Yilning eng yaxshi 11 nafar yulduzi: FIFPRO tarkibida Messi va Mbappe bor, ammo Keyn yo‘q

·41·Sport
Yilning eng yaxshi 11 nafar yulduzi: FIFPRO tarkibida Messi va Mbappe bor, ammo Keyn yo‘q
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • FIFPRO minglab futbolchilarning ovoz berish natijalariga ko‘ra 2026 yilning ramziy terma jamoasini e’lon qildi.
  • Mazkur tarkibdan Lionel Messi, Kilian Mbappe va Erling Holand kabi yulduzlar joy olgan bo‘lsa-da, «Oltin to‘p» sohibi Harri Keyn hamda Krishtianu Ronaldu ro‘yxatga kiritilmadi.
  • Jamoa 3-4-3 taktik sxemasi asosida tuzilib, unda «PSJ» va «Barselona» klublari uch nafardan vakil bilan yetakchilik qilmoqda.

Xalqaro professional futbolchilar federatsiyasi (FIFPRO) dunyo bo‘ylab minglab kasbiy futbolchilarning rasmiy ovoz berish natijalariga asosan 2026 yilning ramziy terma jamoasini tantanali ravishda e’lon qildi.

E’lon qilingan tarkib futbol jamoatchiligida qizg‘in bahs va hayratga sabab bo‘ldi. Eng katta shov-shuv — 2026 yilgi «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) sohibi Harri Keyn hamda portugaliyalik yulduz Krishtianu Ronalduning ushbu jamoaga kiritilmagani bo‘ldi.

Kutilmagan qarorlar va asosiy yo‘qotishlar

Yil jamoasini tanlashda millionlab muxlislar va mutaxassislar e’tiborini tortgan asosiy voqealar:

  • «Oltin to‘p» sohibiga joy topilmadi: Yilning bosh individual sovrinini qo‘lga kiritgan Harri Keyn hamkasblarining yakuniy tanloviga ko‘ra 11 talikka kira olmadi;

  • Ronaldusiz ramziy jamoa: So‘nggi yillarda to‘purarlik rekordlarini yangilashda davom etayotgan Krishtianu Ronaldu ham ovozlar soni bo‘yicha kuchli uchlik hujumchilari orasidan joy ololmadi;

  • Messi hamon cho‘qqida: AQSHning «Inter Mayami» klubi safida to‘p surayotgan Lionel Messi esa global ovoz berishda yana o‘z o‘rnini saqlab qolib, hujum uchligidan joy oldi.

FIFPRO — 2026: Yilning ramziy jamoasi to‘liq tarkibi

Jahonning eng yaxshi 11 futbolchisi 3-4-3 taktik sxemasi asosida joylashtirildi:

Chiziq / Amplua

Futbolchi

Klubi

Maqomi / E’tirof

Darvozabon

David Rayya

«Arsenal»

Yilning eng ishonchli posboni

Himoyachi

Ashraf Hakimi

«PSJ»

O‘ng qanotdagi yetakchi himoyachi

Himoyachi

Pau Kubarsi

«Barselona»

Golden Boy sovrindori va mudofaa ustuni

Himoyachi

Nunu Mendesh

«PSJ»

So‘l qanotning eng faol vakili

Yarimhimoyachi

Vitinya

«PSJ»

Markazdagi aniqlik va o‘yin nazorati

Yarimhimoyachi

Rodri

«Barselona»

Maydon markazining generali

Yarimhimoyachi

Jud Bellinghem

«Real Madrid»

Hujumkor yarimhimoyadagi kreativlik

Yarimhimoyachi

Lamin Yamal

«Barselona»

Qanotdagi tezkorlik va dribling ustasi

Hujumchi

Erling Holand

«Manchester Siti»

Gol mashinasi va markaziy forvard

Hujumchi

Kilian Mbappe

«Real Madrid»

Hujum chizig‘ining yetakchi yulduzi

Hujumchi

Lionel Messi

«Inter Mayami»

Afsonaviy yetakchilik va barqaror mahorat

Yilning eng yaxshi 11 nafar yulduzi: FIFPRO tarkibida Messi va Mbappe bor, ammo Keyn yo‘q

«Barselona» va «PSJ»ning mutlaq dominantligi

E’lon qilingan jamoada Fransiyaning «PSJ» klubi (3 nafar o‘yinchi) va Kataloniyaning «Barselona» klubi (3 nafar o‘yinchi) eng ko‘p vakilga ega bo‘ldi. Markaziy chiziq va hujumdagi bunday muvozanat zamonaviy futbolda tezkor qanotlar hamda yosh iqtidorlar roli kuchayib borayotganini yaqqol namoyish etdi.

FIFPROHarri KeynKrishtianu RonalduLionel Messi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samir Nasri “Oltin to‘p” natijalari bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdiSamir Nasri “Oltin to‘p” natijalari bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdi28 oktabr 18:01Eng buyuk to‘purarmi yoki eng buyuk o‘yinchi? Verner Ronaldu va Messining farqini tushuntirdiEng buyuk to‘purarmi yoki eng buyuk o‘yinchi? Verner Ronaldu va Messining farqini tushuntirdi7 noyabr 08:41Tarixning buyuk dueli: Ronaldu milliy jamoadagi rekordlar bo‘yicha Messini ortda qoldirdiTarixning buyuk dueli: Ronaldu milliy jamoadagi rekordlar bo‘yicha Messini ortda qoldirdi6 noyabr 09:26Krishtianu Ronalduning 2008 yilgi “Oltin to‘p”i futbol tarixida tengsiz deb topildiKrishtianu Ronalduning 2008 yilgi “Oltin to‘p”i futbol tarixida tengsiz deb topildi29 oktabr 08:51Ronaldu o‘zini futbol tarixidagi "eng yaxshi o‘yinchi" deb hisoblashini aytdiRonaldu o‘zini futbol tarixidagi "eng yaxshi o‘yinchi" deb hisoblashini aytdi12 oktabr 14:33Ronalduning Messiga yozgan izohi 5,8 mln layk to‘pladiRonalduning Messiga yozgan izohi 5,8 mln layk to‘pladi9 oktabr 00:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?