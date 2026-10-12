Ronaldu o‘zini futbol tarixidagi "eng yaxshi o‘yinchi" deb hisoblashini aytdi

·41·Sport
Ronaldu o‘zini futbol tarixidagi "eng yaxshi o‘yinchi" deb hisoblashini aytdi

Portugaliyalik futbolchi Krishtianu Ronaldu o‘zini barcha davrlarning eng yaxshi o‘yinchisi deb hisoblashini bildirdi. U bu haqda jurnalist va do‘sti Edu Agirre bilan suhbatda gapirdi. Intervyu CNN Portugal telekanalida namoyish etildi.

Ronaldu suhbat davomida faoliyati, erishgan natijalari va Lionel Messi bilan ko‘p yillik raqobati haqida fikr bildirdi.

«Men barcha davrlarning eng yaxshi futbolchisiman. Tamom. Raqamlarning o‘zi gapiradi. Men o‘zimdan yaxshiroq hech kimni bilmayman. Tarix allaqachon yozilgan. Bugun faoliyatimni yakunlasam ham, hech narsadan afsuslanmayman», — dedi portugaliyalik hujumchi.

U Lionel Messi bilan raqobati haqida gapirar ekan, bu bellashuv har ikki futbolchining yanada yuqori natijalarga erishishiga turtki bo‘lganini ta’kidladi.

«Ulardan biri doimo ikkinchisiga motivatsiya bergan. Bu xuddi "Formula-1"dagi Alen Prost va Ayrton Senna o‘rtasidagi raqobatga o‘xshaydi», — dedi Ronaldu.

Futbolchi, shuningdek, yoshiga qaramay, gol urishda davom etayotgani va bu natijalariga yetarlicha baho berilmayotganini ta’kidlagan.

Ronaldu va Messi o‘rtasidagi raqobat ko‘p yillar davomida jahon futbolidagi eng ko‘p muhokama qilingan mavzulardan biri bo‘lib kelgan. Ikki yulduzning o‘zaro bellashuvi klublar va terma jamoalar miqyosidagi natijalar, rekordlar hamda individual mukofotlar uchun kurash bilan yodda qolgan.

Krishtianu RonalduLionel MessiCNN PortugalEdu Agirre
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronalduning Messiga yozgan izohi 5,8 mln layk to‘pladiRonalduning Messiga yozgan izohi 5,8 mln layk to‘pladi9 oktabr 00:32Gari Lineker nega Ronalduning holatini Messiniki bilan solishtirdi?Gari Lineker nega Ronalduning holatini Messiniki bilan solishtirdi?8 oktabr 18:24Krishtianu Ronaldu Messining terma jamoadan ketishiga kutilmagan izoh qoldirdiKrishtianu Ronaldu Messining terma jamoadan ketishiga kutilmagan izoh qoldirdi7 oktabr 23:31Anderson zamonaviy futbolchilarning maqomi haqida fikr bildirdiAnderson zamonaviy futbolchilarning maqomi haqida fikr bildirdi5 oktabr 19:32Miralem Pyanich: Kardiffdagi alamli magʻlubiyat va Ronalduning jarima zarbalari siriMiralem Pyanich: Kardiffdagi alamli magʻlubiyat va Ronalduning jarima zarbalari siri4 oktabr 20:59Ronaldu va Messining Instagramdagi bitta reklama posti qancha turishi ma’lum bo‘ldiRonaldu va Messining Instagramdagi bitta reklama posti qancha turishi ma’lum bo‘ldi16 sentabr 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi