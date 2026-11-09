Chempionlar tatamida: Davlat Bobonov va Diyora Keldiyorova Zagreb Gran-prisida qatnashadi

·6·Sport
Chempionlar tatamida: Davlat Bobonov va Diyora Keldiyorova Zagreb Gran-prisida qatnashadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xorvatiyaning Zagreb shahrida 13–15 noyabr kunlari o‘tkaziladigan Gran-pri turnirida O‘zbekiston milliy terma jamoasining 5 nafar dzyudochisi ishtirok etadi.
  • Musobaqada Parij-2024 Olimpiadasi chempioni Diyora Keldiyorova hamda uzoq tanaffusdan so‘ng katta sportga qaytayotgan jahon chempioni Davlat Bobonov qatnashadi.
  • Terma jamoa tarkibidan, shuningdek, Azizbek Ortiqov, Arslonbek Tojiyev va Murodjon Yo‘ldoshev ham o‘rin olgan.

Xalqaro dzyudo federatsiyasi (IJF) taqvimidagi nufuzli musobaqalardan biri — Gran-pri turkumiga kiruvchi navbatdagi turnir 13–15 noyabr kunlari Xorvatiya poytaxti Zagreb shahrida tashkil etiladi.

Hozirgacha dunyoning 70 davlatidan 507 nafar mahoratli polvon ushbu musobaqada ishtirok etishini rasman tasdiqladi. Ular qatorida O‘zbekiston milliy terma jamoasining 5 nafar yetakchi vakili ham medallar hamda qimmatli reyting ochkolari uchun kurash olib boradi.

Davlat Bobonovning kutilgan qaytishi

Zagreb turnirining o‘zbek muxlislari uchun eng muhim intrigasi Tokio-2020 Olimpiadasi sovrindori, jahon chempioni Davlat Bobonovning katta sportga qaytishi bilan bog‘liq:

  • Uzoq tanaffusga chek qo‘yilmoqda: Mahoratli polvonimiz so‘nggi bor joriy yilning 26–28 iyun kunlari Xitoyda o‘tgan «Qingdao Grand Prix 2026» turnirida tatamiga chiqqan edi;

  • Reyting ochkolari uchun kurash: Besh oyga yaqin tanaffusdan keyin 90 kg vazn toifasida kuch sinashadigan Bobonov Zagrebda nafaqat shohsupa, balki jahon reytingidagi mavqeini tiklash uchun muhim ochkolarga ega chiqishni ko‘zlamoqda.

Shu bilan birga, terma jamoa safida Parij-2024 yozgi Olimpiya o‘yinlari chempioni Diyora Keldiyorovaning ham ishtirok etishi musobaqaga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirmoqda.

Zagreb Grand Prix 2026: O‘zbekiston terma jamoasi tarkibi

Xorvatiya gilamlarida mamlakatimiz sharafini himoya qiladigan beshlik bilan tanishing:

Vazn toifasi

Sportchi

Erishgan yutuqlari / Maqomi

-52 kg

Diyora Keldiyorova

Parij-2024 Olimpiadasi chempioni

-66 kg

Azizbek Ortiqov

Yosh va umidli polvon

-81 kg

Arslonbek Tojiyev

Xalqaro turnirlar ishtirokchisi

-81 kg

Murodjon Yo‘ldoshev

Jahon tatamilarida katta tajribaga ega polvon

-90 kg

Davlat Bobonov

Tokio-2020 sovrindori, Jahon chempioni

Zagreb Gran-prisining ahamiyati

-81 kg vazn toifasida terma jamoamiz bir yo‘la ikki vakil — Arslonbek Tojiyev va Murodjon Yo‘ldoshevni tatamiga tushiradi. Bu esa ushbu vaznda ichki raqobatning kuchliligi va muhim bosqichda maksimal natijaga erishish maqsadini ko‘rsatadi.

3 kun davom etadigan shiddatli bellashuvlar Xorvatiya poytaxtida jahonning eng kuchli dzyudo yulduzlarini jamlaydi va yil yakuni arafasida sportchilar uchun xalqaro reytingdagi o‘rinlarini mustahkamlashda hal qiluvchi bosqich bo‘lib xizmat qiladi.

Davlat BobonovDiyora KeldiyorovaZagreb Gran-prisiO‘zbekiston dzyudo federatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Diyora Keldiyorova 2 yillik tanaffusdan keyingi mag‘lubiyatiga izoh berdiDiyora Keldiyorova 2 yillik tanaffusdan keyingi mag‘lubiyatiga izoh berdi30 oktabr 20:35O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi Aktau Asian Open 2026 da 6 ta medalni qo‘lga kiritdiO‘zbekiston dzyudo terma jamoasi Aktau Asian Open 2026 da 6 ta medalni qo‘lga kiritdi18 oktabr 18:23Gruziyalik afsonaviy murabbiy rasman terma jamoamiz boshqaruvini qo‘lga oldiGruziyalik afsonaviy murabbiy rasman terma jamoamiz boshqaruvini qo‘lga oldi10 oktabr 22:04Dzyudochilarimiz Janubiy Amerikani zabt etishga shay: terma jamoa tarkibi!Dzyudochilarimiz Janubiy Amerikani zabt etishga shay: terma jamoa tarkibi!14 avgust 17:38Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdiKutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi30 oktabr 14:50Katta dubulg‘a: Kamoliddin Baxtiyorov isroillik raqibini yengib, bronza medalga ega bo‘ldiKatta dubulg‘a: Kamoliddin Baxtiyorov isroillik raqibini yengib, bronza medalga ega bo‘ldi30 oktabr 07:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?