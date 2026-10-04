Zinedin Zidan Krishtianu Ronaldu faoliyatini himoya qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Zinedin Zidan Krishtianu Ronalduning boy faoliyatini himoya qilib, uning qilgan ishlarini favqulodda ahamiyatga ega deb atadi.
- Zidan sobiq shogirdi bilan ishlagan davridagi ulkan g'alabalarni eslab, uning futbol olamidagi o'rni beqiyos ekanligini ta'kidladi.
- Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi sifatida Zidan Millatlar ligasida ijobiy natijalarga erishdi, jumladan Turkiya va Belgiya ustidan safarda g'alaba qozondi.
Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Zinedin Zidan sobiq shogirdi Krishtianu Ronaldu atrofida yuzaga kelgan keskin tanqidlarga qarshi chiqib, uning boy faoliyatini yuqori baholadi. Goal.com xabar berishicha, mutaxassis Kopengagendagi Portugaliya lageridan kutilmagan chiqib ketish voqeasidan keyin hujumchining xalqaro faoliyatiga qorachugʻ chaqmoqchi boʻlganlarga keskin munosabat bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kopengagendagi voqealar va Jorge Jesus bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklar ortidan matbuotda Krishtianu Ronaldu tanqid ostiga olingandi. Biroq Zinedin Zidan bu bahslarga eʼtibor qaratmaslik lozimligini taʼkidlab, hujumchining oʻtmishdagi xizmatlari shubha ostiga qoʻshilmasligi kerakligini qayd etdi.
Madridliklar bilan erishilgan buyuk gʻalabalarReal Madrid safida 2016–2018-yillar oraligʻida tarixiy Yevropa hukmronligini oʻrnatgan murabbiy oʻsha oltin davrni esga oldi. Zinedin Zidan oʻzining sobiq hujumchisiga boʻlgan chuqur hurmatini izhor etib, uning futbol olamidagi oʻrni beqiyos ekanini alohida taʼkidladi.
Matbuot anjumanida soʻz olgan fransuz murabbiyi shunday dedi: "Yoʻq, mencha, uni buyuk faoliyati uchun faqat tabrik qilish kerak. U qilgan ishlar favqulodda ahamiyatga ega". Shuningdek, murabbiy Krishtianu Ronaldu bilan ishlagan davridagi unutilmas xotiralarini esladi.
"Uni yonimda koʻrganimdan baxtiyor edim va u menga ulkan gʻalabalarni taqdim etdi, shuning uchun Krishtianu oldida bosh egaman", — deya qoʻshimcha qildi Zinedin Zidan sobiq shogirdi haqida.
Terma jamoadagi yangi bosqichKlub futbolidagi tinimsiz bosim va terma jamoadagi ish tartibini solishtirgan Zinedin Zidan hozirgi faoliyatidan mamnunligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, klubda ishlash har kuni davom etadigan va butun vaqtni talab qiladigan jarayon hisoblanadi.
Hozirda Fransiya terma jamoasi boshqaruvini qoʻlga olgan mutaxassis Millatlar ligasi doirasidagi dastlabki uchrashuvlarda ijobiy natijalarga erishdi. Jamoa uning qoʻl ostida safarda Turkiya va Belgiya ustidan gʻalaba qozondi hamda Parijda Italiya bilan durang oʻynadi.
Izohlar 0
…