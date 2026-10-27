Tarixiy oqshom: “Oltin to‘p-2026” g‘oliblari va kuchli o‘nlik ro‘yxati e’lon qilindi

·136·Sport
Tarixiy oqshom: “Oltin to‘p-2026” g‘oliblari va kuchli o‘nlik ro‘yxati e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Londonning «Palladium» teatrida bo'lib o'tgan marosimda «Bavariya» klubi va Angliya terma jamoasi hujumchisi Harri Keyn «Oltin to'p-2026» mukofotiga sazovor bo'ldi.
  • 33 yoshli futbolchi mavsum davomida 73 ta gol urib, klubi bilan uchta sovrinni qo'lga kiritdi hamda Jahon chempionatida bronza medalini egalladi.
  • Keyn bu yutuq bilan 2001 yildan buyon ushbu nufuzli sovrinni qo'lga kiritgan ilk ingliz futbolchisiga aylandi.

Angliya poytaxti London shahridagi muhtasham «Palladium» teatrida futbol olamining eng nufuzli individual mukofoti — «Oltin to‘p-2026» (Ballon d'Or) taqdimot marosimi bo‘lib o‘tdi. Sayyoramizning eng yaxshi futbolchisiga beriladigan bosh sovrinni «Bavariya» klubi hamda Angliya milliy terma jamoasi hujumchisi Harri Keyn tantanali ravishda qabul qilib oldi.

Mazkur tarixiy g‘alaba ingliz futboli uchun 25 yil kutilgan voqelik bo‘ldi — so‘nggi bor Buyuk Britaniya vakillaridan Maykl Ouen 2001 yilda ushbu mukofotga loyiq ko‘rilgan edi.

73 ta gol va sovrinlar yomg‘iri: Keynning fenomenal mavsumi

33 yoshli to‘purar yakunlangan mavsumda fantastik natijalar qayd etib, raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmadi:

  • Germaniyada mutlaq gegemonlik: «Bavariya» safida harakat qilgan hujumchi bir mavsumning o‘zida Bundesliga chempionligi, Germaniya kubogi hamda mamlakat Superkubogini qo‘lga kiritdi;

  • Mavsumning eng yaxshi to‘purari: Barcha rasmiy musobaqalarda raqiblar darvozasiga jami 73 ta to‘p kiritib, jahonning eng sermahsul futbolchisi nomiga sazovor bo‘ldi;

  • Mundialdagi muvaffaqiyat: Angliya milliy terma jamoasi sardori sifatida Jahon chempionatida jamoasi bilan faxrli bronza medallariga ega chiqdi.

Kuchli o‘nlik: Mbappe, Yamal va Messi ortda qoldirildi

Ovoz berish natijalariga ko‘ra, Harri Keyn sovrin uchun kurashda Kilian Mbappe, Lamin Yamal va Lionel Messi kabi yulduzlarni ortda qoldirib, birinchi o‘rinni band etdi:

  • «Oltin to‘p-2026» erkaklar o‘rtasidagi Top-10 ro‘yxati:

    1. Harri Keyn («Bavariya», Angliya) — Bosh sovrin sohibi;

    2. Kilian Mbappe («Real Madrid», Fransiya);

    3. Lamin Yamal («Barselona», Ispaniya);

    4. Rodri («Barselona», Ispaniya);

    5. Lionel Messi («Inter Mayami», Argentina);

    6. Xvicha Kvaratsxeliya («PSJ», Gruziya);

    7. Usmon Dembele («PSJ», Fransiya);

    8. Erling Holand («Manchester Siti», Norvegiya);

    9. Maykl Olise («Bavariya», Fransiya);

    10. Fabian Ruis («PSJ», Ispaniya).

Aleksia Putellasdan xet-trik: Ayollar futbolidagi rekord

Ayollar o‘rtasidagi «Oltin to‘p» sovrini ham o‘z egasini topdi:

  • Uchinchi marta tengsiz: Ispaniya milliy terma jamoasi va «Barselona» yarimhimoyachisi Aleksia Putellas faoliyatida uchinchi bor dunyoning eng yaxshi ayol futbolchisi sifatida e’tirof etildi;

  • Afsonaviy maqom: Putellas o‘z rekordini yangilab, zamonaviy ayollar futboli tarixidagi eng sovrindor o‘yinchilardan biri bo‘lib qolmoqda.

«Oltin to‘p-2026» marosimi qisqa satrlarda

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Mukofot topshirilgan sana

2026 yil 26 oktyabr

O‘tkazilgan manzil

«Palladium» teatri, London (Buyuk Britaniya)

Bosh sovrin sohibi

Harri Keyn («Bavariya», Angliya)

Keynning mavsumdagi statistikasi

73 ta gol, 3 ta klub sovrini, JCH bronza medali

Tarixiy ahamiyati

2001 yildan (Maykl Ouen) buyon sovrinni yutgan ilk ingliz

Ayollar o‘rtasida g‘olib

Aleksia Putellas (Ispaniya, 3-marotaba)

Oltin to‘p-2026Harri KeynAleksia PutellasBavariya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mavsum davomida 73 ta gol: Harri Keyn Londonda Gerd Myuller sovrinini qabul qilib oldiMavsum davomida 73 ta gol: Harri Keyn Londonda Gerd Myuller sovrinini qabul qilib oldiBugun 07:13“PSJ” qatorasiga ikkinchi bor jahonning eng yaxshi klubi deb topildi“PSJ” qatorasiga ikkinchi bor jahonning eng yaxshi klubi deb topildiBugun 08:04Luis de la Fuente yilning eng kuchli murabbiyi deb e’lon qilindiLuis de la Fuente yilning eng kuchli murabbiyi deb e’lon qilindiBugun 08:01Simon Kurtua va Martinesni ortda qoldirib, dunyoning 1-raqamli darvozaboniga aylandiSimon Kurtua va Martinesni ortda qoldirib, dunyoning 1-raqamli darvozaboniga aylandiBugun 07:57Harri Keyn “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritgach, muxlislariga ta’sirli murojaat yo‘lladiHarri Keyn “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritgach, muxlislariga ta’sirli murojaat yo‘lladiBugun 08:25156 o‘yinda 154 ta gol: Harri Keyn «Bavariya» bilan yangi shartnoma imzolamoqda156 o‘yinda 154 ta gol: Harri Keyn «Bavariya» bilan yangi shartnoma imzolamoqda15 oktabr 23:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi