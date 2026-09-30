“Islom yengilmas emas!”: Braziliyalik nokautchi Karlos Prates Maxachevni ochiq jangga chorladi

·35·Sport
“Islom yengilmas emas!”: Braziliyalik nokautchi Karlos Prates Maxachevni ochiq jangga chorladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Braziliyalik jangchi Karlos Prates, Islam Maxachevning "yengilmaslik" mifini rad etib, uni hayotidagi eng og‘ir jangga chorladi.
  • Prates, Maxachevning Ien Gerri bilan jangini tahlil qilib, chempionda ham zaif nuqtalar borligini aytdi.
  • U o‘zining kurash himoyasini noqulay pozitsiyalardan mashq qilib, oktagonda sensatsiya ko‘rsatishga tayyorligini bildirdi.
  • Pratesning bu dadil chaqiruvi MMA olamida yangi muhokamalar to‘lqinini boshlab berdi.

UFC yarimengil va yarimo‘rta vazn toifasida o‘zining dahshatli nokautlari bilan qisqa fursatda katta shov-shuv ko‘targan braziliyalik yakkakurash ustasi Karlos Prates tashkilotning eng kuchli chempionlaridan biri Islam Maxachevga qarshi bahsga to‘liq tayyor ekanini e’lon qildi.

Mashhur «Podcast Connect Cast» loyihasiga bergan intervyusida Prates Maxachevning yaqinda Ien Gerri bilan o‘tkazgan to‘qnashuvini tahlil qilar ekan, dog‘istonlik jangchi atrofidagi «yengilmaslik» mifini keskin rad etdi: «Maxachev – Gerri jangiga qarab, Islom hamma o‘ylaganidek yengib bo‘lmas raqib emasligini ko‘rdim. Albatta, u juda kuchli, ikki karra chempion... Lekin men tushunmayman: nega hamma uni yengib bo‘lmaydi deb gapiryapti? Go‘yoki Maxachev seni parterga yiqitsa, boshingni ko‘tarolmaysan, deyishadi. Qanday qilib turolmayman? Men Islomga hayotidagi eng og‘ir to‘qnashuvni beraman», deya dadil bayonot berdi.

Braziliyalik strayker o‘z lagerida kurash himoyasini aynan yutqazilgan va noqulay pozitsiyalardan boshlash orqali sayqallayotganini ta’kidlab, oktagonda sensatsiya ko‘rsatishga shayligini bildirdi.

«Yengilmas mifning inkori, parter sirlari va dadil chaqiruv»: 5 ta asosiy nuqta

Karlos Pratesning Islam Maxachevga tashlagan «vizov»i bo‘yicha eng muhim faktlar:

  • «Islom yengilmas emas»: Prates Maxachev va Gerri jangini sinchkovlik bilan kuzatib, chempionda ham zaif nuqtalar borligini ochiqladi;

  • Parter qo‘rquvini rad etish: Braziliyalik jangchi Islom bilan to‘qnashuvda yerga tushishdan cho‘chimasligini va parterdan bemalol turib keta olishini aytdi;

  • Maxsus kurash mashg‘ulotlari: Karlos mashg‘ulot lagerida doimo o‘zini noqulay va yutqazilgan pozitsiyalarga qo‘yib, himoyalanishni mashq qilayotganini ta’kidladi;

  • «Hayotidagi eng og‘ir jang» va’dasi: Prates agar ushbu to‘qnashuv tashkil etilsa, Maxachev faoliyatidagi eng xavfli va mashaqqatli sinovga duch kelishini bildirdi;

  • «Podcast Connect Cast»dagi ochiq intervyu: Ushbu bayonotlar podkast efirida jarang sochdi va MMA olamida yangi muhokamalar to‘lqinini boshlab berdi.

Karlos Prates va Islam Maxachev to‘qnashuvining ehtimoliy tahlili tasnifi

Ikki jangchining uslublari, ustun tomonlari va oktagondagi ko‘rsatkichlari qiyosi:

Tahlil mezonlari va ko‘rsatkichlar

Karlos Prates (Da’vogar / Nokautchi)

Islam Maxachev (Amaldagi chempion)

Jang uslubi va maktabi

Muay-tay, kikboksing, agressiv braziliyalik strayker

Sambo, erkin kurash va muvozanatli greppling

Asosiy xavf manbai

Dahshatli chap qo‘l zarbasi, tizza va og‘ir nokaut kuchi

Teykdaunlar, parterda nazorat va bo‘g‘ish usullari

Raqibning zaif tomoni haqida

«Maxachev — Gerri jangi uni yengish mumkinligini ko‘rsatdi»

Tezkor zarba egalariga qarshi masofa saqlash zarurati

Parter va kurash tayyorgarligi

«Mashg‘ulotlarni yutqazilgan noqulay pozitsiyadan boshlayman»

Dunyodagi eng benuqson yuqori pozitsiyadagi nazorat

Oktagondagi psixologiya

Qo‘rquvsiz hujum, bosim o‘tkazish va riskka borish

Sovuqqon tajriba, chempionlik intizomi va sabr

Ehtimoliy jang ssenariysi

Masofada ushlab tik turishda tezkor nokaut qilish

Raqibni to‘rga taqab, yerga qulatish va holdan toydirish

MMA va taktik sport ekspertizasi: Prates haqiqatan ham Maxachevga xavf tug‘dira oladimi?

Aralash jang san’ati ekspertlarining xulosalari:

  • «Nokautchi mushti va kutilmaganlik omili»: Karlos Prates ayni paytda diviziondagi eng xavfli toza straykerlardan biri sanaladi; uning zarba kuchi va harakat trayektoriyasini oldindan taxmin qilish juda qiyin; agar u tik turgan holatda chempionni to‘xtovsiz nishonga ola olsa, Maxachev uchun jiddiy xavf tug‘dira oladi;

  • Dag‘istona kurashiga qarshi himoya muammosi: Tarixda ko‘plab zarba egalari (Oliveyra, Pore, Volkanovski) Maxachevning parteridan chiqib ketishga va’da berishgan, ammo oktagonda buni amalga oshirish juda murakkab bo‘lib chiqqan; Pratesning «parterdan bemalol turaman» degan ishonchi jang vaqtida og‘ir jismoniy charchoqqa va chempionning bo‘g‘ish usuliga duchor bo‘lishi mumkin;

  • Jangchining media dadilligi va UFC rejalari: Bu kabi dadil chaqiruvlar Dana Uayt va matchmeykerlar uchun juda yoqadi; Prates o‘ziga bo‘lgan e’tiborni keskin oshirmoqda va agar yana bir nechta yorqin g‘alabani qo‘lga kiritsa, uni chempionlik kamari uchun kurashda ko‘rish mutlaqo haqiqatga aylanishi mumkin.

Sizningcha, Karlos Pratesning Maxachev parteri haqidagi dadil gaplari shunchaki o‘ziga ishonch va PR harakatimi yoki u rostdan ham chempionning kurashini qaytara oladimi? Agar Islam va Karlos o‘rtasidagi jang tashkil etilsa, to‘qnashuv qaysi raundda va qanday yakun topar edi? O‘z taxminlaringiz va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va UFC muxlislari uchun mo‘ljallangan ushbu shov-shuvli tahlilni do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

Karlos PratesIslam MaxachevUFCPodcast Connect Cast
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maxachevga qarshi jang: Karlos Prates UFC bilan yangi shartnoma imzoladiMaxachevga qarshi jang: Karlos Prates UFC bilan yangi shartnoma imzoladi20 avgust 10:07Islam Maxachev keyingi ehtimoliy raqibi nomini aytdi!Islam Maxachev keyingi ehtimoliy raqibi nomini aytdi!17 avgust 23:08Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?14 sentabr 07:07Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?10 sentabr 07:59Prates raqiblariga tahdid qildi: «Sizlarni to‘g‘ri “Og‘riq saltanati”ga jo‘nataman»Prates raqiblariga tahdid qildi: «Sizlarni to‘g‘ri “Og‘riq saltanati”ga jo‘nataman»5 avgust 21:26Prates Maxachevga javob berib, jangga tayyorligini bildirdiPrates Maxachevga javob berib, jangga tayyorligini bildirdi26 may 10:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi