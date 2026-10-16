Mirjalol Qosimov «Mash’al» bilan o‘yin, rotatsiya va raqibning strategiyasi haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- OKMK bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov «Mash’al»ga qarshi o‘yinda rotatsiya zarurligini, chunki tig‘iz taqvimda ochko yo‘qotmaslik uchun bu yagona to‘g‘ri yo‘l ekanligini ta’kidladi.
- Uning so‘zlariga ko‘ra, zaxiradan tushgan futbolchilar, jumladan, Asadbek Sobirjonovning goli o‘yin taqdirini hal qildi va bitta tarkib bilan yil oxirigacha o‘ynab bo‘lmasligini qayd etdi.
Superliganing 24-turi doirasida safarda «Mash’al»ni minimal 1:0 hisobida mag‘lub etgan OKMK jamoasi bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov o‘yindan so‘ng matbuot anjumanida ishtirok etdi. Tajribali mutaxassis kechgan og‘ir bahs, tarkibdagi o‘zgarishlar, zaxiradan tushgan futbolchilarning samaradorligi hamda g‘uzorliklarning hozirgi siyosati haqida batafsil fikr yuritdi.
Uning ta’kidlashicha, tig‘iz taqvim sharoitida ochko yo‘qotmaslik uchun rotatsiya yagona to‘g‘ri yo‘l hisoblanadi.
«Oson o‘yinning o‘zi yo‘q»: Tig‘iz taqvim va tarkibdagi rotatsiya sababi
OKMK ustozi milliy jamoalar o‘yinlari (FIFA kunlari)dan so‘ng klublar juda tig‘iz grafikka duch kelayotganini alohida qayd etdi:
Kuch tiklashdagi muammo: «Hozir o‘yinlar tez-tez o‘tkazilyapti, qisqa muddat ichida qayta maydonga tushishimizga to‘g‘ri kelyapti. “Navbahor”ga qarshi o‘yinda yigitlar juda ko‘p kuch sarflashgandi»;
4 kundan keyingi bahs: «Yana to‘rt kundan so‘ng navbatdagi bellashuv kutib turibdi. Shu sababli rotatsiyani amalga oshirdik va boshqa futbolchilarga ham imkoniyat berdik. Ular maydonda yomon ko‘rinishgani yo‘q va vazifani bajarishdi»;
Bitta tarkib bilan maqsadga yetib bo‘lmaydi: «Bitta tarkib bilan yil oxirigacha o‘ynab bo‘lmaydi. Har bir o‘yinga alohida tayyorgarlik ko‘riladi va barcha futbolchilar jamoa g‘alabasiga hissa qo‘shishi zarur».
Zaxiradan tushib gol urgan yetakchilar haqida
Uchrashuv taqdirini zaxiradan maydonga tushgan o‘yinchilar, xususan, 84-daqiqada yagona golni urgan Asadbek Sobirjonov hal qildi. Murabbiy ushbu qarorni shunday izohladi:
«Ular boshlang‘ich tarkibda ham tushishi mumkin edi»: «Abdurazzoqov, Asad, Siyovash, Ahmad... Bu futbolchilar avvalgi o‘yinda juda ko‘p harakat qilishgan edi. Shu sababli ularni ikkinchi bo‘limda maydonga tashlashga qaror qildim va bu o‘z samarasini berdi, baribir foydasi tegdi», — dedi Qosimov.
«Mash’al» kelasi yilga taraddud ko‘rmoqda»: Raqib haqida murabbiy fikri
«Mash’al» jamoasining so‘nggi paytlarda tarkibda ko‘proq yosh futbolchilarga imkoniyat berayotgani haqidagi savolga OKMK ustozi xolisona munosabat bildirdi:
Tashqaridan baho berish odobi: «Men eng yomon ko‘radigan narsa — ichiga kirmasdan turib tashqaridan baho berishdir, bu noto‘g‘ri bo‘ladi;
Kelasi yil uchun rejalar: Ammo yoshlarga imkoniyat berilayotganini kuzatib, shuni aytishim mumkinki, menimcha, ularda kelgusi yil uchun aniq vazifalar allaqachon belgilab olingan. Ular taqdirga tan berib, hozirdan kelasi mavsumga tayyorgarlik ko‘rishmoqda», — deya xulosa qildi mutaxassis.
Mazkur muhim g‘alaba evaziga OKMK 39 ochko jamg‘arib, Superliga peshqadamlari safidagi kurashini izchil davom ettirmoqda.
Izohlar 0
…