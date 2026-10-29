Krishtianu Ronalduning 2008 yilgi “Oltin to‘p”i futbol tarixida tengsiz deb topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronalduning 2008 yilda «Manchester Yunayted» safida qo‘lga kiritgan «Oltin to‘p»i futbol tarixidagi eng yaxshi individual mavsum deb topildi.
- Reytingni tuzishda futbolchilarning umumiy sovrinlari emas, balki muayyan mavsumdagi o‘yin darajasi va ta’siri asosiy mezon sifatida olindi.
- Ikkinchi o‘rinni 2012 yilda 91 ta gol urgan Lionel Messi, uchinchi o‘rinni esa 2017 yilda «Real» bilan Chempionlar ligasida zafar quchgan Krishtianu Ronaldu egalladi.
Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubi hujumchisi, afsonaviy Krishtianu Ronaldu futbol tarixida yana bir betakror e’tirofga sazovor bo‘ldi. Mukofotning rasmiy sayti tomonidan tashkil etilgan maxsus ovoz berish va tahlil yakunlariga ko‘ra, portugaliyalik yulduz «Barcha davrlarning “Oltin to‘pi”» reytingi g‘olibi deb e’lon qilindi.
Eng muhimi, mazkur reyting futbolchilarning faoliyati davomida to‘plagan sovrinlari soniga emas, balki aynan sovrin qo‘lga kiritilgan muayyan mavsumdagi individual o‘yin darajasi, ta’siri va ko‘rsatilgan fenomenal natijalarga asoslangan holda shakllantirildi.
Ronalduning 2008 yilgi mavsumi nega 1-o‘rinni egalladi?
Tarixdagi eng kuchli «Oltin to‘p» egalarini saralash jarayonida mutaxassislar va ovoz beruvchilar Ronalduning «Manchester Yunayted» safidagi davrini mutlaq cho‘qqi deb baholashdi:
«Manchester Yunayted»dagi sehrli yil: Portugaliyalik futbolchining 2008 yilda MYU libosida ko‘rsatgan o‘yini va qo‘lga kiritgan «Oltin to‘p»i reytingning mutlaq 1-pog‘onasidan joy oldi;
Buyuk raqobatdagi zafar: O‘sha mavsumda yosh Ronaldu ovoz berishda Lionel Messi hamda Fernando Torres kabi yulduzlarni katta farq bilan ortda qoldirib, o‘zining ilk bosh sovriniga ega chiqqan edi;
Mavsumning betakrorligi: Uning nafaqat APL va YECHL g‘olibligi, balki o‘sha yilgi yakkakurashlardagi ustunligi va hal qiluvchi bahslardagi yorqin harakatlari yillar o‘tib ham eng ta’sirchan namuna sifatida e’tirof etildi.
Kuchli uchlik: Messining 91 golli rekordi va «Real»dagi gegemoniya
Reytingning TOP-3 pog‘onasi futbol tarixidagi eng kuchli qarama-qarshilik vakillari o‘rtasida taqsimlandi:
2-o‘rin — Lionel Messi (2012 yil): Ikkinchi pog‘onadan argentinalik yulduzning «Barselona» safida bir taqvim yilida 91 ta gol urib, tarixiy jahon rekordini o‘rnatgan vaqtida olgan «Oltin to‘p»i joy oldi;
3-o‘rin — Krishtianu Ronaldu (2017 yil): Shohsupaning uchinchi o‘rni yana Ronalduga nasib etdi — uning Madridning «Real» klubi safida ketma-ket Chempionlar Ligasi bosh sovrinini himoya qilib, mutlaq yetakchi sifatida erishgan 2017 yilgi «Oltin to‘p»i eng kuchli uchlikni yopib berdi;
Baholash mezonining xolisligi: Tashkilotchilar g‘olibni aniqlashda umumiy kariyeradagi sovrinlar sonini chetga surib, faqat aynan o‘sha mavsumning kuchi va individual mahorat portlashini hisobga olganliklarini alohida qayd etishdi.
Ushbu natija Krishtianu Ronalduning har ikki davrda — ham Angliya Premer-ligasida, ham Ispaniya La Ligasida namoyish etgan o‘yini futbol tarixidagi eng yuqori individual cho‘qqilardan biri bo‘lib qolayotganini yana bir karra isbotladi.
Izohlar 0
…