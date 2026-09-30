“Islom yengilmas emas!”: Braziliyalik nokautchi Karlos Prates Maxachevni ochiq jangga chorladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Braziliyalik jangchi Karlos Prates, Islam Maxachevning "yengilmaslik" mifini rad etib, uni hayotidagi eng og‘ir jangga chorladi.
- Prates, Maxachevning Ien Gerri bilan jangini tahlil qilib, chempionda ham zaif nuqtalar borligini aytdi.
- U o‘zining kurash himoyasini noqulay pozitsiyalardan mashq qilib, oktagonda sensatsiya ko‘rsatishga tayyorligini bildirdi.
- Pratesning bu dadil chaqiruvi MMA olamida yangi muhokamalar to‘lqinini boshlab berdi.
UFC yarimengil va yarimo‘rta vazn toifasida o‘zining dahshatli nokautlari bilan qisqa fursatda katta shov-shuv ko‘targan braziliyalik yakkakurash ustasi Karlos Prates tashkilotning eng kuchli chempionlaridan biri Islam Maxachevga qarshi bahsga to‘liq tayyor ekanini e’lon qildi.
Mashhur «Podcast Connect Cast» loyihasiga bergan intervyusida Prates Maxachevning yaqinda Ien Gerri bilan o‘tkazgan to‘qnashuvini tahlil qilar ekan, dog‘istonlik jangchi atrofidagi «yengilmaslik» mifini keskin rad etdi: «Maxachev – Gerri jangiga qarab, Islom hamma o‘ylaganidek yengib bo‘lmas raqib emasligini ko‘rdim. Albatta, u juda kuchli, ikki karra chempion... Lekin men tushunmayman: nega hamma uni yengib bo‘lmaydi deb gapiryapti? Go‘yoki Maxachev seni parterga yiqitsa, boshingni ko‘tarolmaysan, deyishadi. Qanday qilib turolmayman? Men Islomga hayotidagi eng og‘ir to‘qnashuvni beraman», deya dadil bayonot berdi.
Braziliyalik strayker o‘z lagerida kurash himoyasini aynan yutqazilgan va noqulay pozitsiyalardan boshlash orqali sayqallayotganini ta’kidlab, oktagonda sensatsiya ko‘rsatishga shayligini bildirdi.
«Yengilmas mifning inkori, parter sirlari va dadil chaqiruv»: 5 ta asosiy nuqta
Karlos Pratesning Islam Maxachevga tashlagan «vizov»i bo‘yicha eng muhim faktlar:
«Islom yengilmas emas»: Prates Maxachev va Gerri jangini sinchkovlik bilan kuzatib, chempionda ham zaif nuqtalar borligini ochiqladi;
Parter qo‘rquvini rad etish: Braziliyalik jangchi Islom bilan to‘qnashuvda yerga tushishdan cho‘chimasligini va parterdan bemalol turib keta olishini aytdi;
Maxsus kurash mashg‘ulotlari: Karlos mashg‘ulot lagerida doimo o‘zini noqulay va yutqazilgan pozitsiyalarga qo‘yib, himoyalanishni mashq qilayotganini ta’kidladi;
«Hayotidagi eng og‘ir jang» va’dasi: Prates agar ushbu to‘qnashuv tashkil etilsa, Maxachev faoliyatidagi eng xavfli va mashaqqatli sinovga duch kelishini bildirdi;
«Podcast Connect Cast»dagi ochiq intervyu: Ushbu bayonotlar podkast efirida jarang sochdi va MMA olamida yangi muhokamalar to‘lqinini boshlab berdi.
Karlos Prates va Islam Maxachev to‘qnashuvining ehtimoliy tahlili tasnifi
Ikki jangchining uslublari, ustun tomonlari va oktagondagi ko‘rsatkichlari qiyosi:
Tahlil mezonlari va ko‘rsatkichlar
Karlos Prates (Da’vogar / Nokautchi)
Islam Maxachev (Amaldagi chempion)
Jang uslubi va maktabi
Muay-tay, kikboksing, agressiv braziliyalik strayker
Sambo, erkin kurash va muvozanatli greppling
Asosiy xavf manbai
Dahshatli chap qo‘l zarbasi, tizza va og‘ir nokaut kuchi
Teykdaunlar, parterda nazorat va bo‘g‘ish usullari
Raqibning zaif tomoni haqida
«Maxachev — Gerri jangi uni yengish mumkinligini ko‘rsatdi»
Tezkor zarba egalariga qarshi masofa saqlash zarurati
Parter va kurash tayyorgarligi
«Mashg‘ulotlarni yutqazilgan noqulay pozitsiyadan boshlayman»
Dunyodagi eng benuqson yuqori pozitsiyadagi nazorat
Oktagondagi psixologiya
Qo‘rquvsiz hujum, bosim o‘tkazish va riskka borish
Sovuqqon tajriba, chempionlik intizomi va sabr
Ehtimoliy jang ssenariysi
Masofada ushlab tik turishda tezkor nokaut qilish
Raqibni to‘rga taqab, yerga qulatish va holdan toydirish
MMA va taktik sport ekspertizasi: Prates haqiqatan ham Maxachevga xavf tug‘dira oladimi?
Aralash jang san’ati ekspertlarining xulosalari:
«Nokautchi mushti va kutilmaganlik omili»: Karlos Prates ayni paytda diviziondagi eng xavfli toza straykerlardan biri sanaladi; uning zarba kuchi va harakat trayektoriyasini oldindan taxmin qilish juda qiyin; agar u tik turgan holatda chempionni to‘xtovsiz nishonga ola olsa, Maxachev uchun jiddiy xavf tug‘dira oladi;
Dag‘istona kurashiga qarshi himoya muammosi: Tarixda ko‘plab zarba egalari (Oliveyra, Pore, Volkanovski) Maxachevning parteridan chiqib ketishga va’da berishgan, ammo oktagonda buni amalga oshirish juda murakkab bo‘lib chiqqan; Pratesning «parterdan bemalol turaman» degan ishonchi jang vaqtida og‘ir jismoniy charchoqqa va chempionning bo‘g‘ish usuliga duchor bo‘lishi mumkin;
Jangchining media dadilligi va UFC rejalari: Bu kabi dadil chaqiruvlar Dana Uayt va matchmeykerlar uchun juda yoqadi; Prates o‘ziga bo‘lgan e’tiborni keskin oshirmoqda va agar yana bir nechta yorqin g‘alabani qo‘lga kiritsa, uni chempionlik kamari uchun kurashda ko‘rish mutlaqo haqiqatga aylanishi mumkin.
Sizningcha, Karlos Pratesning Maxachev parteri haqidagi dadil gaplari shunchaki o‘ziga ishonch va PR harakatimi yoki u rostdan ham chempionning kurashini qaytara oladimi? Agar Islam va Karlos o‘rtasidagi jang tashkil etilsa, to‘qnashuv qaysi raundda va qanday yakun topar edi? O‘z taxminlaringiz va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va UFC muxlislari uchun mo‘ljallangan ushbu shov-shuvli tahlilni do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…