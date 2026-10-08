Gari Lineker nega Ronalduning holatini Messiniki bilan solishtirdi?

·54·Sport
Gari Lineker nega Ronalduning holatini Messiniki bilan solishtirdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Gari Lineker Krishtianu Ronalduning Portugaliya terma jamoasini tark etishini achinarli holat deb atadi va uning faoliyatini azaliy raqibi Lionel Messi kabi sharaf bilan yakunlashga haqli ekanini ta’kidladi.
  • Linekerning fikricha, Messi bilan solishtirganda, Ronalduning bunday mojaro bilan xayrlashuvi munosib emas.
  • Uning so‘zlariga ko‘ra, kelajakda Ronalduning buyukligi eslanadi, ammo hozirgi mojaro unut bo‘ladi.

Portugaliya milliy terma jamoasi safida yuz bergan kutilmagan mojaro va jamoa sardori Krishtianu Ronalduning lagerni tark etishi jahon futbolida qizg‘in bahslarni davom ettirmoqda. 41 yoshli afsonaviy hujumchining bosh murabbiy Jorje Jezush bilan yuzaga kelgan kelishmovchilik sababli terma jamoa ixtiyoridan chiqib ketishi ko‘plab taniqli ekspertlar tomonidan xavotir bilan kutib olindi.

Angliya milliy terma jamoasining sobiq sardori va taniqli ekspert Gari Lineker ushbu vaziyatga o‘z munosabatini bildirib, Krishtianu Ronaldu o‘z faoliyatini bunday kayfiyatda emas, balki azaliy raqibi Lionel Messi kabi sharaf bilan yakunlashga haqli ekanini ta’kidladi.

Murabbiy bilan kelishmovchilik: Ronaldu nega jamoani tark etdi?

Portugaliya termasidagi muhitning keskinlashuvi butun futbol jamoatchiligini hayratda qoldirdi:

  • Ichki nizo: 41 yoshli forvard va terma jamoa ustozi Jorje Jezush o‘rtasida taktik yondashuv hamda asosiy tarkib bo‘yicha ochiq fikr tafovuti yuzaga kelgan;

  • Keskin qaror: O‘zaro ziddiyat ortidan Ronaldu yig‘inni muddatidan oldin tark etib, milliy jamoa bazasidan chiqib ketgan;

  • Afsonaning so‘nggi qadamlari: Buyuk futbolchining xalqaro maydondagi faoliyati mojaro va tushunmovchiliklar soyasida qolib ketish xavfi ostida qolmoqda.

«Besh-o‘n yildan keyin unut bo‘ladi»: Linekerning samimiy e’tirofi

Sky Sports News telekanaliga bergan intervyusida Gari Lineker yulduz futbolchining bunday tarzda ketishidan afsusda ekanini yashirmadi:

  • Buyuklikning qadri: «Bu biroz achinarli holat, chunki u chindan ham ajoyib va tengsiz futbolchi bo‘lgan. Oxir-oqibat, besh yoki o‘n yil o‘tgach, bugungi mojaroni hech kim eslamaydi. Biz faqat uning naqadar buyuk o‘yinchi bo‘lganini xotirlaymiz», — deydi Lineker;

  • Munosib yakun lozimligi: Angliyalik mutaxassis o‘z davrining ikki buyuk namoyandasi har qanday munozaralardan xoli, yuqori ehtirom bilan maydonni tark etishi kerakligini uqtirdi.

Messining benuqson vidolashuvi — havas qilarli namuna

Lineker Ronalduning holatini tahlil qilar ekan, yaqindagina xalqaro faoliyatini yakunlagan Lionel Messini misol qilib keltirdi:

  • Triumf bilan yakunlangan yo‘l: Messi 7 oktyabr kuni Benin terma jamoasiga qarshi o‘yinda Argentina libosidagi so‘nggi bahsini o‘tkazdi;

  • Benefis darajasidagi o‘yin: Argentinaning 3:0 hisobidagi g‘alabasi bilan tugagan uchrashuvda Messi 1 ta gol urib, 2 ta golli uzatmaga mualliflik qildi va tribunalarning gulduros olqishlari ostida milliy jamoa bilan xayrlashdi;

  • Loyiq ehtirom: «Agar Messining Argentina bilan xayrlashuviga qarasak, u nihoyatda go‘zal va ta’sirli bo‘ldi. Menimcha, Krishtianu ham xuddi shunday chiroyli xayrlashuvga loyiq», — deya ta’kidladi Gari Lineker.

Zamonaviy futbolning butun bir davrini o‘z nomi bilan yozgan ikki dahodan biri maydon bilan bayramona xayrlashgan bir paytda, ikkinchisining ichki nizolar girdobida qolishi ko‘plab muxlislarda e’tiroz va qayg‘u uyg‘otmoqda. Krishtianuning milliy jamoadagi keyingi taqdiri hali ham ochiq qolmoqda.

Krishtianu RonalduLionel MessiPortugaliya milliy terma jamoasiJorje Jezush
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Millionlar qo‘lladi, ammo jamoadoshlari Ronalduning shov-shuvli postiga munosabat bildirmadiMillionlar qo‘lladi, ammo jamoadoshlari Ronalduning shov-shuvli postiga munosabat bildirmadiBugun 18:43Record shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladiRecord shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladi5 oktabr 11:55Ronalduning ketishi Portugaliyaga qimmatga tushdi: 2 million obunachidan ayrildi!Ronalduning ketishi Portugaliyaga qimmatga tushdi: 2 million obunachidan ayrildi!4 oktabr 00:56Portugaliyada to‘polon: Muxlislar Ronaldu va Jezush tarafdorlariga bo‘linib ketdiPortugaliyada to‘polon: Muxlislar Ronaldu va Jezush tarafdorlariga bo‘linib ketdi2 oktabr 22:12Terma jamoani ruxsatsiz tark etgan Krishtianu Ronalduni qanday jazo kutmoqda?Terma jamoani ruxsatsiz tark etgan Krishtianu Ronalduni qanday jazo kutmoqda?Bugun 08:40«Unga hurmat ila bosh egamiz»: Zidan milliy jamoadan ketgan Ronaldu haqida gapirdi«Unga hurmat ila bosh egamiz»: Zidan milliy jamoadan ketgan Ronaldu haqida gapirdi4 oktabr 21:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?