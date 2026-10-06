Samarqandda kumush medal olgan qozog‘istonlik shaxmatchi qizlar nega mukofotsiz qoldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandda o‘tkazilgan 46-Butunjahon Shaxmat Olimpiadasida kumush medalni qo‘lga kiritgan Qozog‘iston ayollar terma jamoasi vakillari musobaqa yakunidan so‘ng kutilmagan muammoga duch keldi.
- Jamoa biror marta ham mag‘lub bo‘lmay, 18 ochko bilan ikkinchi o‘rinni egallagan bo‘lsa-da, bu natija uchun ularga davlat mukofoti to‘lanmaydi.
- Sababi Butunjahon Shaxmat Olimpiadasi davlat mukofoti to‘lanadigan musobaqalar ro‘yxatiga kiritilmagan.
Samarqandda o‘tkazilgan 46-Butunjahon Shaxmat Olimpiadasida kumush medalni qo‘lga kiritgan Qozog‘iston ayollar terma jamoasi vakillari musobaqa yakunidan so‘ng kutilmagan muammoga duch kelganini ma’lum qildi. Jamoa Olimpiadada biror marta ham mag‘lub bo‘lmay, 18 ochko bilan ikkinchi o‘rinni egallagan. Biroq shaxmatchilarning aytishicha, bu natija uchun ularga davlat mukofoti to‘lanmaydi.
Bu haqda Qozog‘iston shaxmatchisi Alua Nurman ma’lum qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, terma jamoa a’zolari Samarqanddagi natija uchun nafaqat bir martalik mukofotdan, balki muayyan davlat to‘lovlaridan ham mahrum bo‘lishi mumkin.
«Juda hayron qoldim»
Alua Nurmanning aytishicha, bu ma’lumotni jamoa Qozog‘istonga qaytganidan keyin bilgan.
U sport mutasaddilari bilan muloqotda Olimpiada natijasi uchun davlat mukofoti berilmasligini eshitganida hayron qolganini ta’kidladi.
«Qozog‘istonga qaytib kelganimizdan so‘ng, bu yutug‘imiz uchun bizga davlat mukofoti to‘lanmasligini aytishganida juda hayron qoldim».
Sportchining ta’kidlashicha, muammo faqat bir martalik mukofot bilan cheklanmaydi. Uning aytishicha, Samarqanddagi natija shaxmatchilarga har oy to‘lanadigan davlat mablag‘larini olish huquqini ham bermasligi ma’lum qilingan.
Sabab sifatida esa Butunjahon Shaxmat Olimpiadasi davlat mukofoti to‘lanadigan musobaqalar ro‘yxatiga kiritilmagani ko‘rsatilgan.
Qozog‘istonlik shaxmatchilar Samarqandda mag‘lub bo‘lmadi
Qozog‘iston ayollar terma jamoasining natijasi e’tiborga loyiq.
Samarqanddagi Olimpiada davomida jamoa birorta ham uchrashuvda mag‘lub bo‘lmagan va yakunda 18 ochko to‘plab, kumush medalga ega chiqqan.
Ya’ni jamoa dunyo shaxmatining eng muhim jamoaviy musobaqalaridan birida kuchli natija qayd etgan.
Ammo Nurmanning bayonotiga ko‘ra, musobaqaning Qozog‘istonda davlat tomonidan mukofotlanadigan sport tadbirlari ro‘yxatiga kiritilmagani kumush medalning moliyaviy rag‘batlantirilishiga to‘sqinlik qilmoqda.
«Olimpiada nega ro‘yxatda yo‘q?»
Alua Nurman sport mutasaddilariga aynan shu savol bilan murojaat qildi.
Uning ta’kidlashicha, Butunjahon Shaxmat Olimpiadasi dunyoning yetakchi shaxmat davlatlari ishtirok etadigan va shaxmatchilar uchun asosiy jamoaviy musobaqalardan biri hisoblanadi.
Shu sababli sportchi ushbu turnir nima uchun davlat mukofoti beriladigan musobaqalar ro‘yxatiga kiritilmaganiga oydinlik kiritishni so‘ramoqda.
Nurmanning savoli faqat mukofot haqida emas.
U vaziyatni qanday hal qilish mumkinligi va kelgusida Butunjahon Shaxmat Olimpiadasini tegishli davlat ro‘yxatiga kiritish imkoni bor-yo‘qligi bilan ham qiziqqan.
Samarqanddagi Olimpiada O‘zbekiston uchun tarixiy yakunlandi
46-Butunjahon Shaxmat Olimpiadasi 16–27 sentyabr kunlari Samarqandda o‘tkazildi.
Musobaqa mezbon O‘zbekiston uchun ham katta muvaffaqiyat bilan yakunlandi. O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi Olimpiada chempioni bo‘lib, o‘z tarixidagi navbatdagi katta g‘alabani qayd etdi.
Nodirbek Abdusattorov va jamoaning boshqa a’zolari musobaqa davomida yuqori natija ko‘rsatib, chempionlikni qo‘lga kiritdi.
Qozog‘iston ayollar terma jamoasi esa kumush medal bilan Samarqand Olimpiadasining eng yaxshi jamoalaridan biriga aylandi.
O‘zbekistonda chempionlar katta mukofot bilan taqdirlandi
Samarqanddagi Olimpiadadan keyin O‘zbekiston chempionlariga davlat darajasida katta e’tibor qaratildi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi a’zolarini faxriy unvonlar bilan taqdirladi.
Shuningdek, chempionlarga prezident sovg‘asi sifatida Volkswagen avtomobillari, kottej uylar va 200 ming dollardan pul mukofoti topshirildi.
Bu mukofotlar O‘zbekistonda shaxmatning davlat siyosati darajasida qo‘llab-quvvatlanayotganini ko‘rsatgan voqealardan biri bo‘ldi.
Samarqanddagi Olimpiada shu tariqa ikki qo‘shni davlat shaxmatchilari uchun turlicha natija bilan yakunlangan: O‘zbekiston chempionlik va katta davlat mukofotlari bilan tarixga kirgan bo‘lsa, Qozog‘iston ayollar terma jamoasining kumush medali esa mamlakatdagi mukofotlash tizimi bo‘yicha savollarni yuzaga chiqardi.
Endi javob sport mutasaddilaridan kutilmoqda
Alua Nurmanning bayonotidan keyin asosiy savol ochiq qolmoqda: Butunjahon Shaxmat Olimpiadasi nima sababdan Qozog‘istonda davlat mukofoti beriladigan musobaqalar ro‘yxatiga kiritilmagan?
Hozircha bu masala bo‘yicha Qozog‘iston sport mutasaddilarining rasmiy izohi keltirilmagan.
Shuning uchun Nurmanning fikrlari shaxmatchining shaxsiy pozitsiyasi sifatida qabul qilinishi kerak. Musobaqa maqomi, mukofotlash tartibi va davlat to‘lovlari bo‘yicha yakuniy huquqiy bahoni esa tegishli Qozog‘iston idoralarining rasmiy izohi belgilaydi.
Biroq Samarqanddagi natija bir narsani aniq ko‘rsatdi: Butunjahon Shaxmat Olimpiadasidagi kumush medal Qozog‘iston ayollar terma jamoasi uchun katta sport yutug‘i bo‘ldi. Endi shaxmatchilar ushbu yutuq davlat tomonidan qanday baholanishiga javob kutmoqda.
Izohlar 0
…