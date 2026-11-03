Harri Keyn “Oltin to‘p”dan ham ustun turadigan yagona maqsadini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Bavariya» hujumchisi Harri Keyn shaxsiy sovrinlardan ko‘ra jamoaviy muvaffaqiyat, xususan, UYEFA Chempionlar Ligasi kubogini qo‘lga kiritish uning uchun muhimroq ekanini ma'lum qildi.
- Futbolchi «Oltin to‘p» uchun ovoz berish jarayonida 1055 ta ovoz to‘plab, Kilian Mbappeni 28 ta ovoz farqi bilan ortda qoldirgan bo‘lsa-da, jamoaviy g‘alabalarni beqiyos hissiyot deb atadi.
Myunxenning «Bavariya» klubi va Angliya milliy terma jamoasi hujumchisi Harri Keyn jahon futbolidagi eng nufuzli individual mukofot bo‘lmish «Oltin to‘p» hamda klublar miqyosidagi bosh sovrin — UYEFA Chempionlar Ligasi haqida kutilmagan va samimiy fikrlarini bildirdi.
Ispaniyaning mashhur AS nashriga intervyu bergan angliyalik yulduz to‘purar shaxsiy shon-shuhratdan ko‘ra butun jamoa bilan birgalikda erishiladigan chempionlik hissiyoti ancha qadrli ekanini ta’kidladi.
«Oltin to‘p — ajoyib, lekin YECHL sovrini tengsiz»: Keynning samimiy e’tirofi
Harri Keyn o‘z faoliyatidagi ustuvor maqsadlar haqida to‘xtalar ekan, kubokni boshi uzra ko‘tarish lahzasi har qanday shaxsiy rekordlardan baland turishini uqtirdi:
Jamoaviy ruh birinchi o‘rinda: «Men uchun jamoaviy muvaffaqiyat har doim muhimroq bo‘lgan. Maydonga aynan shu maqsadda tushamiz. “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritish — hayotimdagi eng ajoyib va unutilmas voqealardan biri. Lekin butun jamoa bilan birgalikdagi g‘alabani nishonlash — bu mutlaqo beqiyos hissiyot», — deya ta’kidladi hujumchi;
YECHL bosh orzu: Keyn har bir professional futbolchi faoliyati davomida aynan Chempionlar Ligasi kubogiga yetishishni eng oliy maqsad deb bilishini bildirdi.
Ovozlar bo‘yicha dramatik poyga: Mbappe va Yamal ortda qoldi
Keynning ushbu bayonoti uning «Oltin to‘p» uchun kurashda eng yaqin raqobatchilari ustidan qozongan kichik farqli g‘alabasidan so‘ng yanada katta qiziqish uyg‘otmoqda:
28 ta ovoz farqi: Ovoz berish yakunlariga ko‘ra, Harri Keyn 1055 ta ovoz to‘plab, ikkinchi o‘rindagi Kilian Mbappeni bor-yo‘g‘i 28 ta ovozga ortda qoldirdi (Mbappeda 1027 ta ovoz);
Lamin Yamal kuchli uchlikda: So‘nggi mavsum kashfiyoti bo‘lgan yosh iqtidor Lamin Yamal esa 881 ta ovoz bilan uchinchi pog‘onani band etdi (g‘olibdan 174 ta ovoz kam).
Oldinda «Atletiko»ga qarshi og‘ir sinov
«Bavariya» va Harri Keyn o‘zlarining chempionlik ambitsiyalarini bugun tundayoq isbotlashlari lozim bo‘ladi:
Madriddagi to‘qnashuv: Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 4-turi doirasida myunxenliklar Madridda «Metropolitano» stadionida «Atletiko» mehmoni bo‘ladi;
O‘yin vaqti: Mazkur markaziy bahs 3 noyabrdan 4 noyabrga o‘tar kechasi, Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da start oladi.
Keynning bosh maqsadi ravshan — shaxsiy e’tiroflardan keyin u endi «Bavariya» bilan birgalikda Yevropa taxtini zabt etishni istaydi.
Izohlar 0
…