“U meni ham chuv tushirdi”: Ten Hag Ronaldu bilan bog‘liq janjalning sababini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Erik ten Hagning aytishicha, u «Manchester Yunayted»ga kelishidan avval Krishtianu Ronaldu bilan shaxsan uchrashib, jamoaning asosiy o‘qini uning atrofida qurish rejalari haqida gaplashgan.
- Biroq, dastlabki kelishuvlarga qaramay, keyinchalik futbolchi va klub o‘rtasida tushunmovchiliklar yuzaga kelgan.
- Ten Hag Ronalduning jahon futbolidagi maqomini hurmat qilishini ta’kidlab, murabbiy sifatida jamoa manfaati uchun xolisona qaror qabul qilishi kerakligini aytib o‘tgan.
«Manchester Yunayted»ning sobiq bosh murabbiyi Erik ten Hag klub tarixidagi eng shov-shuvli mojarolardan biri — Krishtianu Ronalduning jamoadan ketishi bilan bog‘liq voqealarga yana bir bor to‘xtaldi.
Niderlandiyalik mutaxassis nufuzli The Athletic nashriga bergan intervyusida ushbu kelishmovchilik tafsilotlarini so‘zlab berdi. Taniqli insayder va sport jurnalisti Fabritsio Romano esa ustozning ushbu bayonotlarini keng jamoatchilikka yetkazdi.
«Biz rejalarni u bilan qurgandik»: Ten Hagning kutilmagan e’tirofi
Erik ten Hagning so‘zlariga ko‘ra, u «Old Trafford»ga kelishidan avval jamoaning asosiy o‘qini aynan portugaliyalik forvard atrofida qurmoqchi bo‘lgan:
Shaxsiy uchrashuv: «Krishtianu Ronaldu jamoani ham, meni ham pand berdi, chunki biz barcha rejalarimizni u bilan birgalikda tuzgandik. Men «Manchester Yunayted»ga kelishimdan oldin qanday maqsadlarim borligini tushuntirish uchun shaxsan Portugaliyaga uchib borib, u bilan yuzma-yuz gaplashganman», — deya ta’kidladi niderlandiyalik murabbiy;
Rejalarning buzilishi: Dastlabki kelishuvlarga qaramay, keyinchalik voqealar rivoji boshqacha tus olib, futbolchi va klub o‘rtasida keskin tushunmovchiliklar paydo bo‘lgan.
Hurmat va oqilona qaror: Murabbiylik mas’uliyati
Shu bilan birga, Ten Hag Ronalduning jahon futbolidagi maqomi va darajasini yuksak qadrlashini yashirib o‘tirmadi:
Tarixdagi eng buyuklardan biri: «U futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchilardan biri. Men uni doimo juda qattiq hurmat qilganman;
Hissiyotlar emas, sovuqqonlik: Ammo murabbiy sifatida hissiyotlarga berilmasdan, vaziyatni xolisona tahlil qilib, jamoa manfaati uchun oqilona va qat’iy qaror qabul qilishim shart edi», — deya o‘z harakatlarini izohladi Ten Hag.
Tarixga nazar: «Yunayted»dagi qisqa va shov-shuvli davr
Mojaroning asosiy bosqichlari futbol olamida katta iz qoldirgan:
Qaytish va ketish: Krishtianu Ronaldu 2021 yilda qadrdon «Manchester Yunayted» jamoasiga qaytib, muxlislarni quvontirgan edi, biroq 2022 yil noyabrida mojaroli intervyudan so‘ng shartnoma bekor qilingan;
Ten Hag davri: Murabbiy «MYU»ni 2022 yildan 2024 yilga qadar boshqardi va bu vaqt oralig‘ida Ronaldu bilan yuz bergan voqealar muntazam ravishda jahon matbuotining diqqat markazida bo‘lib turdi.
Izohlar 0
…