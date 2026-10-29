Krishtianu Ronalduning 2008 yilgi “Oltin to‘p”i futbol tarixida tengsiz deb topildi

·2·Sport
Krishtianu Ronalduning 2008 yilgi “Oltin to‘p”i futbol tarixida tengsiz deb topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronalduning 2008 yilda «Manchester Yunayted» safida qo‘lga kiritgan «Oltin to‘p»i futbol tarixidagi eng yaxshi individual mavsum deb topildi.
  • Reytingni tuzishda futbolchilarning umumiy sovrinlari emas, balki muayyan mavsumdagi o‘yin darajasi va ta’siri asosiy mezon sifatida olindi.
  • Ikkinchi o‘rinni 2012 yilda 91 ta gol urgan Lionel Messi, uchinchi o‘rinni esa 2017 yilda «Real» bilan Chempionlar ligasida zafar quchgan Krishtianu Ronaldu egalladi.

Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubi hujumchisi, afsonaviy Krishtianu Ronaldu futbol tarixida yana bir betakror e’tirofga sazovor bo‘ldi. Mukofotning rasmiy sayti tomonidan tashkil etilgan maxsus ovoz berish va tahlil yakunlariga ko‘ra, portugaliyalik yulduz «Barcha davrlarning “Oltin to‘pi”» reytingi g‘olibi deb e’lon qilindi.

Eng muhimi, mazkur reyting futbolchilarning faoliyati davomida to‘plagan sovrinlari soniga emas, balki aynan sovrin qo‘lga kiritilgan muayyan mavsumdagi individual o‘yin darajasi, ta’siri va ko‘rsatilgan fenomenal natijalarga asoslangan holda shakllantirildi.

Ronalduning 2008 yilgi mavsumi nega 1-o‘rinni egalladi?

Tarixdagi eng kuchli «Oltin to‘p» egalarini saralash jarayonida mutaxassislar va ovoz beruvchilar Ronalduning «Manchester Yunayted» safidagi davrini mutlaq cho‘qqi deb baholashdi:

  • «Manchester Yunayted»dagi sehrli yil: Portugaliyalik futbolchining 2008 yilda MYU libosida ko‘rsatgan o‘yini va qo‘lga kiritgan «Oltin to‘p»i reytingning mutlaq 1-pog‘onasidan joy oldi;

  • Buyuk raqobatdagi zafar: O‘sha mavsumda yosh Ronaldu ovoz berishda Lionel Messi hamda Fernando Torres kabi yulduzlarni katta farq bilan ortda qoldirib, o‘zining ilk bosh sovriniga ega chiqqan edi;

  • Mavsumning betakrorligi: Uning nafaqat APL va YECHL g‘olibligi, balki o‘sha yilgi yakkakurashlardagi ustunligi va hal qiluvchi bahslardagi yorqin harakatlari yillar o‘tib ham eng ta’sirchan namuna sifatida e’tirof etildi.

Kuchli uchlik: Messining 91 golli rekordi va «Real»dagi gegemoniya

Reytingning TOP-3 pog‘onasi futbol tarixidagi eng kuchli qarama-qarshilik vakillari o‘rtasida taqsimlandi:

  • 2-o‘rin — Lionel Messi (2012 yil): Ikkinchi pog‘onadan argentinalik yulduzning «Barselona» safida bir taqvim yilida 91 ta gol urib, tarixiy jahon rekordini o‘rnatgan vaqtida olgan «Oltin to‘p»i joy oldi;

  • 3-o‘rin — Krishtianu Ronaldu (2017 yil): Shohsupaning uchinchi o‘rni yana Ronalduga nasib etdi — uning Madridning «Real» klubi safida ketma-ket Chempionlar Ligasi bosh sovrinini himoya qilib, mutlaq yetakchi sifatida erishgan 2017 yilgi «Oltin to‘p»i eng kuchli uchlikni yopib berdi;

  • Baholash mezonining xolisligi: Tashkilotchilar g‘olibni aniqlashda umumiy kariyeradagi sovrinlar sonini chetga surib, faqat aynan o‘sha mavsumning kuchi va individual mahorat portlashini hisobga olganliklarini alohida qayd etishdi.

Ushbu natija Krishtianu Ronalduning har ikki davrda — ham Angliya Premer-ligasida, ham Ispaniya La Ligasida namoyish etgan o‘yini futbol tarixidagi eng yuqori individual cho‘qqilardan biri bo‘lib qolayotganini yana bir karra isbotladi.

Krishtianu RonalduOltin to‘pLionel MessiManchester Yunayted
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu Messining terma jamoadan ketishiga kutilmagan izoh qoldirdiKrishtianu Ronaldu Messining terma jamoadan ketishiga kutilmagan izoh qoldirdi7 oktabr 23:31Samir Nasri “Oltin to‘p” natijalari bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdiSamir Nasri “Oltin to‘p” natijalari bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdiKecha 18:01Lionel Messi nima sababdan 2026 yilgi “Oltin to‘p” taqdimotiga bormaydi?Lionel Messi nima sababdan 2026 yilgi “Oltin to‘p” taqdimotiga bormaydi?26 oktabr 18:42Londonda kutilayotgan sensatsiya: Messi oilasi bilan «Oltin to‘p» tadbiriga tashrif buyuradiLondonda kutilayotgan sensatsiya: Messi oilasi bilan «Oltin to‘p» tadbiriga tashrif buyuradi12 oktabr 20:07“U meni ham chuv tushirdi”: Ten Hag Ronaldu bilan bog‘liq janjalning sababini ochiqladi“U meni ham chuv tushirdi”: Ten Hag Ronaldu bilan bog‘liq janjalning sababini ochiqladi20 oktabr 15:07Andrey Arshavin Lionel Messini «Oltin toʻp»ga loyiq deb topdiAndrey Arshavin Lionel Messini «Oltin toʻp»ga loyiq deb topdi6 oktabr 16:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi