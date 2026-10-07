Messi Buenos-Ayres universitetining faxriy doktori bo‘ldi

·9·Sport
Messi Buenos-Ayres universitetining faxriy doktori bo‘ldi

Argentina terma jamoasi bilan jahon chempioni bo‘lgan Lionel Messi Buenos-Ayres universitetining (UBA) faxriy doktori — Doctor Honoris Causa unvoniga sazovor bo‘ldi. Bu haqda universitetning rasmiy sayti xabar berdi.

Messiga ushbu unvon 6 oktyabr kuni Buenos-Ayres yaqinidagi Eseysa shahrida, Argentina futbol assotsiatsiyasi qarorgohida o‘tkazilgan marosimda topshirildi. Messi universitet rektori Rikardo Gelpi va vitse-rektori Emiliano Yakobittidan medal hamda diplomni qabul qilib oldi.

Mazkur unvonni berish haqidagi qaror Buenos-Ayres universiteti Oliy kengashi tomonidan bir ovozdan ma’qullangan. Universitet Messining sportdagi yutuqlari, Argentina terma jamoasidagi faoliyati va mamlakatni xalqaro maydonda munosib namoyish etganini alohida ta’kidlagan.

UBA bayonotida futbolchining faoliyati «mukammallik, matonat, kamtarlik va axloqiy tamoyillar» namunasi sifatida e’tirof etilgan.

Lionel Messi qo‘lida UBA belgisi tushirilgan nishonni tutib turibdi.

Universitet rahbariyati Messi faoliyati faqat futbol bilan cheklanib qolmaganini ham ta’kidlagan. Jumladan, uning xayriya faoliyati, bolalar va o‘smirlarning sog‘liq, ta’lim hamda sportdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan ishlari ham e’tirof etilgan.

Messi esa mukofotni qabul qilib olar ekan, bunday e’tirof uning uchun katta faxr ekanini aytgan.

Lionel MessiBuenos-Ayres universitetiDoctor Honoris CausaArgentina futbol assotsiatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messining Argentina terma jamoasidagi xayrlashuv o‘yini chiptalari 90 daqiqa ichida sotildiMessining Argentina terma jamoasidagi xayrlashuv o‘yini chiptalari 90 daqiqa ichida sotildi26 sentabr 19:28FIFA finaldagi tartibsizliklar sabab Argentinani keskin jazoladi...FIFA finaldagi tartibsizliklar sabab Argentinani keskin jazoladi...21 avgust 21:19JCH-2026dagi alamli mag‘lubiyat: Skaloni muxlislarga ta’sirli murojaat yo‘lladiJCH-2026dagi alamli mag‘lubiyat: Skaloni muxlislarga ta’sirli murojaat yo‘lladi28 iyul 13:54Messi Argentina libosini so‘nggi marta kiyadi: xayrlashuv bahsiga maxsus futbolka tanladiMessi Argentina libosini so‘nggi marta kiyadi: xayrlashuv bahsiga maxsus futbolka tanladi22 sentabr 15:33Lionel Messi «Monumental»da ko‘z yoshlar bilan so‘nggi nutqini so‘zladiLionel Messi «Monumental»da ko‘z yoshlar bilan so‘nggi nutqini so‘zladiBugun 12:49Futbol tarixidagi eng kutilgan mo‘jiza: Messi va Ronaldu bir jamoada o‘ynaydi!Futbol tarixidagi eng kutilgan mo‘jiza: Messi va Ronaldu bir jamoada o‘ynaydi!8 sentabr 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?