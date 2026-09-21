«Haqli ravishda g‘alaba qozondik»: Mirjalol Qosimov Zomindagi irodali bahs sirini ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- OKMK bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov Zominda "So‘g‘diyona" ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi g‘alaba haqida gapirib, birinchi bo‘limda standartdan gol o‘tkazib yuborilganini ta’kidladi.
- U shogirdlarining ikkinchi bo‘limda o‘yinni o‘z qo‘llariga olib, haqli ravishda g‘alaba qozonganini qayd etdi.
- Qosimov Olmaliqdan kelgan muxlislarga minnatdorchilik bildirib, jamoa FIFA kunlari munosabati bilan qisqa ta’tilga a’lo kayfiyatda chiqayotganini ma’lum qildi.
O‘zbekiston Superligasining 22-turidan o‘rin olgan shiddatli qarama-qarshilikda Olmaliqning OKMK jamoasi Zominda mezbon «So‘g‘diyona»ga qarshi maydonga tushib, haqiqiy iroda va xarakter namoyish etdi. Birinchi bo‘limda to‘p o‘tkazib yuborib, mag‘lubiyat yoqasida turgan olmaliqliklar bahsning ikkinchi yarmida o‘yin tizginini o‘z qo‘llariga olib, safarda 2:1 hisobidagi o‘ta muhim va qimmatli g‘alabani qo‘lga kiritishdi.
Uchrashuv yakunlangach, OKMK bosh murabbiyi, o‘zbek futboli afsonasi Mirjalol Qosimov matbuot anjumanida ishtirok etib, uchrashuvning dramatik kechishi, standart vaziyatdagi xato, jamoaning ikkinchi bo‘limdagi ruhiy tiklanishi hamda oldinda turgan rejalar haqida ochiq-oydin fikr bildirdi. Murabbiy shogirdlarining oxirgi soniyalarga qadar ko‘rsatgan jasoratiga yuqori baho berib, Olmaliqdan kelib dalda bo‘lgan sadoqatli ishqibozlarga minnatdorchilik bildirdi va jamoa FIFA kunlari munosabati bilan qisqa ta’tilga a’lo kayfiyatda yo‘l olayotganini ma’lum qildi.
Xo‘sh, Qosimovning shogirdlari ushbu irodali zafardan so‘ng sovrinli pog‘onalar uchun kurashda qanday strategik ustunlikka ega bo‘ldi va terma jamoalar tanaffusidan so‘ng OKMKni qanday muhim sinovlar kutmoqda?
«Xato, iroda va ta’tilga a’lo kayfiyat»: Qosimov matbuot anjumanida
OKMK ustozi bildirgan eng muhim fikrlar va bayonotlar:
Birinchi bo‘limdagi xato: «Bir-biriga munosib jamoalar kurashdi. Birinchi bo‘limda standartdan gol o‘tkazib yubordik, «So‘g‘diyona» xatoimizni kechirmadi»;
Ikkinchi bo‘limdagi iroda: «Yigitlar o‘zlarida kuch topib, o‘yin tizginini o‘z qo‘limizga olishdi va haqli ravishda g‘alaba qozondik»;
Olmaliqlik muxlislarga minnatdorchilik: «Olmaliqdan kelib jamoamizni qo‘llab-quvvatlagan muxlislarimizga tashakkur. Futbolchilarimiz oxirigacha kurashishdi va uch ochkoga ega bo‘ldik»;
Qisqa ta’til va rejalar: «Endi milliy jamoaning yig‘ini va o‘rtoqlik o‘yinlari boshlanadi. Shu sababli qisqa ta’tilga a’lo kayfiyatda chiqdik, keyin yana o‘yinlarga tayyorlanamiz».
Superliga 22-tur: «So‘g‘diyona» — OKMK (1:2) bahsi ko‘rsatkichlari
Zomindagi uchrashuv qaydnomasi va asosiy ma’lumotlar:
Ko‘rsatkichlar va jihatlar
«So‘g‘diyona» (Mezbon)
OKMK (Mehmon)
Yakuniy hisob
1
2
O‘yin ssenariysi
1-bo‘limda standartdan hisobni ochdi
2-bo‘limda tashabbusni olib, 2 ta gol urdi
Qo‘lga kiritilgan ochko
0 ochko
3 ochko (Muhim safar g‘alabasi)
Kayfiyat va holat
Alamli mag‘lubiyat
Ta’tilga yuqori ruhiyatda yo‘l olish
Bosh murabbiy bahosi
Hisobni ushlab qololmadi
«Haqli ravishda g‘alaba qozondik»
Mutaxassislar tahlili: Mirjalol Qosimov jamoasining kuchi nimada?
Sport tahlilchilari va milliy futbol ekspertlarining xulosalari:
Ruhiy sinmaslik odati: OKMKning hisobda ortda qola turib, safarda o‘yinni o‘z foydasiga burib yuborishi jamoada shakllangan g‘alaba mentalitetidan dalolat beradi;
Taktik o‘zgarishlar samarasi: Murabbiyning tanaffusdagi ko‘rsatmalari va maydon markazini to‘liq nazoratga olishi raqib himoyasini yorib o‘tishda hal qiluvchi omil bo‘ldi;
Ta’til oldidan oltin ochkolar: Terma jamoalar yig‘ini oldidan qo‘lga kiritilgan ushbu g‘alaba jamoaga ruhiy xotirjamlik beradi va navbatdagi turlarga tayyorgarlikni yengillashtiradi.
Mirjalol Qosimov boshchiligidagi OKMK Zomindagi muvaffaqiyat orqali chempionatning eng kuchli va murosasiz jamoalaridan biri ekanini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, Mirjalol Qosimov jamoasining bunday irodali o‘yinlari ularga joriy mavsumda sovrinli o‘rinlarni egallashga yordam beradimi? OKMKning g‘alabasida murabbiy taktikasi qanchalik katta rol o‘ynadi? Shaxsiy fikrlaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining eng qiziqarli uchrashuvlari tahlilini barcha muxlislarga ulashing!
Izohlar 0
…