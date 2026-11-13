«O‘zbekiston futbol o‘ynashni bilmaydi»: SSKA sobiq futbolchisi shov-shuvli bayonot berdi
Moskvaning SSKA klubi sobiq futbolchisi Vladimir Ponomaryov Rossiya va O‘zbekiston milliy jamoalari o‘rtasida o‘tkazilgan o‘rtoqlik uchrashuvi (3:2) yuzasidan o‘zining shov-shuvli va keskin fikrlarini bildirdi. Valeriy Karpin boshchiligidagi jamoa o‘yin davomida 0:2 hisobida ortda qolayotganiga qaramay, yakunda iroda ko‘rsatib, vaziyatni o‘z foydasiga o‘zgartirgan edi.
«O‘zbekiston futbol o‘ynashni bilmaydi»
Matbuotda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lgan bahsdan so‘ng faxriy futbolchi Rossiya terma jamoasining o‘yinidan qattiq noroziligini yashirib o‘tirmadi. Uning fikricha, raqib saviyasi past bo‘lishiga qaramay, rossiyalik futbolchilar ko‘p qiy
nalishgan:
«O‘zimni sirkka kelib qolgandek his qildim. Chunki ko‘rganlarim sirkda ayiqlarning xokkey o‘ynashini eslatdi. Bunday raqib darvozasiga 5 ta gol urish kerak edi. O‘zbekiston milliy jamoasi umuman futbol o‘ynashni bilmaydi. Biz esa shunday saviyasiz jamoaga qarshi bir yarim bo‘lim ovora bo‘ldik, hatto o‘z darvozamizga ham gol olib keldik. Agar mag‘lubiyatga uchraganimizda, bu sharmandalik bo‘lardi», — dedi Ponomaryov Rusfootball nashriga bergan intervyusida.
O‘yin tafsilotlari va ko‘rsatkichlar
Ma’lumotlar va tafsilotlar
Uchrashuv hisobi
Rossiya — O‘zbekiston: 3:2
O‘yin borishi
O‘zbekiston 2:0 hisobida oldinda bordi, Rossiya iroda ko‘rsatib g‘alaba qozondi
Bosh murabbiy
Valeriy Karpin (Rossiya milliy jamoasi)
Tanqidchi fikri
Vladimir Ponomaryov (SSKA sobiq o‘yinchisi) o‘yindan qattiq norozi bo‘ldi
Muhokamalar va jamoatchilik reaksiyasi
Rossiyalik faxriyning bunday keskin va bahsli bayonotlari ijtimoiy tarmoqlarda va sport portallarida keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Muxlislar va mutaxassislar har qanday o‘rtoqlik o‘yinida ham raqibni hurmat qilish kerakligini, O‘zbekiston terma jamoasi so‘nggi yillarda sezilarli darajada o‘sishga erishganini ta’kidlashmoqda.
Shunga qaramay, Valeriy Karpin shogirdlarining himoyadagi xatolari va o‘yin boshidagi sustkashligi ekspertlar tomonidan tanqid qilinishi tabiiy hol ekani qayd etilmoqda.
Sizningcha, rossiyalik sobiq futbolchining O‘zbekiston terma jamoasi haqidagi bunday keskin va qattiq so‘zlari qanchalik asosli? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…