo raqibning yuqori saviyasini tan olib, uchrashuv yakuni jamoada yoqimsiz taassurot qoldirganini yashirmadi.

Josko GvardiolLamine YamalXorvatiyaIspaniyaMillatlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya Millatlar ligasida Xorvatiyani yirik hisobda magʻlub etdiIspaniya Millatlar ligasida Xorvatiyani yirik hisobda magʻlub etdiBugun 01:56Lamin Yamal Sevilyada sehr koʻrsatdiLamin Yamal Sevilyada sehr koʻrsatdiBugun 11:14UEFA Millatlar ligasi: Ispaniya Xorvatiyani yirik hisobda taslim etdiUEFA Millatlar ligasi: Ispaniya Xorvatiyani yirik hisobda taslim etdiBugun 02:35Dean Xuyxen Ispaniya safidagi ogʻriqli tanaffus haqida gapirdiDean Xuyxen Ispaniya safidagi ogʻriqli tanaffus haqida gapirdiBugun 09:19Niko Uilyams Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga munosib deb topdiNiko Uilyams Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga munosib deb topdiBugun 09:12Lamine Yamal Lionel Messi bilan JCH-2026 finalidan keyingi suhbatini ochib berdiLamine Yamal Lionel Messi bilan JCH-2026 finalidan keyingi suhbatini ochib berdiKecha 11:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi