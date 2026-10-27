Tarixiy oqshom: “Oltin to‘p-2026” g‘oliblari va kuchli o‘nlik ro‘yxati e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Londonning «Palladium» teatrida bo'lib o'tgan marosimda «Bavariya» klubi va Angliya terma jamoasi hujumchisi Harri Keyn «Oltin to'p-2026» mukofotiga sazovor bo'ldi.
- 33 yoshli futbolchi mavsum davomida 73 ta gol urib, klubi bilan uchta sovrinni qo'lga kiritdi hamda Jahon chempionatida bronza medalini egalladi.
- Keyn bu yutuq bilan 2001 yildan buyon ushbu nufuzli sovrinni qo'lga kiritgan ilk ingliz futbolchisiga aylandi.
Angliya poytaxti London shahridagi muhtasham «Palladium» teatrida futbol olamining eng nufuzli individual mukofoti — «Oltin to‘p-2026» (Ballon d'Or) taqdimot marosimi bo‘lib o‘tdi. Sayyoramizning eng yaxshi futbolchisiga beriladigan bosh sovrinni «Bavariya» klubi hamda Angliya milliy terma jamoasi hujumchisi Harri Keyn tantanali ravishda qabul qilib oldi.
Mazkur tarixiy g‘alaba ingliz futboli uchun 25 yil kutilgan voqelik bo‘ldi — so‘nggi bor Buyuk Britaniya vakillaridan Maykl Ouen 2001 yilda ushbu mukofotga loyiq ko‘rilgan edi.
73 ta gol va sovrinlar yomg‘iri: Keynning fenomenal mavsumi
33 yoshli to‘purar yakunlangan mavsumda fantastik natijalar qayd etib, raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmadi:
Germaniyada mutlaq gegemonlik: «Bavariya» safida harakat qilgan hujumchi bir mavsumning o‘zida Bundesliga chempionligi, Germaniya kubogi hamda mamlakat Superkubogini qo‘lga kiritdi;
Mavsumning eng yaxshi to‘purari: Barcha rasmiy musobaqalarda raqiblar darvozasiga jami 73 ta to‘p kiritib, jahonning eng sermahsul futbolchisi nomiga sazovor bo‘ldi;
Mundialdagi muvaffaqiyat: Angliya milliy terma jamoasi sardori sifatida Jahon chempionatida jamoasi bilan faxrli bronza medallariga ega chiqdi.
Kuchli o‘nlik: Mbappe, Yamal va Messi ortda qoldirildi
Ovoz berish natijalariga ko‘ra, Harri Keyn sovrin uchun kurashda Kilian Mbappe, Lamin Yamal va Lionel Messi kabi yulduzlarni ortda qoldirib, birinchi o‘rinni band etdi:
«Oltin to‘p-2026» erkaklar o‘rtasidagi Top-10 ro‘yxati:
Harri Keyn («Bavariya», Angliya) — Bosh sovrin sohibi;
Kilian Mbappe («Real Madrid», Fransiya);
Lamin Yamal («Barselona», Ispaniya);
Rodri («Barselona», Ispaniya);
Lionel Messi («Inter Mayami», Argentina);
Xvicha Kvaratsxeliya («PSJ», Gruziya);
Usmon Dembele («PSJ», Fransiya);
Erling Holand («Manchester Siti», Norvegiya);
Maykl Olise («Bavariya», Fransiya);
Fabian Ruis («PSJ», Ispaniya).
Aleksia Putellasdan xet-trik: Ayollar futbolidagi rekord
Ayollar o‘rtasidagi «Oltin to‘p» sovrini ham o‘z egasini topdi:
Uchinchi marta tengsiz: Ispaniya milliy terma jamoasi va «Barselona» yarimhimoyachisi Aleksia Putellas faoliyatida uchinchi bor dunyoning eng yaxshi ayol futbolchisi sifatida e’tirof etildi;
Afsonaviy maqom: Putellas o‘z rekordini yangilab, zamonaviy ayollar futboli tarixidagi eng sovrindor o‘yinchilardan biri bo‘lib qolmoqda.
«Oltin to‘p-2026» marosimi qisqa satrlarda
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Mukofot topshirilgan sana
2026 yil 26 oktyabr
O‘tkazilgan manzil
«Palladium» teatri, London (Buyuk Britaniya)
Bosh sovrin sohibi
Harri Keyn («Bavariya», Angliya)
Keynning mavsumdagi statistikasi
73 ta gol, 3 ta klub sovrini, JCH bronza medali
Tarixiy ahamiyati
2001 yildan (Maykl Ouen) buyon sovrinni yutgan ilk ingliz
Ayollar o‘rtasida g‘olib
Aleksia Putellas (Ispaniya, 3-marotaba)
Izohlar 0
…