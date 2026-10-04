Zinedin Zidan Krishtianu Ronaldu faoliyatini himoya qildi

·56·Sport
Zinedin Zidan Krishtianu Ronaldu faoliyatini himoya qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Zinedin Zidan Krishtianu Ronalduning boy faoliyatini himoya qilib, uning qilgan ishlarini favqulodda ahamiyatga ega deb atadi.
  • Zidan sobiq shogirdi bilan ishlagan davridagi ulkan g'alabalarni eslab, uning futbol olamidagi o'rni beqiyos ekanligini ta'kidladi.
  • Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi sifatida Zidan Millatlar ligasida ijobiy natijalarga erishdi, jumladan Turkiya va Belgiya ustidan safarda g'alaba qozondi.

Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Zinedin Zidan sobiq shogirdi Krishtianu Ronaldu atrofida yuzaga kelgan keskin tanqidlarga qarshi chiqib, uning boy faoliyatini yuqori baholadi. Goal.com xabar berishicha, mutaxassis Kopengagendagi Portugaliya lageridan kutilmagan chiqib ketish voqeasidan keyin hujumchining xalqaro faoliyatiga qorachugʻ chaqmoqchi boʻlganlarga keskin munosabat bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kopengagendagi voqealar va Jorge Jesus bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklar ortidan matbuotda Krishtianu Ronaldu tanqid ostiga olingandi. Biroq Zinedin Zidan bu bahslarga eʼtibor qaratmaslik lozimligini taʼkidlab, hujumchining oʻtmishdagi xizmatlari shubha ostiga qoʻshilmasligi kerakligini qayd etdi.

Madridliklar bilan erishilgan buyuk gʻalabalar

Real Madrid safida 2016–2018-yillar oraligʻida tarixiy Yevropa hukmronligini oʻrnatgan murabbiy oʻsha oltin davrni esga oldi. Zinedin Zidan oʻzining sobiq hujumchisiga boʻlgan chuqur hurmatini izhor etib, uning futbol olamidagi oʻrni beqiyos ekanini alohida taʼkidladi.

Matbuot anjumanida soʻz olgan fransuz murabbiyi shunday dedi: "Yoʻq, mencha, uni buyuk faoliyati uchun faqat tabrik qilish kerak. U qilgan ishlar favqulodda ahamiyatga ega". Shuningdek, murabbiy Krishtianu Ronaldu bilan ishlagan davridagi unutilmas xotiralarini esladi.

"Uni yonimda koʻrganimdan baxtiyor edim va u menga ulkan gʻalabalarni taqdim etdi, shuning uchun Krishtianu oldida bosh egaman", — deya qoʻshimcha qildi Zinedin Zidan sobiq shogirdi haqida.

Terma jamoadagi yangi bosqich

Klub futbolidagi tinimsiz bosim va terma jamoadagi ish tartibini solishtirgan Zinedin Zidan hozirgi faoliyatidan mamnunligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, klubda ishlash har kuni davom etadigan va butun vaqtni talab qiladigan jarayon hisoblanadi.

Hozirda Fransiya terma jamoasi boshqaruvini qoʻlga olgan mutaxassis Millatlar ligasi doirasidagi dastlabki uchrashuvlarda ijobiy natijalarga erishdi. Jamoa uning qoʻl ostida safarda Turkiya va Belgiya ustidan gʻalaba qozondi hamda Parijda Italiya bilan durang oʻynadi.

Zinedin ZidanKrishtianu RonalduReal MadridFutbolFransiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe jarohat tufayli Fransiya safini tark etdiKilian Mbappe jarohat tufayli Fransiya safini tark etdi26 sentabr 09:58Zinedin Zidan Kilian Mbappe bilan bogʻliq ilk xotiralarni esladiZinedin Zidan Kilian Mbappe bilan bogʻliq ilk xotiralarni esladi25 sentabr 16:13Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasidagi taktik rejalari va Kilian Mbappe haqida gapirdiZinedin Zidan Fransiya terma jamoasidagi taktik rejalari va Kilian Mbappe haqida gapirdi18 sentabr 23:39Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasida qattiq tartib oʻrnatmoqdaZinedin Zidan Fransiya terma jamoasida qattiq tartib oʻrnatmoqda25 sentabr 21:52Mbappe «Real»ga qaytarmoqchi bo‘lgan uch afsona nomini aytib, Madridni to‘lqinlantirdiMbappe «Real»ga qaytarmoqchi bo‘lgan uch afsona nomini aytib, Madridni to‘lqinlantirdi18 sentabr 14:19Zinedin Zidan Italiya bilan durangdan so‘ng nimalardan xafa bo‘lganini aytdiZinedin Zidan Italiya bilan durangdan so‘ng nimalardan xafa bo‘lganini aytdiKecha 08:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi