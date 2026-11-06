“U o‘z yurtini jahon xaritasiga olib chiqdi”: MYU afsonasi Ronalduning buyuk merosi haqida

·2·Sport
“U o‘z yurtini jahon xaritasiga olib chiqdi”: MYU afsonasi Ronalduning buyuk merosi haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Yunayted»ning sobiq himoyachisi Rio Ferdinand Krishtianu Ronalduning Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlashi munosabati bilan futbolchining mamlakat tarixidagi beqiyos o'rnini e'tirof etdi.
  • Ferdinandning ta'kidlashicha, Ronaldu Portugaliyani jahon miqyosida yangi bosqichga olib chiqib, Luish Figu, Ruy Koshta va Eysebio kabi afsonalardan ham yuqoriroq natijalarga erishdi.

Angliya milliy terma jamoasi va «Manchester Yunayted» klubining sobiq afsonaviy himoyachisi Rio Ferdinand Krishtianu Ronalduning Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash to‘g‘risidagi qaroriga munosabat bildirib, uning nafaqat sport, balki butun mamlakat tarixidagi beqiyos o‘rnini alohida e’tirof etdi.

Ferdinand o‘zining shaxsiy YouTube kanali orqali chiqish qilar ekan, Krishtianu Portugaliya davlatini jahon miqyosida butunlay yangi bosqichga olib chiqqanini ta’kidladi.

«Ronaldu o‘z mamlakatini dunyo xaritasiga olib chiqdi»

Angliyalik sobiq futbolchi Ronalduning milliy jamoadagi ta’sirini Portugaliya futbolining o‘tmishdagi barcha buyuklaridan ustun qo‘ydi:

  • Afsonalar bilan solishtiruv: «Ronaldugacha Portugaliya milliy jamoasida Luish Figu, Ruy Koshta va boshqa yulduzlar bor edi. Undan ham oldin esa buyuk Eysebio o‘ynagan. Ammo ularning hech biri Portugaliyani KriRo kabi yuksak cho‘qqilarga olib chiqa olmagandi», — dedi Ferdinand;

  • Global miqyosdagi e’tibor: Rioning fikricha, Ronaldu nafaqat futbolni, balki butun mamlakatni dunyoga tanitdi: «U o‘z mamlakatini jahon xaritasiga olib chiqdi. Ronaldu hatto bu davlatga umuman qiziqmagan insonlarning ham nigohini Portugaliyaga qaratdi. Futbol nimalarga qodirligini qarang-a!»

Raqamlarda aks etgan buyuk davr

41 yoshli futbol afsonasi milliy terma jamoa libosida hayratlanarli ko‘rsatkichlarni qayd etib, tarixga kirdi:

  • 234 ta uchrashuv va 146 ta gol: Krishtianu terma jamoalar tarixidagi eng yaxshi to‘purar va eng ko‘p o‘yin o‘tkazgan futbolchi sifatida mutlaq rekordni o‘rnatdi;

  • Qo‘lga kiritilgan unvonlar: Uning sardorligi ostida Portugaliya 2016 yilda o‘z tarixida ilk bor Yevropa chempioni bo‘ldi, shuningdek, UYEFA Millatlar ligasida ikki bor bosh sovrinni boshi uzra baland ko‘tardi.

Shu tariqa, jahon futbolida butun bir avlodni tarbiyalagan va kichik bir mamlakatni ulkan futbol saltanatiga aylantirgan Krishtianu Ronaldu davri rasman yakunlandi.

Krishtianu RonalduRio FerdinandPortugaliya milliy terma jamoasiManchester Yunayted
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Sening merosing abadiy yashaydi!”: Golovkin Ronalduning qaroriga munosabat bildirdi“Sening merosing abadiy yashaydi!”: Golovkin Ronalduning qaroriga munosabat bildirdiKecha 22:47Murabbiy bahosi: Jorje Jezush Ronalduning terma jamoadan ketishi haqida nimalar dedi?Murabbiy bahosi: Jorje Jezush Ronalduning terma jamoadan ketishi haqida nimalar dedi?Kecha 22:23Pirs Morgan Ronalduning milliy jamoa bilan xayrlashuviga qanday munosabat bildirdi?Pirs Morgan Ronalduning milliy jamoa bilan xayrlashuviga qanday munosabat bildirdi?Kecha 20:44Portugaliya futbol federatsiyasi Krishtianu Ronaldu bo‘yicha rasmiy bayonot berdiPortugaliya futbol federatsiyasi Krishtianu Ronaldu bo‘yicha rasmiy bayonot berdiKecha 19:21Ronalduning butun dunyoni yig‘latgan vidolashuv nutqi: Portugaliya xalqiga yurak so‘zlariRonalduning butun dunyoni yig‘latgan vidolashuv nutqi: Portugaliya xalqiga yurak so‘zlariKecha 18:15Bir buyuk davr yakunlandi: Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy jamoasi bilan xayrlashdiBir buyuk davr yakunlandi: Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy jamoasi bilan xayrlashdiKecha 16:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi