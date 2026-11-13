«O‘zbekiston futbol o‘ynashni bilmaydi»: SSKA sobiq futbolchisi shov-shuvli bayonot berdi

1 daqiqa o'qish82
«O‘zbekiston futbol o‘ynashni bilmaydi»: SSKA sobiq futbolchisi shov-shuvli bayonot berdi

Moskvaning SSKA klubi sobiq futbolchisi Vladimir Ponomaryov Rossiya va O‘zbekiston milliy jamoalari o‘rtasida o‘tkazilgan o‘rtoqlik uchrashuvi (3:2) yuzasidan o‘zining shov-shuvli va keskin fikrlarini bildirdi. Valeriy Karpin boshchiligidagi jamoa o‘yin davomida 0:2 hisobida ortda qolayotganiga qaramay, yakunda iroda ko‘rsatib, vaziyatni o‘z foydasiga o‘zgartirgan edi.

«O‘zbekiston futbol o‘ynashni bilmaydi»

Matbuotda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lgan bahsdan so‘ng faxriy futbolchi Rossiya terma jamoasining o‘yinidan qattiq noroziligini yashirib o‘tirmadi. Uning fikricha, raqib saviyasi past bo‘lishiga qaramay, rossiyalik futbolchilar ko‘p qiy

nalishgan:

«O‘zimni sirkka kelib qolgandek his qildim. Chunki ko‘rganlarim sirkda ayiqlarning xokkey o‘ynashini eslatdi. Bunday raqib darvozasiga 5 ta gol urish kerak edi. O‘zbekiston milliy jamoasi umuman futbol o‘ynashni bilmaydi. Biz esa shunday saviyasiz jamoaga qarshi bir yarim bo‘lim ovora bo‘ldik, hatto o‘z darvozamizga ham gol olib keldik. Agar mag‘lubiyatga uchraganimizda, bu sharmandalik bo‘lardi», — dedi Ponomaryov Rusfootball nashriga bergan intervyusida.

O‘yin tafsilotlari va ko‘rsatkichlar

Ma’lumotlar va tafsilotlar

Uchrashuv hisobi

Rossiya — O‘zbekiston: 3:2

O‘yin borishi

O‘zbekiston 2:0 hisobida oldinda bordi, Rossiya iroda ko‘rsatib g‘alaba qozondi

Bosh murabbiy

Valeriy Karpin (Rossiya milliy jamoasi)

Tanqidchi fikri

Vladimir Ponomaryov (SSKA sobiq o‘yinchisi) o‘yindan qattiq norozi bo‘ldi

Muhokamalar va jamoatchilik reaksiyasi

Rossiyalik faxriyning bunday keskin va bahsli bayonotlari ijtimoiy tarmoqlarda va sport portallarida keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Muxlislar va mutaxassislar har qanday o‘rtoqlik o‘yinida ham raqibni hurmat qilish kerakligini, O‘zbekiston terma jamoasi so‘nggi yillarda sezilarli darajada o‘sishga erishganini ta’kidlashmoqda.

Shunga qaramay, Valeriy Karpin shogirdlarining himoyadagi xatolari va o‘yin boshidagi sustkashligi ekspertlar tomonidan tanqid qilinishi tabiiy hol ekani qayd etilmoqda.

Sizningcha, rossiyalik sobiq futbolchining O‘zbekiston terma jamoasi haqidagi bunday keskin va qattiq so‘zlari qanchalik asosli? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari