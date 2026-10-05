Anderson Krishtianu Ronaldu qaysi yillarda eng kuchli boʻlganini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Andersonning fikricha, Krishtianu Ronaldu 2006–2009 yillarda eng yuqori choʻqqiga chiqqan, bu davrda u Manchester Yunayted safida eng yaxshi oʻyinchi boʻlgan va raqiblarini birga-bir vaziyatlarda magʻlub etgan.
- Ronaldu faoliyatining ushbu davrida oʻyinlar, mashgʻulotlar va undan oldingi tayyorgarlik jarayonlarida hamisha oʻzini koʻrsatgan.
- Uning oʻziga boʻlgan ishonchi va tinimsiz mehnati uni global futbolning eng yuqori choʻqqisiga olib chiqqan.
Jahon futboli afsonasi Krishtianu Ronaldu hozirda 41 yoshni qarshilagan boʻlib, uning maydondagi hozirgi qiymati haqida turli savollar tugʻilmoqda. Biroq uning Manchester Yunaytedagi sobiq jamoadoshi Anderson portugaliyalik hujumchi faoliyatining aynan qaysi davrida eng yuqori choʻqqiga chiqqanini va nima uchun u boshqalardan ajralib turishini tushuntirib berdi. Goal.com nashri xabar qilishicha, braziliyalik sobiq yarim himoyachi Krishtianuning Old Trafforddagi birinchi davri oxirlarida raqib jamoalarni qanday qilib “oʻldirgani” haqida gapirib oʻtgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Krishtianu Ronaldu 2003 yilda Sporting safidan Manchester Yunaytedga kelib qoʻshilgan edi. Ser Aleks Fergyuson uni iqtidorli oʻsmir sifatida Angliyaga olib kelgach, u dastlab chaqqon qanot yarim himoyachisi sifatida oʻyin koʻrsatdi. Oʻsha davrda uning uslubi turli aldash harakatlari va texnikaga boy fiksga asoslangan edi. Qizil iblislar xom olmosni dunyo futboli tarixidagi eng qoʻrqinchli toʻpurarga aylantirib, uni haqiqiy afsonaga aylantirishdi.
Ronaldu chinakam porlagan davr2006–2009 yillar oraligʻi Krishtianu Ronaldu chinakamiga ochilgan va ilk bor 20 talik golli marrani zabt etgan davr boʻldi. Shundan beri u Manchesterdan tortib Madrid, Turin va Ar-Riyodgacha boʻlgan butun faoliyati davomida birorta ham toʻla mavsumni 20 goldan kam natija bilan yakunlagani yoʻq. Uning rekordlari klub va terma jamoa miqyosida tinimsiz yangilanib bordi.
Faoliyati davomida Angliya Premer-ligasi, La Liga, Italiya A seriyasi va Saudiya Pro-ligasida chempionliklarni qoʻlga kiritgan hujumchi besh karra Chempionlar ligasi gʻolibi, bir necha bor Oltin toʻp sohibi, shuningdek, Yevropa chempioni va Millatlar ligasi gʻolibi boʻlishga erishdi. Portugaliya terma jamoasi safida 234 ta oʻyin oʻtkazib, 146 ta gol urgan Ronaldu hamon Lionel Messi bilan abadiy raqobatda boʻlib kelmoqda. 2027 yil fevralida 42 yoshni qarshi oladigan futbolchi hali ham yuqori darajada oʻynay olishiga ishonadi.
Anderson nimalarni esladi?Swiper Casino Canada bilan hamkorlik qilgan holda Goal.com nashriga bergan intervyusida Anderson Krishtianu Ronalduni boshqalardan nima farq qilishini esga oldi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchining oʻsha paytdagi tayyorgarligi shunchaki oʻyinlar bilan cheklanmagan:
- 2008–2009 yillardagi Krishtianu Ronalduni eslang, u Manchester Yunayted safida eng yaxshi oʻyinchi boʻlgan edi.
- Gap faqat oʻyinlarda emas, balki mashgʻulotlar jarayoni va undan oldingi tayyorgarlikda ham edi.
- Mashgʻulot tugagach ham Ronaldu bazada yolgʻiz qolib, oʻz mahoratini oshirish ustida ishlashda davom etardi.
- Oʻsha paytdagi Ronaldu hozirgisidan butunlay farq qilardi.
- Oʻsha davrda u raqib futbolchilarini birga-bir vaziyatlarda toʻliq yengib, maydonda “oʻldirardi”.
Qat'iy oʻziga boʻlgan ishonch va tinimsiz mehnat Ronalduni global futbolning eng yuqori choʻqqisiga olib chiqdi. Hozirda ham yoshi ulgʻayganiga qaramay, u oʻzining mentaliteti va gʻalabaga boʻlgan chanqogʻini yoʻqotgani yoʻq.
Izohlar 0
…