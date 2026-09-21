«Moda namoyishi tugadi, navbat futbolga»: Zidan Fransiya termasida qat’iy taqiq o‘rnatdi

·1·Sport
«Moda namoyishi tugadi, navbat futbolga»: Zidan Fransiya termasida qat’iy taqiq o‘rnatdi

Fransiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Zinedin Zidan jamoa ichidagi intizomni kuchaytirish va futbolchilarning bor e’tiborini faqat maydondagi natijalarga qaratish maqsadida keskin va shov-shuvli qaror qabul qildi. derbyderbyderby.it nashri tarqatgan maxsus xabarga ko‘ra, fransiyalik afsonaviy mutaxassis «uchranglilar»ning yig‘inlari oldidan o‘yinchilarning jurnalistlar bilan uzoq va mazmunsiz suhbatlar qurishi hamda turfa xil g‘aroyib liboslar orqali kiyinish uslubini ko‘z-ko‘z qilish odatiga butunlay chek qo‘ydi.

So‘nggi yillarda Fransiya termasi yulduzlarining «Klerfonten» milliy texnik markaziga yetib kelishi haqiqiy Parij «moda namoyishi» (fashion show)ga aylanib qolgan edi. Sportdan yiroq bo‘lgan glyans jurnallar va shou-biznes vakillari baza oldida kutib turib, futbolchilarni soatlab suratga olar va bu holat termaning asl vazifasini ikkinchi darajaga tushirib qo‘yardi. Bunday ortiqcha dabdaba va chalg‘ishlardan charchagan Zidan endilikda qat’iy filtr o‘rnatmoqda: yangi tartibga binoan, futbolchilarni suratga olish va ular bilan muloqot qilish huquqi faqat Fransiya futbol federatsiyasi (FFF) tomonidan maxsus akkreditatsiyadan o‘tgan sport jurnalistlarigagina beriladi.

Xo‘sh, Zidanning bu temir intizomi yulduzlarning kayfiyatiga qanday ta’sir qiladi va ushbu cheklov Fransiya termasini yana dunyo futboli cho‘qqisiga qaytara oladimi?

«Klerfonten podium emas»: Zidan joriy etgan yangi qoidalar mohiyati

Terma jamoa ixtiyorida joriy etilgan yangi cheklov va tartiblar tafsiloti:

  • «Moda haftaligi»ga chek qo‘yildi: Futbolchilarning bazaga kelishda ekstravagant va qimmatbaho kiyimlar orqali shou yaratishi rasman taqiqlandi;

  • Shou-biznes jurnalistlari uchun «qizil chiroq»: Faqat sportga aloqador bo‘lmagan, moda va hayot tarzi (lifestyle) nashrlarining «Klerfonten» bazasida erkin ishlashiga chek qo‘yildi;

  • Faqat maxsus FFF akkreditatsiyasi: Endilikda milliy jamoa a’zolarini tasvirga olish va qisqa intervyular olish huquqi faqat Fransiya futbol federatsiyasi ruxsatnomasiga ega bo‘lgan ixtisoslashgan sport OAVlariga beriladi;

  • Bor diqqat faqat mashg‘ulotlarga: Murabbiylar shtabi o‘yinchilarning kiyim tanlash va kameralar oldida vaqt yo‘qotishdan ko‘ra, taktik tayyorgarlik va jismoniy tiklanishga diqqat qaratishini shart qilib qo‘ydi;

  • Yulduzlar maqomiga qaramasdan yagona tartib: Cheklovlar Kilian Mbappe, Eduardo Kamavinga kabi dunyo yulduzlaridan tortib yangi chaqirilgan debyutantlargacha birdek taalluqli hisoblanadi.

Fransiya milliy termasi: Zidangacha va Zidan davridagi muhit taqqosi

«Klerfonten» markazidagi o‘zgarishlar tahlili:

Mezonlar va yo‘nalishlar

Avvalgi tartib (So‘nggi yillarda)

Zinedin Zidanning yangi talabi

Bazaga kelish jarayoni

Ochiq moda namoyishi, qimmatbaho luklar

Oddiy, kamtarona va sportga xos kiyinish

Matbuot qamrovi

Shou-biznes, moda va glyans nashrlar

Faqat rasmiy sport OAVlari va FFF mediasi

Jurnalistlar bilan suhbat

Ochiq hududda uzoq suratga tushish va bahslar

Reglament asosidagi qisqa va cheklangan muloqot

Murabbiylik maqsadi

Media imidj va piarga erkinlik

Temir intizom, kamroq shov-shuv va yuqori fokus

Asosiy e’tibor markazi

Ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalar

Faqat maydondagi taktika va natijalar

Futbol ekspertizasi: Nega Zidan bu qadamni tashladi?

Yevropa futboli insayderlari va Fransiya sporti tahlilchilarining asosiy xulosalari:

  • Intizom va konsentratsiyaning tiklanishi: Zinedin Zidan har doim maydon tashqarisidagi ortiqcha shov-shuvlardan nafratlangan; murabbiy yirik turnirlar oldidan futbolchilar miyasini media bosimidan tozalamoqchi;

  • Jamoa ichidagi muvozanatni saqlash: Ba’zi yosh futbolchilarning o‘yini qolib, kiyimi trendga chiqishi kiyinish xonasida nosog‘lom muhit keltirib chiqarishi mumkin edi; yangi cheklov bu bo‘linishni yo‘qotadi;

  • Chempionlik mentalitetiga qaytish: «Real Madrid» bilan Chempionlar Ligasida ketma-ket zafar quchgan Zidan muvaffaqiyat faqat temir tartib va maydondagi 100%lik fidoyilik evaziga kelishini yaxshi biladi;

  • Federatsiya to‘liq qo‘llab-quvvatlamoqda: FFF rahbariyati murabbiyning bu qarorini mamnuniyat bilan qabul qilgan, chunki terma jamoa atrofidagi nosog‘lom ko‘ngilochar shoularga barham berish vaqti allaqachon kelgan edi.

Zinedin Zidanning ushbu keskin demarshi Fransiya milliy terma jamoasida «yulduzlik kasali»ga qarshi kurash boshlangani va faqat g‘alaba uchun ishlaydigan yangi davr ochilganini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, Zinedin Zidanning futbolchilar uchun «moda namoyishi»ni taqiqlashi to‘g‘ri qarormi yoki zamonaviy futbolda shou va shaxsiy uslub ham kerakmi? Temir intizom Fransiyani yana xalqaro sovrinlarga yetaklay oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futbolidagi eng qaynoq intizomiy o‘zgarishlar tahlilini barcha futbol ishqibozlariga ulashing!

Zinedin ZidanFransiya milliy terma jamoasiKlerfontenFFF
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bu penalti emasdi»: Ispaniyalik sobiq hakam Madrid derbisidagi shov-shuvli qarorni fosh qildi«Bu penalti emasdi»: Ispaniyalik sobiq hakam Madrid derbisidagi shov-shuvli qarorni fosh qildiBugun, 10:28Mayamida Messi va Suaresdan gol: «Inter Mayami» jangovar durang qayd etdi!Mayamida Messi va Suaresdan gol: «Inter Mayami» jangovar durang qayd etdi!Bugun, 10:26Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?Bugun, 10:25Samarqandda triumf va drama: O‘zbekiston erkaklar termasi 1-o‘ringa ko‘tarildiSamarqandda triumf va drama: O‘zbekiston erkaklar termasi 1-o‘ringa ko‘tarildiBugun, 10:24Oktagonda millionlar jangi: UFC 331 jangchilarining rasmiy gonorarlari e’lon qilindi!Oktagonda millionlar jangi: UFC 331 jangchilarining rasmiy gonorarlari e’lon qilindi!Bugun, 08:27Nagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdiNagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdiBugun, 08:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng