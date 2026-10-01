Krishtianu Ronaldu Portugaliya ixtiyorini tark etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasini tark etishi mamlakat futbol jamoatchiligida katta e'tirozlarga sabab bo'ldi va jamoaning ijtimoiy tarmoqlardagi obunachilari sonining keskin kamayishiga olib keldi.
- Millatlar ligasi reglamentiga ko'ra, Ronalduning 7-raqamli libosi Daniyaga qarshi o'yinda Rafael Leauga nasib etdi, chunki o'yin qaydnomasiga kiritilgan futbolchilar 1 dan 23 gacha bo'lgan raqamlarga ega bo'lishi shart.
Millatlar ligasi doirasidagi Daniyaga qarshi oʻyin oldidan Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi ixtiyorini tark etgani mamlakat futbol jamoatchiligida katta eʼtirozlarga sabab boʻldi. A Bola nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur holat nafaqat tarkibdagi oʻzgarishlarga, balki jamoaning ijtimoiy tarmoqlardagi obunachilari sonining keskin kamayib ketishiga ham olib keldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kopengagen shahridagi «Parken» stadionida boʻlib oʻtadigan uchrashuvda Ronalduga tegishli boʻlgan afsonaviy 7-raqamli libos egasiz qolmaydi. Millatlar ligasi reglamentiga koʻra, oʻyin qaydnomasiga kiritilgan futbolchilar 1 dan 23 gacha boʻlgan raqamlarga ega boʻlishi shart. Shu sababli, Portugaliya terma jamoasi Krishtianu Ronaldu vaqtincha jamoani tark etganiga qaramay, uning raqamini boʻsh qoldira olmasdi.
Rafael Leau 7-raqamda va tarkibdagi yoʻqotishlarReglament talablaridan kelib chiqib, Daniyaga qarshi bahsda Portugaliya terma jamoasining 7-raqamidagi libos hujumchi Rafael Leauga nasib etdi. Eslatib oʻtamiz, ushbu futbolchi yozgi transfer oynasida Milan klubidan Galatasaroy safiga oʻtgan edi.
Biroq terma jamoa faqat Krishtianu Ronaldu bilan bogʻliq oʻzgarishlar bilangina cheklanib qolgani yoʻq. Shuningdek, sobiq Real Madrid, Yuventus va Manchester Yunayted hujumchisi qatori Fransisku Konseyasou ham son qismidagi jarohati sababli qaydnomaga kiritilmadi. Shifokorlar oʻtkazgan tibbiy koʻriklar jiddiy yirtiq yoʻqligini koʻrsatgan boʻlsa-da, murabbiylar shtabi uni tavakkal qilmaslikka qaror qildi.
Ijtimoiy tarmoqlardagi yoʻqotishlar va muxlislar munosabatiB24 xabar berishicha, Krishtianu Ronalduning terma jamoa ixtiyorini tark etishi bilan bogʻliq mojaro Portugaliya futbol federatsiyasiga jiddiy zarar yetkazgan. Xususan, terma jamoaning rasmiy sahifalari qisqa vaqt ichida — atigi bir necha soat ichida yarim millionga yaqin (500 mingta) obunachisini yoʻqotgan.
A Bola nashri oʻtkazgan soʻrovnoma natijalariga koʻra, mahalliy muxlislar yuzaga kelgan vaziyatda asosan Krishtianu Ronalduning oʻzini aybdor deb hisoblamoqda. Aniqroq aytganda, respondentlarning 78,2 foizi Al Nassr hujumchisini tanqid qilgan boʻlsa, 13,7 foizi bosh murabbiy Jorje Jezushni, 8,1 foizi esa federatsiya prezidenti Pedru Proensani asosiy aybdor sifatida koʻrsatgan.
Izohlar 0
…