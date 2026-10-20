“Oltin to‘p” poygasida kutilmagan yetakchi»: Harri Keyn birinchi, Messi esa kuchli uchlikda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- TNT Sports jurnalistlari 2026 yilgi «Oltin to‘p» sovrini uchun yangilangan reytingni e’lon qildi, unda Harri Keyn birinchi o‘rinni egalladi.
- Reytingda 19 yoshli Lamin Yamal ikkinchi, 39 yoshli Lionel Messi esa uchinchi o‘rinni band etdi.
- «Oltin to‘p» topshiriladigan marosim 2026 yil 26 oktyabrda bo‘lib o‘tadi.
Jahon futbolining eng nufuzli individual sovrini — «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) topshirilishiga sanoqli kunlar qolganda ekspertlar o‘rtasidagi qizg‘in bahslar avjiga chiqdi. Xalqaro sport mediasining yetakchilaridan biri bo‘lgan TNT Sports jurnalistlari 2026 yilgi sovrin uchun asosiy favoritlarning yangilangan reytingini e’lon qildi.
E’lon qilingan ro‘yxat muxlislar uchun bir qator kutilmagan natijalarni taqdim etdi: uzoq yillar davomida yirik jamoaviy sovrinlarga erishishda omadsizlikka uchragan to‘purar peshqadamlikni egallagan bo‘lsa, futbol afsonasi 39 yoshida ham kuchli uchlikdan joy oldi.
Shohsupa: Keyn yetakchi, 19 yoshli Yamal va afsonaviy Messi ta’qibda
Reytingning eng yuqori uch pog‘onasi quyidagicha ko‘rinish oldi:
1-o‘rin — Harri Keyn («Bavariya» / Angliya): Myunxen klubi va milliy jamoasi safida fenomenal sermahsullik namoyish etayotgan angliyalik hujumchi mutaxassislar tomonidan bosh sovrin uchun asosiy da’vogar sifatida e’tirof etildi;
2-o‘rin — Lamin Yamal («Barselona» / Ispaniya): 19 yoshli vunderkind joriy mavsumdagi fantastik o‘yinlari va yetakchilik qobiliyati bilan Harri Keynning asosiy ta’qibchisi bo‘lib turibdi;
3-o‘rin — Lionel Messi («Inter Mayami» / Argentina): 39 yoshli sakkiz karra «Oltin to‘p» sohibi faoliyatining so‘nggi pallasida ham jahonning eng yaxshi uch futbolchisi qatorida tilga olinmoqda.
TNT Sports talqini bo‘yicha kuchli o‘ntalik
Bosh sovringa da’vogar bo‘lgan qolgan futbolchilar ro‘yxatidan ham Yevropa grandlarining asosiy yulduzlari o‘rin olgan:
4. Xvicha Kvaratsxeliya («PSJ»);
5. Kilian Mbappe («Real Madrid»);
6. Usmon Dembele («PSJ»);
7. Rodrigo («Barselona»);
8. Fabian Ruis («PSJ»);
9. Maykl Olise («Bavariya»);
10. Deklan Rays («Arsenal»).
Taqdirlash marosimi qachon?
Dunyoning eng yaxshi futbolchisi nomi rasman e’lon qilinadigan sana tasdiqlangan:
Marosim sanasi: 2026 yil 26 oktyabr, dushanba kuni;
Maqomi: France Football tomonidan topshiriladigan yilning bosh individual sovrini.
Ayni paytda mutaxassislar va muxlislarning nigohi Parijga qaratilgan bo‘lib, Harri Keyn karyerasida ilk bor ushbu yutuqqa erisha oladimi yoki yosh iqtidor Lamin Yamal tarixdagi eng yosh laureatlardan biriga aylanadimi, degan savol ochiq qolmoqda.
Izohlar 0
…