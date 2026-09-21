«Himoyaga o‘tirib qoldik»: Ulug‘bek Baqoyev alamli mag‘lubiyat sabablarini aytdi

·37·Sport
«Himoyaga o‘tirib qoldik»: Ulug‘bek Baqoyev alamli mag‘lubiyat sabablarini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «So‘g‘diyona» bosh murabbiyi Ulug‘bek Baqoyev OKMKga qarshi 1:2 hisobida uchragan mag‘lubiyatdan so‘ng, jamoa hisobda oldinga chiqqach, himoyaga o‘tib qolganini asosiy sabablardan biri deb atadi.
  • Murabbiyning ta’kidlashicha, ikkinchi bo‘limda o‘yin unchalik chiqmadi va oxirgi daqiqalarda ikkita gol o‘tkazib yuborildi.
  • Shunga qaramay, Baqoyev futbolchilarning maydonda bor kuchini berganini ta’kidlab, ularga nisbatan hech qanday e’tirozi yo‘qligini bildirdi.

O‘zbekiston Superligasining 22-turidan o‘rin olgan shiddatli bahsda Jizzaxning «So‘g‘diyona» klubi Zominda Olmaliqning OKMK jamoasini qabul qilib, o‘yin so‘ngidagi kutilmagan burilish sabab 1:2 hisobida alamli tarzda imkoniyatni boy berdi. Bellashuvning dastlabki qismida standart vaziyatdan unumli foydalanib, hisobda oldinga chiqib olgan jizzaxliklar deyarli uchrashuv yakunigacha ustunlikni o‘z qo‘lida saqlab turgan edi. Biroq so‘nggi daqiqalarda raqibning kuchaygan bosimi ostida ikkita to‘p o‘tkazib yuborildi va g‘alaba boy berildi.

Mazkur bahsdan so‘ng «So‘g‘diyona» bosh murabbiyi Ulug‘bek Baqoyev matbuot anjumanida ishtirok etib, uchrashuvning dramatik kechishi, goldan keyin himoyaga surilish omillari va shogirdlarining harakatlariga xolis baho berdi. Mag‘lubiyatga qaramay, tajribali mutaxassis futbolchilari maydonda bor kuchini berganini ta’kidlab, ularga nisbatan hech qanday e’tirozi yo‘qligini va bor e’tibor oldinda turgan mas’uliyatli uchrashuvlarga qaratilishini bildirdi.

Xo‘sh, «So‘g‘diyona» so‘nggi daqiqalardagi konsentratsiyani nega yo‘qotdi, goldan keyingi himoyaviy taktika qanchalik o‘zini oqladi va bu mag‘lubiyat jamoaning chempionat yakunidagi rejalariga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

«Goldan keyingi himoya va oxirgi daqiqalar sabog‘i»: Baqoyev matbuot anjumanida

«So‘g‘diyona» ustozi tilga olgan eng muhim nuqtalar va bayonotlar:

  • Birinchi bo‘limdagi reja va erta gol: «Ikki tomonda ham vaziyatlar bo‘ldi, biz ham, OKMK ham hujumlar qildi. Standart vaziyatdan hisobni ochdik, ammo shundan so‘ng biroz himoyaga o‘tirib qoldik»;

  • Ikkinchi bo‘limdagi qiyinchiliklar: «Ikkinchi bo‘limda o‘yinimiz unchalik chiqmadi. Ayrim vaziyatlarda hujum qilib, gol urishimiz mumkin edi, biroq yakunda ikki marta to‘p o‘tkazib yubordik»;

  • Futbol qonuni va matonat: «Bu — futbol. Maydonda 90 daqiqa davomida oxirigacha o‘ynash kerak. Shunga qaramay, yigitlarga e’tirozim yo‘q, ular bor kuchlarini berib harakat qilishdi va ularga rahmat aytaman»;

  • Kelgusi rejalar: Tanaffus vaqtida jamoa yo‘l qo‘yilgan kamchiliklar ustida ishlab, oldinda turgan navbatdagi muhim o‘yinlarga tayyorgarlik ko‘radi.

Superliga 22-tur: «So‘g‘diyona»ning Zomindagi bahsi tafsiloti

Uchrashuv dinamikasi va murabbiy xulosalari taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va jihatlar

«So‘g‘diyona» (Mezbon)

Baqoyevning taktik bahosi

Birinchi bo‘lim ssenariysi

1:0 (Standart vaziyatdan gol)

Hisob ochilgach, jamoaning ortga chekinishi

Ikkinchi bo‘lim ssenariysi

Oxirgi daqiqalarda 2 ta gol o‘tkazildi

Konsentratsiyaning susayishi va 90 daqiqa to‘liq kurashmaslik

Umumiy natija

1:2 (Mag‘lubiyat)

«Ayrim epizodlarda 2-golni urishimiz mumkin edi»

Murabbiyning jamoaga munosabati

Yigitlarga minnatdorchilik

«Hech qanday e’tiroz yo‘q, bor kuchlarini berishdi»

Keyingi bosqich

Tayyorgarlikni davom ettirish

Murakkab vaziyatdan chiqish va bo‘lajak turlarga tayyorlanish

Sport tahlili: Mutaxassislar «So‘g‘diyona»ning mag‘lubiyati haqida

Milliy chempionat sharhlovchilari va ekspertlarining asosiy xulosalari:

  • Erta himoyaga o‘tish xavfi: Standartdan urilgan goldan so‘ng raqibga tashabbusni berib qo‘yish va o‘z jarima maydoni yaqiniga qamalib olish OKMK kabi tajribali jamoalarga qarshi xavfli ekanini ko‘rsatdi;

  • Jismoniy va ruhiy bosim: Uzoq vaqt minimal ustunlikni ushlab turish jamoadan ulkan kuch talab etadi; 80-daqiqalardan so‘ng jismoniy toliqish sababli himoya markazida bo‘shliqlar yuzaga keldi;

  • Baqoyevning vazmin pozitsiyasi: Murabbiyning mag‘lubiyatdan keyin futbolchilarni ayblamasdan, ularni qo‘llab-quvvatlashi jamoadagi ichki birdamlikni saqlashga va ruhiy tushkunlikka tushmaslikka xizmat qiladi.

«So‘g‘diyona» uchun ushbu bahs alamli saboq bo‘ldi, ammo mavsumning hal qiluvchi pallasi oldidan yo‘l qo‘yilgan xatolarni to‘g‘rilash uchun muhim xulosalar chiqarish imkonini berdi.

Sizningcha, «So‘g‘diyona»ning mag‘lubiyatiga hisobni saqlab qolish uchun haddan tashqari himoyaga yotib olgani sabab bo‘ldimi yoki OKMKning bosimi shunga majbur qildimi? Ulug‘bek Baqoyev shogirdlari qolgan turlarda o‘z o‘yinini kuchaytirib, yuqoriroq o‘rinlarga ko‘tarila oladimi? Shaxsiy fikrlaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining eng qiziqarli tahlillarini barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!

So‘g‘diyonaOKMKUlug‘bek BaqoyevO‘zbekiston Superligi 22-tur
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!Bugun, 07:12«Hatto sen Mourino bo‘lsang ham...»: Simeone derbidagi hakamlik mojarosiga javob qaytardi«Hatto sen Mourino bo‘lsang ham...»: Simeone derbidagi hakamlik mojarosiga javob qaytardiBugun, 07:04Islom Ismoilov «Lokomotiv» ustidan qozonilgan g‘alaba va bosimlar haqida ochiq gapirdiIslom Ismoilov «Lokomotiv» ustidan qozonilgan g‘alaba va bosimlar haqida ochiq gapirdiBugun, 07:01«San-Siro»da benuqson g‘alaba: «Milan» «Lechche»ni 3:0 hisobida tor-mor etdi!«San-Siro»da benuqson g‘alaba: «Milan» «Lechche»ni 3:0 hisobida tor-mor etdi!Bugun, 06:58«Velodrom»da klassik drama: «PSJ» Markinosning goli evaziga «Marsel»ni yengdi!«Velodrom»da klassik drama: «PSJ» Markinosning goli evaziga «Marsel»ni yengdi!Bugun, 06:55«Turkiyada shok»: Quyi ligadan chiqqan debyutant «Beshiktosh»ni yengib, peshqadamga aylandi!«Turkiyada shok»: Quyi ligadan chiqqan debyutant «Beshiktosh»ni yengib, peshqadamga aylandi!Bugun, 06:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng