Anderson Krishtianu Ronaldu qaysi yillarda eng kuchli boʻlganini aytdi

·40·Sport
Anderson Krishtianu Ronaldu qaysi yillarda eng kuchli boʻlganini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Andersonning fikricha, Krishtianu Ronaldu 2006–2009 yillarda eng yuqori choʻqqiga chiqqan, bu davrda u Manchester Yunayted safida eng yaxshi oʻyinchi boʻlgan va raqiblarini birga-bir vaziyatlarda magʻlub etgan.
  • Ronaldu faoliyatining ushbu davrida oʻyinlar, mashgʻulotlar va undan oldingi tayyorgarlik jarayonlarida hamisha oʻzini koʻrsatgan.
  • Uning oʻziga boʻlgan ishonchi va tinimsiz mehnati uni global futbolning eng yuqori choʻqqisiga olib chiqqan.

Jahon futboli afsonasi Krishtianu Ronaldu hozirda 41 yoshni qarshilagan boʻlib, uning maydondagi hozirgi qiymati haqida turli savollar tugʻilmoqda. Biroq uning Manchester Yunaytedagi sobiq jamoadoshi Anderson portugaliyalik hujumchi faoliyatining aynan qaysi davrida eng yuqori choʻqqiga chiqqanini va nima uchun u boshqalardan ajralib turishini tushuntirib berdi. Goal.com nashri xabar qilishicha, braziliyalik sobiq yarim himoyachi Krishtianuning Old Trafforddagi birinchi davri oxirlarida raqib jamoalarni qanday qilib “oʻldirgani” haqida gapirib oʻtgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Krishtianu Ronaldu 2003 yilda Sporting safidan Manchester Yunaytedga kelib qoʻshilgan edi. Ser Aleks Fergyuson uni iqtidorli oʻsmir sifatida Angliyaga olib kelgach, u dastlab chaqqon qanot yarim himoyachisi sifatida oʻyin koʻrsatdi. Oʻsha davrda uning uslubi turli aldash harakatlari va texnikaga boy fiksga asoslangan edi. Qizil iblislar xom olmosni dunyo futboli tarixidagi eng qoʻrqinchli toʻpurarga aylantirib, uni haqiqiy afsonaga aylantirishdi.

Ronaldu chinakam porlagan davr

2006–2009 yillar oraligʻi Krishtianu Ronaldu chinakamiga ochilgan va ilk bor 20 talik golli marrani zabt etgan davr boʻldi. Shundan beri u Manchesterdan tortib Madrid, Turin va Ar-Riyodgacha boʻlgan butun faoliyati davomida birorta ham toʻla mavsumni 20 goldan kam natija bilan yakunlagani yoʻq. Uning rekordlari klub va terma jamoa miqyosida tinimsiz yangilanib bordi.

Faoliyati davomida Angliya Premer-ligasi, La Liga, Italiya A seriyasi va Saudiya Pro-ligasida chempionliklarni qoʻlga kiritgan hujumchi besh karra Chempionlar ligasi gʻolibi, bir necha bor Oltin toʻp sohibi, shuningdek, Yevropa chempioni va Millatlar ligasi gʻolibi boʻlishga erishdi. Portugaliya terma jamoasi safida 234 ta oʻyin oʻtkazib, 146 ta gol urgan Ronaldu hamon Lionel Messi bilan abadiy raqobatda boʻlib kelmoqda. 2027 yil fevralida 42 yoshni qarshi oladigan futbolchi hali ham yuqori darajada oʻynay olishiga ishonadi.

Anderson nimalarni esladi?

Swiper Casino Canada bilan hamkorlik qilgan holda Goal.com nashriga bergan intervyusida Anderson Krishtianu Ronalduni boshqalardan nima farq qilishini esga oldi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchining oʻsha paytdagi tayyorgarligi shunchaki oʻyinlar bilan cheklanmagan:

  • 2008–2009 yillardagi Krishtianu Ronalduni eslang, u Manchester Yunayted safida eng yaxshi oʻyinchi boʻlgan edi.
  • Gap faqat oʻyinlarda emas, balki mashgʻulotlar jarayoni va undan oldingi tayyorgarlikda ham edi.
  • Mashgʻulot tugagach ham Ronaldu bazada yolgʻiz qolib, oʻz mahoratini oshirish ustida ishlashda davom etardi.
  • Oʻsha paytdagi Ronaldu hozirgisidan butunlay farq qilardi.
  • Oʻsha davrda u raqib futbolchilarini birga-bir vaziyatlarda toʻliq yengib, maydonda “oʻldirardi”.

Qat'iy oʻziga boʻlgan ishonch va tinimsiz mehnat Ronalduni global futbolning eng yuqori choʻqqisiga olib chiqdi. Hozirda ham yoshi ulgʻayganiga qaramay, u oʻzining mentaliteti va gʻalabaga boʻlgan chanqogʻini yoʻqotgani yoʻq.

Krishtianu RonalduAndersonManchester YunaytedGoalFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maurisio Pochettino 2030 yilgacha AQSh milliy jamoasida qoladiMaurisio Pochettino 2030 yilgacha AQSh milliy jamoasida qoladi25 sentabr 03:18Fred Erik ten Xag haqida: "U taktik jihatdan zoʻr, lekin jamoa bilan..."Fred Erik ten Xag haqida: "U taktik jihatdan zoʻr, lekin jamoa bilan..."2 oktabr 21:57Rio Ferdinand Krishtianuning ketishi ortidan tanqidchilarga «portlovchi» javob qaytardiRio Ferdinand Krishtianuning ketishi ortidan tanqidchilarga «portlovchi» javob qaytardi2 oktabr 18:34Ronaldu qanday qilib “Manchester Siti” ostonasidan “Old Trafford”ga qaytgan edi?!Ronaldu qanday qilib “Manchester Siti” ostonasidan “Old Trafford”ga qaytgan edi?!27 sentabr 15:41Ronald Kuman Yaponiyaga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiRonald Kuman Yaponiyaga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdi11 iyun 22:37Ronaldu va Yamal: Ispaniya hamda Portugaliya o‘yinining ramziy suratiRonaldu va Yamal: Ispaniya hamda Portugaliya o‘yinining ramziy surati7 iyul 09:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi