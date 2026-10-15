156 o‘yinda 154 ta gol: Harri Keyn «Bavariya» bilan yangi shartnoma imzolamoqda

·36·Sport
156 o‘yinda 154 ta gol: Harri Keyn «Bavariya» bilan yangi shartnoma imzolamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Bavariya» klubi va Harri Keyn o‘rtasida 2029 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan yangi shartnoma bo‘yicha prinsipial kelishuvga erishildi.
  • Angliyalik to‘purar «Bavariya» safida 156 o‘yinda 154 ta gol urgan va oilasi bilan Germaniyadagi hayotdan mamnun.
  • Ushbu kelishuv klubning kelgusi yillardagi ichki va Yevropa musobaqalaridagi ustunligini ta’minlashga qaratilgan strategik qadamdir.

Myunxenning «Bavariya» klubi va jamoaning asosiy yulduzi, angliyalik to‘purar Harri Keyn amaldagi shartnomani uzaytirish bo‘yicha prinsipial kelishuvga erishdi. Mashhur insayder Fabritsio Romano bergan ma’lumotlarga ko‘ra, yangi bitim 2029 yilning yoziga qadar mo‘ljallanadi.

Ayni damda Myunxen klubi rahbariyati barcha tegishli hujjatlarni rasmiylashtirish va kelishuvni yakunlash ishlarini olib bormoqda. Tez orada rasmiy e’lon berilishi kutilmoqda.

Oilaviy baxt va benuqson moslashuv

Manbaning alohida ta’kidlashicha, 33 yoshli forvard va uning oilasi Germaniyadagi hayotdan, Myunxen shahri sharoitlaridan to‘liq mamnun. Harri Keyn 2023 yilning yozida Londonning «Tottenhem» klubidan katta shov-shuvlar ostida «Bavariya» safiga kelib qo‘shilgan edi. U juda qisqa vaqt ichida nafaqat jamoaning asosiy hujum quroliga, balki Bundesliganing bosh yulduziga aylandi.

Fantastik samaradorlik: Har bir o‘yinda deyarli bittadan gol

Angliya milliy terma jamoasi sardori «Bavariya» libosida ko‘rsatayotgan natijalar zamonaviy futbol uchun hayratlanarli darajada yuqori:

  • Umumiy ko‘rsatkich: Keyn «Bavariya» safida barcha rasmiy musobaqalarda jami 156 ta bellashuvda maydonga tushib, 154 ta gol urishga muvaffaq bo‘lgan;

  • 2025/26 yilgi mavsumdagi benefis: O‘tgan 2025/26 yilgi mavsum futbolchi uchun alohida yorqin kechdi — u Bundesligada 31 o‘yinda 36 ta gol, Yevropa Chempionlar Ligasida esa 13 uchrashuvda 14 ta to‘p kiritib, qit’aning eng sermahsul hujumchisi ekanini yana bir bor isbotladi.

Yutuqlar va rekordlar: Myunxendagi oltin davr

Harri Keynning Germaniyadagi faoliyati shaxsiy va jamoaviy sovrinlarga boy bo‘lmoqda:

  • Jamoaviy sovrinlar: Forvard «Bavariya» bilan ikki marta Germaniya chempioni (Bundesliga g‘olibi) bo‘ldi, shuningdek, Germaniya kubogi va mamlakat Superkubogini boshi uzra baland ko‘tardi;

  • Shaxsiy e’tiroflar: U ketma-ket uch mavsum davomida Bundesliganing eng yaxshi to‘purari bo‘ldi hamda Yevropaning bosh to‘purari sifatida ikki marta nufuzli «Oltin butsa» sovriniga sazovor bo‘ldi.

«Bavariya»ning Keyn bilan shartnomani 2029 yilgacha uzaytirishi klubning yaqin yillarda Chempionlar Ligasi va ichki musobaqalardagi gegemonligini saqlab qolishga qaratilgan eng muhim strategik qadamlaridan biri bo‘ldi.

Harri KeynBavariyaMyunxenBundesliga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jamal Musiala maydonda hushini yo‘qotdi: Bavariya klubida xavotirli holatJamal Musiala maydonda hushini yo‘qotdi: Bavariya klubida xavotirli holat16 avgust 10:32Bavariya oʻz bazasida maxfiy mashgʻulotlar uchun ulkan himoya devorini oʻrnatdiBavariya oʻz bazasida maxfiy mashgʻulotlar uchun ulkan himoya devorini oʻrnatdi12 avgust 17:39Bundesliganing 5-turida kutilmagan natijalar qayd etildiBundesliganing 5-turida kutilmagan natijalar qayd etildi10 oktabr 20:54Harri Keyn Bavariya afsonasiga aylanishi uchun nima qilish kerakligi aytildiHarri Keyn Bavariya afsonasiga aylanishi uchun nima qilish kerakligi aytildi6 avgust 18:18Vinsent Kompani kutilmagan voqeani soʻzlab berdi: Bavariya ustozi kumush likopchani uyida unutib qoldirganVinsent Kompani kutilmagan voqeani soʻzlab berdi: Bavariya ustozi kumush likopchani uyida unutib qoldirgan20 may 22:39Harri Keyn Bavariya bilan shartnomani uzaytirishga tayyorHarri Keyn Bavariya bilan shartnomani uzaytirishga tayyor29 iyul 21:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya