Harri Keyn “Bavariya” bilan yangi bitim tuzib, eng ko‘p maosh oluvchi futbolchiga aylandi

·7·Sport
Harri Keyn “Bavariya” bilan yangi bitim tuzib, eng ko‘p maosh oluvchi futbolchiga aylandi

Myunxenning «Bavariya» klubi va Angliya terma jamoasi hujumchisi Harri Keyn nemis grandi bilan yangi shartnoma imzolab, butun Yevropa qit’asida eng katta kafolatlangan maosh oladigan futbolchi maqomini qo‘lga kiritdi.

Buyuk Britaniyaning nufuzli The Athletic nashri bergan ma’lumotlarga ko‘ra, yangi kelishuv nafaqat Myunxen klubi, balki zamonaviy Yevropa futboli uchun ham moliyaviy rekordnamo ko‘rsatkichga aylandi.

«Bavariya» tarixidagi eng qimmat shartnoma: Raqamlar va muddat

Yangilangan bitim shartlari hujumchining jamoadagi yetakchilik o‘rnini yanada mustahkamladi:

  • Kafolatlangan rekord maosh: Yangi bitimga muvofiq, 33 yoshli forvard soliqlar chegirilgunga qadar yiliga kamida 25 million yevro kafolatlangan ish haqi oladi;

  • Bonuslarsiz sof summa: Tahlilchilarning ta’kidlashicha, reytingda faqat qat’iy kafolatlangan maosh hisobga olingan bo‘lib, unga gollar, sovrinlar va shaxsiy natijalar uchun to‘lanadigan qo‘shimcha bonuslar kiritilmagan;

  • 2029 yilgacha bitim: «Bavariya» bugun kunduzi shartnoma uzaytirilganini rasman e’lon qildi. Avvalgi kelishuv 2027 yil yozigacha mo‘ljallangan bo‘lsa, endilikda tomonlar hamkorlikni 2029 yil 30 iyunga qadar davom ettiradi.

To‘purarlik fenomeni va «Oltin to‘p» cho‘qqisi

Harri Keyn 2023 yilning avgustida Londonning «Tottenhem» klubidan Myunxenga ko‘chib o‘tganidan beri fenomenal samaradorlik ko‘rsatib kelmoqda:

  • Hayratlanarli statistika: Hujumchi nemis klubi safida barcha musobaqalarda jami 161 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, naqd 156 ta gol kiritdi va 40 ta golli uzatmaga mualliflik qildi;

  • Qo‘lga kiritilgan sovrinlar: Myunxenliklar tarkibida angliyalik yulduz ikki bor Bundesliga chempioni bo‘ldi, Germaniya kubogini boshi uzra ko‘tardi hamda ikki marta Germaniya Superkubogi sohibiga aylandi;

  • Mutlaq e’tirof: O‘z faoliyatidagi fantastik formasi natijasida Harri Keyn yaqinda — 2026 yilning oktyabr oyida faoliyatida ilk bor jahon futbolining eng oliy shaxsiy mukofoti bo‘lmish «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) sovrini bilan taqdirlangan edi.

Ushbu ulkan moliyaviy qaror «Bavariya» rahbariyati o‘z bosh hujumchisiga va jamoaning kelajakdagi chempionlik ambitsiyalariga to‘liq ishonishini yana bir bor yaqqol isbotladi.

Harri KeynBavariyaBundesligaOltin to‘p
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Bavariya” rahbari Harri Keynning “Oltin to‘p” uchun kurashdagi g‘alabasi sababini ochiqladi“Bavariya” rahbari Harri Keynning “Oltin to‘p” uchun kurashdagi g‘alabasi sababini ochiqladi27 oktabr 16:09Harri Keyn “Oltin to‘p”dan ham ustun turadigan yagona maqsadini ochiqladiHarri Keyn “Oltin to‘p”dan ham ustun turadigan yagona maqsadini ochiqladi3 noyabr 16:23“Oltin to‘p” sohibi Keynning g‘alabasini adolatli deb topdi: Kakadan keskin bayonot“Oltin to‘p” sohibi Keynning g‘alabasini adolatli deb topdi: Kakadan keskin bayonot31 oktabr 17:27Harri Keyn “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritgach, muxlislariga ta’sirli murojaat yo‘lladiHarri Keyn “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritgach, muxlislariga ta’sirli murojaat yo‘lladi27 oktabr 08:25156 o‘yinda 154 ta gol: Harri Keyn «Bavariya» bilan yangi shartnoma imzolamoqda156 o‘yinda 154 ta gol: Harri Keyn «Bavariya» bilan yangi shartnoma imzolamoqda15 oktabr 23:05Rasmiy ovoz berish natijalari: Harri Keyn “Oltin to‘p”ni qanday qo‘lga kiritdi?Rasmiy ovoz berish natijalari: Harri Keyn “Oltin to‘p”ni qanday qo‘lga kiritdi?31 oktabr 12:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi