Gasperini «Roma»ning 5:1 hisobidagi g‘alabasidan keyin kutilmagan fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya A Seriyasining 12-turida «Roma» safarda «Parma» ustidan 5:1 hisobida yirik g‘alaba qozondi.
- Jamoa bosh murabbiyi Jan Pero Gasperini yakuniy hisob uchrashuvning haqiqiy manzarasini to‘liq aks ettirmaganini va o‘yin kutilganidan ancha murakkab kechganini ta’kidladi.
- Bahsda Donell Malen poker qayd etgan bo‘lsa, Mario Ermoso ham o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘ydi.
«Roma» bosh murabbiyi Jan Pero Gasperini Italiya A Seriyasining 12-turida «Parma» ustidan qozonilgan yirik g‘alabadan (5:1) keyin jamoasining o‘yinini baholadi. Rimliklar safida Donell Malen poker qayd etgan bo‘lsa-da, tajribali mutaxassis yakuniy hisob uchrashuvning haqiqiy manzarasini to‘liq aks ettirmaganini ta’kidladi.
21 noyabr kuni bo‘lib o‘tgan «Parma» — «Roma» uchrashuvi mehmonlarning yirik g‘alabasi bilan yakunlandi. Donell Malen raqib darvozasiga to‘rtta gol urib, bahsning bosh qahramoniga aylandi. Mario Ermoso ham o‘z nomini tabloga yozdirdi. Mezbonlarning yagona goliga esa Elfej mualliflik qildi.
Bir qarashda, 5:1 hisobidagi natija «Roma»ning mutlaq ustunligini ko‘rsatadi. Ammo Gasperinining fikricha, uchrashuv kutilganidan ancha murakkab kechgan.
«Hisob o‘yin qanchalik qiyin kechganini ko‘rsatmayapti»
Gasperini g‘alabadan mamnun ekanini yashirmadi. Shu bilan birga, u raqibning o‘yin boshidagi harakatlarini yuqori baholadi va «Parma»ning yaxshi tayyorgarlik ko‘rganini ta’kidladi.
«Juda mamnunman. Futbolchilar milliy jamoalar ixtiyoriga ketib, klubga so‘nggi daqiqalarda qaytganida doim noaniqlik yuzaga keladi. Biz avvalgi holatimizdan davom etishimiz kerak edi.
O‘yin natijasi bahs qanchalik qiyin kechganini aks ettirmaydi. «Parma» g‘alabaga juda intilgan va yaxshi sport formasida edi. Ular o‘yinni yaxshi boshladi, keyin esa bahsning borishi o‘zgardi. O‘yin ancha teng kurashlar ostida kechdi, hisob esa buni ko‘rsatmayapti», — dedi murabbiy.
Darhaqiqat, milliy jamoalar o‘yinlaridan keyin futbolchilarning klub ixtiyoriga qaytishi va qisqa vaqt ichida yana chempionat bahsiga tayyorlanishi murabbiylar uchun alohida vazifa hisoblanadi. Gasperini ham jamoasidan avvalgi o‘yinlardagi barqarorlikni saqlashni kutganini qayd etdi.
«Qiyinchiliklarni yengib o‘tish uchun irodamiz yetarli»
«Roma» ustozi futbolda jamoaviy harakatlar bilan bir qatorda individual mahorat ham muhim o‘rin tutishini ta’kidladi. Uning fikricha, jamoa doimiy ravishda o‘z ustida ishlashi, hatto kutilmagan vaziyatlarda ham to‘g‘ri munosabat bildirishi kerak.
«Futbolda juda ko‘p jihatlar bor: ayrimlari jamoaviy, boshqalari individual. Ustida ishlashni hech qachon to‘xtatmaysan. Ustunligimizni mustahkamlashga urinayotganimizda kulgili gol o‘tkazib yubordik. Jamoamiz bunga yaxshi munosabat bildirdi, bu esa quvonarli.
Biz gol ura olishimizga ishonamiz. Qiyinchiliklarga duch kelganimizda ham ularni yengib o‘tish va oldinga intilish uchun doimo irodamiz yetarli», — deya Gasperinining so‘zlarini keltiradi DAZN.
Malenning pokeri «Roma» g‘alabasini bezadi
Uchrashuvning eng yorqin qahramoni Donell Malen bo‘ldi. Niderlandiyalik hujumchi «Parma» darvozasiga to‘rt marta yo‘l topib, poker qayd etdi. Mario Ermoso esa rimliklarning yirik g‘alabasiga yana bir gol qo‘shdi.
Natijada «Roma» safarda 5:1 hisobida g‘alaba qozonib, muhim uch ochkoni qo‘lga kiritdi. Biroq Gasperini uchun bu natijadan ham muhim jihat — jamoaning qiyin vaziyatlarda o‘zini yo‘qotmasligi va o‘yin davomida kurashni davom ettirishga tayyorligidir.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…