«Haqli ravishda g‘alaba qozondik»: Mirjalol Qosimov Zomindagi irodali bahs sirini ochdi

·49·Sport
«Haqli ravishda g‘alaba qozondik»: Mirjalol Qosimov Zomindagi irodali bahs sirini ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • OKMK bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov Zominda "So‘g‘diyona" ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi g‘alaba haqida gapirib, birinchi bo‘limda standartdan gol o‘tkazib yuborilganini ta’kidladi.
  • U shogirdlarining ikkinchi bo‘limda o‘yinni o‘z qo‘llariga olib, haqli ravishda g‘alaba qozonganini qayd etdi.
  • Qosimov Olmaliqdan kelgan muxlislarga minnatdorchilik bildirib, jamoa FIFA kunlari munosabati bilan qisqa ta’tilga a’lo kayfiyatda chiqayotganini ma’lum qildi.

O‘zbekiston Superligasining 22-turidan o‘rin olgan shiddatli qarama-qarshilikda Olmaliqning OKMK jamoasi Zominda mezbon «So‘g‘diyona»ga qarshi maydonga tushib, haqiqiy iroda va xarakter namoyish etdi. Birinchi bo‘limda to‘p o‘tkazib yuborib, mag‘lubiyat yoqasida turgan olmaliqliklar bahsning ikkinchi yarmida o‘yin tizginini o‘z qo‘llariga olib, safarda 2:1 hisobidagi o‘ta muhim va qimmatli g‘alabani qo‘lga kiritishdi.

Uchrashuv yakunlangach, OKMK bosh murabbiyi, o‘zbek futboli afsonasi Mirjalol Qosimov matbuot anjumanida ishtirok etib, uchrashuvning dramatik kechishi, standart vaziyatdagi xato, jamoaning ikkinchi bo‘limdagi ruhiy tiklanishi hamda oldinda turgan rejalar haqida ochiq-oydin fikr bildirdi. Murabbiy shogirdlarining oxirgi soniyalarga qadar ko‘rsatgan jasoratiga yuqori baho berib, Olmaliqdan kelib dalda bo‘lgan sadoqatli ishqibozlarga minnatdorchilik bildirdi va jamoa FIFA kunlari munosabati bilan qisqa ta’tilga a’lo kayfiyatda yo‘l olayotganini ma’lum qildi.

Xo‘sh, Qosimovning shogirdlari ushbu irodali zafardan so‘ng sovrinli pog‘onalar uchun kurashda qanday strategik ustunlikka ega bo‘ldi va terma jamoalar tanaffusidan so‘ng OKMKni qanday muhim sinovlar kutmoqda?

«Xato, iroda va ta’tilga a’lo kayfiyat»: Qosimov matbuot anjumanida

OKMK ustozi bildirgan eng muhim fikrlar va bayonotlar:

  • Birinchi bo‘limdagi xato: «Bir-biriga munosib jamoalar kurashdi. Birinchi bo‘limda standartdan gol o‘tkazib yubordik, «So‘g‘diyona» xatoimizni kechirmadi»;

  • Ikkinchi bo‘limdagi iroda: «Yigitlar o‘zlarida kuch topib, o‘yin tizginini o‘z qo‘limizga olishdi va haqli ravishda g‘alaba qozondik»;

  • Olmaliqlik muxlislarga minnatdorchilik: «Olmaliqdan kelib jamoamizni qo‘llab-quvvatlagan muxlislarimizga tashakkur. Futbolchilarimiz oxirigacha kurashishdi va uch ochkoga ega bo‘ldik»;

  • Qisqa ta’til va rejalar: «Endi milliy jamoaning yig‘ini va o‘rtoqlik o‘yinlari boshlanadi. Shu sababli qisqa ta’tilga a’lo kayfiyatda chiqdik, keyin yana o‘yinlarga tayyorlanamiz».

Superliga 22-tur: «So‘g‘diyona» — OKMK (1:2) bahsi ko‘rsatkichlari

Zomindagi uchrashuv qaydnomasi va asosiy ma’lumotlar:

Ko‘rsatkichlar va jihatlar

«So‘g‘diyona» (Mezbon)

OKMK (Mehmon)

Yakuniy hisob

1

2

O‘yin ssenariysi

1-bo‘limda standartdan hisobni ochdi

2-bo‘limda tashabbusni olib, 2 ta gol urdi

Qo‘lga kiritilgan ochko

0 ochko

3 ochko (Muhim safar g‘alabasi)

Kayfiyat va holat

Alamli mag‘lubiyat

Ta’tilga yuqori ruhiyatda yo‘l olish

Bosh murabbiy bahosi

Hisobni ushlab qololmadi

«Haqli ravishda g‘alaba qozondik»

Mutaxassislar tahlili: Mirjalol Qosimov jamoasining kuchi nimada?

Sport tahlilchilari va milliy futbol ekspertlarining xulosalari:

  • Ruhiy sinmaslik odati: OKMKning hisobda ortda qola turib, safarda o‘yinni o‘z foydasiga burib yuborishi jamoada shakllangan g‘alaba mentalitetidan dalolat beradi;

  • Taktik o‘zgarishlar samarasi: Murabbiyning tanaffusdagi ko‘rsatmalari va maydon markazini to‘liq nazoratga olishi raqib himoyasini yorib o‘tishda hal qiluvchi omil bo‘ldi;

  • Ta’til oldidan oltin ochkolar: Terma jamoalar yig‘ini oldidan qo‘lga kiritilgan ushbu g‘alaba jamoaga ruhiy xotirjamlik beradi va navbatdagi turlarga tayyorgarlikni yengillashtiradi.

Mirjalol Qosimov boshchiligidagi OKMK Zomindagi muvaffaqiyat orqali chempionatning eng kuchli va murosasiz jamoalaridan biri ekanini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, Mirjalol Qosimov jamoasining bunday irodali o‘yinlari ularga joriy mavsumda sovrinli o‘rinlarni egallashga yordam beradimi? OKMKning g‘alabasida murabbiy taktikasi qanchalik katta rol o‘ynadi? Shaxsiy fikrlaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining eng qiziqarli uchrashuvlari tahlilini barcha muxlislarga ulashing!

OKMKSo‘g‘diyonaMirjalol QosimovUzbek Superligi 22-tur
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!Bugun, 07:12«Hatto sen Mourino bo‘lsang ham...»: Simeone derbidagi hakamlik mojarosiga javob qaytardi«Hatto sen Mourino bo‘lsang ham...»: Simeone derbidagi hakamlik mojarosiga javob qaytardiBugun, 07:04Islom Ismoilov «Lokomotiv» ustidan qozonilgan g‘alaba va bosimlar haqida ochiq gapirdiIslom Ismoilov «Lokomotiv» ustidan qozonilgan g‘alaba va bosimlar haqida ochiq gapirdiBugun, 07:01«San-Siro»da benuqson g‘alaba: «Milan» «Lechche»ni 3:0 hisobida tor-mor etdi!«San-Siro»da benuqson g‘alaba: «Milan» «Lechche»ni 3:0 hisobida tor-mor etdi!Bugun, 06:58«Velodrom»da klassik drama: «PSJ» Markinosning goli evaziga «Marsel»ni yengdi!«Velodrom»da klassik drama: «PSJ» Markinosning goli evaziga «Marsel»ni yengdi!Bugun, 06:55«Turkiyada shok»: Quyi ligadan chiqqan debyutant «Beshiktosh»ni yengib, peshqadamga aylandi!«Turkiyada shok»: Quyi ligadan chiqqan debyutant «Beshiktosh»ni yengib, peshqadamga aylandi!Bugun, 06:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng