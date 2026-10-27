“Bavariya” rahbari Harri Keynning “Oltin to‘p” uchun kurashdagi g‘alabasi sababini ochiqladi

·74·Sport
“Bavariya” rahbari Harri Keynning “Oltin to‘p” uchun kurashdagi g‘alabasi sababini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Bavariya» hujumchisi Harri Keyn Kilian Mbappe va Lamin Yamalni ortda qoldirib, 2026 yilgi «Oltin to‘p» sovrinini qo‘lga kiritdi.
  • Klub bosh direktori Yan-Kristian Drezen futbolchining nafaqat maydondagi sermahsulligi, balki insoniy fazilatlarini ham yuqori baholadi.
  • Ushbu g‘alaba Bundesliga uchun 30 yillik, «Bavariya» uchun esa 45 yillik tanaffusdan keyingi tarixiy natija sifatida qayd etildi.

2026 yilgi «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) taqdirlash marosimi Bundesliga va Myunxenning «Bavariya» klubi uchun haqiqiy tarixiy voqelikka aylandi. Ovoz berish yakunlariga ko‘ra Kilian Mbappe va Lamin Yamalni ortda qoldirib, bosh mukofotga sazovor bo‘lgan ingliz forvardi Harri Keynning g‘alabasi haqida klub bosh direktori Yan-Kristian Drezen rasmiy bayonot berdi.

Klub rahbari angliyalik hujumchining ushbu mukofotga har jihatdan loyiq ekanini aytib, uning faqat maydondagi sermahsulligini emas, balki insoniy fazilatlarini ham alohida e’tirof etdi.

«Keyn bu sovringa har jihatdan munosib»: Drezenning e’tirofi

«Bavariya» bosh direktori Yan-Kristian Drezen klub rasmiy saytiga bergan izohida quyidagi muhim jihatlarga to‘xtaldi:

  • Rekordlar va yuksak insoniylik: «Harri Keyn bu sovringa har tomonlama munosib. U ko‘p yillardan buyon rekordlarni birin-ketin yangilab kelmoqda. Ko‘plab gollar va golli uzatmalardan tashqari, biz uning ajoyib insoniy fazilatlarini ham yuqori baholaymiz»;

  • Maydonda ham, hayotda ham o‘rnak: «Harri — jahon futbolining eng yorqin namoyandalaridan biri. U nafaqat maydonda, balki hayotda ham barchaga o‘rnak bo‘lishga arziydigan shaxs»;

  • Butun klub muvaffaqiyati: Drezen «Oltin to‘p» marosimida klubning erkaklar va ayollar jamoasidan bir qator vakillar, shuningdek, bosh murabbiy Vensan Kompani ham e’tirof etilganini faxr bilan qayd etdi.

Bundesliga uchun 30 yil, «Bavariya» uchun 45 yillik tarixiy natija

Ushbu muvaffaqiyat nafaqat Keynning shaxsiy yutug‘i, balki Germaniya futbolining uzoq kutilgan revanshi bo‘ldi:

  • Bundesligada 30 yillik tanaffus barham topdi: Germaniya chempionati vakili so‘nggi bor 30 yil avval «Oltin to‘p» sohibiga aylangan edi. Drezen bu natijani «butun Bundesliga uchun muhim va kuchli signal» deb atadi;

  • «Bavariya» tarixida 45 yil kutilgan lahza: Myunxenliklar safida to‘p surib ushbu mukofotga erishgan so‘nggi futbolchidan buyon naq 45 yil o‘tgan edi. Keyn ushbu an’anani qayta jonlantirib, klub tarixiga oltin harflar bilan kirdi;

  • Mbappe va Yamaldan ustunlik: Ovoz berishda Keyn «Real» yetakchisi Kilian Mbappe (2-o‘rin) hamda «Barselona»ning yosh iste’dodi Lamin Yamalni (3-o‘rin) ortda qoldirib, yakuniy g‘alabani naqd qildi.

Harri Keynning «Oltin to‘p-2026»dagi tarixiy yutug‘i

Ko‘rsatkich va dalillar

Tafsilotlar

Mukofot sohibi

Harri Keyn («Bavariya» / Angliya)

Asosiy raqobatchilari

Kilian Mbappe (2-o‘rin), Lamin Yamal (3-o‘rin)

Germaniya futboli uchun ahamiyati

Bundesliga vakili 30 yil ichida ilk bor sovrinni yutdi

«Bavariya» uchun tarixiyligi

Klubda 45 yil kutilgan «Oltin to‘p» sohibi

Klub rahbari bahosi

«Har tomonlama munosib va insoniylik timsoli» — Ya.-K. Drezen

Klubdan e’tirof etilganlar

Bosh murabbiy Vensan Kompani, erkaklar va ayollar jamoasi a’zolari

Harri KeynBavariyaOltin to‘pBundesliga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harri Keyn “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritgach, muxlislariga ta’sirli murojaat yo‘lladiHarri Keyn “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritgach, muxlislariga ta’sirli murojaat yo‘lladiBugun 08:25156 o‘yinda 154 ta gol: Harri Keyn «Bavariya» bilan yangi shartnoma imzolamoqda156 o‘yinda 154 ta gol: Harri Keyn «Bavariya» bilan yangi shartnoma imzolamoqda15 oktabr 23:05Mavsum davomida 73 ta gol: Harri Keyn Londonda Gerd Myuller sovrinini qabul qilib oldiMavsum davomida 73 ta gol: Harri Keyn Londonda Gerd Myuller sovrinini qabul qilib oldiBugun 07:13Tarixiy oqshom: “Oltin to‘p-2026” g‘oliblari va kuchli o‘nlik ro‘yxati e’lon qilindiTarixiy oqshom: “Oltin to‘p-2026” g‘oliblari va kuchli o‘nlik ro‘yxati e’lon qilindiBugun 07:08«Bavariya» 3-o‘rindagi «Frayburg»ni safarda yengib, “Dortmund”ni ortda qoldirdi«Bavariya» 3-o‘rindagi «Frayburg»ni safarda yengib, “Dortmund”ni ortda qoldirdi25 oktabr 23:54Harri Keyn 2026-yilgi «Oltin toʻp» imkoniyatlari haqida fikr bildirdiHarri Keyn 2026-yilgi «Oltin toʻp» imkoniyatlari haqida fikr bildirdi18 avgust 16:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi