Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?

·61·Sport
Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?

Jahon aralash yakkakurashlar (MMA) olamida UFC tarixidagi eng katta sensatsiyalardan biri — ikki vazn toifasi chempioni Islam Maxachevning uchinchi vaznda ham chempionlik kamarini qo‘lga kiritish ehtimoli qizg‘in bahs-munozaralarga sabab bo‘lmoqda. Yengil va yarim o‘rta vazn toifalarini zabt etib, tashkilotning mutlaq yulduziga aylangan dog‘istonlik jangchining endi o‘rta vazn (84 kg gacha) toifasiga ko‘tarilish rejasi jamoatchilik e’tiborida turibdi. Biroq UFC'ning yengilmas kurash yulduzi, amerikalik iqtidorli jangchi Bo Nikal ushbu shov-shuvli g‘oyaga keskin qarshi chiqib, Maxachev uchun bu qadam mutlaqo real emasligini ochiq ma’lum qildi. Xo‘sh, nima uchun amerikalik jangchi Maxachevning imkoniyatlarini shubha ostiga oldi, o‘rta vazndagi haqiqiy jismoniy farq nimada va Islamning MMAdagi ko‘rsatkichlari bunga yetadimi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — vazn tashlash anatomiyasi va Maxachevning bo‘lajak tarixiy rejalari bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.

«Vazn toifalari shunchaki o‘ylab topilmagan»: Bo Nikaldan qat’iy bayonot

Amerikalik mashhur jangchi Bo Nikal o‘rta vazn toifasining o‘ziga xos xususiyatlariga e’tibor qaratib, Islamning imkoniyatlarini keskin baholadi:

  • Jismoniy gabaritlardagi ulkan tafovut: Nikalning ta’kidlashicha, yengil va yarim o‘rta vazn bilan o‘rta vazn o‘rtasidagi farq juda katta bo‘lib, bu shunchaki bir necha kilogrammlik o‘zgarish emas;

  • 98 kilogrammlik gigantlar: O‘rta vaznda (84 kg chegarasida) jang qiluvchi sportchilarning odatiy hayotdagi vazni taxminan 98 kilogrammni tashkil qiladi va ular mana shu ulkan vazndan suv qochirish orqali toifaga tushishadi;

  • Oktagondagi kuch farqi: Bo Nikalning fikricha, bunday ulkan tabiiy og‘irlik va jismoniy bosimga qarshi 70–77 kg vaznlardan ko‘tarilib kelgan sportchining kurashishi imkonsiz darajada murakkab.

«Yo‘q, vaznlar o‘rtasidagi farq juda katta. O‘rta vazn toifasidagi jangchilar taxminan 98 kg vazndan tushishadi. Bu juda ko‘p. Vazn toifalari shunchaki o‘ylab topilmagan», — deya ta’kidladi Bo Nikal.

Islam Maxachevning UFC'dagi beqiyos hukmronligi

Uchinchi kamar haqidagi gaplar bejiz paydo bo‘lgani yo‘q — dog‘istonlik jangchi allaqachon divizionlarni titratib kelmoqda:

  • 2010 yildan buyon professional sahnada: 34 yoshli Islam Maxachev MMA qoidalari bo‘yicha 15 yildan ortiq vaqt davomida muntazam mahorat namoyish etib keladi;

  • UFC'dagi tarixiy yurish: Tashkilotda 2015 yilda debyut qilgan sportchi 2022 yilda yengil vazn toifasida (70 kg gacha) UFC chempioniga aylandi va ushbu kamarini 4 marta muvaffaqiyatli himoya qildi;

  • Ikkinchi kamar va ikki vazn chempionligi: 2025 yilda yarim o‘rta vazn toifasida ham chempionlik shohsupasiga ko‘tarilib, tashkilot tarixidagi sanoqli «ikki karra chempion»lar (double champion) qatoriga kirdi.

Uchinchi kamar ssenariysining haqiqati

Ko‘pchilik jang ixlosmandlari va MMA mutaxassislarini qiziqtirgan eng muhim masala — Islam Maxachev haqiqatdan ham o‘rta vazn chempioni bo‘lib, UFC tarixidagi ilk «uch vazn chempioni»ga aylanishi mumkinmi? Eng muhim xulosa shundaki, Bo Nikalning xavotiri va faktik tahlili to‘liq asosli: o‘rta vazn jangchilari jangdan oldingi tiklanishda 93–98 kilogrammlik haqiqiy og‘ir vazn ko‘rinishiga kirishadi. Islam Maxachevning texnikasi, parterdagi mahorati va jang falsafasi yuqori bo‘lsa-da, 84 kg vazndagi jangchilarning jismoniy zarba kuchi va klinchdagi og‘irligi uning kurashga asoslangan uslubini kuchsizlantirishi mumkin. Biroq Maxachev va uning murabbiylar shtabi imkonsiz tuyulgan to‘siqlarni bir necha bor yengib o‘tganini inobatga olsak, agar Islam maxsus vazn yig‘ish lagerini o‘tkazib maydonga chiqsa, ushbu tarixiy bahs MMA tarixidagi eng shov-shuvli to‘qnashuvga aylanishi shubhasizdir.

Sizningcha, Bo Nikalning fikrlari to‘g‘rimi — Islam Maxachev o‘rta vaznda 98 kilogrammdan vazn tashlaydigan gigantlarga qarshi chidab bera oladimi yoki uning yuqori texnikasi har qanday og‘irlikni yengishga qodirmi? Dog‘istonlik chempion uchinchi kamarni ko‘zlab tavakkal qilishi kerakmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va MMA olamidagi ushbu keskin bahs tahlilini yaqinlaringiz hamda yakkakurash ixlosmandlariga ulashing!

UFCIslam MaxachevMMAvazn toifalariBo Nikalo‘rta vazn chempionligijangchining strategiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldiOktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldiBugun, 08:06Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Bugun, 08:02Usikdan Fyuriga javob: «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni»Usikdan Fyuriga javob: «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni»Bugun, 07:12O‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdiO‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdiBugun, 07:09O‘zbekistonlik bokschi Germaniyada raqibini birinchi raundda nokaut qildiO‘zbekistonlik bokschi Germaniyada raqibini birinchi raundda nokaut qildiBugun, 07:049 ta golli triller: «Chelsi» «Lids» bilan bahsda 6:3 hisobida g‘alaba qozondi9 ta golli triller: «Chelsi» «Lids» bilan bahsda 6:3 hisobida g‘alaba qozondiBugun, 06:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi