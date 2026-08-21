Yevropa Ligasi pley-off bosqichining barcha natijalari: Saloh jamoasi yutqazdi
20 avgust kuni Yevropa Ligasi 2026/27 yilgi mavsumining pley-off bosqichidagi dastlabki uchrashuvlarda «Benfika» «Orxus»ni 3:1, «Beshiktosh» «Jalgiris»ni 3:0 hisobida mag'lub etdi, «Qayrat» esa «Anderlext»ga 0:3 hisobida yutqazdi. «Lex» «Tun» ustidan 7:0 hisobida g'alaba qozonib, turning eng yirik natijasini qayd etdi, «Srvena Zvezda» va «OFI» ham 3:0 hisobida zafar quchdi.
UYEFA Yevropa Ligasida 2026/27 yilgi mavsumning asosiy bosqichiga chiqish uchun so‘nggi 4-saralash (pley-off) raundining dastlabki uchrashuvlari bo‘lib o‘tdi. Qit’aning qator nomdor klublari muhim g‘alabalarni qo‘lga kiritib, guruh bosqichi sari katta qadam tashlagan bo‘lsa, ba’zi juftliklarda kutilmagan yirik hisoblar qayd etildi.
«Benfika» va «Beshiktosh»ning ishonchli qadami, «Qayrat»ning muvaffaqiyatsizligi
Lissabonning «Benfika» klubi o‘z maydonida «Orxus» ustidan 3:1 hisobida ustun kelgan bo‘lsa, Turkiyaning «Beshiktosh» jamoasi Litvaning «Jalgiris» klubini javobsiz uchta to‘p bilan taslim etdi. Qozog‘istonning «Qayrat» klubi esa Olmaotada Belgiyaning «Anderlext» jamoasiga 0:3 hisobida imkoniyatni boy berib, vazifasini ancha murakkablashtirib oldi. Polyaklarning «Lex» klubi esa Shveysariyaning «Tun» jamoasi darvozasiga javobsiz 7 ta to‘p kiritib, turning eng yirik g‘alabasini rasmiylashtirdi.
Yevropa Ligasi. 4-saralash bosqichi, dastlabki o‘yinlar natijalari (20 avgust)
Uchrashuv
Hisob
Gol mualliflari
Benfika — Orxus
3:1
Rafa Silva (2), Barreyro (31), Pavlidis (45+2 pen.) — Yorgensen (36)
Beshiktosh — Jalgiris
3:0
Oh Hyon Gyu (6), Murillo (12), Ko‘kchu (59 pen.)
Qayrat — Anderlext
0:3
Oksanen (2 avt.), Ambros (24), Sikan (45+1)
Trabzonspor — Ferensvarosh
0:1
Zaxariassen (17)
Srvena Zvezda — Viktoriya Plzen
3:0
Ivanich (36, 53), Katay (89 pen.)
Lex — Tun
7:0
Volemark (10, 25), Sayyadmanesh (20), Skripichak (31), Muravski (45), Hakans (47), Gummi (79)
Yagelloniya — Iberia 1999
4:0
Imaz (34 pen.), Agbonifo (45+2), Alhasan (62 avt.), Losano (90+2)
OFI — SSKA Sofiya
3:0
Funtas (19, 51 pen.), Dikmann (90+5)
Myolbyu — Zalsburg
0:1
Pettersson (90+1 avt.)
Sent-Tryuyden — Omoniya
1:0
Taniguchi (90+4)
Universitatya Krayova — Ararat
1:1
Banku (33) — Malis (20)
Egnatiya — Lillestryom
0:0
—
Javob bahslari qachon bo‘lib o‘tadi?
Ushbu juftliklar o‘rtasidagi hal qiluvchi javob uchrashuvlari 27 avgust kuni bo‘lib o‘tadi. Unda g‘alaba qozongan jamoalar to‘g‘ridan to‘g‘ri Yevropa Ligasining asosiy bosqichiga yo‘llanma oladi, mag‘lub bo‘lganlar esa Konferensiyalar Ligasiga yo‘l oladi.
Sizningcha, «Qayrat» va «Trabzonspor» safardagi javob bellashuvlarida kambek ko‘rsatib, Yevropa Ligasining asosiy bosqichiga chiqish vazifasini uddalay oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va futbol ixlosmandlariga ushbu natijalarni darhol ulashing!
…