Harri Keyn “Oltin to‘p”dan ham ustun turadigan yagona maqsadini ochiqladi

·59·Sport
Harri Keyn “Oltin to‘p”dan ham ustun turadigan yagona maqsadini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Bavariya» hujumchisi Harri Keyn shaxsiy sovrinlardan ko‘ra jamoaviy muvaffaqiyat, xususan, UYEFA Chempionlar Ligasi kubogini qo‘lga kiritish uning uchun muhimroq ekanini ma'lum qildi.
  • Futbolchi «Oltin to‘p» uchun ovoz berish jarayonida 1055 ta ovoz to‘plab, Kilian Mbappeni 28 ta ovoz farqi bilan ortda qoldirgan bo‘lsa-da, jamoaviy g‘alabalarni beqiyos hissiyot deb atadi.

Myunxenning «Bavariya» klubi va Angliya milliy terma jamoasi hujumchisi Harri Keyn jahon futbolidagi eng nufuzli individual mukofot bo‘lmish «Oltin to‘p» hamda klublar miqyosidagi bosh sovrin — UYEFA Chempionlar Ligasi haqida kutilmagan va samimiy fikrlarini bildirdi.

Ispaniyaning mashhur AS nashriga intervyu bergan angliyalik yulduz to‘purar shaxsiy shon-shuhratdan ko‘ra butun jamoa bilan birgalikda erishiladigan chempionlik hissiyoti ancha qadrli ekanini ta’kidladi.

«Oltin to‘p — ajoyib, lekin YECHL sovrini tengsiz»: Keynning samimiy e’tirofi

Harri Keyn o‘z faoliyatidagi ustuvor maqsadlar haqida to‘xtalar ekan, kubokni boshi uzra ko‘tarish lahzasi har qanday shaxsiy rekordlardan baland turishini uqtirdi:

  • Jamoaviy ruh birinchi o‘rinda: «Men uchun jamoaviy muvaffaqiyat har doim muhimroq bo‘lgan. Maydonga aynan shu maqsadda tushamiz. “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritish — hayotimdagi eng ajoyib va unutilmas voqealardan biri. Lekin butun jamoa bilan birgalikdagi g‘alabani nishonlash — bu mutlaqo beqiyos hissiyot», — deya ta’kidladi hujumchi;

  • YECHL bosh orzu: Keyn har bir professional futbolchi faoliyati davomida aynan Chempionlar Ligasi kubogiga yetishishni eng oliy maqsad deb bilishini bildirdi.

Ovozlar bo‘yicha dramatik poyga: Mbappe va Yamal ortda qoldi

Keynning ushbu bayonoti uning «Oltin to‘p» uchun kurashda eng yaqin raqobatchilari ustidan qozongan kichik farqli g‘alabasidan so‘ng yanada katta qiziqish uyg‘otmoqda:

  • 28 ta ovoz farqi: Ovoz berish yakunlariga ko‘ra, Harri Keyn 1055 ta ovoz to‘plab, ikkinchi o‘rindagi Kilian Mbappeni bor-yo‘g‘i 28 ta ovozga ortda qoldirdi (Mbappeda 1027 ta ovoz);

  • Lamin Yamal kuchli uchlikda: So‘nggi mavsum kashfiyoti bo‘lgan yosh iqtidor Lamin Yamal esa 881 ta ovoz bilan uchinchi pog‘onani band etdi (g‘olibdan 174 ta ovoz kam).

Oldinda «Atletiko»ga qarshi og‘ir sinov

«Bavariya» va Harri Keyn o‘zlarining chempionlik ambitsiyalarini bugun tundayoq isbotlashlari lozim bo‘ladi:

  • Madriddagi to‘qnashuv: Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 4-turi doirasida myunxenliklar Madridda «Metropolitano» stadionida «Atletiko» mehmoni bo‘ladi;

  • O‘yin vaqti: Mazkur markaziy bahs 3 noyabrdan 4 noyabrga o‘tar kechasi, Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da start oladi.

Keynning bosh maqsadi ravshan — shaxsiy e’tiroflardan keyin u endi «Bavariya» bilan birgalikda Yevropa taxtini zabt etishni istaydi.

Harri KeynBavariyaOltin to‘pUYEFA Chempionlar Ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Oltin to‘p” sohibi Keynning g‘alabasini adolatli deb topdi: Kakadan keskin bayonot“Oltin to‘p” sohibi Keynning g‘alabasini adolatli deb topdi: Kakadan keskin bayonot31 oktabr 17:27“Bavariya” rahbari Harri Keynning “Oltin to‘p” uchun kurashdagi g‘alabasi sababini ochiqladi“Bavariya” rahbari Harri Keynning “Oltin to‘p” uchun kurashdagi g‘alabasi sababini ochiqladi27 oktabr 16:09Harri Keyn “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritgach, muxlislariga ta’sirli murojaat yo‘lladiHarri Keyn “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritgach, muxlislariga ta’sirli murojaat yo‘lladi27 oktabr 08:25Rasmiy ovoz berish natijalari: Harri Keyn “Oltin to‘p”ni qanday qo‘lga kiritdi?Rasmiy ovoz berish natijalari: Harri Keyn “Oltin to‘p”ni qanday qo‘lga kiritdi?31 oktabr 12:17Niderlandiyalik jurnalist “Oltin to‘p” ortidagi bosim va tanlov sirlarini fosh qildiNiderlandiyalik jurnalist “Oltin to‘p” ortidagi bosim va tanlov sirlarini fosh qildi30 oktabr 15:51France Football bosh muharriri “Oltin to‘p” ovoz berishidagi sensatsion sirlarni ochdiFrance Football bosh muharriri “Oltin to‘p” ovoz berishidagi sensatsion sirlarni ochdi28 oktabr 19:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi