Harri Keyn 73 ta gol urish sirini ochdi: u Benzemadan nimani o‘rgangan?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Bavariya» hujumchisi Harri Keyn o‘zining 73 ta gol urishiga sabab bo‘lgan taktik yondashuvida Karim Benzemaning o‘yin uslubidan ilhomlanganini ma’lum qildi.
- Angliyalik futbolchi markaziy hujumchi doimo jarima maydonida bo‘lishi shart emasligini, maydon markaziga tushib, o‘yinni tashkil etish va bo‘sh hududlarni topish orqali ham samaradorlikka erishish mumkinligini ta’kidladi.
«Bavariya» va Angliya terma jamoasi hujumchisi Harri Keyn o‘zining o‘yin uslubida Karim Benzemaga xos jihatlarni ko‘radi. Angliyalik futbolchi fransuz afsonasining harakatlari, maydonni his qilishi va hujumlarni tashkil etishdagi mahoratidan hayratda ekanini aytdi. Shuningdek, Keyn gollar sonini oshirishga yordam beradigan o‘ziga xos taktik yondashuvni ham tushuntirdi.
Futbolda markaziy hujumchining vazifasi faqat raqib darvozasiga gol urishdan iborat emas. Ba’zi futbolchilar butun hujumni tashkil etish, jamoadoshlariga imkoniyat yaratish va maydondagi o‘yin sur’atini boshqarish orqali ham jamoa natijasiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Harri Keyn va Karim Benzema ana shunday universal hujumchilar qatoriga kiradi.
2022 yilda Karim Benzema «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritgan bo‘lsa, 2026 yilda ushbu nufuzli sovrin Harri Keynga nasib etdi. Bu ikki futbolchining muvaffaqiyati klassik markaziy hujumchi obrazi o‘zgarib borayotganini ham ko‘rsatadi. Ular nafaqat jarima maydonidagi harakatlari, balki o‘yinni o‘qish, pozitsiya tanlash va hujumlarni qurishdagi ishtiroki bilan ham ajralib turadi.
Keyn Benzemaning o‘yinida nimani qadrlaydi?
Foot Mercato nashriga bergan intervyusida Harri Keyn Karim Benzemaning o‘yin uslubiga yuqori baho berdi. Angliyalik hujumchi fransuz futbolchisini doimo kuzatib kelganini va uning maydondagi harakatlaridan ko‘plab o‘ziga xos jihatlarni ko‘rishini ta’kidladi.
«Karim — aql bovar qilmas futbolchi. Men har doim uning katta muxlisi bo‘lganman. Uning 2022 yilda "Real" safida erishgan yutuqlari haqiqatan ham hayratlanarli», — dedi Keyn.
Uning fikricha, Benzemaning eng muhim xususiyatlaridan biri — vaziyatga qarab pozitsiyasini o‘zgartirishi. Fransuz futbolchisi zarur paytda markaziy hujumchi vazifasidan chetga chiqib, maydonning o‘rta qismiga tushadi, «o‘nlik» pozitsiyasida harakat qiladi, o‘yin sur’atini boshqaradi va hujumning keyingi bosqichini tashkil etishda ishtirok etadi.
Shu bilan birga, u raqib himoyachilari e’tiboridan chetda qolgan hududlarni topib, ayni kerakli vaqtda jarima maydonida paydo bo‘lish qobiliyatiga ega. Keyn aynan shu jihatlarni Benzemaning o‘yinidagi eng ta’sirli xususiyatlardan biri deb hisoblaydi.
«Jarima maydonida doimo bo‘lish shart emas»
Keynning o‘zi ham shunga o‘xshash taktik yondashuvdan foydalanadi. Uning aytishicha, jismoniy ko‘rsatkichlar va ayrim harakatlarda farqlar bo‘lishi mumkin, ammo o‘yin intellekti, bo‘sh hududlarni topish va jamoadoshlarga yordam berish istagi borasida ularning uslublari bir-biriga yaqin.
«Jismoniy ko‘rsatkichlarimiz biroz farq qiladi, ammo o‘yin intellekti, bo‘sh hududlarni topish va jamoadoshlarimizga yordam berish istagi borasida uslubimizda ko‘plab o‘xshashliklarni ko‘raman.
Ikkimiz ham gol urish uchun doimo jarima maydonida bo‘lish shart emasligini isbotlaganmiz. Men orqaga, maydon markaziga yaqinroq tushganimda ko‘proq golli vaziyatlarga ega bo‘laman. Chunki bu hududda raqiblar meni unchalik qattiq nazorat qilmaydi. Ortga chekinib, o‘yin rivojlanishiga imkon berganimda gollar o‘z-o‘zidan kela boshlaydi», — dedi hujumchi.
Keynning 73 ta goliga olib kelgan taktik sir
Harri Keynning o‘yin uslubidagi muhim jihatlardan biri — raqib himoyasini o‘z pozitsiyasidan chiqarish va maydondagi bo‘shliqlardan foydalanish. U faqat himoyachilar orasida harakatlanib, uzatmalarni kutib turmaydi. Aksincha, ba’zan maydon markaziga tushib, hujumni tashkil etishga yordam beradi.
Bunday harakat raqib himoyachilarini qaror qabul qilishga majbur qiladi: Keynni kuzatib, o‘z pozitsiyasidan chiqishmi yoki uning orqaga harakatlanishiga yo‘l qo‘yishmi? Himoyadagi ushbu ikkilanish hujum uchun yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin.
Angliyalik futbolchi «o‘nlik» pozitsiyasiga chiqib, raqib himoyasi orqaga chekinganida jarima maydoni chizig‘i yaqinidan zarba berishni ham o‘zining kuchli jihatlaridan biri deb hisoblaydi.
«Men "o‘nlik" pozitsiyasiga chiqaman va raqib himoyasi orqaga chekinganida jarima maydoni chizig‘i yaqinidan zarba beraman. Bu — mening eng kuchli jihatlarimdan biri.
O‘tgan mavsum buning eng yaxshi namunasi bo‘ldi: men 73 ta gol urdim. Bu boshqa har qanday mavsumdagi natijamdan deyarli ikki baravar ko‘p», — deya ta’kidladi Keyn.
Keynning bu izohlari uning gol urish qobiliyati faqat jarima maydonidagi harakatlar bilan cheklanmasligini ko‘rsatadi. U raqib himoyasini o‘ziga jalb qilish, o‘yinni tashkil etish, uzoqroq pozitsiyalardan zarba berish va hujumning turli bosqichlarida ishtirok etish orqali ham xavfli futbolchiga aylanadi.
Karim Benzema va Harri Keynning o‘yin uslubidagi o‘xshashlik ham aynan shunda: ular uchun markaziy hujumchi pozitsiyasi maydondagi harakatlarni cheklab qo‘ymaydi. Aksincha, vaziyatni to‘g‘ri o‘qish, pozitsiyani o‘z vaqtida o‘zgartirish va raqib himoyasidagi bo‘shliqlardan foydalanish gollar sonini oshirishning muhim kalitiga aylanadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…