Yevropa Ligasi pley-off bosqichining barcha natijalari: Saloh jamoasi yutqazdi

·13·Sport
Yevropa Ligasi pley-off bosqichining barcha natijalari: Saloh jamoasi yutqazdi
Qisqacha

20 avgust kuni Yevropa Ligasi 2026/27 yilgi mavsumining pley-off bosqichidagi dastlabki uchrashuvlarda «Benfika» «Orxus»ni 3:1, «Beshiktosh» «Jalgiris»ni 3:0 hisobida mag'lub etdi, «Qayrat» esa «Anderlext»ga 0:3 hisobida yutqazdi. «Lex» «Tun» ustidan 7:0 hisobida g'alaba qozonib, turning eng yirik natijasini qayd etdi, «Srvena Zvezda» va «OFI» ham 3:0 hisobida zafar quchdi.

UYEFA Yevropa Ligasida 2026/27 yilgi mavsumning asosiy bosqichiga chiqish uchun so‘nggi 4-saralash (pley-off) raundining dastlabki uchrashuvlari bo‘lib o‘tdi. Qit’aning qator nomdor klublari muhim g‘alabalarni qo‘lga kiritib, guruh bosqichi sari katta qadam tashlagan bo‘lsa, ba’zi juftliklarda kutilmagan yirik hisoblar qayd etildi.

«Benfika» va «Beshiktosh»ning ishonchli qadami, «Qayrat»ning muvaffaqiyatsizligi

Lissabonning «Benfika» klubi o‘z maydonida «Orxus» ustidan 3:1 hisobida ustun kelgan bo‘lsa, Turkiyaning «Beshiktosh» jamoasi Litvaning «Jalgiris» klubini javobsiz uchta to‘p bilan taslim etdi. Qozog‘istonning «Qayrat» klubi esa Olmaotada Belgiyaning «Anderlext» jamoasiga 0:3 hisobida imkoniyatni boy berib, vazifasini ancha murakkablashtirib oldi. Polyaklarning «Lex» klubi esa Shveysariyaning «Tun» jamoasi darvozasiga javobsiz 7 ta to‘p kiritib, turning eng yirik g‘alabasini rasmiylashtirdi.

Yevropa Ligasi. 4-saralash bosqichi, dastlabki o‘yinlar natijalari (20 avgust)

Uchrashuv

Hisob

Gol mualliflari

Benfika — Orxus

3:1

Rafa Silva (2), Barreyro (31), Pavlidis (45+2 pen.) — Yorgensen (36)

Beshiktosh — Jalgiris

3:0

Oh Hyon Gyu (6), Murillo (12), Ko‘kchu (59 pen.)

Qayrat — Anderlext

0:3

Oksanen (2 avt.), Ambros (24), Sikan (45+1)

Trabzonspor — Ferensvarosh

0:1

Zaxariassen (17)

Srvena Zvezda — Viktoriya Plzen

3:0

Ivanich (36, 53), Katay (89 pen.)

Lex — Tun

7:0

Volemark (10, 25), Sayyadmanesh (20), Skripichak (31), Muravski (45), Hakans (47), Gummi (79)

Yagelloniya — Iberia 1999

4:0

Imaz (34 pen.), Agbonifo (45+2), Alhasan (62 avt.), Losano (90+2)

OFI — SSKA Sofiya

3:0

Funtas (19, 51 pen.), Dikmann (90+5)

Myolbyu — Zalsburg

0:1

Pettersson (90+1 avt.)

Sent-Tryuyden — Omoniya

1:0

Taniguchi (90+4)

Universitatya Krayova — Ararat

1:1

Banku (33) — Malis (20)

Egnatiya — Lillestryom

0:0

Javob bahslari qachon bo‘lib o‘tadi?

Ushbu juftliklar o‘rtasidagi hal qiluvchi javob uchrashuvlari 27 avgust kuni bo‘lib o‘tadi. Unda g‘alaba qozongan jamoalar to‘g‘ridan to‘g‘ri Yevropa Ligasining asosiy bosqichiga yo‘llanma oladi, mag‘lub bo‘lganlar esa Konferensiyalar Ligasiga yo‘l oladi.

Sizningcha, «Qayrat» va «Trabzonspor» safardagi javob bellashuvlarida kambek ko‘rsatib, Yevropa Ligasining asosiy bosqichiga chiqish vazifasini uddalay oladimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va futbol ixlosmandlariga ushbu natijalarni darhol ulashing!

BenficaBeşiktaşAnderlechtKairatLech
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ESPN reytingi: dunyodagi eng kuchli yarimhimoyachi kim?ESPN reytingi: dunyodagi eng kuchli yarimhimoyachi kim?Bugun, 06:20Flik yangi hujumchini kutmoqda: «Barselona»da transfer intrigasi kuchaydiFlik yangi hujumchini kutmoqda: «Barselona»da transfer intrigasi kuchaydiBugun, 06:14Jasurbek Jaysunov Osiyo Prezident kubogida oltin medalni qo‘lga kiritdiJasurbek Jaysunov Osiyo Prezident kubogida oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun, 06:10Konferensiyalar Ligasi pley-off bosqichining barcha natijalariKonferensiyalar Ligasi pley-off bosqichining barcha natijalariBugun, 06:08Yuventus transfer bozori: ustuvor vazifa va qanot himoyachilari nomzodlariYuventus transfer bozori: ustuvor vazifa va qanot himoyachilari nomzodlariBugun, 01:39Manchester Siti Palmeiras vingeri Allan Eliasni transfer qilmoqchiManchester Siti Palmeiras vingeri Allan Eliasni transfer qilmoqchiBugun, 00:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)