Pep Gvardiola Messi va Ronaldu qarama-qarshiligi haqida gapirdi
«Barselona» klubining sobiq bosh murabbiyi Xosep Gvardiola zamonaviy futbolning eng buyuk ikki afsonasi — argentinalik Lionel Messi va portugaliyalik Krishtianu Ronaldu o‘rtasidagi ko‘p yillik tarixiy raqobat borasida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Ispaniyalik mutaxassisning ta’kidlashicha, ushbu ikki yulduzning misli ko‘rilmagan yutuqlariga aynan o‘zaro raqobat asosiy turtki bo‘lgan.
«Men undan ko‘proq sovrin yutishni istayman»
The Touchline nashri Romario TV manbasiga tayanib keltirgan intervyuda Gvardiola ikki futbolchi bir-birini qanday qilib doimiy ravishda yuqori cho‘qqida ushlab turganini tushuntirib berdi:
«Ular bir-birlariga yuqori saviyani saqlab qolishda yordam berishdi. Agar ular o‘rtasida raqobat bo‘lmaganida, ehtimol, erishgan natijalari bunchalik sezilarli bo‘lmasdi.
Har biri raqibining o‘yinini kuzatib, "Men undan yaxshiroq bo‘lishni xohlayman. Undan ko‘proq sovrin yutishni istayman", deb o‘ylagan. Aynan shunday fikrlar ularni faqat oldinga intilishga undagan.»
— Xosep Gvardiola
Ikki afsonaning bugungi faoliyati va so‘nggi natijalari
Hozirda Krishtianu Ronaldu Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubida, Lionel Messi esa AQSHning «Inter Mayami» jamoasida o‘z faoliyatini davom ettirmoqda.
Futbolchi
Joriy klubi
So‘nggi rasmiy o‘yinlardagi natijalari
Krishtianu Ronaldu
«An-Nasr» (Saudiya Arabistoni)
24 noyabr kuni OCHL Elit doirasida «As-Sadd»ga qarshi bahsda (2:1) penaltidan gol urib, jamoasi g‘alabasiga hissa qo‘shdi
Lionel Messi
«Inter Mayami» (AQSH, MLS)
22 noyabr kuni MLS pley-off bosqichida «Kolambus Kryu»ga qarshi uchrashuvda (0:3) to‘liq 90 daqiqa harakat qildi
Gvardiolaning bu so‘zlari Ispaniya La Ligasidagi «El-Klasiko»lar davrida o‘n yildan ortiq vaqt davomida butun dunyoni hayratga solgan Messi — Ronaldu epoxasining asl mohiyatini yana bir bor esga soldi.
Sizningcha, Pep Gvardiola haqmi — agar Messi yoki Ronaldudan biri bo‘lmaganida, ikkinchisi hozirgi darajadagi rekordlarni o‘rnata olarmidi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol ixlosmandlariga murabbiyning ushbu tahliliy so‘zlarini darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…