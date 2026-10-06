Samarqandda kumush medal olgan qozog‘istonlik shaxmatchi qizlar nega mukofotsiz qoldi?

·12·Sport
Samarqandda kumush medal olgan qozog‘istonlik shaxmatchi qizlar nega mukofotsiz qoldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqandda o‘tkazilgan 46-Butunjahon Shaxmat Olimpiadasida kumush medalni qo‘lga kiritgan Qozog‘iston ayollar terma jamoasi vakillari musobaqa yakunidan so‘ng kutilmagan muammoga duch keldi.
  • Jamoa biror marta ham mag‘lub bo‘lmay, 18 ochko bilan ikkinchi o‘rinni egallagan bo‘lsa-da, bu natija uchun ularga davlat mukofoti to‘lanmaydi.
  • Sababi Butunjahon Shaxmat Olimpiadasi davlat mukofoti to‘lanadigan musobaqalar ro‘yxatiga kiritilmagan.

Samarqandda o‘tkazilgan 46-Butunjahon Shaxmat Olimpiadasida kumush medalni qo‘lga kiritgan Qozog‘iston ayollar terma jamoasi vakillari musobaqa yakunidan so‘ng kutilmagan muammoga duch kelganini ma’lum qildi. Jamoa Olimpiadada biror marta ham mag‘lub bo‘lmay, 18 ochko bilan ikkinchi o‘rinni egallagan. Biroq shaxmatchilarning aytishicha, bu natija uchun ularga davlat mukofoti to‘lanmaydi.

Bu haqda Qozog‘iston shaxmatchisi Alua Nurman ma’lum qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, terma jamoa a’zolari Samarqanddagi natija uchun nafaqat bir martalik mukofotdan, balki muayyan davlat to‘lovlaridan ham mahrum bo‘lishi mumkin.

«Juda hayron qoldim»

Alua Nurmanning aytishicha, bu ma’lumotni jamoa Qozog‘istonga qaytganidan keyin bilgan.

U sport mutasaddilari bilan muloqotda Olimpiada natijasi uchun davlat mukofoti berilmasligini eshitganida hayron qolganini ta’kidladi.

«Qozog‘istonga qaytib kelganimizdan so‘ng, bu yutug‘imiz uchun bizga davlat mukofoti to‘lanmasligini aytishganida juda hayron qoldim».

Sportchining ta’kidlashicha, muammo faqat bir martalik mukofot bilan cheklanmaydi. Uning aytishicha, Samarqanddagi natija shaxmatchilarga har oy to‘lanadigan davlat mablag‘larini olish huquqini ham bermasligi ma’lum qilingan.

Sabab sifatida esa Butunjahon Shaxmat Olimpiadasi davlat mukofoti to‘lanadigan musobaqalar ro‘yxatiga kiritilmagani ko‘rsatilgan.

Qozog‘istonlik shaxmatchilar Samarqandda mag‘lub bo‘lmadi

Qozog‘iston ayollar terma jamoasining natijasi e’tiborga loyiq.

Samarqanddagi Olimpiada davomida jamoa birorta ham uchrashuvda mag‘lub bo‘lmagan va yakunda 18 ochko to‘plab, kumush medalga ega chiqqan.

Ya’ni jamoa dunyo shaxmatining eng muhim jamoaviy musobaqalaridan birida kuchli natija qayd etgan.

Ammo Nurmanning bayonotiga ko‘ra, musobaqaning Qozog‘istonda davlat tomonidan mukofotlanadigan sport tadbirlari ro‘yxatiga kiritilmagani kumush medalning moliyaviy rag‘batlantirilishiga to‘sqinlik qilmoqda.

«Olimpiada nega ro‘yxatda yo‘q?»

Alua Nurman sport mutasaddilariga aynan shu savol bilan murojaat qildi.

Uning ta’kidlashicha, Butunjahon Shaxmat Olimpiadasi dunyoning yetakchi shaxmat davlatlari ishtirok etadigan va shaxmatchilar uchun asosiy jamoaviy musobaqalardan biri hisoblanadi.

Shu sababli sportchi ushbu turnir nima uchun davlat mukofoti beriladigan musobaqalar ro‘yxatiga kiritilmaganiga oydinlik kiritishni so‘ramoqda.

Nurmanning savoli faqat mukofot haqida emas.

U vaziyatni qanday hal qilish mumkinligi va kelgusida Butunjahon Shaxmat Olimpiadasini tegishli davlat ro‘yxatiga kiritish imkoni bor-yo‘qligi bilan ham qiziqqan.

Samarqanddagi Olimpiada O‘zbekiston uchun tarixiy yakunlandi

46-Butunjahon Shaxmat Olimpiadasi 16–27 sentyabr kunlari Samarqandda o‘tkazildi.

Musobaqa mezbon O‘zbekiston uchun ham katta muvaffaqiyat bilan yakunlandi. O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi Olimpiada chempioni bo‘lib, o‘z tarixidagi navbatdagi katta g‘alabani qayd etdi.

Nodirbek Abdusattorov va jamoaning boshqa a’zolari musobaqa davomida yuqori natija ko‘rsatib, chempionlikni qo‘lga kiritdi.

Qozog‘iston ayollar terma jamoasi esa kumush medal bilan Samarqand Olimpiadasining eng yaxshi jamoalaridan biriga aylandi.

O‘zbekistonda chempionlar katta mukofot bilan taqdirlandi

Samarqanddagi Olimpiadadan keyin O‘zbekiston chempionlariga davlat darajasida katta e’tibor qaratildi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi a’zolarini faxriy unvonlar bilan taqdirladi.

Shuningdek, chempionlarga prezident sovg‘asi sifatida Volkswagen avtomobillari, kottej uylar va 200 ming dollardan pul mukofoti topshirildi.

Bu mukofotlar O‘zbekistonda shaxmatning davlat siyosati darajasida qo‘llab-quvvatlanayotganini ko‘rsatgan voqealardan biri bo‘ldi.

Samarqanddagi Olimpiada shu tariqa ikki qo‘shni davlat shaxmatchilari uchun turlicha natija bilan yakunlangan: O‘zbekiston chempionlik va katta davlat mukofotlari bilan tarixga kirgan bo‘lsa, Qozog‘iston ayollar terma jamoasining kumush medali esa mamlakatdagi mukofotlash tizimi bo‘yicha savollarni yuzaga chiqardi.

Endi javob sport mutasaddilaridan kutilmoqda

Alua Nurmanning bayonotidan keyin asosiy savol ochiq qolmoqda: Butunjahon Shaxmat Olimpiadasi nima sababdan Qozog‘istonda davlat mukofoti beriladigan musobaqalar ro‘yxatiga kiritilmagan?

Hozircha bu masala bo‘yicha Qozog‘iston sport mutasaddilarining rasmiy izohi keltirilmagan.

Shuning uchun Nurmanning fikrlari shaxmatchining shaxsiy pozitsiyasi sifatida qabul qilinishi kerak. Musobaqa maqomi, mukofotlash tartibi va davlat to‘lovlari bo‘yicha yakuniy huquqiy bahoni esa tegishli Qozog‘iston idoralarining rasmiy izohi belgilaydi.

Biroq Samarqanddagi natija bir narsani aniq ko‘rsatdi: Butunjahon Shaxmat Olimpiadasidagi kumush medal Qozog‘iston ayollar terma jamoasi uchun katta sport yutug‘i bo‘ldi. Endi shaxmatchilar ushbu yutuq davlat tomonidan qanday baholanishiga javob kutmoqda.

46-Butunjahon Shaxmat OlimpiadasiQozog‘iston ayollar terma jamoasiSamarqandAlua Nurman
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bibisora Assaubayevaning onasi nega Javohir Sindorovga muxlislik qilyapti?Bibisora Assaubayevaning onasi nega Javohir Sindorovga muxlislik qilyapti?24 sentabr 20:52Shaxmatchilarimiz millioner bo‘lishdimi? Javohir Sindarov: "Albatta,uy,mashina va 200 ming dollar"Shaxmatchilarimiz millioner bo‘lishdimi? Javohir Sindarov: "Albatta,uy,mashina va 200 ming dollar"30 sentabr 14:42200 ming dollar, uy va Volkswagen: O‘zbekiston shaxmatchilariga katta mukofot berilmoqda200 ming dollar, uy va Volkswagen: O‘zbekiston shaxmatchilariga katta mukofot berilmoqda29 sentabr 20:19Shaxmat olimpiadasi qahramonlari yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlandiShaxmat olimpiadasi qahramonlari yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlandi28 sentabr 22:04Javohir Sindorov FIDE mukofotining ilk sohibiga aylandiJavohir Sindorov FIDE mukofotining ilk sohibiga aylandi28 sentabr 15:24"Qo‘shaloq oltin": Nodirbek Abdusattorov 1-taxtada dunyoning eng yaxshisi deb tan olindi!"Qo‘shaloq oltin": Nodirbek Abdusattorov 1-taxtada dunyoning eng yaxshisi deb tan olindi!27 sentabr 21:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?