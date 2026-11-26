«Saber Tashkent Grand Prix» turnirida o‘zbekistonlik o‘smirlar 26 ta medalni qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentda o‘tkazilgan dzyudo bo‘yicha «Saber Tashkent Grand Prix» xalqaro turnirida O‘zbekiston o‘smirlar terma jamoasi jami 26 ta medalni qo‘lga kiritdi.
- Sportchilarimiz 5 ta oltin, 7 ta kumush va 14 ta bronza medali bilan umumjamoa hisobida Rossiyadan keyin 2-o‘rinni egallashdi.
- Musobaqaning so‘nggi kunida yosh dzyudochilarimiz 2 ta oltin, 6 ta kumush va 6 ta bronza medaliga sazovor bo‘lishdi.
- Oltin medallarni Alibek Durdiyev va Parizoda Yo‘ldosheva qo‘lga kiritdi.
Toshkent shahrida dzyudo bo‘yicha o‘smirlar o‘rtasidagi nufuzli «Saber Tashkent Grand Prix» xalqaro turniri o‘z yakuniga yetdi. Musobaqa davomida O‘zbekiston o‘smirlar milliy terma jamoasi a’zolari yuqori natija qayd etib, jami 26 ta medal (5 ta oltin, 7 ta kumush va 14 ta bronza) bilan umumjamoa hisobida Rossiyadan keyin faxrli 2-o‘rinni egallashdi.
Musobaqaning ikkinchi kuni sovrindorlari
Turnirning so‘nggi — ikkinchi kunida yosh dzyudochilarimiz terma jamoamiz g‘aznasini 2 ta oltin, 6 ta kumush va 6 ta bronza medali bilan boyitishdi:
Oltin medallar (2 ta):
+90 kg: Alibek Durdiyev
-63 kg: Parizoda Yo‘ldosheva
Kumush medallar (6 ta):
-73 kg: Chingiz Salimov
-81 kg: Samandar Sunnatov
-90 kg: Elnur Xolmurodov
-57 kg: Zuhra Alimova
-70 kg: Shohista To‘rayeva
+70 kg: Hulkar Baxtiyorova
Bronza medallar (6 ta):
-81 kg: Jasurbek Turkmanov
-81 kg: Shohmurod Shomurodov
-90 kg: Jo‘rabek Eshpo‘latov
-63 kg: Xosiyat Sobirova
-70 kg: Poshshajon Jumaboyeva
-70 kg: Ziyoda Shomurodova
O‘zbekiston o‘smirlar terma jamoasining umumiy medallar jamg‘armasi
Medal turi
Ikkinchi kun natijasi
Umumiy natija (2 kun yakuni)
Oltin
2 ta
5 ta
Kumush
6 ta
7 ta
Bronza
6 ta
14 ta
Jami
14 ta medal
26 ta medal (2-o‘rin)
Sizningcha, «Saber Tashkent Grand Prix» turnirida 26 ta medal qo‘lga kiritgan ushbu yosh dzyudochilarimiz orasidan yaqin yillarda kattalar o‘rtasidagi jahon chempionatlari va Olimpiada shohsupalarini zabt etadigan yangi yulduzlar yetishib chiqadimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek dzyudosining yorqin kelajagi haqidagi ushbu quvonchli xabarni yaqinlaringizga darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…