«Jizzaxda 4 daqiqalik mo‘jiza»: OKMK «So‘g‘diyona»ni irodali tarzda mag‘lub etdi!

·2·Sport
«Jizzaxda 4 daqiqalik mo‘jiza»: OKMK «So‘g‘diyona»ni irodali tarzda mag‘lub etdi!

O‘zbekiston Superligasining 22-turidan o‘rin olgan yana bir muhim to‘qnashuv muxlislarga haqiqiy kambek va so‘nggi daqiqalar dramasini taqdim etdi. Jizzaxda kechgan keskin va murosasiz bahsda «So‘g‘diyona» o‘z maydonida Olmaliqning OKMK jamoasini qabul qildi. Uzoq vaqt davomida maydon egalarining ustunligi bilan kechgan uchrashuv taqdiri so‘nggi 7 daqiqa ichida butunlay o‘zgarib ketdi va mehmonlarning 2:1 hisobidagi dramatik irodali g‘alabasi bilan yakunlandi. Mezbonlar safida 25-daqiqada Filip Ivanovich darvozani ishg‘ol qilib, jizzaxliklarni hisobda oldinga olib chiqqan edi.

Ulug‘bek Baqoyev shogirdlari deyarli 80 daqiqa davomida ushbu minimal hisobni saqlab turishga muvaffaq bo‘lishdi, biroq Mirjalol Qosimov jamoasi oxirgi daqiqalarda haqiqiy xarakter namoyish etdi. 83-daqiqada Giorgi Papava muvozanatni tiklagan bo‘lsa, oradan 4 daqiqa o‘tib, 87-daqiqada Nodir Abdurazzoqov g‘alaba to‘pini kiritib, «konchilar»ga muhim uch ochkoni olib keldi. Ushbu g‘alabadan keyin OKMK ochkolarini 35 taga yetkazib, turnir jadvalida 5-o‘ringa ko‘tarildi; 28 ochkoda qolgan «So‘g‘diyona» esa 10-pog‘onada qoldi.

Xo‘sh, «So‘g‘diyona» so‘nggi daqiqalarda g‘alabani qanday qo‘ldan chiqardi, Mirjalol Qosimovning ikkinchi bo‘lim boshidagi to‘rttalik rotatsiyasi bahs taqdiriga qanday ta’sir ko‘rsatdi va OKMK sovrinli o‘rinlar uchun kurashda imkoniyatlarini qay darajada oshirdi?

«Ivanovichning goli va 4 daqiqalik benefis»: Jizzaxdagi bahs xronikasi

Uchrashuv davomida yuz bergan eng muhim lahzalar va burilish nuqtalari:

  • Ivanovichdan birinchi zarba: 25-daqiqada legioner Filip Ivanovich raqib himoyasidagi bo‘shliqni jazolab, mezbonlarni oldinga olib chiqdi;

  • «So‘g‘diyona»ning uzoq mudofaasi: Jizzax jamoasi hisobni ochgach, tartibli mudofaaga tayanib, uzoq vaqt OKMK hujumlarini besamar qoldirishga erishdi;

  • Qosimovning keskin qarori: Ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilan OKMK murabbiylar shtabi birdaniga 4 nafar futbolchini (Karimov, Sentoku, Abdunabiyev safiga Sobirjonovlarni) maydonga tushirib, tazyiqni kuchaytirdi;

  • 83-daqiqadagi burilish: Giorgi Papava jarima maydonchasida faollik ko‘rsatib, hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Abdurazzoqovdan g‘alaba nuqtasi: Oradan atigi 4 daqiqa o‘tib, 87-daqiqada Nodir Abdurazzoqov mehmonlarning g‘alaba goliga mualliflik qildi va yakuniy hisobni o‘rnatdi (1:2).

Superliga 22-tur: «So‘g‘diyona» — OKMK uchrashuvi statistik taqqosi

Jamoalarning bahsdagi asosiy ko‘rsatkichlari va turnir jadvalidagi o‘rni:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

«So‘g‘diyona» (Mezbon)

OKMK (Mehmon)

Yakuniy hisob

1

2

Gollar mualliflari

F. Ivanovich 25

G. Papava 83, N. Abdurazzoqov 87

Jamg‘arilgan ochkolar

28 ochko

35 ochko (Kuchli beshlikka kirdi)

Turnir jadvalidagi o‘rni

10-o‘rin

5-o‘ringa ko‘tarildi

Asosiy darvozabonlar

Mitrovich

Abdunabiyev

Taktik o‘zgarishlar

46, 65 va 71-daqiqalardagi almashtirishlar

Tanaffusda 4 talik va 74-daqiqada 2 talik rotatsiya

Futbol tahlili: Mutaxassislar Mirjalol Qosimov taktikasi haqida

Milliy futbol ekspertlari va sharhlovchilarning xulosalari:

  • OKMK tarkibining chuqurligi: Ikkinchi bo‘limda zaxiradan tushgan kuchlar o‘yin sur’atini keskin oshirdi va raqib mudofaasini charchatishga muvaffaq bo‘ldi;

  • So‘nggi daqiqalardagi konsentratsiya yo‘qolishi: «So‘g‘diyona» 80 daqiqadan ortiq to‘liq intizomli o‘ynagan bo‘lsa-da, bahs yakunida himoyadagi xatolar sabab 4 daqiqa ichida ikkita to‘p o‘tkazib yubordi;

  • Papava va Abdurazzoqovning sovuqqonligi: Hal qiluvchi lahzalarda vaziyatdan maksimal unum chiqara olish «konchilar» tarkibidagi ijrochilik mahoratining yuqoriligidan dalolat beradi;

  • Turnir jadvalidagi sakrash: Olmaliq jamoasi ushbu irodali zafar orqali 35 ochko bilan 5-pog‘onaga chiqib, sovrinli o‘rinlar va kuchli uchlik uchun kurashda qolayotganini isbotladi.

Jizzaxdagi ushbu shiddatli qarama-qarshilik OKMK jamoasining yengilmas ruhiyati va Mirjalol Qosimov shogirdlarining so‘nggi hushtakkacha kurashish odatini yana bir bor namoyish etdi.

Sizningcha, «So‘g‘diyona»ning mag‘lubiyatiga himoyadagi charchoq sabab bo‘ldimi yoki OKMKning zaxiradan qo‘shilgan o‘yinchilari asosiy rolni o‘ynadimi? 35 ochko to‘plagan OKMK joriy mavsumda kuchli uchlikka kira oladimi? Shaxsiy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining eng qiziqarli uchrashuvlari tahlilini barcha muxlis do‘stlaringizga ulashing!

So‘g‘diyonaOKMKMirjalol QosimovNodir Abdurazzoqov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Marushichning oltin goli va poytaxtdagi g‘alaba»: «Neftchi» peshqadamlikni qaytarib oldi!«Marushichning oltin goli va poytaxtdagi g‘alaba»: «Neftchi» peshqadamlikni qaytarib oldi!Bugun, 22:13«Lugano»dan safarda 4:0 va Karimovdan assist: Shveysariya peshqadami to‘xtamayapti (video)«Lugano»dan safarda 4:0 va Karimovdan assist: Shveysariya peshqadami to‘xtamayapti (video)Bugun, 22:07«Metropolitano»da derbi dramasi: «Real» kamchilikda qolib, «Atletiko»ga mag‘lub bo‘ldi!«Metropolitano»da derbi dramasi: «Real» kamchilikda qolib, «Atletiko»ga mag‘lub bo‘ldi!Bugun, 21:57«Jar»da erta gol va mustahkam mudofaa: «Surxon» muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi!«Jar»da erta gol va mustahkam mudofaa: «Surxon» muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi!Bugun, 20:11«Liverpul»ning zafari va Isakning super goli: «Bornmut» o‘z uyida tor-mor etildi!«Liverpul»ning zafari va Isakning super goli: «Bornmut» o‘z uyida tor-mor etildi!Bugun, 20:09«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi!«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi!Bugun, 20:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng