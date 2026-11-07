Harri Keyn “Bavariya” bilan yangi bitim tuzib, eng ko‘p maosh oluvchi futbolchiga aylandi
Myunxenning «Bavariya» klubi va Angliya terma jamoasi hujumchisi Harri Keyn nemis grandi bilan yangi shartnoma imzolab, butun Yevropa qit’asida eng katta kafolatlangan maosh oladigan futbolchi maqomini qo‘lga kiritdi.
Buyuk Britaniyaning nufuzli The Athletic nashri bergan ma’lumotlarga ko‘ra, yangi kelishuv nafaqat Myunxen klubi, balki zamonaviy Yevropa futboli uchun ham moliyaviy rekordnamo ko‘rsatkichga aylandi.
«Bavariya» tarixidagi eng qimmat shartnoma: Raqamlar va muddat
Yangilangan bitim shartlari hujumchining jamoadagi yetakchilik o‘rnini yanada mustahkamladi:
Kafolatlangan rekord maosh: Yangi bitimga muvofiq, 33 yoshli forvard soliqlar chegirilgunga qadar yiliga kamida 25 million yevro kafolatlangan ish haqi oladi;
Bonuslarsiz sof summa: Tahlilchilarning ta’kidlashicha, reytingda faqat qat’iy kafolatlangan maosh hisobga olingan bo‘lib, unga gollar, sovrinlar va shaxsiy natijalar uchun to‘lanadigan qo‘shimcha bonuslar kiritilmagan;
2029 yilgacha bitim: «Bavariya» bugun kunduzi shartnoma uzaytirilganini rasman e’lon qildi. Avvalgi kelishuv 2027 yil yozigacha mo‘ljallangan bo‘lsa, endilikda tomonlar hamkorlikni 2029 yil 30 iyunga qadar davom ettiradi.
To‘purarlik fenomeni va «Oltin to‘p» cho‘qqisi
Harri Keyn 2023 yilning avgustida Londonning «Tottenhem» klubidan Myunxenga ko‘chib o‘tganidan beri fenomenal samaradorlik ko‘rsatib kelmoqda:
Hayratlanarli statistika: Hujumchi nemis klubi safida barcha musobaqalarda jami 161 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, naqd 156 ta gol kiritdi va 40 ta golli uzatmaga mualliflik qildi;
Qo‘lga kiritilgan sovrinlar: Myunxenliklar tarkibida angliyalik yulduz ikki bor Bundesliga chempioni bo‘ldi, Germaniya kubogini boshi uzra ko‘tardi hamda ikki marta Germaniya Superkubogi sohibiga aylandi;
Mutlaq e’tirof: O‘z faoliyatidagi fantastik formasi natijasida Harri Keyn yaqinda — 2026 yilning oktyabr oyida faoliyatida ilk bor jahon futbolining eng oliy shaxsiy mukofoti bo‘lmish «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) sovrini bilan taqdirlangan edi.
Ushbu ulkan moliyaviy qaror «Bavariya» rahbariyati o‘z bosh hujumchisiga va jamoaning kelajakdagi chempionlik ambitsiyalariga to‘liq ishonishini yana bir bor yaqqol isbotladi.
Izohlar 0
…