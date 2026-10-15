156 o‘yinda 154 ta gol: Harri Keyn «Bavariya» bilan yangi shartnoma imzolamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Bavariya» klubi va Harri Keyn o‘rtasida 2029 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan yangi shartnoma bo‘yicha prinsipial kelishuvga erishildi.
- Angliyalik to‘purar «Bavariya» safida 156 o‘yinda 154 ta gol urgan va oilasi bilan Germaniyadagi hayotdan mamnun.
- Ushbu kelishuv klubning kelgusi yillardagi ichki va Yevropa musobaqalaridagi ustunligini ta’minlashga qaratilgan strategik qadamdir.
Myunxenning «Bavariya» klubi va jamoaning asosiy yulduzi, angliyalik to‘purar Harri Keyn amaldagi shartnomani uzaytirish bo‘yicha prinsipial kelishuvga erishdi. Mashhur insayder Fabritsio Romano bergan ma’lumotlarga ko‘ra, yangi bitim 2029 yilning yoziga qadar mo‘ljallanadi.
Ayni damda Myunxen klubi rahbariyati barcha tegishli hujjatlarni rasmiylashtirish va kelishuvni yakunlash ishlarini olib bormoqda. Tez orada rasmiy e’lon berilishi kutilmoqda.
Oilaviy baxt va benuqson moslashuv
Manbaning alohida ta’kidlashicha, 33 yoshli forvard va uning oilasi Germaniyadagi hayotdan, Myunxen shahri sharoitlaridan to‘liq mamnun. Harri Keyn 2023 yilning yozida Londonning «Tottenhem» klubidan katta shov-shuvlar ostida «Bavariya» safiga kelib qo‘shilgan edi. U juda qisqa vaqt ichida nafaqat jamoaning asosiy hujum quroliga, balki Bundesliganing bosh yulduziga aylandi.
Fantastik samaradorlik: Har bir o‘yinda deyarli bittadan gol
Angliya milliy terma jamoasi sardori «Bavariya» libosida ko‘rsatayotgan natijalar zamonaviy futbol uchun hayratlanarli darajada yuqori:
Umumiy ko‘rsatkich: Keyn «Bavariya» safida barcha rasmiy musobaqalarda jami 156 ta bellashuvda maydonga tushib, 154 ta gol urishga muvaffaq bo‘lgan;
2025/26 yilgi mavsumdagi benefis: O‘tgan 2025/26 yilgi mavsum futbolchi uchun alohida yorqin kechdi — u Bundesligada 31 o‘yinda 36 ta gol, Yevropa Chempionlar Ligasida esa 13 uchrashuvda 14 ta to‘p kiritib, qit’aning eng sermahsul hujumchisi ekanini yana bir bor isbotladi.
Yutuqlar va rekordlar: Myunxendagi oltin davr
Harri Keynning Germaniyadagi faoliyati shaxsiy va jamoaviy sovrinlarga boy bo‘lmoqda:
Jamoaviy sovrinlar: Forvard «Bavariya» bilan ikki marta Germaniya chempioni (Bundesliga g‘olibi) bo‘ldi, shuningdek, Germaniya kubogi va mamlakat Superkubogini boshi uzra baland ko‘tardi;
Shaxsiy e’tiroflar: U ketma-ket uch mavsum davomida Bundesliganing eng yaxshi to‘purari bo‘ldi hamda Yevropaning bosh to‘purari sifatida ikki marta nufuzli «Oltin butsa» sovriniga sazovor bo‘ldi.
«Bavariya»ning Keyn bilan shartnomani 2029 yilgacha uzaytirishi klubning yaqin yillarda Chempionlar Ligasi va ichki musobaqalardagi gegemonligini saqlab qolishga qaratilgan eng muhim strategik qadamlaridan biri bo‘ldi.
Izohlar 0
…