Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?
Jahon aralash yakkakurashlar (MMA) olamida UFC tarixidagi eng katta sensatsiyalardan biri — ikki vazn toifasi chempioni Islam Maxachevning uchinchi vaznda ham chempionlik kamarini qo‘lga kiritish ehtimoli qizg‘in bahs-munozaralarga sabab bo‘lmoqda. Yengil va yarim o‘rta vazn toifalarini zabt etib, tashkilotning mutlaq yulduziga aylangan dog‘istonlik jangchining endi o‘rta vazn (84 kg gacha) toifasiga ko‘tarilish rejasi jamoatchilik e’tiborida turibdi. Biroq UFC'ning yengilmas kurash yulduzi, amerikalik iqtidorli jangchi Bo Nikal ushbu shov-shuvli g‘oyaga keskin qarshi chiqib, Maxachev uchun bu qadam mutlaqo real emasligini ochiq ma’lum qildi. Xo‘sh, nima uchun amerikalik jangchi Maxachevning imkoniyatlarini shubha ostiga oldi, o‘rta vazndagi haqiqiy jismoniy farq nimada va Islamning MMAdagi ko‘rsatkichlari bunga yetadimi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — vazn tashlash anatomiyasi va Maxachevning bo‘lajak tarixiy rejalari bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.
«Vazn toifalari shunchaki o‘ylab topilmagan»: Bo Nikaldan qat’iy bayonot
Amerikalik mashhur jangchi Bo Nikal o‘rta vazn toifasining o‘ziga xos xususiyatlariga e’tibor qaratib, Islamning imkoniyatlarini keskin baholadi:
Jismoniy gabaritlardagi ulkan tafovut: Nikalning ta’kidlashicha, yengil va yarim o‘rta vazn bilan o‘rta vazn o‘rtasidagi farq juda katta bo‘lib, bu shunchaki bir necha kilogrammlik o‘zgarish emas;
98 kilogrammlik gigantlar: O‘rta vaznda (84 kg chegarasida) jang qiluvchi sportchilarning odatiy hayotdagi vazni taxminan 98 kilogrammni tashkil qiladi va ular mana shu ulkan vazndan suv qochirish orqali toifaga tushishadi;
Oktagondagi kuch farqi: Bo Nikalning fikricha, bunday ulkan tabiiy og‘irlik va jismoniy bosimga qarshi 70–77 kg vaznlardan ko‘tarilib kelgan sportchining kurashishi imkonsiz darajada murakkab.
«Yo‘q, vaznlar o‘rtasidagi farq juda katta. O‘rta vazn toifasidagi jangchilar taxminan 98 kg vazndan tushishadi. Bu juda ko‘p. Vazn toifalari shunchaki o‘ylab topilmagan», — deya ta’kidladi Bo Nikal.
Islam Maxachevning UFC'dagi beqiyos hukmronligi
Uchinchi kamar haqidagi gaplar bejiz paydo bo‘lgani yo‘q — dog‘istonlik jangchi allaqachon divizionlarni titratib kelmoqda:
2010 yildan buyon professional sahnada: 34 yoshli Islam Maxachev MMA qoidalari bo‘yicha 15 yildan ortiq vaqt davomida muntazam mahorat namoyish etib keladi;
UFC'dagi tarixiy yurish: Tashkilotda 2015 yilda debyut qilgan sportchi 2022 yilda yengil vazn toifasida (70 kg gacha) UFC chempioniga aylandi va ushbu kamarini 4 marta muvaffaqiyatli himoya qildi;
Ikkinchi kamar va ikki vazn chempionligi: 2025 yilda yarim o‘rta vazn toifasida ham chempionlik shohsupasiga ko‘tarilib, tashkilot tarixidagi sanoqli «ikki karra chempion»lar (double champion) qatoriga kirdi.
Uchinchi kamar ssenariysining haqiqati
Ko‘pchilik jang ixlosmandlari va MMA mutaxassislarini qiziqtirgan eng muhim masala — Islam Maxachev haqiqatdan ham o‘rta vazn chempioni bo‘lib, UFC tarixidagi ilk «uch vazn chempioni»ga aylanishi mumkinmi? Eng muhim xulosa shundaki, Bo Nikalning xavotiri va faktik tahlili to‘liq asosli: o‘rta vazn jangchilari jangdan oldingi tiklanishda 93–98 kilogrammlik haqiqiy og‘ir vazn ko‘rinishiga kirishadi. Islam Maxachevning texnikasi, parterdagi mahorati va jang falsafasi yuqori bo‘lsa-da, 84 kg vazndagi jangchilarning jismoniy zarba kuchi va klinchdagi og‘irligi uning kurashga asoslangan uslubini kuchsizlantirishi mumkin. Biroq Maxachev va uning murabbiylar shtabi imkonsiz tuyulgan to‘siqlarni bir necha bor yengib o‘tganini inobatga olsak, agar Islam maxsus vazn yig‘ish lagerini o‘tkazib maydonga chiqsa, ushbu tarixiy bahs MMA tarixidagi eng shov-shuvli to‘qnashuvga aylanishi shubhasizdir.
Sizningcha, Bo Nikalning fikrlari to‘g‘rimi — Islam Maxachev o‘rta vaznda 98 kilogrammdan vazn tashlaydigan gigantlarga qarshi chidab bera oladimi yoki uning yuqori texnikasi har qanday og‘irlikni yengishga qodirmi? Dog‘istonlik chempion uchinchi kamarni ko‘zlab tavakkal qilishi kerakmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va MMA olamidagi ushbu keskin bahs tahlilini yaqinlaringiz hamda yakkakurash ixlosmandlariga ulashing!
…