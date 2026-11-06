“U o‘z yurtini jahon xaritasiga olib chiqdi”: MYU afsonasi Ronalduning buyuk merosi haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Yunayted»ning sobiq himoyachisi Rio Ferdinand Krishtianu Ronalduning Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlashi munosabati bilan futbolchining mamlakat tarixidagi beqiyos o'rnini e'tirof etdi.
- Ferdinandning ta'kidlashicha, Ronaldu Portugaliyani jahon miqyosida yangi bosqichga olib chiqib, Luish Figu, Ruy Koshta va Eysebio kabi afsonalardan ham yuqoriroq natijalarga erishdi.
Angliya milliy terma jamoasi va «Manchester Yunayted» klubining sobiq afsonaviy himoyachisi Rio Ferdinand Krishtianu Ronalduning Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash to‘g‘risidagi qaroriga munosabat bildirib, uning nafaqat sport, balki butun mamlakat tarixidagi beqiyos o‘rnini alohida e’tirof etdi.
Ferdinand o‘zining shaxsiy YouTube kanali orqali chiqish qilar ekan, Krishtianu Portugaliya davlatini jahon miqyosida butunlay yangi bosqichga olib chiqqanini ta’kidladi.
«Ronaldu o‘z mamlakatini dunyo xaritasiga olib chiqdi»
Angliyalik sobiq futbolchi Ronalduning milliy jamoadagi ta’sirini Portugaliya futbolining o‘tmishdagi barcha buyuklaridan ustun qo‘ydi:
Afsonalar bilan solishtiruv: «Ronaldugacha Portugaliya milliy jamoasida Luish Figu, Ruy Koshta va boshqa yulduzlar bor edi. Undan ham oldin esa buyuk Eysebio o‘ynagan. Ammo ularning hech biri Portugaliyani KriRo kabi yuksak cho‘qqilarga olib chiqa olmagandi», — dedi Ferdinand;
Global miqyosdagi e’tibor: Rioning fikricha, Ronaldu nafaqat futbolni, balki butun mamlakatni dunyoga tanitdi: «U o‘z mamlakatini jahon xaritasiga olib chiqdi. Ronaldu hatto bu davlatga umuman qiziqmagan insonlarning ham nigohini Portugaliyaga qaratdi. Futbol nimalarga qodirligini qarang-a!»
Raqamlarda aks etgan buyuk davr
41 yoshli futbol afsonasi milliy terma jamoa libosida hayratlanarli ko‘rsatkichlarni qayd etib, tarixga kirdi:
234 ta uchrashuv va 146 ta gol: Krishtianu terma jamoalar tarixidagi eng yaxshi to‘purar va eng ko‘p o‘yin o‘tkazgan futbolchi sifatida mutlaq rekordni o‘rnatdi;
Qo‘lga kiritilgan unvonlar: Uning sardorligi ostida Portugaliya 2016 yilda o‘z tarixida ilk bor Yevropa chempioni bo‘ldi, shuningdek, UYEFA Millatlar ligasida ikki bor bosh sovrinni boshi uzra baland ko‘tardi.
Shu tariqa, jahon futbolida butun bir avlodni tarbiyalagan va kichik bir mamlakatni ulkan futbol saltanatiga aylantirgan Krishtianu Ronaldu davri rasman yakunlandi.
Izohlar 0
…