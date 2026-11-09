Chempionlar tatamida: Davlat Bobonov va Diyora Keldiyorova Zagreb Gran-prisida qatnashadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xorvatiyaning Zagreb shahrida 13–15 noyabr kunlari o‘tkaziladigan Gran-pri turnirida O‘zbekiston milliy terma jamoasining 5 nafar dzyudochisi ishtirok etadi.
- Musobaqada Parij-2024 Olimpiadasi chempioni Diyora Keldiyorova hamda uzoq tanaffusdan so‘ng katta sportga qaytayotgan jahon chempioni Davlat Bobonov qatnashadi.
- Terma jamoa tarkibidan, shuningdek, Azizbek Ortiqov, Arslonbek Tojiyev va Murodjon Yo‘ldoshev ham o‘rin olgan.
Xalqaro dzyudo federatsiyasi (IJF) taqvimidagi nufuzli musobaqalardan biri — Gran-pri turkumiga kiruvchi navbatdagi turnir 13–15 noyabr kunlari Xorvatiya poytaxti Zagreb shahrida tashkil etiladi.
Hozirgacha dunyoning 70 davlatidan 507 nafar mahoratli polvon ushbu musobaqada ishtirok etishini rasman tasdiqladi. Ular qatorida O‘zbekiston milliy terma jamoasining 5 nafar yetakchi vakili ham medallar hamda qimmatli reyting ochkolari uchun kurash olib boradi.
Davlat Bobonovning kutilgan qaytishi
Zagreb turnirining o‘zbek muxlislari uchun eng muhim intrigasi Tokio-2020 Olimpiadasi sovrindori, jahon chempioni Davlat Bobonovning katta sportga qaytishi bilan bog‘liq:
Uzoq tanaffusga chek qo‘yilmoqda: Mahoratli polvonimiz so‘nggi bor joriy yilning 26–28 iyun kunlari Xitoyda o‘tgan «Qingdao Grand Prix 2026» turnirida tatamiga chiqqan edi;
Reyting ochkolari uchun kurash: Besh oyga yaqin tanaffusdan keyin 90 kg vazn toifasida kuch sinashadigan Bobonov Zagrebda nafaqat shohsupa, balki jahon reytingidagi mavqeini tiklash uchun muhim ochkolarga ega chiqishni ko‘zlamoqda.
Shu bilan birga, terma jamoa safida Parij-2024 yozgi Olimpiya o‘yinlari chempioni Diyora Keldiyorovaning ham ishtirok etishi musobaqaga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirmoqda.
Zagreb Grand Prix 2026: O‘zbekiston terma jamoasi tarkibi
Xorvatiya gilamlarida mamlakatimiz sharafini himoya qiladigan beshlik bilan tanishing:
Vazn toifasi
Sportchi
Erishgan yutuqlari / Maqomi
-52 kg
Diyora Keldiyorova
Parij-2024 Olimpiadasi chempioni
-66 kg
Azizbek Ortiqov
Yosh va umidli polvon
-81 kg
Arslonbek Tojiyev
Xalqaro turnirlar ishtirokchisi
-81 kg
Murodjon Yo‘ldoshev
Jahon tatamilarida katta tajribaga ega polvon
-90 kg
Davlat Bobonov
Tokio-2020 sovrindori, Jahon chempioni
Zagreb Gran-prisining ahamiyati
-81 kg vazn toifasida terma jamoamiz bir yo‘la ikki vakil — Arslonbek Tojiyev va Murodjon Yo‘ldoshevni tatamiga tushiradi. Bu esa ushbu vaznda ichki raqobatning kuchliligi va muhim bosqichda maksimal natijaga erishish maqsadini ko‘rsatadi.
3 kun davom etadigan shiddatli bellashuvlar Xorvatiya poytaxtida jahonning eng kuchli dzyudo yulduzlarini jamlaydi va yil yakuni arafasida sportchilar uchun xalqaro reytingdagi o‘rinlarini mustahkamlashda hal qiluvchi bosqich bo‘lib xizmat qiladi.
Izohlar 0
…