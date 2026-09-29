O‘zbek shaxmatining mutlaq triumfi: Abdusattorovda oltin, Yoqubboyev va Sindarovda medallar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston terma jamoasi a’zolari jami 3 ta shaxsiy medalni qo‘lga kiritdi.
- Birinchi doskada o‘ynagan Nodirbek Abdusattorov 11 partiyada 8,5 ochko va 2869 performans bilan shaxsiy oltin medalni oldi.
- Uchinchi doskada Nodirbek Yoqubboyev kumush, ikkinchi doskada Javohir Sindarov bronza medaliga sazovor bo‘ldi.
Samarqand shahri mezbonlik qilgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi yakunida alohida doskalar bo‘yicha eng yaxshi shaxsiy natija ko‘rsatgan sayyoramizning eng kuchli grossmeysterlari tantanali ravishda taqdirlandi. Jamoaviy g‘alaba bilan birga, O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari yakkalik bahslarida ham fenomenal natija qayd etib, o‘z hisoblariga jami 3 ta shaxsiy medalni (bitta oltin, bitta kumush va bitta bronza) qo‘shib qo‘yishdi.
Birinchi doskada dunyoning eng dahshatli peshqadamlariga qarshi dona surgan Nodirbek Abdusattorov 11 partiyada 8,5 ochko jamg‘arib, 2869 performans ko‘rsatkichi bilan musobaqaning eng yaxshi o‘yinchisi sifatida shaxsiy oltin medalni qo‘lga kiritdi. Uchinchi doskada barqaror harakat qilgan Nodirbek Yoqubboyev kumush medal bilan taqdirlangan bo‘lsa, ikkinchi doskada matonat ko‘rsatgan Javohir Sindarov nufuzli bronza medaliga sazovor bo‘ldi.
«2869 performans, 3 ta individual medal va 1-doskadagi oltin»: Tarixiy natijaning 5 ta asosiy nuqtasi
O‘zbekistonlik grossmeysterlarning 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasidagi shaxsiy yutuqlari bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:
Individual bahslarda 3 ta medal: O‘zbekiston terma jamoasi shaxmatchilari alohida doskalarda jami 3 ta (oltin, kumush, bronza) medalni qo‘lga kiritdi;
Nodirbek Abdusattorov — Olimpiadaning mutlaq yetakchisi: 1-doskada dunyoning eng mashhur grossmeysterlari orasida eng yuqori natija qayd etib, shaxsiy oltin medal sohibi bo‘ldi;
Fantastik 2869 reyting performansi: Nodirbek musobaqa davomida 11 ta partiya o‘tkazib, naq 8,5 ochko jamg‘ardi va kosmik darajadagi ko‘rsatkich namoyish etdi;
Nodirbek Yoqubboyevda kumush medal: 3-doskada yuqori mahorat va barqaror o‘yin ko‘rsatgan hamyurtimiz yakunda kumush medal bilan taqdirlandi;
Javohir Sindarov bronza egasi bo‘ldi: Eng murakkab va hal qiluvchi bahslar kechgan 2-doskada Javohir o‘z natijasi bilan shohsupaning 3-pog‘onasidan joy oldi.
46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: O‘zbekiston vakillarining doskalar bo‘yicha shaxsiy ko‘rsatkichlari tasnifi
O‘zbek grossmeysterlarining individual natijalari va egallagan o‘rinlari tahlili:
Shaxmatchi (Grossmeyster)
Musobaqadagi doskasi
O‘tkazilgan partiyalar
Jamg‘arilgan ochkolar
Turnir performansi (reyting)
Qo‘lga kiritilgan shaxsiy medal
Nodirbek Abdusattorov
1-doska (Bosh doska)
11 ta
8,5 ochko
2869
OLTIN MЕDAL (1-o‘rin)
Nodirbek Yoqubboyev
3-doska
10–11 ta
Barqaror yuqori ball
Yuqori master-klass
KUMUSH MЕDAL (2-o‘rin)
Javohir Sindarov
2-doska
10–11 ta
Yetakchi natija
Elita darajasidagi o‘yin
BRONZA MЕDAL (3-o‘rin)
Jami individual holat
3 ta asosiy doskada
—
—
—
3 ta shaxsiy medal jamg‘armasi
O‘zbekiston shaxmatchilari uchta individual medalni qo‘lga kiritdi
Foto: UzChess
Shaxmat va psixologik ekspertiza: Nega Abdusattorovning 1-doskadagi natijasi fenomenal hisoblanadi?
Xalqaro FIDЕ ekspertlari, shaxmat tahlilchilari va grossmeysterlarning xulosalari:
«1-doskadagi bosim va 2869 performans qudrati»: 1-doskada o‘ynash — jahon shaxmatining eng kuchli superyulduzlari, jumladan, elita grossmeysterlariga qarshi qora va oq donalarda ketma-ket to‘qnash kelish demakdir; bunday shiddatli raqobatda 11 ta o‘yindan 8,5 ochko olish va 2869 reyting ko‘rsatkichiga erishish faqat bo‘lajak jahon chempionlariga xos bo‘lgan fenomenal daraja hisoblanadi;
Jamoaviy balans va «uchlik monopoliyasi»: Jamoaviy Olimpiadalarda faqat bitta yetakchiga suyanib muvaffaqiyatga erishib bo‘lmaydi; Abdusattorovning oltini, Sindarovning bronzasi va Yoqubboyevning kumushi O‘zbekiston terma jamoasining birinchi uchta doskasida mutlaq sinxron kuch va yuqori sinf mavjudligini ko‘rsatdi; raqiblar qaysi doskada hujum qilmasin, o‘zbek shaxmatchilari munosib javob qaytara olishdi;
FIDЕ toji sari mustahkam poydevor: Shaxsiy doskalarda erishilgan bu uchta medal o‘zbek yoshlarining nafaqat jamoa sifatida, balki individual darajada ham Magnus Karlsen, Xikaru Nakamura va boshqa jahon gigantlaridan aslo qolishmasligini isbotlab, ularning yaqin yillarda shaxsiy Jahon chempionligi (FIDЕ toji) uchun bosh da’vogar ekanini yana bir bor namoyon etdi.
Sizningcha, Nodirbek Abdusattorovning 1-doskada 2869 performans bilan eng yaxshi shaxmatchi bo‘lishi uni yaqin kelajakda shaxsiy Jahon chempioni (FIDЕ toji sohibi) bo‘lishiga zamin yarata oladimi? Terma jamoamizning qaysi partiyasi yoki kombinatsiyasi sizda eng katta taassurot qoldirdi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmatining tarixiy triumfiga oid ushbu faxrli tahlilni barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…