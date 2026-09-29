O‘zbek shaxmatining mutlaq triumfi: Abdusattorovda oltin, Yoqubboyev va Sindarovda medallar

·51·Sport
O‘zbek shaxmatining mutlaq triumfi: Abdusattorovda oltin, Yoqubboyev va Sindarovda medallar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston terma jamoasi a’zolari jami 3 ta shaxsiy medalni qo‘lga kiritdi.
  • Birinchi doskada o‘ynagan Nodirbek Abdusattorov 11 partiyada 8,5 ochko va 2869 performans bilan shaxsiy oltin medalni oldi.
  • Uchinchi doskada Nodirbek Yoqubboyev kumush, ikkinchi doskada Javohir Sindarov bronza medaliga sazovor bo‘ldi.

Samarqand shahri mezbonlik qilgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi yakunida alohida doskalar bo‘yicha eng yaxshi shaxsiy natija ko‘rsatgan sayyoramizning eng kuchli grossmeysterlari tantanali ravishda taqdirlandi. Jamoaviy g‘alaba bilan birga, O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari yakkalik bahslarida ham fenomenal natija qayd etib, o‘z hisoblariga jami 3 ta shaxsiy medalni (bitta oltin, bitta kumush va bitta bronza) qo‘shib qo‘yishdi.

Birinchi doskada dunyoning eng dahshatli peshqadamlariga qarshi dona surgan Nodirbek Abdusattorov 11 partiyada 8,5 ochko jamg‘arib, 2869 performans ko‘rsatkichi bilan musobaqaning eng yaxshi o‘yinchisi sifatida shaxsiy oltin medalni qo‘lga kiritdi. Uchinchi doskada barqaror harakat qilgan Nodirbek Yoqubboyev kumush medal bilan taqdirlangan bo‘lsa, ikkinchi doskada matonat ko‘rsatgan Javohir Sindarov nufuzli bronza medaliga sazovor bo‘ldi.

«2869 performans, 3 ta individual medal va 1-doskadagi oltin»: Tarixiy natijaning 5 ta asosiy nuqtasi

O‘zbekistonlik grossmeysterlarning 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasidagi shaxsiy yutuqlari bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • Individual bahslarda 3 ta medal: O‘zbekiston terma jamoasi shaxmatchilari alohida doskalarda jami 3 ta (oltin, kumush, bronza) medalni qo‘lga kiritdi;

  • Nodirbek Abdusattorov — Olimpiadaning mutlaq yetakchisi: 1-doskada dunyoning eng mashhur grossmeysterlari orasida eng yuqori natija qayd etib, shaxsiy oltin medal sohibi bo‘ldi;

  • Fantastik 2869 reyting performansi: Nodirbek musobaqa davomida 11 ta partiya o‘tkazib, naq 8,5 ochko jamg‘ardi va kosmik darajadagi ko‘rsatkich namoyish etdi;

  • Nodirbek Yoqubboyevda kumush medal: 3-doskada yuqori mahorat va barqaror o‘yin ko‘rsatgan hamyurtimiz yakunda kumush medal bilan taqdirlandi;

  • Javohir Sindarov bronza egasi bo‘ldi: Eng murakkab va hal qiluvchi bahslar kechgan 2-doskada Javohir o‘z natijasi bilan shohsupaning 3-pog‘onasidan joy oldi.

46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: O‘zbekiston vakillarining doskalar bo‘yicha shaxsiy ko‘rsatkichlari tasnifi

O‘zbek grossmeysterlarining individual natijalari va egallagan o‘rinlari tahlili:

Shaxmatchi (Grossmeyster)

Musobaqadagi doskasi

O‘tkazilgan partiyalar

Jamg‘arilgan ochkolar

Turnir performansi (reyting)

Qo‘lga kiritilgan shaxsiy medal

Nodirbek Abdusattorov

1-doska (Bosh doska)

11 ta

8,5 ochko

2869

OLTIN MЕDAL (1-o‘rin)

Nodirbek Yoqubboyev

3-doska

10–11 ta

Barqaror yuqori ball

Yuqori master-klass

KUMUSH MЕDAL (2-o‘rin)

Javohir Sindarov

2-doska

10–11 ta

Yetakchi natija

Elita darajasidagi o‘yin

BRONZA MЕDAL (3-o‘rin)

Jami individual holat

3 ta asosiy doskada

3 ta shaxsiy medal jamg‘armasi

O‘zbek shaxmatining mutlaq triumfi: Abdusattorovda oltin, Yoqubboyev va Sindarovda medallar

O‘zbekiston shaxmatchilari uchta individual medalni qo‘lga kiritdi
Foto: UzChess

Shaxmat va psixologik ekspertiza: Nega Abdusattorovning 1-doskadagi natijasi fenomenal hisoblanadi?

Xalqaro FIDЕ ekspertlari, shaxmat tahlilchilari va grossmeysterlarning xulosalari:

  • «1-doskadagi bosim va 2869 performans qudrati»: 1-doskada o‘ynash — jahon shaxmatining eng kuchli superyulduzlari, jumladan, elita grossmeysterlariga qarshi qora va oq donalarda ketma-ket to‘qnash kelish demakdir; bunday shiddatli raqobatda 11 ta o‘yindan 8,5 ochko olish va 2869 reyting ko‘rsatkichiga erishish faqat bo‘lajak jahon chempionlariga xos bo‘lgan fenomenal daraja hisoblanadi;

  • Jamoaviy balans va «uchlik monopoliyasi»: Jamoaviy Olimpiadalarda faqat bitta yetakchiga suyanib muvaffaqiyatga erishib bo‘lmaydi; Abdusattorovning oltini, Sindarovning bronzasi va Yoqubboyevning kumushi O‘zbekiston terma jamoasining birinchi uchta doskasida mutlaq sinxron kuch va yuqori sinf mavjudligini ko‘rsatdi; raqiblar qaysi doskada hujum qilmasin, o‘zbek shaxmatchilari munosib javob qaytara olishdi;

  • FIDЕ toji sari mustahkam poydevor: Shaxsiy doskalarda erishilgan bu uchta medal o‘zbek yoshlarining nafaqat jamoa sifatida, balki individual darajada ham Magnus Karlsen, Xikaru Nakamura va boshqa jahon gigantlaridan aslo qolishmasligini isbotlab, ularning yaqin yillarda shaxsiy Jahon chempionligi (FIDЕ toji) uchun bosh da’vogar ekanini yana bir bor namoyon etdi.

Sizningcha, Nodirbek Abdusattorovning 1-doskada 2869 performans bilan eng yaxshi shaxmatchi bo‘lishi uni yaqin kelajakda shaxsiy Jahon chempioni (FIDЕ toji sohibi) bo‘lishiga zamin yarata oladimi? Terma jamoamizning qaysi partiyasi yoki kombinatsiyasi sizda eng katta taassurot qoldirdi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmatining tarixiy triumfiga oid ushbu faxrli tahlilni barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!

46-Butunjahon shaxmat OlimpiadasiNodirbek AbdusattorovO‘zbekiston shaxmat terma jamoasiShaxmat individual medallari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Qo‘shaloq oltin": Nodirbek Abdusattorov 1-taxtada dunyoning eng yaxshisi deb tan olindi!"Qo‘shaloq oltin": Nodirbek Abdusattorov 1-taxtada dunyoning eng yaxshisi deb tan olindi!27 sentabr 21:08Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: O‘zbekiston terma jamoalari 2-kunni qanday o‘tkazishdi?Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: O‘zbekiston terma jamoalari 2-kunni qanday o‘tkazishdi?17 sentabr 22:02Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdiNakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdiBugun 08:59Samarqandda tarixiy g‘alaba: O‘zbekiston 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi chempioni bo‘ldiSamarqandda tarixiy g‘alaba: O‘zbekiston 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi chempioni bo‘ldi27 sentabr 16:16O‘zbekiston erkak shaxmatchilar jamoalari Samarqandda tengsiz: 9-turning to‘liq natijalariO‘zbekiston erkak shaxmatchilar jamoalari Samarqandda tengsiz: 9-turning to‘liq natijalari25 sentabr 21:5146-Olimpiadaning 7-turi to‘liq natijalari: O‘zbekiston terma jamoalarining tarixiy kuni46-Olimpiadaning 7-turi to‘liq natijalari: O‘zbekiston terma jamoalarining tarixiy kuni23 sentabr 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi