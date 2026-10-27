“Bavariya” rahbari Harri Keynning “Oltin to‘p” uchun kurashdagi g‘alabasi sababini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Bavariya» hujumchisi Harri Keyn Kilian Mbappe va Lamin Yamalni ortda qoldirib, 2026 yilgi «Oltin to‘p» sovrinini qo‘lga kiritdi.
- Klub bosh direktori Yan-Kristian Drezen futbolchining nafaqat maydondagi sermahsulligi, balki insoniy fazilatlarini ham yuqori baholadi.
- Ushbu g‘alaba Bundesliga uchun 30 yillik, «Bavariya» uchun esa 45 yillik tanaffusdan keyingi tarixiy natija sifatida qayd etildi.
2026 yilgi «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) taqdirlash marosimi Bundesliga va Myunxenning «Bavariya» klubi uchun haqiqiy tarixiy voqelikka aylandi. Ovoz berish yakunlariga ko‘ra Kilian Mbappe va Lamin Yamalni ortda qoldirib, bosh mukofotga sazovor bo‘lgan ingliz forvardi Harri Keynning g‘alabasi haqida klub bosh direktori Yan-Kristian Drezen rasmiy bayonot berdi.
Klub rahbari angliyalik hujumchining ushbu mukofotga har jihatdan loyiq ekanini aytib, uning faqat maydondagi sermahsulligini emas, balki insoniy fazilatlarini ham alohida e’tirof etdi.
«Keyn bu sovringa har jihatdan munosib»: Drezenning e’tirofi
«Bavariya» bosh direktori Yan-Kristian Drezen klub rasmiy saytiga bergan izohida quyidagi muhim jihatlarga to‘xtaldi:
Rekordlar va yuksak insoniylik: «Harri Keyn bu sovringa har tomonlama munosib. U ko‘p yillardan buyon rekordlarni birin-ketin yangilab kelmoqda. Ko‘plab gollar va golli uzatmalardan tashqari, biz uning ajoyib insoniy fazilatlarini ham yuqori baholaymiz»;
Maydonda ham, hayotda ham o‘rnak: «Harri — jahon futbolining eng yorqin namoyandalaridan biri. U nafaqat maydonda, balki hayotda ham barchaga o‘rnak bo‘lishga arziydigan shaxs»;
Butun klub muvaffaqiyati: Drezen «Oltin to‘p» marosimida klubning erkaklar va ayollar jamoasidan bir qator vakillar, shuningdek, bosh murabbiy Vensan Kompani ham e’tirof etilganini faxr bilan qayd etdi.
Bundesliga uchun 30 yil, «Bavariya» uchun 45 yillik tarixiy natija
Ushbu muvaffaqiyat nafaqat Keynning shaxsiy yutug‘i, balki Germaniya futbolining uzoq kutilgan revanshi bo‘ldi:
Bundesligada 30 yillik tanaffus barham topdi: Germaniya chempionati vakili so‘nggi bor 30 yil avval «Oltin to‘p» sohibiga aylangan edi. Drezen bu natijani «butun Bundesliga uchun muhim va kuchli signal» deb atadi;
«Bavariya» tarixida 45 yil kutilgan lahza: Myunxenliklar safida to‘p surib ushbu mukofotga erishgan so‘nggi futbolchidan buyon naq 45 yil o‘tgan edi. Keyn ushbu an’anani qayta jonlantirib, klub tarixiga oltin harflar bilan kirdi;
Mbappe va Yamaldan ustunlik: Ovoz berishda Keyn «Real» yetakchisi Kilian Mbappe (2-o‘rin) hamda «Barselona»ning yosh iste’dodi Lamin Yamalni (3-o‘rin) ortda qoldirib, yakuniy g‘alabani naqd qildi.
Harri Keynning «Oltin to‘p-2026»dagi tarixiy yutug‘i
Ko‘rsatkich va dalillar
Tafsilotlar
Mukofot sohibi
Harri Keyn («Bavariya» / Angliya)
Asosiy raqobatchilari
Kilian Mbappe (2-o‘rin), Lamin Yamal (3-o‘rin)
Germaniya futboli uchun ahamiyati
Bundesliga vakili 30 yil ichida ilk bor sovrinni yutdi
«Bavariya» uchun tarixiyligi
Klubda 45 yil kutilgan «Oltin to‘p» sohibi
Klub rahbari bahosi
«Har tomonlama munosib va insoniylik timsoli» — Ya.-K. Drezen
Klubdan e’tirof etilganlar
Bosh murabbiy Vensan Kompani, erkaklar va ayollar jamoasi a’zolari
Izohlar 0
…