Rio Ferdinand Krishtianuning ketishi ortidan tanqidchilarga «portlovchi» javob qaytardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rio Ferdinand Krishtianu Ronalduning Portugaliya terma jamoasidan ketishi ortidan kelib chiqqan tanqidlarga javob berdi.
- Ferdinandning ta'kidlashicha, ko'pchilik Ronalduning faoliyatini faqat so'nggi yillari bilan baholamoqda, ammo uning Portugaliya uchun qilgan xizmatlari juda katta.
Jahon futboli afsonasi Krishtianu Ronalduning Portugaliya terma jamoasini shov-shuvli tarzda tark etishi va xalqaro faoliyatini yakunlagani haqidagi xabarlar sport olamini larzaga solishda davom etmoqda! Bosh murabbiy Jorje Jezush bilan chiqqan kelishmovchilik ortidan 41 yoshli superto‘purar manziliga yog‘ilayotgan tanqidlarga «Manchester Yunayted» va Angliya milliy jamoasining sobiq yulduzi Rio Ferdinand keskin javob qaytardi.
O‘z podkastida chiqish qilgan taniqli ekspert odamlarning qisqa xotirasidan g‘azabda ekanini yashirmadi va Ronalduning Portugaliya tarixidagi mislsiz buyukligini ochiq raqamlar bilan isbotlab berdi. Xo‘sh, Ferdinand tanqidchilarga qanday dashnom berdi va Ronaldugacha Portugaliya haqiqatan ham qanday darajada edi?
«U bitta hayotda 3 ta jahon darajasidagi faoliyatni o‘tkazdi!»
Rio Ferdinand odamlarning Ronalduga bo‘lgan munosabatidan qattiq ranjiganini bildirdi:
«Oxirgi uch-to‘rt yiliga qarab baholamang»: Ekspert ko‘pchilik futbolchining faqat so‘nggi yillariga e’tibor qaratayotgani, vaholanki, u 41 yoshida ham hayratlanarli darajada gol urib, fantastik statistika qayd etayotganini ta’kidladi;
Uchta alohida buyuk karyera: Ferdinand Krishtianuning faoliyati oddiy emas, balki uchta alohida jahon saviyasidagi bosqich — «Manchester Yunayted», «Real Madrid» va «Yuventus»dagi tengsiz zafarlardan iborat ekanini eslatdi;
«Portugaliya qayerda edi?»: Rio Ronaldu paydo bo‘lgunga qadar terma jamoa muntazam ravishda yirik turnirlarga ham chiqa olmaganini, g‘alabalar haqida esa gapirish ham ortiqcha bo‘lganini ochiq aytdi;
«Hurmat talab qilaman!»: Sobiq himoyachi futbol ahlidan bu tirik afsonaga nisbatan zarracha bo‘lsa-da hurmat va insof bilan munosabatda bo‘lishni qattiq talab qildi.
Rad etib bo‘lmas raqamlar: Ronaldu keltirgan inqilob
«Krishtianu Ronaldu paydo bo‘lguncha Portugaliya qayerda edi? Umuman nimaga erishgan? Katta turnirlarga muntazam chiqarmidi o‘zi? G‘alabalar haqida gapirmasak ham bo‘ladi. Meni eng ko‘p xafa qiladigan jihat – ko‘pchilik uni faqat oxirgi uch-to‘rt yili orqali baholayapti. Iltimos, bu yigitga nisbatan bir oz bo‘lsa-da hurmat ko‘rsatinglar!» — dedi Rio Ferdinand.
Raqamlarga qarasak, Portugaliya o‘z tarixida qatnashgan 9 ta Jahon chempionatining naq 6 tasiga aynan Ronaldu 2003 yilda debyut qilganidan keyin chiqqan. Yevropa chempionatidagi 9 ta ishtirokning ham 6 tasi to‘g‘ridan to‘g‘ri uning davriga to‘g‘ri keladi!
Portugaliya termasi: Ronaldu davri va tarixiy yutuqlar (Jadval)
Ko‘rsatkich / Natija
Ronaldu davrigacha
Ronaldu davri bilan birgalikda
Jahon chempionatlaridagi ishtirok
Faqat 3 marta
Jami 9 marta (6 tasi Ronaldu bilan)
Yevropa chempionatlaridagi ishtirok
Faqat 3 marta
Jami 9 marta (6 tasi Ronaldu bilan)
Yevropa chempionligi
0 ta
Yevro-2016 chempioni
Millatlar ligasi kuboklari
0 ta
2 marta chempion (2019, 2025)
Ferdinandning asosiy fikri
—
«Ronalduga nisbatan mutlaq hurmat ko‘rsatish shart!»
Kopengagenda Daniyaga qarshi Millatlar ligasi o‘yini (4:2) arafasida bosh murabbiy Jorje Jezush bilan ziddiyat ortidan yuz bergan ushbu ajralish butun dunyoda Ronalduning milliy jamoadagi mislsiz merosini qayta idrok etishga undamoqda.
Sizningcha, Rio Ferdinand to‘liq haqmi: portugallar va dunyo futboli Ronalduning millatga qilgan buyuk xizmatlarini unutib, unga nisbatan hurmatsizlik qilmoqdami yoki 41 yoshli afsonaning o‘z vaqtida chetga chiqishi tabiiy holmi?
O‘z fikr-mulohazangizni pastda izohlarda yozib qoldiring va futbol olamidagi ushbu kuchli munosabatni yaqinlaringizga Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…