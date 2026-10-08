Gari Lineker nega Ronalduning holatini Messiniki bilan solishtirdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Gari Lineker Krishtianu Ronalduning Portugaliya terma jamoasini tark etishini achinarli holat deb atadi va uning faoliyatini azaliy raqibi Lionel Messi kabi sharaf bilan yakunlashga haqli ekanini ta’kidladi.
- Linekerning fikricha, Messi bilan solishtirganda, Ronalduning bunday mojaro bilan xayrlashuvi munosib emas.
- Uning so‘zlariga ko‘ra, kelajakda Ronalduning buyukligi eslanadi, ammo hozirgi mojaro unut bo‘ladi.
Portugaliya milliy terma jamoasi safida yuz bergan kutilmagan mojaro va jamoa sardori Krishtianu Ronalduning lagerni tark etishi jahon futbolida qizg‘in bahslarni davom ettirmoqda. 41 yoshli afsonaviy hujumchining bosh murabbiy Jorje Jezush bilan yuzaga kelgan kelishmovchilik sababli terma jamoa ixtiyoridan chiqib ketishi ko‘plab taniqli ekspertlar tomonidan xavotir bilan kutib olindi.
Angliya milliy terma jamoasining sobiq sardori va taniqli ekspert Gari Lineker ushbu vaziyatga o‘z munosabatini bildirib, Krishtianu Ronaldu o‘z faoliyatini bunday kayfiyatda emas, balki azaliy raqibi Lionel Messi kabi sharaf bilan yakunlashga haqli ekanini ta’kidladi.
Murabbiy bilan kelishmovchilik: Ronaldu nega jamoani tark etdi?
Portugaliya termasidagi muhitning keskinlashuvi butun futbol jamoatchiligini hayratda qoldirdi:
Ichki nizo: 41 yoshli forvard va terma jamoa ustozi Jorje Jezush o‘rtasida taktik yondashuv hamda asosiy tarkib bo‘yicha ochiq fikr tafovuti yuzaga kelgan;
Keskin qaror: O‘zaro ziddiyat ortidan Ronaldu yig‘inni muddatidan oldin tark etib, milliy jamoa bazasidan chiqib ketgan;
Afsonaning so‘nggi qadamlari: Buyuk futbolchining xalqaro maydondagi faoliyati mojaro va tushunmovchiliklar soyasida qolib ketish xavfi ostida qolmoqda.
«Besh-o‘n yildan keyin unut bo‘ladi»: Linekerning samimiy e’tirofi
Sky Sports News telekanaliga bergan intervyusida Gari Lineker yulduz futbolchining bunday tarzda ketishidan afsusda ekanini yashirmadi:
Buyuklikning qadri: «Bu biroz achinarli holat, chunki u chindan ham ajoyib va tengsiz futbolchi bo‘lgan. Oxir-oqibat, besh yoki o‘n yil o‘tgach, bugungi mojaroni hech kim eslamaydi. Biz faqat uning naqadar buyuk o‘yinchi bo‘lganini xotirlaymiz», — deydi Lineker;
Munosib yakun lozimligi: Angliyalik mutaxassis o‘z davrining ikki buyuk namoyandasi har qanday munozaralardan xoli, yuqori ehtirom bilan maydonni tark etishi kerakligini uqtirdi.
Messining benuqson vidolashuvi — havas qilarli namuna
Lineker Ronalduning holatini tahlil qilar ekan, yaqindagina xalqaro faoliyatini yakunlagan Lionel Messini misol qilib keltirdi:
Triumf bilan yakunlangan yo‘l: Messi 7 oktyabr kuni Benin terma jamoasiga qarshi o‘yinda Argentina libosidagi so‘nggi bahsini o‘tkazdi;
Benefis darajasidagi o‘yin: Argentinaning 3:0 hisobidagi g‘alabasi bilan tugagan uchrashuvda Messi 1 ta gol urib, 2 ta golli uzatmaga mualliflik qildi va tribunalarning gulduros olqishlari ostida milliy jamoa bilan xayrlashdi;
Loyiq ehtirom: «Agar Messining Argentina bilan xayrlashuviga qarasak, u nihoyatda go‘zal va ta’sirli bo‘ldi. Menimcha, Krishtianu ham xuddi shunday chiroyli xayrlashuvga loyiq», — deya ta’kidladi Gari Lineker.
Zamonaviy futbolning butun bir davrini o‘z nomi bilan yozgan ikki dahodan biri maydon bilan bayramona xayrlashgan bir paytda, ikkinchisining ichki nizolar girdobida qolishi ko‘plab muxlislarda e’tiroz va qayg‘u uyg‘otmoqda. Krishtianuning milliy jamoadagi keyingi taqdiri hali ham ochiq qolmoqda.
Izohlar 0
…