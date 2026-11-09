Yilning eng yaxshi 11 nafar yulduzi: FIFPRO tarkibida Messi va Mbappe bor, ammo Keyn yo‘q
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- FIFPRO minglab futbolchilarning ovoz berish natijalariga ko‘ra 2026 yilning ramziy terma jamoasini e’lon qildi.
- Mazkur tarkibdan Lionel Messi, Kilian Mbappe va Erling Holand kabi yulduzlar joy olgan bo‘lsa-da, «Oltin to‘p» sohibi Harri Keyn hamda Krishtianu Ronaldu ro‘yxatga kiritilmadi.
- Jamoa 3-4-3 taktik sxemasi asosida tuzilib, unda «PSJ» va «Barselona» klublari uch nafardan vakil bilan yetakchilik qilmoqda.
Xalqaro professional futbolchilar federatsiyasi (FIFPRO) dunyo bo‘ylab minglab kasbiy futbolchilarning rasmiy ovoz berish natijalariga asosan 2026 yilning ramziy terma jamoasini tantanali ravishda e’lon qildi.
E’lon qilingan tarkib futbol jamoatchiligida qizg‘in bahs va hayratga sabab bo‘ldi. Eng katta shov-shuv — 2026 yilgi «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) sohibi Harri Keyn hamda portugaliyalik yulduz Krishtianu Ronalduning ushbu jamoaga kiritilmagani bo‘ldi.
Kutilmagan qarorlar va asosiy yo‘qotishlar
Yil jamoasini tanlashda millionlab muxlislar va mutaxassislar e’tiborini tortgan asosiy voqealar:
«Oltin to‘p» sohibiga joy topilmadi: Yilning bosh individual sovrinini qo‘lga kiritgan Harri Keyn hamkasblarining yakuniy tanloviga ko‘ra 11 talikka kira olmadi;
Ronaldusiz ramziy jamoa: So‘nggi yillarda to‘purarlik rekordlarini yangilashda davom etayotgan Krishtianu Ronaldu ham ovozlar soni bo‘yicha kuchli uchlik hujumchilari orasidan joy ololmadi;
Messi hamon cho‘qqida: AQSHning «Inter Mayami» klubi safida to‘p surayotgan Lionel Messi esa global ovoz berishda yana o‘z o‘rnini saqlab qolib, hujum uchligidan joy oldi.
FIFPRO — 2026: Yilning ramziy jamoasi to‘liq tarkibi
Jahonning eng yaxshi 11 futbolchisi 3-4-3 taktik sxemasi asosida joylashtirildi:
Chiziq / Amplua
Futbolchi
Klubi
Maqomi / E’tirof
Darvozabon
David Rayya
«Arsenal»
Yilning eng ishonchli posboni
Himoyachi
Ashraf Hakimi
«PSJ»
O‘ng qanotdagi yetakchi himoyachi
Himoyachi
Pau Kubarsi
«Barselona»
Golden Boy sovrindori va mudofaa ustuni
Himoyachi
Nunu Mendesh
«PSJ»
So‘l qanotning eng faol vakili
Yarimhimoyachi
Vitinya
«PSJ»
Markazdagi aniqlik va o‘yin nazorati
Yarimhimoyachi
Rodri
«Barselona»
Maydon markazining generali
Yarimhimoyachi
Jud Bellinghem
«Real Madrid»
Hujumkor yarimhimoyadagi kreativlik
Yarimhimoyachi
Lamin Yamal
«Barselona»
Qanotdagi tezkorlik va dribling ustasi
Hujumchi
Erling Holand
«Manchester Siti»
Gol mashinasi va markaziy forvard
Hujumchi
Kilian Mbappe
«Real Madrid»
Hujum chizig‘ining yetakchi yulduzi
Hujumchi
Lionel Messi
«Inter Mayami»
Afsonaviy yetakchilik va barqaror mahorat
«Barselona» va «PSJ»ning mutlaq dominantligi
E’lon qilingan jamoada Fransiyaning «PSJ» klubi (3 nafar o‘yinchi) va Kataloniyaning «Barselona» klubi (3 nafar o‘yinchi) eng ko‘p vakilga ega bo‘ldi. Markaziy chiziq va hujumdagi bunday muvozanat zamonaviy futbolda tezkor qanotlar hamda yosh iqtidorlar roli kuchayib borayotganini yaqqol namoyish etdi.
Izohlar 0
…