Eron va Xitoy o‘rtoqlik o‘yinlarida zafar quchdi: Natijalar va keyingi bahslar taqvimi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- FIFA kunlari doirasida o‘tkazilgan xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvlarida Eron va Xitoy terma jamoalari o‘z raqiblari ustidan 2:0 hisobida g‘alaba qozondi.
- Eron terma jamoasi Falastin ustidan Serdar Ozmun va Xardani kiritgan gollar evaziga zafar quchdi hamda 17 noyabr kuni Iroq bilan bahs olib boradi.
- Xitoy terma jamoasi esa Malayziyani Vang va Zangning gollari bilan mag‘lub etib, 17 noyabrda Bahraynga qarshi o‘yinga tayyorgarlikni boshladi.
FIFA kunlari doirasida xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvlari qizg‘in davom etmoqda. Osiyoning taniqli terma jamoalari o‘z maydonlarida va safarda navbatdagi sinov bahslarini o‘tkazib, muxlislar e’tiborini tortmoqda. Jumladan, Eron va Xitoy milliy jamoalari o‘z raqiblari ustidan ishonchli g‘alabalarga erishdi.
Falastin — Eron 0:2: Forslarning ishonchli o‘yini
Falastin terma jamoasiga qarshi maydonga tushgan Eron milliy jamoasi o‘yin davomida o‘z ustunligini namoyish etdi. Uchrashuv taqdiri asosan ikkinchi taymda hal qilindi.
Hisobni 77-daqiqada tajribali hujumchi Serdar Ozmun ochgan bo‘lsa, 84-daqiqada Xardani farqni yanada oshirib, jamoasiga xotirjamlik bag‘ishladi. Natijada eronliklar 2:0 hisobidagi ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi.
Endilikda forslar 17 noyabr kuni Iroq milliy jamoasiga qarshi navbatdagi muhim bahsda maydonga tushadi. Falastin terma jamoasi esa shu kuni Livan bilan kuch sinashadi.
Uchrashuv parametrlari
Ma’lumotlar
Match nomi
Falastin — Eron 0:2
Gol mualliflari
Serdar Ozmun (77'), Xardani (84')
Eronning keyingi o‘yini
17 noyabr, Iroqqa qarshi
Falastinning keyingi o‘yini
17 noyabr, Livanga qarshi
Xitoy — Malayziya 2:0: Birinchi bo‘limdagi gollar evaziga g‘alaba
O‘z muxlislari qarshisida harakat qilgan Xitoy milliy jamoasi Malayziya terma jamoasini qabul qildi. Uchrashuvning debyut qismidayoq xitoyliklar faollik ko‘rsatib, hisobda oldinga chiqib olishdi:
10-daqiqada Vang hisobni ochdi.
19-daqiqada esa Zang hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirib, raqibning kurashish imkoniyatini keskin kamaytirdi.
Shu tariqa, birinchi bo‘limda urilgan ikkita javobsiz gol xitoyliklarga g‘alaba olib keldi. Xitoyliklar keyingi sinov bahsini 17 noyabr kuni Bahraynga qarshi o‘tkazadi. Malayziyaliklar esa Yaman terma jamoasi bilan maydonga tushadi.
Sizningcha, mazkur o‘rtoqlik o‘yinlarida kuch sinashayotgan osiyolik jamoalar kelgusi rasmiy musobaqalarga qanday tayyorgarlik ko‘rmoqda? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…