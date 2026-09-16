OKMK «Xorazm» bilan asabiy jangda g‘alabani ilib ketdi — Qosimov jamoasi chorak finalda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- OKMK O‘zbekiston kubogi 1/8 finalida «Xorazm»ni qiyin kechgan o‘yinda 2:1 hisobida mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldi.
- Siavash Haqnazariy 60-daqiqada penaltidan hisobni ochgan bo‘lsa, 86-daqiqada Umidbek Sultonov muvozanatni tikladi.
- Ammo qo‘shib berilgan 90+10-daqiqada Haqnazariy ikkinchi penaltini aniq amalga oshirib, jamoasiga g‘alabani taqdim etdi.
- Bu g‘alaba OKMKni O‘zbekiston kubogi chorak finalining 7-rasmiy ishtirokchisiga aylantirdi.
O‘zbekiston kubogi 1/8 final bahslarida kutilmagan hayajon, mislsiz shiddat va oxirgi soniyalarda hal bo‘lgan haqiqiy kubok dramasi guvohiga aylandik. Olmaliqda mahalliy OKMK jamoasi o‘z maydonida mardonavor kurash taklif etgan «Xorazm» klubini qabul qildi. Uchrashuv avvalidan Mirjalol Qosimov shogirdlari favorit sifatida ko‘rilgan bo‘lsa-da, Urganch sharafini himoya qilayotgan mehmonlar olmaliqliklarga jiddiy qarshilik ko‘rsatib, o‘yinni haqiqiy asablar jangiga aylantirdi. Bellashuvning 60-daqiqasida Siavash Haqnazariy penaltidan hisobni ochgan bo‘lsa, 86-daqiqada «Xorazm» a’zosi Umidbek Sultonov muvozanatni tiklab, kubok sensatsiyasini amalga oshirishga juda yaqin keldi.
Biroq bosh hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+10-daqiqada OKMK foydasiga belgilangan ikkinchi penalti barchasini hal qildi: Haqnazariy sovuqqonlik bilan to‘pni to‘rga joylab, dublni rasmiylashtirdi va jamoasiga 2:1 hisobidagi qiyin g‘alabani taqdim etdi. Ushbu g‘alaba evaziga «konchilar» O‘zbekiston kubogi chorak finalining 7-rasmiy ishtirokchisiga aylandi. Xo‘sh, Mirjalol Qosimov shogirdlariga bu bahsda nima yetishmadi, «Xorazm» qahramonligiga soniyalar qanday monelik qildi va OKMK kubokni boshi uzra ko‘tara oladimi?
«Ikkita penalti va 90+10-daqiqadagi najot»: Bahsning gollar xronikasi
Olmaliq yashil maydonida yuz bergan hal qiluvchi lahzalar:
60-daqiqa (1:0): Uzoq vaqt davom etgan bosimdan so‘ng OKMK 11 metrlik jarima zarbasi ishlab oldi va eronlik legioner Siavash Haqnazariy darvozabonga hech qanday imkoniyat qoldirmadi;
86-daqiqa (1:1): «Xorazm» hech qachon taslim bo‘lmasligini ko‘rsatdi — asosiy vaqt tugashiga 4 daqiqa qolganda Umidbek Sultonov ajoyib hujumni gol bilan yakunlab, stadionni shok holatiga tushirdi;
90+10-daqiqa (2:1): Qo‘shib berilgan vaqtning so‘nggi soniyalarida hakam yana nuqtani ko‘rsatdi; Siavash Haqnazariy yana sovuqqon harakat qildi va penaltini golga aylantirib, «konchilar»ga chorak final yo‘llanmasini taqdim etdi;
Chorak finalning 7-jamoasi: Ushbu dramatik muvaffaqiyat evaziga Olmaliq klubi O‘zbekiston kubogining 1/4 final bosqichiga rasman qadam qo‘ydi.
Yashil maydonga tushgan asosiy kuchlar: Tarkiblar
Murabbiylar ushbu prinsipial bahsga tashlagan futbolchilar:
OKMK tarkibi: Hamidullo Abdunabiyev (darvozabon), Mirjamol Qosimov, Giorgi Papava, Avazbek O‘lmasaliyev, Dilshodbek Axmadaliyev, Abubakr Rizo Turdialiyev, Aziz Xolmurodov, Nodirbek Abdurazzoqov, Ahmadullo Muqumjonov, Urosh Koyich hamda o‘yin qahramoni Siavash Haqnazariy;
«Xorazm» tarkibi: Umidjon Ergashev (darvozabon), Abbosjon Otaxonov, Nurjahon Muzaffarov, Sardor Azimov, Rafael Tavares, Maksim Shiryayev, Sunnatulloh Hamidjonov, Suhrob Izzatov, Azizjon Ahrorov, Abror Xo‘sinov hamda Rafael Sabino Dos Santos;
Jasorat ko‘rsatgan mehmonlar: Urganch klubi legionerlari va mahalliy yoshlari bilan Superliga yetakchilaridan biriga qarshi oxirigacha tengma-teng jang qildi.
Mirjalol Qosimov jamoasi oldidagi yangi marralar
Kubok bahsi bergan tahliliy xulosalar:
Haqnazariy faktori: Eronlik yarimhimoyachining sovuqqonligi va liderlik qobiliyati jamoani kubokdagi kutilmagan halokatdan qutqarib qoldi;
Himoyadagi qo‘ng‘iroq: 86-daqiqada gol o‘tkazib yuborilishi va raqibning qarshi hujumlari OKMK himoya chizig‘ida diqqatni jamlash bo‘yicha muammolar borligini yana bir bor ko‘rsatdi;
Chorak final yo‘li: Endi Mirjalol Qosimov shogirdlari kubok bosh sovrini sari yurishni davom ettiradi va keyingi bosqichlarda ularni yanada murosasiz raqiblar kutmoqda.
Olmaliqda kechgan ushbu 100 daqiqalik triller kubok uchrashuvlarida favorit maqomi faqat qog‘ozda ekanini va har bir g‘alaba uchun maydonda qon kechish kerakligini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, 90+10-daqiqada qo‘lga kiritilgan ushbu og‘ir g‘alaba OKMKning kubokdagi chempionlik imkoniyatlarini oshiradimi yoki Mirjalol Qosimov jamoasi bunday o‘yin bilan chorak finalda qoqilishi mumkinmi? Mardonavor kurashgan «Xorazm» jamoasining o‘yiniga qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va O‘zbekiston kubogining ushbu shiddatli qarama-qarshiligi tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…