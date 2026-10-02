Fred Erik ten Xag haqida: "U taktik jihatdan zoʻr, lekin jamoa bilan..."

·32·Sport
Fred Erik ten Xag haqida: "U taktik jihatdan zoʻr, lekin jamoa bilan..."
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fredning aytishicha, Erik ten Xag taktik jihatdan kuchli bo'lsa-da, jamoa ichidagi muhitni boshqarishda muammolarga duch kelgan.
  • Murabbiyning futbolchilar bilan, ayniqsa, Krishtianu Ronaldu kabi asosiy o'yinchilar bilan kelishmovchiligi jamoa uyg'unligiga putur yetkazgan.
  • Fred, shuningdek, Ten Xagning o'ziga tanish niderlandiyalik futbolchilarga yon bosganini va bu boshqa o'yinchilar orasida noroziliklarni keltirib chiqarganini ta'kidlagan.

Manchester Yunaytedning sobiq yarim himoyachisi Fred oʻzining sobiq bosh murabbiyi Erik ten Xag haqida keskin fikrlar bildirib, niderlandiyalik mutaxassisning jamoadagi muhitni boshqarish borasidagi qobiliyatini qattiq tanqid qildi. ESPN maʼlumotiga koʻra, braziliyalik futbolchi Charla Podcast'ga bergan intervyusida murabbiyning taktik bilimlari yuqori ekanini tan olgan, biroq uning futbolchilar bilan munosabatlari va kiyim almashtirish xonasidagi muhit jiddiy muammolarga sabab boʻlganini ochib bergan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Old Traffordda besh mavsum toʻp surib, 2023—2024-yilgi mavsum oldidan Turkiyaning Fenerbaxche klubiga yoʻl olgan Fred Ten Xag davrida Liga kubogini qoʻlga kiritib, Angliya kubogi finaliga qadar yetib borgan edi. Biroq uning taʼkidlashicha, murabbiyning kelishmovchiliklari jamoadagi uygʻunlikka putur yetkazgan va u oʻzining insoniy munosabatlari bilan jamoa ichida koʻplab ziddiyatlarni keltirib chiqargan.

Yulduzlar bilan ziddiyatlar va niderlandiyaliklar klani

Fredning soʻzlariga koʻra, Erik ten Xag jamoaning eng asosiy futbolchilari bilan chiqisholmagan va doimiy ravishda mojarolarga borib turgan. Oʻz vaqtida Ayaks bilan Chempionlar ligasining yarim finaliga qadar yetib borgan tajribali murabbiy ingliz klubida oʻzining Avstriyadagi muvaffaqiyatini toʻla takrorlay olmadi. Uning boshqaruvi davomida koʻplab yetakchi futbolchilar bilan tushunmovchiliklar kelib chiqqan.

Mutaxassisning jamoa ichidagi siyosati ham eʼtibordan chetda qolmadi. Fredning taʼkidlashicha, Erik ten Xag koʻproq oʻziga tanish boʻlgan niderlandiyalik futbolchilarga yon bosgan va ular asosiy tarkibda koʻproq imkoniyatga ega boʻlishgan. Bu holat esa jamoadagi boshqa oʻyinchilar orasida noroziliklarni keltirib chiqargan.

Krishtianu Ronaldu bilan mojaro va boshqa murabbiylar bilan taqqoslash

Shuningdek, intervyuda Krishtianu Ronaldu masalasiga ham alohida toʻxtalib oʻtildi. Fredning soʻzlariga koʻra, yosh jihatidan katta boʻlib qolgan Krishtianu Ronaldu bilan murabbiy oʻrtasida jiddiy kelishmovchilik yuzaga kelgan va oqibatda portugaliyalik yulduz asosiy tarkibdan chetlatilgan. Shuningdek, Kazemiro, Markus Rashford va futbolchining oʻzi ham murabbiy bilan turli ziddiyatlarni boshdan kechirgan.

Braziliyalik yarim himoyachining fikricha, Erik ten Xagning boshqaruv uslubi uning avvalgi ustozlari — Ole-Gunnar Sulsher va Joze Mourinyoning uslubidan keskin farq qilgan. Fred Sulsherning jamoani birlashtira olganini, Joze Mourinyo esa oʻzining samimiyligi va hazilashishni yoqtirishi bilan boshqalardan ajralib turishini alohida eʼtirof etgan.

FredErik ten XagManchester YunaytedKrishtianu RonalduAngliya Premer-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rio Ferdinand Krishtianuning ketishi ortidan tanqidchilarga «portlovchi» javob qaytardiRio Ferdinand Krishtianuning ketishi ortidan tanqidchilarga «portlovchi» javob qaytardiBugun 18:34Ronaldu qanday qilib “Manchester Siti” ostonasidan “Old Trafford”ga qaytgan edi?!Ronaldu qanday qilib “Manchester Siti” ostonasidan “Old Trafford”ga qaytgan edi?!27 sentabr 15:41Manchester Yunayted derbida magʻlub boʻldiManchester Yunayted derbida magʻlub boʻldi14 sentabr 09:12Manchester derbisidagi gol boʻyicha hakamlar xatosi tan olindiManchester derbisidagi gol boʻyicha hakamlar xatosi tan olindi14 sentabr 01:53Enzo Mareska derbidagi gʻalaba va Erling Xoland goli haqida fikr bildirdiEnzo Mareska derbidagi gʻalaba va Erling Xoland goli haqida fikr bildirdi14 sentabr 00:18Bruno Fernandesh jarohat xavotiri bilan Manchester derbisiga hozirlanmoqdaBruno Fernandesh jarohat xavotiri bilan Manchester derbisiga hozirlanmoqda12 sentabr 15:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi