“Oltin to‘p” poygasida kutilmagan yetakchi»: Harri Keyn birinchi, Messi esa kuchli uchlikda

·71·Sport
“Oltin to‘p” poygasida kutilmagan yetakchi»: Harri Keyn birinchi, Messi esa kuchli uchlikda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • TNT Sports jurnalistlari 2026 yilgi «Oltin to‘p» sovrini uchun yangilangan reytingni e’lon qildi, unda Harri Keyn birinchi o‘rinni egalladi.
  • Reytingda 19 yoshli Lamin Yamal ikkinchi, 39 yoshli Lionel Messi esa uchinchi o‘rinni band etdi.
  • «Oltin to‘p» topshiriladigan marosim 2026 yil 26 oktyabrda bo‘lib o‘tadi.

Jahon futbolining eng nufuzli individual sovrini — «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) topshirilishiga sanoqli kunlar qolganda ekspertlar o‘rtasidagi qizg‘in bahslar avjiga chiqdi. Xalqaro sport mediasining yetakchilaridan biri bo‘lgan TNT Sports jurnalistlari 2026 yilgi sovrin uchun asosiy favoritlarning yangilangan reytingini e’lon qildi.

E’lon qilingan ro‘yxat muxlislar uchun bir qator kutilmagan natijalarni taqdim etdi: uzoq yillar davomida yirik jamoaviy sovrinlarga erishishda omadsizlikka uchragan to‘purar peshqadamlikni egallagan bo‘lsa, futbol afsonasi 39 yoshida ham kuchli uchlikdan joy oldi.

Shohsupa: Keyn yetakchi, 19 yoshli Yamal va afsonaviy Messi ta’qibda

Reytingning eng yuqori uch pog‘onasi quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • 1-o‘rin — Harri Keyn («Bavariya» / Angliya): Myunxen klubi va milliy jamoasi safida fenomenal sermahsullik namoyish etayotgan angliyalik hujumchi mutaxassislar tomonidan bosh sovrin uchun asosiy da’vogar sifatida e’tirof etildi;

  • 2-o‘rin — Lamin Yamal («Barselona» / Ispaniya): 19 yoshli vunderkind joriy mavsumdagi fantastik o‘yinlari va yetakchilik qobiliyati bilan Harri Keynning asosiy ta’qibchisi bo‘lib turibdi;

  • 3-o‘rin — Lionel Messi («Inter Mayami» / Argentina): 39 yoshli sakkiz karra «Oltin to‘p» sohibi faoliyatining so‘nggi pallasida ham jahonning eng yaxshi uch futbolchisi qatorida tilga olinmoqda.

TNT Sports talqini bo‘yicha kuchli o‘ntalik

Bosh sovringa da’vogar bo‘lgan qolgan futbolchilar ro‘yxatidan ham Yevropa grandlarining asosiy yulduzlari o‘rin olgan:

  • 4. Xvicha Kvaratsxeliya («PSJ»);

  • 5. Kilian Mbappe («Real Madrid»);

  • 6. Usmon Dembele («PSJ»);

  • 7. Rodrigo («Barselona»);

  • 8. Fabian Ruis («PSJ»);

  • 9. Maykl Olise («Bavariya»);

  • 10. Deklan Rays («Arsenal»).

Taqdirlash marosimi qachon?

Dunyoning eng yaxshi futbolchisi nomi rasman e’lon qilinadigan sana tasdiqlangan:

  • Marosim sanasi: 2026 yil 26 oktyabr, dushanba kuni;

  • Maqomi: France Football tomonidan topshiriladigan yilning bosh individual sovrini.

Ayni paytda mutaxassislar va muxlislarning nigohi Parijga qaratilgan bo‘lib, Harri Keyn karyerasida ilk bor ushbu yutuqqa erisha oladimi yoki yosh iqtidor Lamin Yamal tarixdagi eng yosh laureatlardan biriga aylanadimi, degan savol ochiq qolmoqda.

Ballon d'Or 2026Xarri KeynLamіn YamalFrans Futbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

156 o‘yinda 154 ta gol: Harri Keyn «Bavariya» bilan yangi shartnoma imzolamoqda156 o‘yinda 154 ta gol: Harri Keyn «Bavariya» bilan yangi shartnoma imzolamoqda15 oktabr 23:05«Oltin to‘p» poygasida kutilmagan burilish: The Athletic talqini bo‘yicha reyting«Oltin to‘p» poygasida kutilmagan burilish: The Athletic talqini bo‘yicha reyting9 sentabr 21:49Harri Keyn ikkinchi bor “Oltin butsa” sohibi bo‘ldiHarri Keyn ikkinchi bor “Oltin butsa” sohibi bo‘ldi25 may 10:23Harri Keyn Xorvatiya bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildiHarri Keyn Xorvatiya bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildi18 iyun 07:53Harri Keyn uchun 65 mln yevro: “Al Hilol” katta yurish boshladimi?Harri Keyn uchun 65 mln yevro: “Al Hilol” katta yurish boshladimi?14 iyul 21:33Polymarket prognozi: Harri Keyn «Oltin to‘p» uchun asosiy favoritPolymarket prognozi: Harri Keyn «Oltin to‘p» uchun asosiy favorit24 iyun 20:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya