Katta mojaro: APL grandlari “Manchester Siti”ning treblini taftish qilishga chaqirmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasi klublari «Manchester Siti»ning 2018 yildan keyingi moliyaviy hisobotlari va transfer bitimlarini ham qayta tekshirishni talab qilmoqda.
- Raqobatchilar klubning 2009-2018 yillardagi 114 ta qoidabuzarlikdan so‘ng moliyaviy siyosati birdaniga to‘g‘rilanib qolganiga shubha bildirmoqda.
Angliya futbolining so‘nggi o‘n yillikdagi eng muvaffaqiyatli klubi bo‘lmish «Manchester Siti» atrofida moliyaviy mojarolarning yangi va yanada xavfliroq to‘lqini ko‘tarilmoqda.
Avvalroq Premer-liganing mustaqil komissiyasi «shaharliklar»ni 2009 yildan 2018 yilgacha bo‘lgan davrda jami 114 ta moliyaviy qoidabuzarlik sodir etganlikda aybdor deb topgan edi. Hozirda manchesterliklar ushbu qaror ustidan rasmiy apellyatsiya jarayoniga tayyorgarlik ko‘rayotgan bir paytda, APLning boshqa klublari jamoaga nisbatan yangi tekshiruvlar boshlanishini talab qilib chiqdi.
Nima uchun klublar 2018 yildan keyingi davrdan shubhalanmoqda?
Britaniyaning nufuzli The Independent nashri ma’lumotlariga ko‘ra, Angliya chempionati ishtirokchilari «Siti»ning moliyaviy siyosati birdaniga to‘xtab qolganiga mutlaqo ishonmayapti:
«Bir kunda to‘xtab qolishi mumkin emas»: APL raqobatchilari «Manchester Siti» moliyaviy qoidalarni qariyb o‘n yil davomida tizimli va qasddan buzib kelganini inobatga olib, 2018 yildagi rasmiy surishtiruvlar boshlanganidan keyin bu amaliyotlar bir lahzada yo‘qolib qolganiga jiddiy shubha bildirmoqda;
Keng ko‘lamli taftish talabi: Chempionatning tobora ko‘proq klublari liga rahbariyatidan tekshiruv doirasini kengaytirib, «Siti»ning 2018 yildan hozirgi kungacha bo‘lgan davrdagi hisobotlari va transfer bitimlarini ham mustaqil tekshiruvdan o‘tkazishni talab qilmoqda.
Raqamlar va muvaffaqiyatlar: Aynan eng yorqin g‘alabalar davri
Shubha ostida qolayotgan 2018 yildan keyingi davr aynan klubning Pep Gvardiola boshchiligida Angliya va Yevropa futbolida mutlaq gegemonlik o‘rnatgan yillariga to‘g‘ri keladi:
Mavsum / Davr
Erishilgan yutuq
Tarixiy ahamiyati
2017/18 — 2023/24
7 mavsumda 6 marta APL chempioni
Angliya tarixidagi mislsiz dominantlik va rekordlar
2022/2023 mavsumi
YECHL g‘olibligi va tarixiy Trebl
Klub tarixidagi ilk Chempionlar ligasi kubogi, APL va Angliya kubogi
Joriy holat
114 ta ayblov bo‘yicha apellyatsiya arafasida
Yangi qo‘shimcha ayblovlar qo‘yilishi ehtimoli paydo bo‘ldi
«Siti»ni qanday oqibatlar kutishi mumkin?
Agar Premer-liga klublarining bosimi ostida 2018 yildan keyingi davr bo‘yicha ham yangi ayblovlar qo‘yilsa, bu ish jahon sporti tarixidagi eng yirik sud jarayoniga aylanishi mumkin.
Mustaqil komissiyaning hozirgi xulosasi bo‘yicha klub katta miqdordagi jarimalardan tortib, turnir jadvalida ochkolardan mahrum etilish, hatto Premer-ligadan chetlashtirilish kabi misli ko‘rilmagan jazo choralariga duch kelishi xavfi mavjud. Tekshiruvlarning yangi bosqichi esa klubning Gvardiola davrida qo‘lga kiritgan ko‘plab sovrinlarining qonuniyligi borasida katta bahslarni yuzaga keltirishi aniq.
Izohlar 0
…