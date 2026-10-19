Mbappedan dubl, Diomandedan supergol: «Real» «Sevilya»ni 4:1 hisobida tor-mor etdi

·4·Sport
Mbappedan dubl, Diomandedan supergol: «Real» «Sevilya»ni 4:1 hisobida tor-mor etdi

Ispaniya La Ligasining 9-turi doirasida Madridning «Real» klubi o‘z maydoni — muhtasham «Santyago Bernabeu» stadionida Andalusiyaning «Sevilya» jamoasini qabul qildi. 18 oktyabr oqshomida kechgan qiziqarli bellashuvda madridliklar to‘liq ustunlik namoyish etib, 4:1 hisobida ishonchli va yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Uchrashuv qahramoni sifatida diskvalifikatsiya tufayli maydonga tusha olmagan Vinisius Juniorning o‘rnida chap qanotda harakat qilgan ivuarlik vinger Diomande ajralib turdi — u jamoasi kiritgan barcha to‘rtta golda bevosita faol ishtirok etdi.

Hujumlar shiddati: Mbappening ikki zarbasi va supergollar

Madrid klubi dastlabki daqiqalardan boshlab raqib himoyasiga kuchli bosim uyushtirdi:

  • Arda Gulerdan hisobni ochuvchi supergol: Bahsning 33-daqiqasida turkiyalik iqtidor sohibi Arda Guler chiroyli zarba bilan hisobni ochdi — 1:0;

  • Kilian Mbappedan dubl: Oradan to‘rt daqiqa o‘tib, 37-daqiqada Mbappe farqni ikkitaga oshirdi (2:0). Ikkinchi bo‘limda — 63-daqiqada fransiyalik to‘purar penaltini sovuqqonlik bilan amalga oshirib, hisobni 3:0 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Buenodan javob to‘pi: 80-daqiqada zaxiradan tushgan Bueno «Sevilya»ning yagona javob golini kiritdi — 3:1;

  • Diomandening chiroyli nuqtasi: 82-daqiqada o‘yin davomida charchash nimaligini bilmagan Diomande ajoyib supergol muallifiga aylanib, yakuniy 4:1 hisobini muhrladi.

O‘yin bayonnomasi

La Liga. 9-tur

«Real» — «Sevilya» 4:1

18 oktyabr, «Santyago Bernabeu».

Gollar: Guler (33), Mbappe (37, 63 pen), Diomande (82) — Bueno (80).

Ogohlantirishlar: Heysen (23), Andrade (23), Iglesias (69), Kukurelya (73).

  • «Real»: Kurtua, Valverde (Militao, 85), Konate, Heysen, Kukurelya, Bellinghem (Silva, 70), Chuameni, Guler (Kamavinga, 78), Endrik (Dias, 70), Diomande, Mbappe (Espi, 85).

  • «Sevilya»: Vlaxodimos, Iglesias (Karmona, 72), Kastrin, Salas, Suazo, Agume, Fofana, Vargas (Ejuke, 46), Peke (Bueno, 56), Andrade (Gonsales, 73), Ure (Stassin, 56).

Turnir jadvalidagi holat

Ushbu g‘alaba madridliklarning chempionlik poygasidagi pozitsiyasini mustahkamladi:

  • «Real» 3-pog‘onada: Qo‘lga kiritilgan 3 ochko evaziga Joze Mourino shogirdlari o‘z ochkolari sonini 21 taga yetkazib, turnir jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarildi;

  • «Sevilya» 6-o‘rinda qoldi: Mag‘lubiyatga uchragan mehmonlar 14 ochko bilan 6-pog‘onani band etib turibdi.

Real MadridSevilyaMbappeLa Liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid — Sevilya: tarkiblar va jonli matnReal Madrid — Sevilya: tarkiblar va jonli matnKecha 23:54«Josusim hammasini eshitib turadi»: «Sevilya» ustozi sirli taktik nayrangni oshkor qildi«Josusim hammasini eshitib turadi»: «Sevilya» ustozi sirli taktik nayrangni oshkor qildi2 oktabr 15:21«Sevilya»da Rafinyadan het-trik: «Barselona» 21 ochko bilan peshqadam!«Sevilya»da Rafinyadan het-trik: «Barselona» 21 ochko bilan peshqadam!20 sentabr 08:47«Sevilya» – «Barselona»: Rafinya xet-trik qayd etdi«Sevilya» – «Barselona»: Rafinya xet-trik qayd etdi20 sentabr 06:01"El-Klasiko” oldidan katta mojaro: “Barselona” rahbari Peres siyosatini tanqid qildi"El-Klasiko” oldidan katta mojaro: “Barselona” rahbari Peres siyosatini tanqid qildiKecha 12:42Xaver Tebas «Real»ni natsistlar propagandasida aybladi — Madrid iste’fo talab qilmoqdaXaver Tebas «Real»ni natsistlar propagandasida aybladi — Madrid iste’fo talab qilmoqda17 oktabr 09:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...