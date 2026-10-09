Ronalduning Messiga yozgan izohi 5,8 mln layk to‘pladi

·48·Sport
Ronalduning Messiga yozgan izohi 5,8 mln layk to‘pladi

Krishtianu Ronalduning Lionel Messi haqida Instagram'da qoldirgan izohi 5,8 millionta layk to‘pladi. Izohda Ronaldu Messining Argentina terma jamoasi bilan erishgan Jahon chempionatidagi g‘alabasini e’tirof etgan va unga hurmatini bildirgan.

Ronalduning qisqa izohini millionlab Instagram foydalanuvchilari yoqtirgan. Natijada ushbu izoh futbolchilarning ijtimoiy tarmoqdagi eng ko‘p e’tibor qaratilgan yozuvlaridan biriga aylangan.

Messining Ronalduga tegishli posti ham yuqori ko‘rsatkich qayd etmoqda. Ronalduning tug‘ilgan kuni munosabati bilan Messi Instagram tarixida joylashtirgan ushbu post 7,3 milliondan ortiq layk olgan.

Har ikki holatda ham futbol muxlislarining Messi va Ronaldu o‘rtasidagi munosabatlarga qiziqishi Instagram ko‘rsatkichlarida aks etgan.

Krishtianu RonalduLionel MessiInstagramArgentinaFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xavyer Zanetti Lionel Messi haqida iliq fikrlar bildirdiXavyer Zanetti Lionel Messi haqida iliq fikrlar bildirdi6 oktabr 14:37Steve Mounie: Lionel Messi meni butim emasSteve Mounie: Lionel Messi meni butim emas6 oktabr 13:35Benin himoyachisi Lionel Messiga qarshi taktika yoʻqligini aytdiBenin himoyachisi Lionel Messiga qarshi taktika yoʻqligini aytdi6 oktabr 12:52Lionel Messi Argentina safidagi faoliyatiga yakun yasamoqdaLionel Messi Argentina safidagi faoliyatiga yakun yasamoqda6 oktabr 12:14Lionel Messi terma jamoadagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi terma jamoadagi faoliyatiga yakun yasaydi6 oktabr 11:37Benin darvozaboni Lionel Messi bilan xayrlashuv uchrashuvi haqida fikr bildirdiBenin darvozaboni Lionel Messi bilan xayrlashuv uchrashuvi haqida fikr bildirdi5 oktabr 19:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?