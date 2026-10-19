Mbappedan dubl, Diomandedan supergol: «Real» «Sevilya»ni 4:1 hisobida tor-mor etdi
Ispaniya La Ligasining 9-turi doirasida Madridning «Real» klubi o‘z maydoni — muhtasham «Santyago Bernabeu» stadionida Andalusiyaning «Sevilya» jamoasini qabul qildi. 18 oktyabr oqshomida kechgan qiziqarli bellashuvda madridliklar to‘liq ustunlik namoyish etib, 4:1 hisobida ishonchli va yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Uchrashuv qahramoni sifatida diskvalifikatsiya tufayli maydonga tusha olmagan Vinisius Juniorning o‘rnida chap qanotda harakat qilgan ivuarlik vinger Diomande ajralib turdi — u jamoasi kiritgan barcha to‘rtta golda bevosita faol ishtirok etdi.
Hujumlar shiddati: Mbappening ikki zarbasi va supergollar
Madrid klubi dastlabki daqiqalardan boshlab raqib himoyasiga kuchli bosim uyushtirdi:
Arda Gulerdan hisobni ochuvchi supergol: Bahsning 33-daqiqasida turkiyalik iqtidor sohibi Arda Guler chiroyli zarba bilan hisobni ochdi — 1:0;
Kilian Mbappedan dubl: Oradan to‘rt daqiqa o‘tib, 37-daqiqada Mbappe farqni ikkitaga oshirdi (2:0). Ikkinchi bo‘limda — 63-daqiqada fransiyalik to‘purar penaltini sovuqqonlik bilan amalga oshirib, hisobni 3:0 ko‘rinishiga keltirdi;
Buenodan javob to‘pi: 80-daqiqada zaxiradan tushgan Bueno «Sevilya»ning yagona javob golini kiritdi — 3:1;
Diomandening chiroyli nuqtasi: 82-daqiqada o‘yin davomida charchash nimaligini bilmagan Diomande ajoyib supergol muallifiga aylanib, yakuniy 4:1 hisobini muhrladi.
O‘yin bayonnomasi
La Liga. 9-tur
«Real» — «Sevilya» 4:1
18 oktyabr, «Santyago Bernabeu».
Gollar: Guler (33), Mbappe (37, 63 pen), Diomande (82) — Bueno (80).
Ogohlantirishlar: Heysen (23), Andrade (23), Iglesias (69), Kukurelya (73).
«Real»: Kurtua, Valverde (Militao, 85), Konate, Heysen, Kukurelya, Bellinghem (Silva, 70), Chuameni, Guler (Kamavinga, 78), Endrik (Dias, 70), Diomande, Mbappe (Espi, 85).
«Sevilya»: Vlaxodimos, Iglesias (Karmona, 72), Kastrin, Salas, Suazo, Agume, Fofana, Vargas (Ejuke, 46), Peke (Bueno, 56), Andrade (Gonsales, 73), Ure (Stassin, 56).
Turnir jadvalidagi holat
Ushbu g‘alaba madridliklarning chempionlik poygasidagi pozitsiyasini mustahkamladi:
«Real» 3-pog‘onada: Qo‘lga kiritilgan 3 ochko evaziga Joze Mourino shogirdlari o‘z ochkolari sonini 21 taga yetkazib, turnir jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarildi;
«Sevilya» 6-o‘rinda qoldi: Mag‘lubiyatga uchragan mehmonlar 14 ochko bilan 6-pog‘onani band etib turibdi.
Izohlar 0
…