1000-gol va so‘nggi vidolashuv o‘yini: Ronaldu Portugaliya termasiga qaytishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga kelasi yil rasman qaytishi mumkin.
- Migel Pereyra ma'lumotiga ko'ra, Ronaldu o'zining 1000-golini urishni va milliy libosda tarixiy xayrlashuv o'yinini o'tkazishni istamoqda.
- Murabbiy Jorje Jezush bilan munosabatlar yaxshilanayotgani va Portugaliya futbol federatsiyasi ham bu qaytishni qo'llab-quvvatlayotgani qayd etilgan.
- Ronaldu 234 ta o'yin va 146 ta gol bilan jahon rekordlarini o'rnatgan.
Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush bilan yuzaga kelgan keskin nizo sababli qarorgohni tark etgan va butun dunyoda katta shov-shuvga sabab bo‘lgan Krishtianu Ronaldu atrofidagi vaziyat kutilmagan tomonga o‘zgarmoqda.
Yetakchi portugaliyalik sport jurnalisti Migel Pereyra tarqatgan sensatsion ma’lumotlarga ko‘ra, 41 yoshli afsonaning milliy jamoadagi faoliyati hali uzil-kesil tugamagan bo‘lishi mumkin. U kelasi yil Portugaliya safiga rasman qaytadi.
1000-gol orzusi va tarixiy xayrlashuv bayrami
Insayderning ta’kidlashicha, Ronalduning milliy libos bilan xayrlashuvi oddiy janjal yoki shoshilinch demarsh bilan emas, balki jahon futboli tarixida misli ko‘rilmagan bayram ko‘rinishida o‘tishi ko‘zda tutilmoqda:
«U Portugaliya safida so‘nggi golini kiritishni juda xohlamoqda. Menimcha, Krishtianu mavsum oxiriga borib faoliyatidagi 1000-golini urishga bor kuchi bilan intiladi.
Ronaldu «An-Nasr» safida bir mavsumda 15–20 ta gol urishni osonlik bilan uddalashiga to‘liq ishonadi. Biroq u milliy jamoadagi faoliyati, o‘z tarixi va shaxsan o‘zi uchun katta, unutilmas bayram uyushtirilishini istaydi. Men bu tarixiy voqea albatta sodir bo‘ladi, deb hisoblayman».
Jezush bilan munosabatlar iliqlashdi, federatsiya qaytishni kutmoqda
Krishtianuning qaytishi uchun nafaqat futbolchining xohishi, balki yuzaga kelgan ichki muhit ham ijobiy tomonga o‘zgarmoqda:
Murabbiy bilan murosa: Bir necha kun oldin ochiq mojaroga borgan Ronaldu va bosh murabbiy Jorje Jezush o‘rtasidagi aloqalar qayta tiklana boshlagani va munosabatlar iliqlashayotgani kuzatilmoqda.
FPF manfaati: Portugaliya futbol federatsiyasi (FPF) rahbariyati Ronalduning termaga qaytishini to‘liq qo‘llab-quvvatlaydi. Chunki afsonaviy sardorning har bir chiqishi mamlakat va federatsiya uchun mislsiz tijoriy hamda media shov-shuvini kafolatlaydi.
Migel Pereyraning xulosa qilishicha, yulduz hujumchi kelasi yilning oxirlariga kelib Portugaliya milliy jamoasi safida o‘zining rasmiy so‘nggi xayrlashuv uchrashuvini o‘tkazish uchun yana maydonga tushadi.
234 ta o‘yin va 146 ta gol bilan jahon rekordlarini o‘rnatgan Ronalduning tarixi bunday tarzda — to‘liq arenalar va muxlislar olqishi ostida nuqta qo‘yilishi har ikki tomon uchun eng munosib ssenariy bo‘lib ko‘rinmoqda.
Izohlar 0
…