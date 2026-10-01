Krishtianu Ronaldu Portugaliya ixtiyorini tark etdi

·17·Sport
Krishtianu Ronaldu Portugaliya ixtiyorini tark etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasini tark etishi mamlakat futbol jamoatchiligida katta e'tirozlarga sabab bo'ldi va jamoaning ijtimoiy tarmoqlardagi obunachilari sonining keskin kamayishiga olib keldi.
  • Millatlar ligasi reglamentiga ko'ra, Ronalduning 7-raqamli libosi Daniyaga qarshi o'yinda Rafael Leauga nasib etdi, chunki o'yin qaydnomasiga kiritilgan futbolchilar 1 dan 23 gacha bo'lgan raqamlarga ega bo'lishi shart.

Millatlar ligasi doirasidagi Daniyaga qarshi oʻyin oldidan Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi ixtiyorini tark etgani mamlakat futbol jamoatchiligida katta eʼtirozlarga sabab boʻldi. A Bola nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur holat nafaqat tarkibdagi oʻzgarishlarga, balki jamoaning ijtimoiy tarmoqlardagi obunachilari sonining keskin kamayib ketishiga ham olib keldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kopengagen shahridagi «Parken» stadionida boʻlib oʻtadigan uchrashuvda Ronalduga tegishli boʻlgan afsonaviy 7-raqamli libos egasiz qolmaydi. Millatlar ligasi reglamentiga koʻra, oʻyin qaydnomasiga kiritilgan futbolchilar 1 dan 23 gacha boʻlgan raqamlarga ega boʻlishi shart. Shu sababli, Portugaliya terma jamoasi Krishtianu Ronaldu vaqtincha jamoani tark etganiga qaramay, uning raqamini boʻsh qoldira olmasdi.

Rafael Leau 7-raqamda va tarkibdagi yoʻqotishlar

Reglament talablaridan kelib chiqib, Daniyaga qarshi bahsda Portugaliya terma jamoasining 7-raqamidagi libos hujumchi Rafael Leauga nasib etdi. Eslatib oʻtamiz, ushbu futbolchi yozgi transfer oynasida Milan klubidan Galatasaroy safiga oʻtgan edi.

Biroq terma jamoa faqat Krishtianu Ronaldu bilan bogʻliq oʻzgarishlar bilangina cheklanib qolgani yoʻq. Shuningdek, sobiq Real Madrid, Yuventus va Manchester Yunayted hujumchisi qatori Fransisku Konseyasou ham son qismidagi jarohati sababli qaydnomaga kiritilmadi. Shifokorlar oʻtkazgan tibbiy koʻriklar jiddiy yirtiq yoʻqligini koʻrsatgan boʻlsa-da, murabbiylar shtabi uni tavakkal qilmaslikka qaror qildi.

Ijtimoiy tarmoqlardagi yoʻqotishlar va muxlislar munosabati

B24 xabar berishicha, Krishtianu Ronalduning terma jamoa ixtiyorini tark etishi bilan bogʻliq mojaro Portugaliya futbol federatsiyasiga jiddiy zarar yetkazgan. Xususan, terma jamoaning rasmiy sahifalari qisqa vaqt ichida — atigi bir necha soat ichida yarim millionga yaqin (500 mingta) obunachisini yoʻqotgan.

A Bola nashri oʻtkazgan soʻrovnoma natijalariga koʻra, mahalliy muxlislar yuzaga kelgan vaziyatda asosan Krishtianu Ronalduning oʻzini aybdor deb hisoblamoqda. Aniqroq aytganda, respondentlarning 78,2 foizi Al Nassr hujumchisini tanqid qilgan boʻlsa, 13,7 foizi bosh murabbiy Jorje Jezushni, 8,1 foizi esa federatsiya prezidenti Pedru Proensani asosiy aybdor sifatida koʻrsatgan.

Cristiano RonaldoPortugalRafael LeaoMillatlar ligasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasi ixtiyorini tark etdiCristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasi ixtiyorini tark etdiBugun 00:52Cristiano Ronaldo Portugaliya yigʻinini tark etdiCristiano Ronaldo Portugaliya yigʻinini tark etdiKecha 23:16Portugaliyalik murabbiy Norvechni Yevropaning kuchli bes gra qatoriga kiritdiPortugaliyalik murabbiy Norvechni Yevropaning kuchli bes gra qatoriga kiritdi28 sentabr 09:14Cristiano Ronaldo Portugaliya safidan chiqib ketgani uchun diskvalifikatsiya qilinishi mumkinCristiano Ronaldo Portugaliya safidan chiqib ketgani uchun diskvalifikatsiya qilinishi mumkinBugun 11:18Krishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildiKrishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildiKecha 22:58Ruben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdiRuben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdiKecha 21:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi