Eron va Xitoy o‘rtoqlik o‘yinlarida zafar quchdi: Natijalar va keyingi bahslar taqvimi

1 daqiqa o'qish53
Eron va Xitoy o‘rtoqlik o‘yinlarida zafar quchdi: Natijalar va keyingi bahslar taqvimi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • FIFA kunlari doirasida o‘tkazilgan xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvlarida Eron va Xitoy terma jamoalari o‘z raqiblari ustidan 2:0 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Eron terma jamoasi Falastin ustidan Serdar Ozmun va Xardani kiritgan gollar evaziga zafar quchdi hamda 17 noyabr kuni Iroq bilan bahs olib boradi.
  • Xitoy terma jamoasi esa Malayziyani Vang va Zangning gollari bilan mag‘lub etib, 17 noyabrda Bahraynga qarshi o‘yinga tayyorgarlikni boshladi.

FIFA kunlari doirasida xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvlari qizg‘in davom etmoqda. Osiyoning taniqli terma jamoalari o‘z maydonlarida va safarda navbatdagi sinov bahslarini o‘tkazib, muxlislar e’tiborini tortmoqda. Jumladan, Eron va Xitoy milliy jamoalari o‘z raqiblari ustidan ishonchli g‘alabalarga erishdi.

Falastin — Eron 0:2: Forslarning ishonchli o‘yini

Falastin terma jamoasiga qarshi maydonga tushgan Eron milliy jamoasi o‘yin davomida o‘z ustunligini namoyish etdi. Uchrashuv taqdiri asosan ikkinchi taymda hal qilindi.

Hisobni 77-daqiqada tajribali hujumchi Serdar Ozmun ochgan bo‘lsa, 84-daqiqada Xardani farqni yanada oshirib, jamoasiga xotirjamlik bag‘ishladi. Natijada eronliklar 2:0 hisobidagi ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi.

Endilikda forslar 17 noyabr kuni Iroq milliy jamoasiga qarshi navbatdagi muhim bahsda maydonga tushadi. Falastin terma jamoasi esa shu kuni Livan bilan kuch sinashadi.

Uchrashuv parametrlari

Ma’lumotlar

Match nomi

Falastin — Eron 0:2

Gol mualliflari

Serdar Ozmun (77'), Xardani (84')

Eronning keyingi o‘yini

17 noyabr, Iroqqa qarshi

Falastinning keyingi o‘yini

17 noyabr, Livanga qarshi

Xitoy — Malayziya 2:0: Birinchi bo‘limdagi gollar evaziga g‘alaba

O‘z muxlislari qarshisida harakat qilgan Xitoy milliy jamoasi Malayziya terma jamoasini qabul qildi. Uchrashuvning debyut qismidayoq xitoyliklar faollik ko‘rsatib, hisobda oldinga chiqib olishdi:

  • 10-daqiqada Vang hisobni ochdi.

  • 19-daqiqada esa Zang hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirib, raqibning kurashish imkoniyatini keskin kamaytirdi.

Shu tariqa, birinchi bo‘limda urilgan ikkita javobsiz gol xitoyliklarga g‘alaba olib keldi. Xitoyliklar keyingi sinov bahsini 17 noyabr kuni Bahraynga qarshi o‘tkazadi. Malayziyaliklar esa Yaman terma jamoasi bilan maydonga tushadi.

Sizningcha, mazkur o‘rtoqlik o‘yinlarida kuch sinashayotgan osiyolik jamoalar kelgusi rasmiy musobaqalarga qanday tayyorgarlik ko‘rmoqda? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari