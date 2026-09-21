«Moda namoyishi tugadi, navbat futbolga»: Zidan Fransiya termasida qat’iy taqiq o‘rnatdi
Fransiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Zinedin Zidan jamoa ichidagi intizomni kuchaytirish va futbolchilarning bor e’tiborini faqat maydondagi natijalarga qaratish maqsadida keskin va shov-shuvli qaror qabul qildi. derbyderbyderby.it nashri tarqatgan maxsus xabarga ko‘ra, fransiyalik afsonaviy mutaxassis «uchranglilar»ning yig‘inlari oldidan o‘yinchilarning jurnalistlar bilan uzoq va mazmunsiz suhbatlar qurishi hamda turfa xil g‘aroyib liboslar orqali kiyinish uslubini ko‘z-ko‘z qilish odatiga butunlay chek qo‘ydi.
So‘nggi yillarda Fransiya termasi yulduzlarining «Klerfonten» milliy texnik markaziga yetib kelishi haqiqiy Parij «moda namoyishi» (fashion show)ga aylanib qolgan edi. Sportdan yiroq bo‘lgan glyans jurnallar va shou-biznes vakillari baza oldida kutib turib, futbolchilarni soatlab suratga olar va bu holat termaning asl vazifasini ikkinchi darajaga tushirib qo‘yardi. Bunday ortiqcha dabdaba va chalg‘ishlardan charchagan Zidan endilikda qat’iy filtr o‘rnatmoqda: yangi tartibga binoan, futbolchilarni suratga olish va ular bilan muloqot qilish huquqi faqat Fransiya futbol federatsiyasi (FFF) tomonidan maxsus akkreditatsiyadan o‘tgan sport jurnalistlarigagina beriladi.
Xo‘sh, Zidanning bu temir intizomi yulduzlarning kayfiyatiga qanday ta’sir qiladi va ushbu cheklov Fransiya termasini yana dunyo futboli cho‘qqisiga qaytara oladimi?
«Klerfonten podium emas»: Zidan joriy etgan yangi qoidalar mohiyati
Terma jamoa ixtiyorida joriy etilgan yangi cheklov va tartiblar tafsiloti:
«Moda haftaligi»ga chek qo‘yildi: Futbolchilarning bazaga kelishda ekstravagant va qimmatbaho kiyimlar orqali shou yaratishi rasman taqiqlandi;
Shou-biznes jurnalistlari uchun «qizil chiroq»: Faqat sportga aloqador bo‘lmagan, moda va hayot tarzi (lifestyle) nashrlarining «Klerfonten» bazasida erkin ishlashiga chek qo‘yildi;
Faqat maxsus FFF akkreditatsiyasi: Endilikda milliy jamoa a’zolarini tasvirga olish va qisqa intervyular olish huquqi faqat Fransiya futbol federatsiyasi ruxsatnomasiga ega bo‘lgan ixtisoslashgan sport OAVlariga beriladi;
Bor diqqat faqat mashg‘ulotlarga: Murabbiylar shtabi o‘yinchilarning kiyim tanlash va kameralar oldida vaqt yo‘qotishdan ko‘ra, taktik tayyorgarlik va jismoniy tiklanishga diqqat qaratishini shart qilib qo‘ydi;
Yulduzlar maqomiga qaramasdan yagona tartib: Cheklovlar Kilian Mbappe, Eduardo Kamavinga kabi dunyo yulduzlaridan tortib yangi chaqirilgan debyutantlargacha birdek taalluqli hisoblanadi.
Fransiya milliy termasi: Zidangacha va Zidan davridagi muhit taqqosi
«Klerfonten» markazidagi o‘zgarishlar tahlili:
Mezonlar va yo‘nalishlar
Avvalgi tartib (So‘nggi yillarda)
Zinedin Zidanning yangi talabi
Bazaga kelish jarayoni
Ochiq moda namoyishi, qimmatbaho luklar
Oddiy, kamtarona va sportga xos kiyinish
Matbuot qamrovi
Shou-biznes, moda va glyans nashrlar
Faqat rasmiy sport OAVlari va FFF mediasi
Jurnalistlar bilan suhbat
Ochiq hududda uzoq suratga tushish va bahslar
Reglament asosidagi qisqa va cheklangan muloqot
Murabbiylik maqsadi
Media imidj va piarga erkinlik
Temir intizom, kamroq shov-shuv va yuqori fokus
Asosiy e’tibor markazi
Ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalar
Faqat maydondagi taktika va natijalar
Futbol ekspertizasi: Nega Zidan bu qadamni tashladi?
Yevropa futboli insayderlari va Fransiya sporti tahlilchilarining asosiy xulosalari:
Intizom va konsentratsiyaning tiklanishi: Zinedin Zidan har doim maydon tashqarisidagi ortiqcha shov-shuvlardan nafratlangan; murabbiy yirik turnirlar oldidan futbolchilar miyasini media bosimidan tozalamoqchi;
Jamoa ichidagi muvozanatni saqlash: Ba’zi yosh futbolchilarning o‘yini qolib, kiyimi trendga chiqishi kiyinish xonasida nosog‘lom muhit keltirib chiqarishi mumkin edi; yangi cheklov bu bo‘linishni yo‘qotadi;
Chempionlik mentalitetiga qaytish: «Real Madrid» bilan Chempionlar Ligasida ketma-ket zafar quchgan Zidan muvaffaqiyat faqat temir tartib va maydondagi 100%lik fidoyilik evaziga kelishini yaxshi biladi;
Federatsiya to‘liq qo‘llab-quvvatlamoqda: FFF rahbariyati murabbiyning bu qarorini mamnuniyat bilan qabul qilgan, chunki terma jamoa atrofidagi nosog‘lom ko‘ngilochar shoularga barham berish vaqti allaqachon kelgan edi.
Zinedin Zidanning ushbu keskin demarshi Fransiya milliy terma jamoasida «yulduzlik kasali»ga qarshi kurash boshlangani va faqat g‘alaba uchun ishlaydigan yangi davr ochilganini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, Zinedin Zidanning futbolchilar uchun «moda namoyishi»ni taqiqlashi to‘g‘ri qarormi yoki zamonaviy futbolda shou va shaxsiy uslub ham kerakmi? Temir intizom Fransiyani yana xalqaro sovrinlarga yetaklay oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futbolidagi eng qaynoq intizomiy o‘zgarishlar tahlilini barcha futbol ishqibozlariga ulashing!
Izohlar 0
…