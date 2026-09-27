Ronaldu qanday qilib “Manchester Siti” ostonasidan “Old Trafford”ga qaytgan edi?!

·42·Sport
Ronaldu qanday qilib “Manchester Siti” ostonasidan “Old Trafford”ga qaytgan edi?!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu «Manchester Siti»ga o‘tishga deyarli tayyor bo‘lganida, ser Aleks Fergyusonning telefon qo‘ng‘irog‘i vaziyatni o‘zgartirib yubordi.
  • Afsonaviy murabbiy Ronalduga «Siti»ga o‘tish uning buyuk merosiga to‘g‘ri kelmasligini qat’iy aytib, uni «Manchester Yunayted»ga qaytishga ko‘ndirdi.
  • Ushbu suhbatdan so‘ng bir necha soat ichida «qizil iblislar» rasmiy taklif tayyorlab, transferni o‘z foydasiga hal qildi.

Jahon futboli tarixi shiddatli va hayratlanarli voqealarga boy, ammo Krishtianu Ronalduning taqdirini tubdan o‘zgartirib yuborgan o‘sha mashhur kecha transferlar olamidagi eng katta dramalardan biri sifatida muxlislar yodida qolgan. Portugaliyalik yulduz «Yuventus»ni tark etishga qat’iy qaror qilgach, uning Angliya Premer-ligasiga qaytishi deyarli hal bo‘lib ulgurgan edi — ammo barcha kutgan manzilga emas. Pep Gvardiola boshchiligidagi «Manchester Siti» klubi futbolchining agenti bilan barcha moliyaviy va shartnomaviy bandlarni kelishib, transferni rasmiylashtirish arafasida turgandi, hatto uning moviy libosdagi ehtimoliy taqdimotlari muhokama qilina boshlagandi.

Biroq portugaliyalik yulduz hayotidagi eng nufuzli va qadrli inson — ser Aleks Fergyusonning birgina qisqa telefon qo‘ng‘irog‘i vaziyatni bir lahzada 180 darajaga burib yubordi. Tajribali murabbiy Ronalduga azaliy raqib safiga o‘tish uning buyuk merosiga to‘g‘ri kelmasligini, bunday xato qadamni aslo bosmasligi shartligini qat’iy uqtirdi. Ushbu suhbat «Siti» bilan kelishuvni bir zumda bekor qildi va Ronalduning o‘z qadrdon uyi — «Manchester Yunayted»ga hissiyotlarga boy tarixiy qaytishini ta’minladi.

«Taqdirni hal qilgan qo‘ng‘iroq, “Siti” xavfi va uyga qaytish»: Transferning 5 ta asosiy nuqtasi

Krishtianu Ronaldu va Fergyuson o‘rtasidagi burilish nuqtasidan eng muhim rasmiy faktlar:

  • «Manchester Siti» bilan deyarli hal bo‘lgan bitim: «Shaharliklar» transfer bo‘yicha barcha muhim bandlarni muvofiqlashtirib bo‘lgan edi;

  • Fergyusonning tezkor aralashuvi: «MYU»ning afsonaviy sobiq bosh murabbiyi shogirdiga shaxsan qo‘ng‘iroq qilib, vaziyatga chek qo‘ydi;

  • «Bunday qilmasliging kerak!»: Ser Aleksning qat’iy va otalik so‘zlari Ronalduni qarorini qayta ko‘rib chiqishga majbur etdi;

  • «Manchester Yunayted»ning yashin tezligidagi harakati: Suhbatdan so‘ng bir necha soat ichida «qizil iblislar» rasmiy taklif tayyorlab, transferni o‘z foydasiga hal qildi;

  • Ehtiroslarga boy qaytish: Krishtianu shaharning moviy qismiga emas, balki o‘zi afsonaga aylangan «Old Trafford»ga qaytib, futbol olamini larzaga keltirdi.

Ikki xil ssenariy tahlili: Ronaldu «Manchester Siti»dami yoki «Yunayted»?

Agar Fergyusonning qo‘ng‘irog‘i bo‘lmaganida voqealar rivoji qanday kechishi mumkin edi:

Mezonlar va parametrlar

«Manchester Siti»ga o‘tish (Dastlabki reja)

«Manchester Yunayted»ga qaytish (Yakuniy qaror)

Transferning tayyorlik darajasi

Deyarli 99% hal bo‘lgan va kelishilgan edi

Ser Aleksning qo‘ng‘irog‘idan so‘ng bir necha soatda hal bo‘ldi

Hal qiluvchi bosh omil

Agentning muzokaralari va Pep Gvardiola loyihasi

Ser Aleks Fergyusonning shaxsiy telefon qo‘ng‘irog‘i

Muxlislar va tarix oldidagi maqom

«Old Trafford» afsonasining ramziy «xiyonati»

Qahramonning uyga qaytishi va afsonaning qayta tiklanishi

Taktik va o‘yin jihati

Gvardiola tizimidagi tayyor hujumchi roli

Hissiyotlarga to‘la, ammo muammoli jamoa tizimi

Futbol jamoatchiligi reaksiyasi

Manchesterning qizil lagerida keskin nafrat va g‘azab

Mislsiz quvonch va liboslar savdosida jahon rekordi

Futbol va sport psixologiyasi ekspertizasi: Nega Fergyusonning so‘zi bu qadar kuchli ta’sir qildi?

Xalqaro futbol sharhlovchilari va sport tahlilchilarining xulosalari:

  • «Futboldagi otalik maqomi va yuksak ehtirom»: Fergyuson va Ronaldu o‘rtasidagi munosabat shunchaki murabbiy va o‘yinchi chegarasidan ancha yuqori; ser Aleks uni 18 yoshli o‘spirin paytida kashf etib, yulduzlik darajasiga ko‘targan inson bo‘lgani sababli, uning bitta so‘zi har qanday moliyaviy manfaatdan ustun turdi;

  • Meros va obro‘ni saqlab qolish: Agar Ronaldu «Manchester Siti» safiga o‘tganida, uning Manchesterda yillar davomida qurgan mustahkam obro‘si va muxlislar muhabbati bir kechada chilparchin bo‘lar edi; Fergyuson ushbu qo‘ng‘irog‘i bilan nafaqat «Yunayted» manfaatini, balki shogirdining tarixiy nomini ham saqlab qoldi;

  • Puldan ustun qadriyatlar: Mazkur transfer voqeasi zamonaviy pragmatik va pul hal qiluvchi futbol dunyosida ham shaxsiy ehtirom, ustozga sadoqat va tarixiy qadriyatlar hal qiluvchi rol o‘ynashi mumkinligini isbotladi.

Sizningcha, agar Krishtianu Ronaldu ser Aleks Fergyusonning qo‘ng‘irog‘iga qaramasdan «Manchester Siti»ga o‘tganida, Gvardiola qo‘l ostida ko‘proq sovrinlar yutib, Chempionlar ligasida yana zafar quchishi mumkinmidi yoki «Yunayted»ga qaytish uning faoliyatidagi eng to‘g‘ri insoniy tanlov bo‘lganmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol tarixining eng shov-shuvli sahifasini barcha ixlosmandlar bilan baham ko‘ring!

Krishtianu RonalduManchester YunaytedSer Aleks FergyusonTransfer Manchester Yunayted
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronalduning to‘yida katta shov-shuv: Bruno taklif qilinmadimi?Ronalduning to‘yida katta shov-shuv: Bruno taklif qilinmadimi?7 avgust 13:03Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaRonaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi reja25 iyul 21:14Ronaldu va Yamal: Ispaniya hamda Portugaliya o‘yinining ramziy suratiRonaldu va Yamal: Ispaniya hamda Portugaliya o‘yinining ramziy surati7 iyul 09:38Krishtianu Ronaldu va Diogu Dalot: Bolalikdagi kumirdan yaqin doʻstlikka qadarKrishtianu Ronaldu va Diogu Dalot: Bolalikdagi kumirdan yaqin doʻstlikka qadar27 iyun 17:31Bruno Fernandes kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi: Al-Nassr kutib qoladiBruno Fernandes kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi: Al-Nassr kutib qoladi26 iyun 01:17Nicky Butt Cristiano Ronaldo haqidagi haqiqatlarni ochiqladi: U aslida qanday inson?Nicky Butt Cristiano Ronaldo haqidagi haqiqatlarni ochiqladi: U aslida qanday inson?25 iyun 23:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi