“U meni ham chuv tushirdi”: Ten Hag Ronaldu bilan bog‘liq janjalning sababini ochiqladi

·108·Sport
“U meni ham chuv tushirdi”: Ten Hag Ronaldu bilan bog‘liq janjalning sababini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Erik ten Hagning aytishicha, u «Manchester Yunayted»ga kelishidan avval Krishtianu Ronaldu bilan shaxsan uchrashib, jamoaning asosiy o‘qini uning atrofida qurish rejalari haqida gaplashgan.
  • Biroq, dastlabki kelishuvlarga qaramay, keyinchalik futbolchi va klub o‘rtasida tushunmovchiliklar yuzaga kelgan.
  • Ten Hag Ronalduning jahon futbolidagi maqomini hurmat qilishini ta’kidlab, murabbiy sifatida jamoa manfaati uchun xolisona qaror qabul qilishi kerakligini aytib o‘tgan.

«Manchester Yunayted»ning sobiq bosh murabbiyi Erik ten Hag klub tarixidagi eng shov-shuvli mojarolardan biri — Krishtianu Ronalduning jamoadan ketishi bilan bog‘liq voqealarga yana bir bor to‘xtaldi.

Niderlandiyalik mutaxassis nufuzli The Athletic nashriga bergan intervyusida ushbu kelishmovchilik tafsilotlarini so‘zlab berdi. Taniqli insayder va sport jurnalisti Fabritsio Romano esa ustozning ushbu bayonotlarini keng jamoatchilikka yetkazdi.

«Biz rejalarni u bilan qurgandik»: Ten Hagning kutilmagan e’tirofi

Erik ten Hagning so‘zlariga ko‘ra, u «Old Trafford»ga kelishidan avval jamoaning asosiy o‘qini aynan portugaliyalik forvard atrofida qurmoqchi bo‘lgan:

  • Shaxsiy uchrashuv: «Krishtianu Ronaldu jamoani ham, meni ham pand berdi, chunki biz barcha rejalarimizni u bilan birgalikda tuzgandik. Men «Manchester Yunayted»ga kelishimdan oldin qanday maqsadlarim borligini tushuntirish uchun shaxsan Portugaliyaga uchib borib, u bilan yuzma-yuz gaplashganman», — deya ta’kidladi niderlandiyalik murabbiy;

  • Rejalarning buzilishi: Dastlabki kelishuvlarga qaramay, keyinchalik voqealar rivoji boshqacha tus olib, futbolchi va klub o‘rtasida keskin tushunmovchiliklar paydo bo‘lgan.

Hurmat va oqilona qaror: Murabbiylik mas’uliyati

Shu bilan birga, Ten Hag Ronalduning jahon futbolidagi maqomi va darajasini yuksak qadrlashini yashirib o‘tirmadi:

  • Tarixdagi eng buyuklardan biri: «U futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchilardan biri. Men uni doimo juda qattiq hurmat qilganman;

  • Hissiyotlar emas, sovuqqonlik: Ammo murabbiy sifatida hissiyotlarga berilmasdan, vaziyatni xolisona tahlil qilib, jamoa manfaati uchun oqilona va qat’iy qaror qabul qilishim shart edi», — deya o‘z harakatlarini izohladi Ten Hag.

Tarixga nazar: «Yunayted»dagi qisqa va shov-shuvli davr

Mojaroning asosiy bosqichlari futbol olamida katta iz qoldirgan:

  • Qaytish va ketish: Krishtianu Ronaldu 2021 yilda qadrdon «Manchester Yunayted» jamoasiga qaytib, muxlislarni quvontirgan edi, biroq 2022 yil noyabrida mojaroli intervyudan so‘ng shartnoma bekor qilingan;

  • Ten Hag davri: Murabbiy «MYU»ni 2022 yildan 2024 yilga qadar boshqardi va bu vaqt oralig‘ida Ronaldu bilan yuz bergan voqealar muntazam ravishda jahon matbuotining diqqat markazida bo‘lib turdi.

Erik ten HagKrishtianu RonalduManchester YunaytedThe Athletic
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mareska «Manchester Siti»da yetti futbolchi bilan xayrlashishi mumkinMareska «Manchester Siti»da yetti futbolchi bilan xayrlashishi mumkin1 iyul 01:29Antony Manchester Yunayteddagi qiyinchiliklar va Cristiano Ronaldo maslahati haqidaAntony Manchester Yunayteddagi qiyinchiliklar va Cristiano Ronaldo maslahati haqida5 iyun 15:33Anderson Krishtianu Ronaldu qaysi yillarda eng kuchli boʻlganini aytdiAnderson Krishtianu Ronaldu qaysi yillarda eng kuchli boʻlganini aytdi5 oktabr 11:53Fred Erik ten Xag haqida: "U taktik jihatdan zoʻr, lekin jamoa bilan..."Fred Erik ten Xag haqida: "U taktik jihatdan zoʻr, lekin jamoa bilan..."2 oktabr 21:57Rio Ferdinand Krishtianuning ketishi ortidan tanqidchilarga «portlovchi» javob qaytardiRio Ferdinand Krishtianuning ketishi ortidan tanqidchilarga «portlovchi» javob qaytardi2 oktabr 18:34Ronaldu qanday qilib “Manchester Siti” ostonasidan “Old Trafford”ga qaytgan edi?!Ronaldu qanday qilib “Manchester Siti” ostonasidan “Old Trafford”ga qaytgan edi?!27 sentabr 15:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya