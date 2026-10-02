Rio Ferdinand Krishtianuning ketishi ortidan tanqidchilarga «portlovchi» javob qaytardi

·97·Sport
Rio Ferdinand Krishtianuning ketishi ortidan tanqidchilarga «portlovchi» javob qaytardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rio Ferdinand Krishtianu Ronalduning Portugaliya terma jamoasidan ketishi ortidan kelib chiqqan tanqidlarga javob berdi.
  • Ferdinandning ta'kidlashicha, ko'pchilik Ronalduning faoliyatini faqat so'nggi yillari bilan baholamoqda, ammo uning Portugaliya uchun qilgan xizmatlari juda katta.

Jahon futboli afsonasi Krishtianu Ronalduning Portugaliya terma jamoasini shov-shuvli tarzda tark etishi va xalqaro faoliyatini yakunlagani haqidagi xabarlar sport olamini larzaga solishda davom etmoqda! Bosh murabbiy Jorje Jezush bilan chiqqan kelishmovchilik ortidan 41 yoshli superto‘purar manziliga yog‘ilayotgan tanqidlarga «Manchester Yunayted» va Angliya milliy jamoasining sobiq yulduzi Rio Ferdinand keskin javob qaytardi.

O‘z podkastida chiqish qilgan taniqli ekspert odamlarning qisqa xotirasidan g‘azabda ekanini yashirmadi va Ronalduning Portugaliya tarixidagi mislsiz buyukligini ochiq raqamlar bilan isbotlab berdi. Xo‘sh, Ferdinand tanqidchilarga qanday dashnom berdi va Ronaldugacha Portugaliya haqiqatan ham qanday darajada edi?

«U bitta hayotda 3 ta jahon darajasidagi faoliyatni o‘tkazdi!»

Rio Ferdinand odamlarning Ronalduga bo‘lgan munosabatidan qattiq ranjiganini bildirdi:

  • «Oxirgi uch-to‘rt yiliga qarab baholamang»: Ekspert ko‘pchilik futbolchining faqat so‘nggi yillariga e’tibor qaratayotgani, vaholanki, u 41 yoshida ham hayratlanarli darajada gol urib, fantastik statistika qayd etayotganini ta’kidladi;

  • Uchta alohida buyuk karyera: Ferdinand Krishtianuning faoliyati oddiy emas, balki uchta alohida jahon saviyasidagi bosqich — «Manchester Yunayted», «Real Madrid» va «Yuventus»dagi tengsiz zafarlardan iborat ekanini eslatdi;

  • «Portugaliya qayerda edi?»: Rio Ronaldu paydo bo‘lgunga qadar terma jamoa muntazam ravishda yirik turnirlarga ham chiqa olmaganini, g‘alabalar haqida esa gapirish ham ortiqcha bo‘lganini ochiq aytdi;

  • «Hurmat talab qilaman!»: Sobiq himoyachi futbol ahlidan bu tirik afsonaga nisbatan zarracha bo‘lsa-da hurmat va insof bilan munosabatda bo‘lishni qattiq talab qildi.

Rad etib bo‘lmas raqamlar: Ronaldu keltirgan inqilob

«Krishtianu Ronaldu paydo bo‘lguncha Portugaliya qayerda edi? Umuman nimaga erishgan? Katta turnirlarga muntazam chiqarmidi o‘zi? G‘alabalar haqida gapirmasak ham bo‘ladi. Meni eng ko‘p xafa qiladigan jihat – ko‘pchilik uni faqat oxirgi uch-to‘rt yili orqali baholayapti. Iltimos, bu yigitga nisbatan bir oz bo‘lsa-da hurmat ko‘rsatinglar!» — dedi Rio Ferdinand.

Raqamlarga qarasak, Portugaliya o‘z tarixida qatnashgan 9 ta Jahon chempionatining naq 6 tasiga aynan Ronaldu 2003 yilda debyut qilganidan keyin chiqqan. Yevropa chempionatidagi 9 ta ishtirokning ham 6 tasi to‘g‘ridan to‘g‘ri uning davriga to‘g‘ri keladi!

Portugaliya termasi: Ronaldu davri va tarixiy yutuqlar (Jadval)

Ko‘rsatkich / Natija

Ronaldu davrigacha

Ronaldu davri bilan birgalikda

Jahon chempionatlaridagi ishtirok

Faqat 3 marta

Jami 9 marta (6 tasi Ronaldu bilan)

Yevropa chempionatlaridagi ishtirok

Faqat 3 marta

Jami 9 marta (6 tasi Ronaldu bilan)

Yevropa chempionligi

0 ta

Yevro-2016 chempioni

Millatlar ligasi kuboklari

0 ta

2 marta chempion (2019, 2025)

Ferdinandning asosiy fikri

«Ronalduga nisbatan mutlaq hurmat ko‘rsatish shart!»

Kopengagenda Daniyaga qarshi Millatlar ligasi o‘yini (4:2) arafasida bosh murabbiy Jorje Jezush bilan ziddiyat ortidan yuz bergan ushbu ajralish butun dunyoda Ronalduning milliy jamoadagi mislsiz merosini qayta idrok etishga undamoqda.

Sizningcha, Rio Ferdinand to‘liq haqmi: portugallar va dunyo futboli Ronalduning millatga qilgan buyuk xizmatlarini unutib, unga nisbatan hurmatsizlik qilmoqdami yoki 41 yoshli afsonaning o‘z vaqtida chetga chiqishi tabiiy holmi?

O‘z fikr-mulohazangizni pastda izohlarda yozib qoldiring va futbol olamidagi ushbu kuchli munosabatni yaqinlaringizga Telegram orqali yuboring!

Krishtianu RonalduPortugaliya terma jamoasiRio FerdinandManchester Yunayted
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu jamoadan ketgani sababli Portugaliya jamoa sahifasi bir kunda 8,8 million obunachidan ayrildiRonaldu jamoadan ketgani sababli Portugaliya jamoa sahifasi bir kunda 8,8 million obunachidan ayrildiBugun 14:29“Meni yo‘q qilishga urinayotgan kanallar bor” — Ronaldu tanqidchilarga javob berdi“Meni yo‘q qilishga urinayotgan kanallar bor” — Ronaldu tanqidchilarga javob berdi27 sentabr 17:21Rio Ferdinand Manchester Yunaytedni Mayls Lyuis-Skellining transferiga chaqirdiRio Ferdinand Manchester Yunaytedni Mayls Lyuis-Skellining transferiga chaqirdi12 avgust 13:14Rio Ferdinand: Ronaldu yana hammani jim qildiRio Ferdinand: Ronaldu yana hammani jim qildi24 iyun 10:43Ronaldu qanday qilib “Manchester Siti” ostonasidan “Old Trafford”ga qaytgan edi?!Ronaldu qanday qilib “Manchester Siti” ostonasidan “Old Trafford”ga qaytgan edi?!27 sentabr 15:41Rio Ferdinand Cristiano Ronaldoning tanqidchilariga javob qaytardi: «Ogʻzingizni yuming!»Rio Ferdinand Cristiano Ronaldoning tanqidchilariga javob qaytardi: «Ogʻzingizni yuming!»24 iyun 21:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi