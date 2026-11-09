Katta mojaro: APL grandlari “Manchester Siti”ning treblini taftish qilishga chaqirmoqda

·73·Sport
Katta mojaro: APL grandlari “Manchester Siti”ning treblini taftish qilishga chaqirmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Premer-ligasi klublari «Manchester Siti»ning 2018 yildan keyingi moliyaviy hisobotlari va transfer bitimlarini ham qayta tekshirishni talab qilmoqda.
  • Raqobatchilar klubning 2009-2018 yillardagi 114 ta qoidabuzarlikdan so‘ng moliyaviy siyosati birdaniga to‘g‘rilanib qolganiga shubha bildirmoqda.

Angliya futbolining so‘nggi o‘n yillikdagi eng muvaffaqiyatli klubi bo‘lmish «Manchester Siti» atrofida moliyaviy mojarolarning yangi va yanada xavfliroq to‘lqini ko‘tarilmoqda.

Avvalroq Premer-liganing mustaqil komissiyasi «shaharliklar»ni 2009 yildan 2018 yilgacha bo‘lgan davrda jami 114 ta moliyaviy qoidabuzarlik sodir etganlikda aybdor deb topgan edi. Hozirda manchesterliklar ushbu qaror ustidan rasmiy apellyatsiya jarayoniga tayyorgarlik ko‘rayotgan bir paytda, APLning boshqa klublari jamoaga nisbatan yangi tekshiruvlar boshlanishini talab qilib chiqdi.

Nima uchun klublar 2018 yildan keyingi davrdan shubhalanmoqda?

Britaniyaning nufuzli The Independent nashri ma’lumotlariga ko‘ra, Angliya chempionati ishtirokchilari «Siti»ning moliyaviy siyosati birdaniga to‘xtab qolganiga mutlaqo ishonmayapti:

  • «Bir kunda to‘xtab qolishi mumkin emas»: APL raqobatchilari «Manchester Siti» moliyaviy qoidalarni qariyb o‘n yil davomida tizimli va qasddan buzib kelganini inobatga olib, 2018 yildagi rasmiy surishtiruvlar boshlanganidan keyin bu amaliyotlar bir lahzada yo‘qolib qolganiga jiddiy shubha bildirmoqda;

  • Keng ko‘lamli taftish talabi: Chempionatning tobora ko‘proq klublari liga rahbariyatidan tekshiruv doirasini kengaytirib, «Siti»ning 2018 yildan hozirgi kungacha bo‘lgan davrdagi hisobotlari va transfer bitimlarini ham mustaqil tekshiruvdan o‘tkazishni talab qilmoqda.

Raqamlar va muvaffaqiyatlar: Aynan eng yorqin g‘alabalar davri

Shubha ostida qolayotgan 2018 yildan keyingi davr aynan klubning Pep Gvardiola boshchiligida Angliya va Yevropa futbolida mutlaq gegemonlik o‘rnatgan yillariga to‘g‘ri keladi:

Mavsum / Davr

Erishilgan yutuq

Tarixiy ahamiyati

2017/18 — 2023/24

7 mavsumda 6 marta APL chempioni

Angliya tarixidagi mislsiz dominantlik va rekordlar

2022/2023 mavsumi

YECHL g‘olibligi va tarixiy Trebl

Klub tarixidagi ilk Chempionlar ligasi kubogi, APL va Angliya kubogi

Joriy holat

114 ta ayblov bo‘yicha apellyatsiya arafasida

Yangi qo‘shimcha ayblovlar qo‘yilishi ehtimoli paydo bo‘ldi

«Siti»ni qanday oqibatlar kutishi mumkin?

Agar Premer-liga klublarining bosimi ostida 2018 yildan keyingi davr bo‘yicha ham yangi ayblovlar qo‘yilsa, bu ish jahon sporti tarixidagi eng yirik sud jarayoniga aylanishi mumkin.

Mustaqil komissiyaning hozirgi xulosasi bo‘yicha klub katta miqdordagi jarimalardan tortib, turnir jadvalida ochkolardan mahrum etilish, hatto Premer-ligadan chetlashtirilish kabi misli ko‘rilmagan jazo choralariga duch kelishi xavfi mavjud. Tekshiruvlarning yangi bosqichi esa klubning Gvardiola davrida qo‘lga kiritgan ko‘plab sovrinlarining qonuniyligi borasida katta bahslarni yuzaga keltirishi aniq.

Manchester SitiAngliya Premer-ligasiPep Gvardiolamoliyaviy feyr-pley
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Siti” APLdan haydaladimi? Futbol insayderi bu haqda shov-shuvli ma’lumotlarni ochiqladi“Siti” APLdan haydaladimi? Futbol insayderi bu haqda shov-shuvli ma’lumotlarni ochiqladi20 oktabr 07:09Mourino “Manchester Siti”ning moliyaviy jazosi haqida shov-shuvli bayonot berdiMourino “Manchester Siti”ning moliyaviy jazosi haqida shov-shuvli bayonot berdi9 oktabr 08:08Shov-shuvli transfer: “Manchester Siti” himoyachisi shaharning narigi tomoniga o‘tishi mumkinShov-shuvli transfer: “Manchester Siti” himoyachisi shaharning narigi tomoniga o‘tishi mumkinBugun 14:10“Siti” mag‘lub bo‘lgan bahsda Abduqodir Husanov eng yuqori ballga loyiq ko‘rildi (video)“Siti” mag‘lub bo‘lgan bahsda Abduqodir Husanov eng yuqori ballga loyiq ko‘rildi (video)Kecha 07:47“Manchester Siti”ning 10-turdagi asosiy tarkibi e’lon qilindi — Husanov startda!“Manchester Siti”ning 10-turdagi asosiy tarkibi e’lon qilindi — Husanov startda!7 noyabr 22:03Manchester Siti — Brayton: tarkiblar va jonli matnManchester Siti — Brayton: tarkiblar va jonli matn31 oktabr 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?