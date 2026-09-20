«Jizzaxda 4 daqiqalik mo‘jiza»: OKMK «So‘g‘diyona»ni irodali tarzda mag‘lub etdi!
O‘zbekiston Superligasining 22-turidan o‘rin olgan yana bir muhim to‘qnashuv muxlislarga haqiqiy kambek va so‘nggi daqiqalar dramasini taqdim etdi. Jizzaxda kechgan keskin va murosasiz bahsda «So‘g‘diyona» o‘z maydonida Olmaliqning OKMK jamoasini qabul qildi. Uzoq vaqt davomida maydon egalarining ustunligi bilan kechgan uchrashuv taqdiri so‘nggi 7 daqiqa ichida butunlay o‘zgarib ketdi va mehmonlarning 2:1 hisobidagi dramatik irodali g‘alabasi bilan yakunlandi. Mezbonlar safida 25-daqiqada Filip Ivanovich darvozani ishg‘ol qilib, jizzaxliklarni hisobda oldinga olib chiqqan edi.
Ulug‘bek Baqoyev shogirdlari deyarli 80 daqiqa davomida ushbu minimal hisobni saqlab turishga muvaffaq bo‘lishdi, biroq Mirjalol Qosimov jamoasi oxirgi daqiqalarda haqiqiy xarakter namoyish etdi. 83-daqiqada Giorgi Papava muvozanatni tiklagan bo‘lsa, oradan 4 daqiqa o‘tib, 87-daqiqada Nodir Abdurazzoqov g‘alaba to‘pini kiritib, «konchilar»ga muhim uch ochkoni olib keldi. Ushbu g‘alabadan keyin OKMK ochkolarini 35 taga yetkazib, turnir jadvalida 5-o‘ringa ko‘tarildi; 28 ochkoda qolgan «So‘g‘diyona» esa 10-pog‘onada qoldi.
Xo‘sh, «So‘g‘diyona» so‘nggi daqiqalarda g‘alabani qanday qo‘ldan chiqardi, Mirjalol Qosimovning ikkinchi bo‘lim boshidagi to‘rttalik rotatsiyasi bahs taqdiriga qanday ta’sir ko‘rsatdi va OKMK sovrinli o‘rinlar uchun kurashda imkoniyatlarini qay darajada oshirdi?
«Ivanovichning goli va 4 daqiqalik benefis»: Jizzaxdagi bahs xronikasi
Uchrashuv davomida yuz bergan eng muhim lahzalar va burilish nuqtalari:
Ivanovichdan birinchi zarba: 25-daqiqada legioner Filip Ivanovich raqib himoyasidagi bo‘shliqni jazolab, mezbonlarni oldinga olib chiqdi;
«So‘g‘diyona»ning uzoq mudofaasi: Jizzax jamoasi hisobni ochgach, tartibli mudofaaga tayanib, uzoq vaqt OKMK hujumlarini besamar qoldirishga erishdi;
Qosimovning keskin qarori: Ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilan OKMK murabbiylar shtabi birdaniga 4 nafar futbolchini (Karimov, Sentoku, Abdunabiyev safiga Sobirjonovlarni) maydonga tushirib, tazyiqni kuchaytirdi;
83-daqiqadagi burilish: Giorgi Papava jarima maydonchasida faollik ko‘rsatib, hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi;
Abdurazzoqovdan g‘alaba nuqtasi: Oradan atigi 4 daqiqa o‘tib, 87-daqiqada Nodir Abdurazzoqov mehmonlarning g‘alaba goliga mualliflik qildi va yakuniy hisobni o‘rnatdi (1:2).
Superliga 22-tur: «So‘g‘diyona» — OKMK uchrashuvi statistik taqqosi
Jamoalarning bahsdagi asosiy ko‘rsatkichlari va turnir jadvalidagi o‘rni:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
«So‘g‘diyona» (Mezbon)
OKMK (Mehmon)
Yakuniy hisob
1
2
Gollar mualliflari
F. Ivanovich 25
G. Papava 83, N. Abdurazzoqov 87
Jamg‘arilgan ochkolar
28 ochko
35 ochko (Kuchli beshlikka kirdi)
Turnir jadvalidagi o‘rni
10-o‘rin
5-o‘ringa ko‘tarildi
Asosiy darvozabonlar
Mitrovich
Abdunabiyev
Taktik o‘zgarishlar
46, 65 va 71-daqiqalardagi almashtirishlar
Tanaffusda 4 talik va 74-daqiqada 2 talik rotatsiya
Futbol tahlili: Mutaxassislar Mirjalol Qosimov taktikasi haqida
Milliy futbol ekspertlari va sharhlovchilarning xulosalari:
OKMK tarkibining chuqurligi: Ikkinchi bo‘limda zaxiradan tushgan kuchlar o‘yin sur’atini keskin oshirdi va raqib mudofaasini charchatishga muvaffaq bo‘ldi;
So‘nggi daqiqalardagi konsentratsiya yo‘qolishi: «So‘g‘diyona» 80 daqiqadan ortiq to‘liq intizomli o‘ynagan bo‘lsa-da, bahs yakunida himoyadagi xatolar sabab 4 daqiqa ichida ikkita to‘p o‘tkazib yubordi;
Papava va Abdurazzoqovning sovuqqonligi: Hal qiluvchi lahzalarda vaziyatdan maksimal unum chiqara olish «konchilar» tarkibidagi ijrochilik mahoratining yuqoriligidan dalolat beradi;
Turnir jadvalidagi sakrash: Olmaliq jamoasi ushbu irodali zafar orqali 35 ochko bilan 5-pog‘onaga chiqib, sovrinli o‘rinlar va kuchli uchlik uchun kurashda qolayotganini isbotladi.
Jizzaxdagi ushbu shiddatli qarama-qarshilik OKMK jamoasining yengilmas ruhiyati va Mirjalol Qosimov shogirdlarining so‘nggi hushtakkacha kurashish odatini yana bir bor namoyish etdi.
Sizningcha, «So‘g‘diyona»ning mag‘lubiyatiga himoyadagi charchoq sabab bo‘ldimi yoki OKMKning zaxiradan qo‘shilgan o‘yinchilari asosiy rolni o‘ynadimi? 35 ochko to‘plagan OKMK joriy mavsumda kuchli uchlikka kira oladimi? Shaxsiy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining eng qiziqarli uchrashuvlari tahlilini barcha muxlis do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…