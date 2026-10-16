Mirjalol Qosimov «Mash’al» bilan o‘yin, rotatsiya va raqibning strategiyasi haqida gapirdi

·56·Sport
Mirjalol Qosimov «Mash’al» bilan o‘yin, rotatsiya va raqibning strategiyasi haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • OKMK bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov «Mash’al»ga qarshi o‘yinda rotatsiya zarurligini, chunki tig‘iz taqvimda ochko yo‘qotmaslik uchun bu yagona to‘g‘ri yo‘l ekanligini ta’kidladi.
  • Uning so‘zlariga ko‘ra, zaxiradan tushgan futbolchilar, jumladan, Asadbek Sobirjonovning goli o‘yin taqdirini hal qildi va bitta tarkib bilan yil oxirigacha o‘ynab bo‘lmasligini qayd etdi.

Superliganing 24-turi doirasida safarda «Mash’al»ni minimal 1:0 hisobida mag‘lub etgan OKMK jamoasi bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov o‘yindan so‘ng matbuot anjumanida ishtirok etdi. Tajribali mutaxassis kechgan og‘ir bahs, tarkibdagi o‘zgarishlar, zaxiradan tushgan futbolchilarning samaradorligi hamda g‘uzorliklarning hozirgi siyosati haqida batafsil fikr yuritdi.

Uning ta’kidlashicha, tig‘iz taqvim sharoitida ochko yo‘qotmaslik uchun rotatsiya yagona to‘g‘ri yo‘l hisoblanadi.

«Oson o‘yinning o‘zi yo‘q»: Tig‘iz taqvim va tarkibdagi rotatsiya sababi

OKMK ustozi milliy jamoalar o‘yinlari (FIFA kunlari)dan so‘ng klublar juda tig‘iz grafikka duch kelayotganini alohida qayd etdi:

  • Kuch tiklashdagi muammo: «Hozir o‘yinlar tez-tez o‘tkazilyapti, qisqa muddat ichida qayta maydonga tushishimizga to‘g‘ri kelyapti. “Navbahor”ga qarshi o‘yinda yigitlar juda ko‘p kuch sarflashgandi»;

  • 4 kundan keyingi bahs: «Yana to‘rt kundan so‘ng navbatdagi bellashuv kutib turibdi. Shu sababli rotatsiyani amalga oshirdik va boshqa futbolchilarga ham imkoniyat berdik. Ular maydonda yomon ko‘rinishgani yo‘q va vazifani bajarishdi»;

  • Bitta tarkib bilan maqsadga yetib bo‘lmaydi: «Bitta tarkib bilan yil oxirigacha o‘ynab bo‘lmaydi. Har bir o‘yinga alohida tayyorgarlik ko‘riladi va barcha futbolchilar jamoa g‘alabasiga hissa qo‘shishi zarur».

Zaxiradan tushib gol urgan yetakchilar haqida

Uchrashuv taqdirini zaxiradan maydonga tushgan o‘yinchilar, xususan, 84-daqiqada yagona golni urgan Asadbek Sobirjonov hal qildi. Murabbiy ushbu qarorni shunday izohladi:

  • «Ular boshlang‘ich tarkibda ham tushishi mumkin edi»: «Abdurazzoqov, Asad, Siyovash, Ahmad... Bu futbolchilar avvalgi o‘yinda juda ko‘p harakat qilishgan edi. Shu sababli ularni ikkinchi bo‘limda maydonga tashlashga qaror qildim va bu o‘z samarasini berdi, baribir foydasi tegdi», — dedi Qosimov.

«Mash’al» kelasi yilga taraddud ko‘rmoqda»: Raqib haqida murabbiy fikri

«Mash’al» jamoasining so‘nggi paytlarda tarkibda ko‘proq yosh futbolchilarga imkoniyat berayotgani haqidagi savolga OKMK ustozi xolisona munosabat bildirdi:

  • Tashqaridan baho berish odobi: «Men eng yomon ko‘radigan narsa — ichiga kirmasdan turib tashqaridan baho berishdir, bu noto‘g‘ri bo‘ladi;

  • Kelasi yil uchun rejalar: Ammo yoshlarga imkoniyat berilayotganini kuzatib, shuni aytishim mumkinki, menimcha, ularda kelgusi yil uchun aniq vazifalar allaqachon belgilab olingan. Ular taqdirga tan berib, hozirdan kelasi mavsumga tayyorgarlik ko‘rishmoqda», — deya xulosa qildi mutaxassis.

Mazkur muhim g‘alaba evaziga OKMK 39 ochko jamg‘arib, Superliga peshqadamlari safidagi kurashini izchil davom ettirmoqda.

OKMKMirjalol QosimovMash’alSuperliga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirjalol Qosimov 2:2 hisobidan keyin matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?Mirjalol Qosimov 2:2 hisobidan keyin matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?11 oktabr 21:14«Haqli ravishda g‘alaba qozondik»: Mirjalol Qosimov Zomindagi irodali bahs sirini ochdi«Haqli ravishda g‘alaba qozondik»: Mirjalol Qosimov Zomindagi irodali bahs sirini ochdi21 sentabr 06:42«Jizzaxda 4 daqiqalik mo‘jiza»: OKMK «So‘g‘diyona»ni irodali tarzda mag‘lub etdi!«Jizzaxda 4 daqiqalik mo‘jiza»: OKMK «So‘g‘diyona»ni irodali tarzda mag‘lub etdi!20 sentabr 22:20OKMK «Xorazm» bilan asabiy jangda g‘alabani ilib ketdi — Qosimov jamoasi chorak finaldaOKMK «Xorazm» bilan asabiy jangda g‘alabani ilib ketdi — Qosimov jamoasi chorak finalda16 sentabr 20:53Kechagi mag‘lubiyatdan so‘ng Mirjalol Qosimov: «VAR chizig‘ini orqadan chizishdi, juda uyatli!»Kechagi mag‘lubiyatdan so‘ng Mirjalol Qosimov: «VAR chizig‘ini orqadan chizishdi, juda uyatli!»10 sentabr 06:49Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...20 avgust 06:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...