O‘zbekiston amputantlar futboli bo‘yicha jahon chempionatini boshlaydi: O‘yinlar taqvimi...

1 daqiqa o'qish58
O‘zbekiston amputantlar futboli bo‘yicha jahon chempionatini boshlaydi: O‘yinlar taqvimi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Meksikaning San-Xuan-de-los-Lagos shahrida 24 ta terma jamoa ishtirokida amputantlar futboli bo‘yicha jahon chempionati boshlandi.
  • Besh karra jahon chempioni bo‘lgan O‘zbekiston milliy jamoasi E guruhidan joy olib, AQSH, Urugvay va Marokash terma jamoalariga qarshi bahs olib boradi.
  • 13–22 noyabr kunlari davom etadigan nufuzli musobaqaning final uchrashuvi 22 noyabrga belgilangan.
  • Hamyurtlarimiz guruh bosqichidagi ilk o‘yinini 15 noyabr kuni AQSHga qarshi o‘tkazadi.

Meksikaning San-Xuan-de-los-Lagos shahrida amputantlar futboli bo‘yicha navbatdagi jahon chempionati o‘z ishini boshladi. 13–22 noyabr kunlari bo‘lib o‘tadigan mazkur nufuzli musobaqada dunyoning 24 ta kuchli terma jamoasi bosh sovrin uchun kurash olib bormoqda. Ular qatorida O‘zbekiston milliy jamoasi ham bor.

O‘zbekistonning boy tarixi va chempionlik an’analari

Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston amputantlar futboli bo‘yicha jahon chempionatlari tarixidagi eng kuchli va nomdor jamoalardan biri hisoblanadi. Hamyurtlarimiz o‘z vaqtida besh marta jahon chempioni degan sharafli nomga sazovor bo‘lishgan. Terma jamoamiz 1990, 1991, 2007, 2010 va 2012 yillarda mundial oltin medallarini qo‘lga kiritgan edi. So‘nggi chempionlikdan buyon naq 14 yil o‘tdi va muxlislar yana bir bor ulug‘vor g‘alabalarni kutishmoqda.

Ma’lumot uchun, amputantlar futboli bo‘yicha amaldagi jahon chempioni Turkiya hisoblanadi. Turklar 2022 yilgi mundial finalida Angolani mag‘lub etib, bosh sovrinni qo‘lga kiritgan edi.

Mundial parametrlari

Tafsilotlar

Mezbon mamlakat va shahar

Meksika, San-Xuan-de-los-Lagos

Ishtirokchi jamoalar soni

24 ta terma jamoa

O‘zbekistonning guruhi

E guruhi (AQSH, Urugvay, Marokash)

O‘zbekistonning chempionliklari

5 karra jahon chempioni (1990, 1991, 2007, 2010, 2012)

Guruh bosqichi va o‘yinlar taqvimi

Bu galgi mundialda milliy jamoamiz E guruhidan joy oldi. Guruh bosqichida vakillarimiz AQSH, Urugvay va Marokash terma jamoalariga qarshi kuch sinashadi. Musobaqaning hal qiluvchi final bahsi esa 22 noyabr kuniga belgilangan.

Millat sharafini himoya qilayotgan futbolchilarimizning guruh bosqichidagi o‘yinlari taqvimi quyidagicha:

  • 15 noyabr, 03:30. O‘zbekiston — AQSH

  • 16 noyabr, 04:30. Urugvay — O‘zbekiston

  • 16 noyabr, 21:00. O‘zbekiston — Marokash

Yurtimiz sportsevarlari va muxlislari besh karra jahon chempionlaridan yana bir bor yuqori natijalar va munosib ishtirok kutib qolmoqda.

Sizningcha, yangilangan tarkib va katta tajribaga ega O‘zbekiston amputantlar terma jamoasi Meksikadagi mundialda yana jahon taxtiga ko‘tarila oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari