Tarixning buyuk dueli: Ronaldu milliy jamoadagi rekordlar bo‘yicha Messini ortda qoldirdi

·3·Sport
Tarixning buyuk dueli: Ronaldu milliy jamoadagi rekordlar bo‘yicha Messini ortda qoldirdi

Jahon futboli tarixidagi eng buyuk qarama-qarshilik sifatida e’tirof etilgan Krishtianu Ronaldu va Lionel Messi duelining xalqaro maydondagi bosqichi rasman o‘z yakuniga yetdi. Ikkala yulduz ham milliy terma jamoalari bilan xayrlashgan bir pallada, portugaliyalik to‘purar terma jamoalar tarixidagi gollar va o‘yinlar soni bo‘yicha argentinalik raqibi ustidan mutlaq ustunligini abadiy mustahkamlab qo‘ydi.

Har ikki daho o‘z mamlakati sharafini himoya qilishni to‘xtatishga qaror qilgach, ularning ko‘p yillik tarixiy poygasi yakuniy raqamlar bilan muhrlandi.

Mutlaq rekodlar va 20 ta gollik ustunlik

Krishtianu Ronaldu xalqaro futbol tarixidagi eng yaxshi ko‘rsatkichlarni o‘z nomiga rasmiylashtirib ketdi:

  • Gollar soni: 41 yoshli Ronaldu Portugaliya terma jamoasi safida jami 146 ta gol urishga muvaffaq bo‘ldi. Lionel Messi esa Argentina tarkibida o‘z hisobiga 126 ta gol yozdirib qo‘ydi — Ronaldu raqibini naqd 20 ta gol farqi bilan ortda qoldirdi;

  • O‘yinlar bo‘yicha jahon rekordi: Ronaldu milliy libosda jami 234 ta uchrashuv o‘tkazib, jahon sportida takrorlanmas rekord o‘rnatdi. Messi esa «albiseleste» libosida 208 ta bahsda maydonga tushdi.

Ikki afsonaning xayrlashuvi qanday kechdi?

2026 yil kuzi ikkala afsona uchun ham milliy jamoa bilan xayrlashish mavsumi bo‘ldi:

  • Ronalduning nuqtasi: Portugaliyalik to‘purar 5 noyabr kuni terma jamoadan rasman ketganini bildirib, 23 yil davom etgan beqiyos xalqaro faoliyatiga nuqta qo‘ydi. Uning milliy safdagi so‘nggi uchrashuvi 24 sentyabr kuni Uelsga qarshi bahs bo‘ldi. Ronaldu Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubida o‘z faoliyatini davom ettirmoqda;

  • Messining benefisi: Lionel Messi 31 avgustda xayrlashuv haqida e’lon qilgan bo‘lsa, 6 oktyabr kuni Buenos-Ayresda Beninga qarshi o‘zining so‘nggi rasmiy uchrashuvini o‘tkazdi. U 3:0 hisobidagi g‘alabada bitta penaltidan gol urib, yana ikkita golli uzatmaga mualliflik qildi va jamoasi bilan chiroyli xayrlashdi.

Krishtianu RonalduLionel MessiPortugaliya terma jamoasiArgentina terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Buni ko‘rish og‘ir”: Ronalduning opasi Elma Aveyru ukasiga bo‘lgan munosabatdan norozi“Buni ko‘rish og‘ir”: Ronalduning opasi Elma Aveyru ukasiga bo‘lgan munosabatdan norozi16 oktabr 16:53Krishtianu Ronalduning onasi o‘g‘lining Portugaliyada qadrlanmayotganidan xafaligini ochiq aytdiKrishtianu Ronalduning onasi o‘g‘lining Portugaliyada qadrlanmayotganidan xafaligini ochiq aytdi9 oktabr 13:52Ronaldu ehtimoliy jazoga roziligi va Portugaliya libosini qayta kiyish shartini aytdiRonaldu ehtimoliy jazoga roziligi va Portugaliya libosini qayta kiyish shartini aytdi7 oktabr 07:15Ronaldu «An Nasr»ga qaytdi: terma jamoadagi taqdiri hali noma’lumRonaldu «An Nasr»ga qaytdi: terma jamoadagi taqdiri hali noma’lum6 oktabr 06:37Pirs Morgan Xorxe Xezuzni portugaliyalik Ten Hag deb atadiPirs Morgan Xorxe Xezuzni portugaliyalik Ten Hag deb atadi5 oktabr 19:55Ronalduning 7 raqami boshqa futbolchiga beriladimi? Portugaliyada Ronaldu sabab namoyishlar avj olmoqda (video)Ronalduning 7 raqami boshqa futbolchiga beriladimi? Portugaliyada Ronaldu sabab namoyishlar avj olmoqda (video)3 oktabr 16:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi