1000-gol va so‘nggi vidolashuv o‘yini: Ronaldu Portugaliya termasiga qaytishi mumkin

·63·Sport
1000-gol va so‘nggi vidolashuv o‘yini: Ronaldu Portugaliya termasiga qaytishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga kelasi yil rasman qaytishi mumkin.
  • Migel Pereyra ma'lumotiga ko'ra, Ronaldu o'zining 1000-golini urishni va milliy libosda tarixiy xayrlashuv o'yinini o'tkazishni istamoqda.
  • Murabbiy Jorje Jezush bilan munosabatlar yaxshilanayotgani va Portugaliya futbol federatsiyasi ham bu qaytishni qo'llab-quvvatlayotgani qayd etilgan.
  • Ronaldu 234 ta o'yin va 146 ta gol bilan jahon rekordlarini o'rnatgan.

Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush bilan yuzaga kelgan keskin nizo sababli qarorgohni tark etgan va butun dunyoda katta shov-shuvga sabab bo‘lgan Krishtianu Ronaldu atrofidagi vaziyat kutilmagan tomonga o‘zgarmoqda.

Yetakchi portugaliyalik sport jurnalisti Migel Pereyra tarqatgan sensatsion ma’lumotlarga ko‘ra, 41 yoshli afsonaning milliy jamoadagi faoliyati hali uzil-kesil tugamagan bo‘lishi mumkin. U kelasi yil Portugaliya safiga rasman qaytadi.

1000-gol orzusi va tarixiy xayrlashuv bayrami

Insayderning ta’kidlashicha, Ronalduning milliy libos bilan xayrlashuvi oddiy janjal yoki shoshilinch demarsh bilan emas, balki jahon futboli tarixida misli ko‘rilmagan bayram ko‘rinishida o‘tishi ko‘zda tutilmoqda:

«U Portugaliya safida so‘nggi golini kiritishni juda xohlamoqda. Menimcha, Krishtianu mavsum oxiriga borib faoliyatidagi 1000-golini urishga bor kuchi bilan intiladi.

Ronaldu «An-Nasr» safida bir mavsumda 15–20 ta gol urishni osonlik bilan uddalashiga to‘liq ishonadi. Biroq u milliy jamoadagi faoliyati, o‘z tarixi va shaxsan o‘zi uchun katta, unutilmas bayram uyushtirilishini istaydi. Men bu tarixiy voqea albatta sodir bo‘ladi, deb hisoblayman».

Jezush bilan munosabatlar iliqlashdi, federatsiya qaytishni kutmoqda

Krishtianuning qaytishi uchun nafaqat futbolchining xohishi, balki yuzaga kelgan ichki muhit ham ijobiy tomonga o‘zgarmoqda:

  • Murabbiy bilan murosa: Bir necha kun oldin ochiq mojaroga borgan Ronaldu va bosh murabbiy Jorje Jezush o‘rtasidagi aloqalar qayta tiklana boshlagani va munosabatlar iliqlashayotgani kuzatilmoqda.

  • FPF manfaati: Portugaliya futbol federatsiyasi (FPF) rahbariyati Ronalduning termaga qaytishini to‘liq qo‘llab-quvvatlaydi. Chunki afsonaviy sardorning har bir chiqishi mamlakat va federatsiya uchun mislsiz tijoriy hamda media shov-shuvini kafolatlaydi.

Migel Pereyraning xulosa qilishicha, yulduz hujumchi kelasi yilning oxirlariga kelib Portugaliya milliy jamoasi safida o‘zining rasmiy so‘nggi xayrlashuv uchrashuvini o‘tkazish uchun yana maydonga tushadi.

234 ta o‘yin va 146 ta gol bilan jahon rekordlarini o‘rnatgan Ronalduning tarixi bunday tarzda — to‘liq arenalar va muxlislar olqishi ostida nuqta qo‘yilishi har ikki tomon uchun eng munosib ssenariy bo‘lib ko‘rinmoqda.

Krishtianu RonalduPortugaliya milliy jamoasiJorje JezushPortugaliya futbol federatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mojaroga nuqta qo‘yiladimi? Jorje Jezush Ronaldu bilan maxfiy uchrashuvga rozi bo‘ldiMojaroga nuqta qo‘yiladimi? Jorje Jezush Ronaldu bilan maxfiy uchrashuvga rozi bo‘ldiBugun 01:04Ronaldu terma jamoa bilan xayrlashadimi? PFF Krishtianu bilan sulh tuzishga urinmoqdaRonaldu terma jamoa bilan xayrlashadimi? PFF Krishtianu bilan sulh tuzishga urinmoqda2 oktabr 18:20«Arazning asl ildizi ma’lum»: Jezush Ronalduning noroziligi sababini ochiq aytdi«Arazning asl ildizi ma’lum»: Jezush Ronalduning noroziligi sababini ochiq aytdi1 oktabr 11:00Portugaliya Ronaldusiz kuchliroqmi? Jezushning qat’iyati va afsonaning og‘riqli demarshi...Portugaliya Ronaldusiz kuchliroqmi? Jezushning qat’iyati va afsonaning og‘riqli demarshi...Kecha 09:17Ular o‘rtasida aslida nima yuz berdi? Ronalduning terma jamoani tark etishi tafsilotlariUlar o‘rtasida aslida nima yuz berdi? Ronalduning terma jamoani tark etishi tafsilotlari2 oktabr 22:19"Ronaldu bo‘lmasa, hech kimsiz": Krishtianuning opasi butun mamlakatni keskin tanqid qildi"Ronaldu bo‘lmasa, hech kimsiz": Krishtianuning opasi butun mamlakatni keskin tanqid qildi1 oktabr 15:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi