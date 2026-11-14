O‘zbekiston amputantlar futboli bo‘yicha jahon chempionatini boshlaydi: O‘yinlar taqvimi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Meksikaning San-Xuan-de-los-Lagos shahrida 24 ta terma jamoa ishtirokida amputantlar futboli bo‘yicha jahon chempionati boshlandi.
- Besh karra jahon chempioni bo‘lgan O‘zbekiston milliy jamoasi E guruhidan joy olib, AQSH, Urugvay va Marokash terma jamoalariga qarshi bahs olib boradi.
- 13–22 noyabr kunlari davom etadigan nufuzli musobaqaning final uchrashuvi 22 noyabrga belgilangan.
- Hamyurtlarimiz guruh bosqichidagi ilk o‘yinini 15 noyabr kuni AQSHga qarshi o‘tkazadi.
Meksikaning San-Xuan-de-los-Lagos shahrida amputantlar futboli bo‘yicha navbatdagi jahon chempionati o‘z ishini boshladi. 13–22 noyabr kunlari bo‘lib o‘tadigan mazkur nufuzli musobaqada dunyoning 24 ta kuchli terma jamoasi bosh sovrin uchun kurash olib bormoqda. Ular qatorida O‘zbekiston milliy jamoasi ham bor.
O‘zbekistonning boy tarixi va chempionlik an’analari
Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston amputantlar futboli bo‘yicha jahon chempionatlari tarixidagi eng kuchli va nomdor jamoalardan biri hisoblanadi. Hamyurtlarimiz o‘z vaqtida besh marta jahon chempioni degan sharafli nomga sazovor bo‘lishgan. Terma jamoamiz 1990, 1991, 2007, 2010 va 2012 yillarda mundial oltin medallarini qo‘lga kiritgan edi. So‘nggi chempionlikdan buyon naq 14 yil o‘tdi va muxlislar yana bir bor ulug‘vor g‘alabalarni kutishmoqda.
Ma’lumot uchun, amputantlar futboli bo‘yicha amaldagi jahon chempioni Turkiya hisoblanadi. Turklar 2022 yilgi mundial finalida Angolani mag‘lub etib, bosh sovrinni qo‘lga kiritgan edi.
Mundial parametrlari
Tafsilotlar
Mezbon mamlakat va shahar
Meksika, San-Xuan-de-los-Lagos
Ishtirokchi jamoalar soni
24 ta terma jamoa
O‘zbekistonning guruhi
E guruhi (AQSH, Urugvay, Marokash)
O‘zbekistonning chempionliklari
5 karra jahon chempioni (1990, 1991, 2007, 2010, 2012)
Guruh bosqichi va o‘yinlar taqvimi
Bu galgi mundialda milliy jamoamiz E guruhidan joy oldi. Guruh bosqichida vakillarimiz AQSH, Urugvay va Marokash terma jamoalariga qarshi kuch sinashadi. Musobaqaning hal qiluvchi final bahsi esa 22 noyabr kuniga belgilangan.
Millat sharafini himoya qilayotgan futbolchilarimizning guruh bosqichidagi o‘yinlari taqvimi quyidagicha:
15 noyabr, 03:30. O‘zbekiston — AQSH
16 noyabr, 04:30. Urugvay — O‘zbekiston
16 noyabr, 21:00. O‘zbekiston — Marokash
Yurtimiz sportsevarlari va muxlislari besh karra jahon chempionlaridan yana bir bor yuqori natijalar va munosib ishtirok kutib qolmoqda.
Sizningcha, yangilangan tarkib va katta tajribaga ega O‘zbekiston amputantlar terma jamoasi Meksikadagi mundialda yana jahon taxtiga ko‘tarila oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…