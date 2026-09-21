«Himoyaga o‘tirib qoldik»: Ulug‘bek Baqoyev alamli mag‘lubiyat sabablarini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «So‘g‘diyona» bosh murabbiyi Ulug‘bek Baqoyev OKMKga qarshi 1:2 hisobida uchragan mag‘lubiyatdan so‘ng, jamoa hisobda oldinga chiqqach, himoyaga o‘tib qolganini asosiy sabablardan biri deb atadi.
- Murabbiyning ta’kidlashicha, ikkinchi bo‘limda o‘yin unchalik chiqmadi va oxirgi daqiqalarda ikkita gol o‘tkazib yuborildi.
- Shunga qaramay, Baqoyev futbolchilarning maydonda bor kuchini berganini ta’kidlab, ularga nisbatan hech qanday e’tirozi yo‘qligini bildirdi.
O‘zbekiston Superligasining 22-turidan o‘rin olgan shiddatli bahsda Jizzaxning «So‘g‘diyona» klubi Zominda Olmaliqning OKMK jamoasini qabul qilib, o‘yin so‘ngidagi kutilmagan burilish sabab 1:2 hisobida alamli tarzda imkoniyatni boy berdi. Bellashuvning dastlabki qismida standart vaziyatdan unumli foydalanib, hisobda oldinga chiqib olgan jizzaxliklar deyarli uchrashuv yakunigacha ustunlikni o‘z qo‘lida saqlab turgan edi. Biroq so‘nggi daqiqalarda raqibning kuchaygan bosimi ostida ikkita to‘p o‘tkazib yuborildi va g‘alaba boy berildi.
Mazkur bahsdan so‘ng «So‘g‘diyona» bosh murabbiyi Ulug‘bek Baqoyev matbuot anjumanida ishtirok etib, uchrashuvning dramatik kechishi, goldan keyin himoyaga surilish omillari va shogirdlarining harakatlariga xolis baho berdi. Mag‘lubiyatga qaramay, tajribali mutaxassis futbolchilari maydonda bor kuchini berganini ta’kidlab, ularga nisbatan hech qanday e’tirozi yo‘qligini va bor e’tibor oldinda turgan mas’uliyatli uchrashuvlarga qaratilishini bildirdi.
Xo‘sh, «So‘g‘diyona» so‘nggi daqiqalardagi konsentratsiyani nega yo‘qotdi, goldan keyingi himoyaviy taktika qanchalik o‘zini oqladi va bu mag‘lubiyat jamoaning chempionat yakunidagi rejalariga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
«Goldan keyingi himoya va oxirgi daqiqalar sabog‘i»: Baqoyev matbuot anjumanida
«So‘g‘diyona» ustozi tilga olgan eng muhim nuqtalar va bayonotlar:
Birinchi bo‘limdagi reja va erta gol: «Ikki tomonda ham vaziyatlar bo‘ldi, biz ham, OKMK ham hujumlar qildi. Standart vaziyatdan hisobni ochdik, ammo shundan so‘ng biroz himoyaga o‘tirib qoldik»;
Ikkinchi bo‘limdagi qiyinchiliklar: «Ikkinchi bo‘limda o‘yinimiz unchalik chiqmadi. Ayrim vaziyatlarda hujum qilib, gol urishimiz mumkin edi, biroq yakunda ikki marta to‘p o‘tkazib yubordik»;
Futbol qonuni va matonat: «Bu — futbol. Maydonda 90 daqiqa davomida oxirigacha o‘ynash kerak. Shunga qaramay, yigitlarga e’tirozim yo‘q, ular bor kuchlarini berib harakat qilishdi va ularga rahmat aytaman»;
Kelgusi rejalar: Tanaffus vaqtida jamoa yo‘l qo‘yilgan kamchiliklar ustida ishlab, oldinda turgan navbatdagi muhim o‘yinlarga tayyorgarlik ko‘radi.
Superliga 22-tur: «So‘g‘diyona»ning Zomindagi bahsi tafsiloti
Uchrashuv dinamikasi va murabbiy xulosalari taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va jihatlar
«So‘g‘diyona» (Mezbon)
Baqoyevning taktik bahosi
Birinchi bo‘lim ssenariysi
1:0 (Standart vaziyatdan gol)
Hisob ochilgach, jamoaning ortga chekinishi
Ikkinchi bo‘lim ssenariysi
Oxirgi daqiqalarda 2 ta gol o‘tkazildi
Konsentratsiyaning susayishi va 90 daqiqa to‘liq kurashmaslik
Umumiy natija
1:2 (Mag‘lubiyat)
«Ayrim epizodlarda 2-golni urishimiz mumkin edi»
Murabbiyning jamoaga munosabati
Yigitlarga minnatdorchilik
«Hech qanday e’tiroz yo‘q, bor kuchlarini berishdi»
Keyingi bosqich
Tayyorgarlikni davom ettirish
Murakkab vaziyatdan chiqish va bo‘lajak turlarga tayyorlanish
Sport tahlili: Mutaxassislar «So‘g‘diyona»ning mag‘lubiyati haqida
Milliy chempionat sharhlovchilari va ekspertlarining asosiy xulosalari:
Erta himoyaga o‘tish xavfi: Standartdan urilgan goldan so‘ng raqibga tashabbusni berib qo‘yish va o‘z jarima maydoni yaqiniga qamalib olish OKMK kabi tajribali jamoalarga qarshi xavfli ekanini ko‘rsatdi;
Jismoniy va ruhiy bosim: Uzoq vaqt minimal ustunlikni ushlab turish jamoadan ulkan kuch talab etadi; 80-daqiqalardan so‘ng jismoniy toliqish sababli himoya markazida bo‘shliqlar yuzaga keldi;
Baqoyevning vazmin pozitsiyasi: Murabbiyning mag‘lubiyatdan keyin futbolchilarni ayblamasdan, ularni qo‘llab-quvvatlashi jamoadagi ichki birdamlikni saqlashga va ruhiy tushkunlikka tushmaslikka xizmat qiladi.
«So‘g‘diyona» uchun ushbu bahs alamli saboq bo‘ldi, ammo mavsumning hal qiluvchi pallasi oldidan yo‘l qo‘yilgan xatolarni to‘g‘rilash uchun muhim xulosalar chiqarish imkonini berdi.
Sizningcha, «So‘g‘diyona»ning mag‘lubiyatiga hisobni saqlab qolish uchun haddan tashqari himoyaga yotib olgani sabab bo‘ldimi yoki OKMKning bosimi shunga majbur qildimi? Ulug‘bek Baqoyev shogirdlari qolgan turlarda o‘z o‘yinini kuchaytirib, yuqoriroq o‘rinlarga ko‘tarila oladimi? Shaxsiy fikrlaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining eng qiziqarli tahlillarini barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…