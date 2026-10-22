Din. Zagreb — Neymegen: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Din. Zagreb — Neymegen uchrashuvi 22 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Din. Zagreb boshlang‘ich tarkibi: 24. Kotarski D., 23. Almena I., 9. Belo D., 36. Dominges S., 15. Galeshich N., 11. Xodja A., 17. Ivanushes L., 26. Makkenna S., 27. Mishich Y. (kapitan), 22. Peres Vinlof M., 10. Stoykovich L.
Din. Zagreb zaxiradagilari: 44. Filipovich I., 3. Goda B., 80. Kachavenda L., 5. Kravsov K., 21. Lisitsa M., 99. Orshich M., 14. Prevlyak S., 6. Radelich S., 7. Rodriges D., 25. Valinchich M., 1. Zagoras D., 8. Zays M.
Din. Zagreb bosh murabbiyi: Kovachevich M.
Neymegen boshlang‘ich tarkibi: 1. Krettaz G., 99. Bishoff K., 9. Cheri T. (kapitan), 24. Fonville D., 18. Geyger D., 22. Kaplan A., 20. Lebreton N., 30. Linssen B., 6. Neyashmich D., 4. Sxyurs P., 21. Storm T.
Neymegen zaxiradagilari: 73. Bras G., 38. Jenet J., 66. Kabar A., 34. Kers K., 35. Monteyro J., 12. Polster N., 14. Sirxyoys K., 11. Villumsson V. T.
Neymegen bosh murabbiyi: Sxryoder D.
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