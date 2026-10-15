Din. Zagreb — Anderlext: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Din. Zagreb — Anderlext uchrashuvi 16 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Din. Zagreb boshlang‘ich tarkibi: 24. Kotarski D., 23. Almena I., 9. Belo D., 36. Dominges S., 15. Galeshich N., 11. Xodja A., 17. Ivanushes L., 27. Mishich Y. (kapitan), 22. Peres Vinlof M., 6. Radelich S., 10. Stoykovich L.
Din. Zagreb zaxiradagilari: 44. Filipovich I., 3. Goda B., 80. Kachavenda L., 5. Kravsov K., 21. Lisitsa M., 26. Makkenna S., 99. Orshich M., 14. Prevlyak S., 7. Rodriges D., 25. Valinchich M., 1. Zagoras D., 8. Zays M.
Din. Zagreb bosh murabbiyi: Kovachevich M.
Anderlext boshlang‘ich tarkibi: 26. Kuzemans K. (kapitan), 19. Osgor T., 18. Ambros L., 50. Barri K., 9. Svetkovich M., 83. Degrif T., 12. Omobamidele A., 27. Petro L., 5. Ryabchuk O., 29. Struykens M., 10. Vinkler M.
Anderlext zaxiradagilari: 8. Amane R., 11. Antman O., 6. Augustinsson L., 21. Bentayeb T., 91. Bertachchini A., 32. Xeyekeren J., 55. Kana M., 2. Keyta Z., 24. Lyansana E., 79. Maamar A., 53. Oxea N., 14. Sikan D.
Anderlext bosh murabbiyi: Bruno V.
Izohlar 0
…